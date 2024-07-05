Риски и выгода: ШОС внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества

Учитывая различия в природных ресурсах, масштабах экономик, этапах и моделях развития членов ШОС, устойчивость к рискам подразумевает, что страны-участницы имеют разные потребности и роли в региональном сотрудничестве

Фото: e-cis.info

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В условиях роста геополитической напряженности члены ШОС сталкиваются с определенными вызовами при осуществлении экономического сотрудничества в рамках организации.





Во-первых, сегодня экономическая безопасность занимает важное место в повестке дня всех стран. Ранее преобладавшее в глобальной структуре промышленности и цепочек поставок стремление к "эффективности и прибыли" сменилось принципом "безопасность превыше всего".





Во-вторых, из-за санкций, введенных в отношении России, в глобальных цепочках поставок энергоносителей и стратегического минерального сырья возникли серьезные сбои. Кроме того, Соединенные Штаты последовательно оказывают давление на своих союзников с целью сдерживания Китая, что в равной степени сказывается как на промышленности и цепочках поставок в Китае, так и на глобальной и региональной торговле и инвестициях.





В-третьих, нисходящее экономическое давление на членов ШОС привело к снижению темпов регионального экономического сотрудничества.





В текущей обстановке, когда конкуренция между крупнейшими державами усиливается, мировой экономический порядок претерпевает глубокие изменения, а региональная кластеризация становится все более заметной. По мере расширения сферы охвата и влияния ШОС в Евразии, Южной Азии и на Ближнем Востоке у регионального экономического сотрудничества в рамках организации появляются как проблемы, так и новые возможности.





Во-первых, сейчас структура мировой промышленности и цепочек поставок в большей степени формируется при росте влияния механизмов регионального сотрудничества.





Во-вторых, развитие России в секторах энергетики, финансов и технологий неотделимо от остального мира. Поэтому, обеспечивая свои потребности в средствах к существованию, она стремится укреплять экономические связи и сотрудничество с развивающимися странами и такими организациями, как ШОС.





В-третьих, страны Евразии нуждаются в экономическом развитии, в то время как Китай обладает большим рынком, достаточным капиталом и развитыми технологиями. Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", которая реализуется независимо от политической обстановки и на основе концепции общего развития, получает признание и привлекает страны региона.





В-четвертых, международная валютная система претерпевает изменения, в частности в связи с ростом курса юаня. Интернационализация юаня способствует взаимовыгодному и динамичному экономическому сотрудничеству стран ШОС.





Были достигнуты плодотворные результаты и заложены основы для дальнейшего сотрудничества в рамках ШОС. С момента своего возникновения организация внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества, реализовала ряд важных инфраструктурных программ по обеспечению транспортного сообщения, а также создала сложную инфраструктурную сеть железных и автомобильных дорог, нефтепроводов и электросетей.





Шанхайский дух - это основополагающий принцип ШОС, в котором заключается ее жизнеспособность. Организация превратилась в важную платформу для достижения консенсуса между ее членами перед лицом общих угроз и вызовов. Что еще более важно, сотрудничество в рамках ШОС способствует реализации трех глобальных инициатив, выдвинутых Китаем: инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации.





Учитывая различия в природных ресурсах, масштабах экономик, этапах и моделях развития членов ШОС, устойчивость к рискам подразумевает, что страны-участницы имеют разные потребности и роли в региональном сотрудничестве. Необходимо уделять особое внимание стратегиям экономического развития всех стран, их наиболее острым проблемам и изучать практические средства сотрудничества, чтобы иметь возможность реализовывать новый потенциал совместной работы.





Авторы: научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Го Сяоцюн, младший научный сотрудник Института финансов и банковского дела АОН КНР Цай Чжэнь





* это сокращенная версия статьи, опубликованной в China Daily





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