04.07.2024, 16:00 1731

Риски и выгода: ШОС внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества

Учитывая различия в природных ресурсах, масштабах экономик, этапах и моделях развития членов ШОС, устойчивость к рискам подразумевает, что страны-участницы имеют разные потребности и роли в региональном сотрудничестве
Риски и выгода: ШОС внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества
Фото: e-cis.info
В условиях роста геополитической напряженности члены ШОС сталкиваются с определенными вызовами при осуществлении экономического сотрудничества в рамках организации.

Во-первых, сегодня экономическая безопасность занимает важное место в повестке дня всех стран. Ранее преобладавшее в глобальной структуре промышленности и цепочек поставок стремление к "эффективности и прибыли" сменилось принципом "безопасность превыше всего".

Во-вторых, из-за санкций, введенных в отношении России, в глобальных цепочках поставок энергоносителей и стратегического минерального сырья возникли серьезные сбои. Кроме того, Соединенные Штаты последовательно оказывают давление на своих союзников с целью сдерживания Китая, что в равной степени сказывается как на промышленности и цепочках поставок в Китае, так и на глобальной и региональной торговле и инвестициях.

В-третьих, нисходящее экономическое давление на членов ШОС привело к снижению темпов регионального экономического сотрудничества.

В текущей обстановке, когда конкуренция между крупнейшими державами усиливается, мировой экономический порядок претерпевает глубокие изменения, а региональная кластеризация становится все более заметной. По мере расширения сферы охвата и влияния ШОС в Евразии, Южной Азии и на Ближнем Востоке у регионального экономического сотрудничества в рамках организации появляются как проблемы, так и новые возможности.

Во-первых, сейчас структура мировой промышленности и цепочек поставок в большей степени формируется при росте влияния механизмов регионального сотрудничества.

Во-вторых, развитие России в секторах энергетики, финансов и технологий неотделимо от остального мира. Поэтому, обеспечивая свои потребности в средствах к существованию, она стремится укреплять экономические связи и сотрудничество с развивающимися странами и такими организациями, как ШОС.

В-третьих, страны Евразии нуждаются в экономическом развитии, в то время как Китай обладает большим рынком, достаточным капиталом и развитыми технологиями. Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", которая реализуется независимо от политической обстановки и на основе концепции общего развития, получает признание и привлекает страны региона.

В-четвертых, международная валютная система претерпевает изменения, в частности в связи с ростом курса юаня. Интернационализация юаня способствует взаимовыгодному и динамичному экономическому сотрудничеству стран ШОС.

Были достигнуты плодотворные результаты и заложены основы для дальнейшего сотрудничества в рамках ШОС. С момента своего возникновения организация внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества, реализовала ряд важных инфраструктурных программ по обеспечению транспортного сообщения, а также создала сложную инфраструктурную сеть железных и автомобильных дорог, нефтепроводов и электросетей.

Шанхайский дух - это основополагающий принцип ШОС, в котором заключается ее жизнеспособность. Организация превратилась в важную платформу для достижения консенсуса между ее членами перед лицом общих угроз и вызовов. Что еще более важно, сотрудничество в рамках ШОС способствует реализации трех глобальных инициатив, выдвинутых Китаем: инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации.

Учитывая различия в природных ресурсах, масштабах экономик, этапах и моделях развития членов ШОС, устойчивость к рискам подразумевает, что страны-участницы имеют разные потребности и роли в региональном сотрудничестве. Необходимо уделять особое внимание стратегиям экономического развития всех стран, их наиболее острым проблемам и изучать практические средства сотрудничества, чтобы иметь возможность реализовывать новый потенциал совместной работы.

Авторы: научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Го Сяоцюн, младший научный сотрудник Института финансов и банковского дела АОН КНР Цай Чжэнь 

* это сокращенная версия статьи, опубликованной в China Daily

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Теги:ШОСсотрудничествоМеханизм

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28.06.2024, 16:58 10921

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В Астане няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Мать задушила детей в съемной квартире в Туркестане.

Женщине вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.

Миллиард тенге похитили на нефтяных предприятиях в Мангистауской области.

Начато пять досудебных расследований по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере).

В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения.

Женщина выпрыгнула из кабинки аттракциона "Колесо обозрения". Она скончалась на месте. По факту гибели малолетней проводится расследование.

Суд вынес приговор по делу о миллиардных хищениях в алматинском метро.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.

Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области.

Один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

Парень погиб при перестрелке в Конаеве.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает подозреваемых.

В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми.

Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.

Полицейского насмерть сбили в Аягозе.

Водитель легковушки на скорости буквально впечатал человека в стену ближайшего магазина. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. По словам свидетелей, водитель был пьян.

Отец одного из пострадавших заявил о затягивании следствия по делу о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью.

По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
 
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Теги:Обществокриминалдеградация
26.06.2024, 15:49 15506

Фейерверки наносят огромный ущерб и представляют реальную опасность для людей и природы   Эксклюзив КТ

Фейерверки при массовом использовании оказывают негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну, заявил эксперт
Фейерверки наносят огромный ущерб и представляют реальную опасность для людей и природы
Фото: акимат Алматы
Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.

Каждый год в мире происходят различные пожары, многие из которых по вине и халатности людей. В 87-90% случаев пожары происходят из-за антропогенного фактора и только 10-13% возникает естественным путем. К сожалению, некоторые люди не понимают опасность использования различных фейерверков и пиротехники, особенно на природе. На Новый год и на праздники часто используются различная пиротехника и фейерверки. Немало несчастных случаев происходило при использованиях пиротехники: фейерверков, петард, салютов, свечей, хлопушек, огненных шаров, фонтанов, "бомбочек" и прочих. Эти виды пиротехники легко воспламеняются и могут привести к нежелательным последствиям", - заявила Гульнур Саспугаева.


Также она отметил, что пиротехнические изделия приводят к пожарам, термическим ожогам, травмам, повреждениям конечностей и отравлениям. Кроме того, заявила эксперт, были случаи, когда заряды влетали в окна соседних домов, попадали на людей и животных, даже залетали в автомобили.

Фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и также несут угрозу для животного и растительного мира. Большое количество углекислого газа (СО2), окиси углерода (угарный газ), твердых частиц, сажи, дыма, пыли выделяется при использованиях фейерверков. В свою очередь эти вещества часто вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, обостряет хронические заболевания легких и затрудняет дыхание. Концентрация СО2 в воздухе до 0,5-0,6% может привести к удушению и смерти людей. В состав пиротехники добавляют соли различных металлов, в том числе тяжелые металлы, которые опасны для здоровья человека", - пояснила доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева.


Как подчеркнула Гульнур Саспугаева, больше всего от пожаров страдает лес.

Лесные массивы, которые растут десятилетиями, могут исчезнуть из-за пожара за считанные часы. Лесные пожары выбрасывают в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы, такие как метан. По материалам западных СМИ в США после Дня независимости количество СО2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, столько же образовалась бы, если бы сгорело более тысячи гектаров леса. Пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков. Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.


По ее словам, в Казахстане за последние 2-3 года произошли большие пожары в Костанайской и Абайской области.

Из-за пожаров более 40 тысяч гектаров леса сгорело в Костанайской области в 2022 году, а в Абайской области более 60 тысяч гектаров леса сгорело в 2023 году. Леса республики составляет всего 4,7%, площадь 13,6 млн гектаров", - напомнила Гульнур Саспугаева.


Кроме того, отметила она, пожары пагубно воздействуют на окружающую среду.

Больше всего страдает лес. Они уничтожают почвенный покров, кроны деревьев, древостой, подлесок, опаливают стволы деревьев и кустарников. Пожар загрязняет атмосферу и воду продуктами горения, быстро распространяясь в пространстве. Также пожары сильно влияют на климат Земли: изменение температуры воздуха, продолжительность засушливых периодов, опустынивание территорий, частые ураганные ветра и нехватка питьевой воды становятся большой проблемой для многих стран. Пожары несут огромный ущерб для экономики страны, а на восстановление леса уходят десятки лет", - сообщила доцент.


Она подчеркнула, что туристам следуют помнить, что, отправляясь в другую страну, надо соблюдать правила безопасности, потому что каждый гражданин представляет свою страну за рубежом.

Каждый человек должен понимать опасность и ответственность за использования различной пиротехники, фейерверков и других легко воспламеняющих продуктов. Люди, отдыхая на природе, зажигают костер и используют мангалы, но не всегда до конца тушат огонь, оставляя дальше разгораться. Потушить начавшийся пожар в лесу очень трудно, особенно когда стоит жаркая солнечная погода", - заявила эксперт.


Гульнур Саспугаева также отметила, что детям нужно прививать экологическое образования и учить их основам безопасности жизнедеятельности со школьных лет.

Все должны знать и понимать базовые противопожарные правила безопасности. Ведь даже дома происходят несчастные случаи, связанные с жизнью детей. За последние несколько лет пожар унес сотни жизней в нашей стране. Такие специальные предметы, как экология и охрана природы, основы безопасности жизнедеятельности также необходимо внедрить в средних и высших учебных заведениях для всех специальностей, чтобы обучить большее количество казахстанцев", - добавил специалист.


В свою очередь председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай заявил, что фейерверки при массовом использовании несут негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну.

При производстве пиротехники и фейерверков используют помимо бумаги, пластмассы и химические элементы, к примеру за цвета вспышек отвечают одни химические соединения, за горение - порох, который содержит другие химические элементы. Эти элементы при использовании высвобождаются и попадают на растения, почву и так далее", - сообщил Азаматхан Әміртай.


Также, по его словам, домашние и дикие животные боятся шума ярких вспышек при взрывах

Кроме того, после использования пиротехники пиротехнические отходы являются опасными.

Они у нас не перерабатываются, соответственно, с продуктами горения захораниваются на полигонах и также оказывают негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Не факт, что горение полигонов в летнее время не может происходить из-за неиспользуемого фейерверка. Соответственно, при использовании с момента, когда мы зажигаем фитиль, есть риски для дыхательной системы: дым, который образуется в результате сгорания пиротехники, содержит мелкие частицы тяжелых металлов и других токсичных веществ. Эти частицы могут проникать в легкие, вызывая раздражение или даже долгосрочные заболевания дыхательных путей", - сообщил Азаматхан Әміртай.


Эксперт подчеркнул, что травмы от использования приводят к ожогам, травмам глаз или даже более серьезным повреждениям.

Также наряду с вышеуказанными последствиями использование пиротехники может привести к пожарам, в основном к бытовым, ну если это будет в лесистой местности, то пожара не избежать", - добавил он.


Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана. Позже в МИД заявили, что среди задержанных граждан Казахстана нет.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"

71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".

Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
 
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Теги:Вредфейерверкприрода
21.06.2024, 20:28 25136

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В Астане школьницы избили и ограбили девочку.

Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.

В Алматы неизвестный нанес пенсионеру ножевое ранение.

Несколько дней пострадавший находился в реанимации. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека.

По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки.

Назначены необходимые экспертизы. В полиции заверили, что все обстоятельства устанавливаются.

В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.

После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения". Его отправили на принудительное лечение.

В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены.

С подсудимого в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей два млн тенге.

Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.

Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.

В Киеве произошло покушение на казахстанского казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по данному факту.

 
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Теги:Обществокриминалдеградация
14.06.2024, 19:00 36081

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В Семее живодер издевался над собакой.

В ДП Абайской области заявили, что нашли подозреваемого. Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.

Черных риелторов задержали в Карагандинской области.

По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус. Они завладели 14 квартирами.

В Кызылорде задержали членов ОПГ.

Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках.

В Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия.

Правонарушители задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

В Алматы осуждены одиннадцать участников январских погромов.

Во время беспорядков осужденные незаконно проникли на охраняемые объекты, применяли насилие к силовикам, брали заложников.
 
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Теги:Обществокриминалдеградация
07.06.2024, 12:30 48306

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы.

С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тысяч тенге материального ущерба.

Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане.

Нападавший водворен в ИВС, против него возбуждено административное производство. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.

В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.

Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал.

В Семее мать подозревают в убийстве дочери.

По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.

В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки.

В июне прошлого года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали девочку. Кроме того, один из них воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.
 
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Теги:РКОбществодеградация
31.05.2024, 22:46 59951

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области.

В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В Актобе произошла стрельба с поножовщиной.

Полицейские установили и задержали участников драки, в результате которой скончался один человек. Проводятся досудебные расследования.

Экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках.

Берик Абильбеков задержан в рамках расследования уголовного дела.

В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми.

В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.

Житель Алматинской области получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей.

Вина подсудимого полностью доказана материалами дела.

Женщина получила три года ограничения свободы по делу о семейной поножовщине в Аксу.

Житель Аксу схватил женщину за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове. Подсудимая ударила сожителя в бок ножом.

В Мангистауской области задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве мужчины.

По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело.
 
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Теги:Обществокриминалдеградация
24.05.2024, 21:52 85921

Петиция против утильсбора собрала свыше 50 тысяч подписей

Петиция направлена в Министерство промышленности и строительства Казахстана
Петиция против утильсбора собрала свыше 50 тысяч подписей
Фото: pixabay.com
Петиция против утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В связи с достижением порога в 50 тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - заверили в пресс-службе.


Напомним, ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации".

Требования петиции:

  • внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;

  • внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.

В кулуарах сената о петиции высказался министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

Как только эта петиция наберет достаточное количество голосов, правительство в установленном законом порядке обязательно рассмотрит все требования тех людей, которые предъявлены в этой петиции", - сообщил он.


Также, по словам министра промышленности и строительства Казахстана, будут созданы рабочие группы.

В рамках рассмотрения, кончено, мы пригласим еще депутатов парламента, и в рамках коллективных обсуждений по этой петиции правительством будет принято решение", - добавил Канат Шарлапаев.

 
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Теги:РКУтильсборПетиция
24.05.2024, 11:13 89306

Тренды. Социальная деградация

Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".

За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.

В Казахстане с начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних.

Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.

Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину.

Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС.

Жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней.

Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы.

По решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане.

За торговлю детьми привлечены к ответственности 17 человек.

Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы.

Фельдшеры скорой помощи подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов. В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд.

В центре Алматы водитель напал на охранника ЖК.

Полицейские задержали правонарушителя и заверили, что его действиям будет дана правовая оценка.

В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
 
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Теги:Общественностьдеградациясобытия

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