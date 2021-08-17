Несколько дней назад в ответ на призыв к тому, что "исследования по глобальному отслеживанию коронавируса должны проводиться объективно, беспристрастно и вопреки политизации вопроса отслеживания", Всемирная организация здравоохранения публично заявила, что исследователи из разных стран в настоящее время собирают улики, надеясь раскрыть тайну происхождения нового коронавируса. В частности, необходимо искать случаи, которые появились раньше в других странах, до первого подтвержденного случая в Ухане, считают эксперты.





Фактически, поскольку ученые проводят исследования образцов со всего мира, появляется все больше и больше доказательств того, что коронавирус появился во многих странах и регионах еще в 2019 году, намного раньше, чем первый случай, обнаруженный в Ухане в конце декабря 2019 года", - говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.





Временная шкала обнаружения во многих странах сдвигается назад





Результаты повторного тестирования образцов крови, недавно опубликованные двумя авторитетными исследовательскими учреждениями в Италии и Нидерландах, показывают, что новый вирус мог распространиться в Италии уже в сентябре 2019 года.





Больница Альберта Швейцера в Кольмаре, Франция, опубликовала коммюнике в мае прошлого года, в котором говорится, что отдел медицинской визуализации больницы выполнил 2456 снимков грудной клетки с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, среди пациентов в больнице самый ранний подозреваемый случай COVID-19 датируется 16 ноября 2019 года.





Когда отделение интенсивной терапии больницы на севере Парижа проверило образцы нуклеиновых кислот пациентов с пневмонией с декабря 2019 года по январь 2020 года, было обнаружено, что у пациента, поступившего в больницу в декабре 2019 года, был положительный результат на COVID-19. Пациент - торговец рыбой, живущий в северном пригороде Парижа, - нигде не бывал, кроме поездки в Алжир в августе 2019 года.





Еще сообщения поступают из Соединенных Штатов. В ноябре 2020 года CDC обнаружил 7389 образцов крови, собранных Американским Красным Крестом с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года, и обнаружил, что 106 образцов крови содержали антитела к COVID-19.





В мае 2020 года мэр Белвилля, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхэм публично заявил, что он мог заразиться COVID-19 уже в середине или в конце ноября 2019 года. Результаты тестов также показали, что антитела в организме существуют уже давно. Согласно его воспоминаниям, он отправился в Атлантик-Сити на собрание муниципального образования в ноябре 2019 года. Вернувшись с собрания домой, он начал испытывать ряд симптомов, таких как высокая температура, озноб и боль в горле в течение трёх недель, но тогда врач поставил диагноз "тяжелый грипп".





В июле 2019 года вспышка в Висконсине "пневмонии, вызванной электронными сигаретами", охватила многие штаты США. Симптомы пациентов, описанные врачами, почти не отличаются от симптомов COVID-19, а причиной болезни по-прежнему остается тайной.





Мало того, что есть ключи к более ранним новым случаям инфекции, обнаруженным у людей, результаты испытаний сточных вод также показывают, что COVID-19 мог уже существовать.





Результат теста, опубликованный Барселонским университетом в Испании в июне прошлого года, показал, что образец сточных вод, собранный 12 марта 2019 года, дал положительный результат на COVID-19; Федеральный университет Санта-Катарины в Бразилии опубликовал отчет об исследовании в июле прошлого года, в котором говорится, что группа исследователей обнаружила генетический материал SARS-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных во Флорианополисе 27 ноября 2019 года; Итальянский институт передового здравоохранения в июне прошлого года выпустил коммюнике, в котором говорится, что в образцах сточных вод города Турина от 18 декабря 2019 года обнаружен генетический материал коронавируса.





Многочисленные научные исследования показывают, что Ухань не является первоисточником коронавируса





Согласно статье Национальной академии наук США, исследовательская группа из Кембриджского университета в Соединенном Королевстве проследила и проанализировала 160 генов коронавируса во всем мире с декабря 2019 по март 2020 года и пришла к выводу, что "самые примитивные коронавирусы в основном появлялись в Соединенных Штатах и Австралии, а не в Ухане".





В статье сообщается, что обнаруженные в настоящее время новые коронавирусы делятся на три типа: A, B и C в соответствии с их эволюционным родством. Среди них первый вирус типа А, который передается человеку, в основном появился в Соединенных Штатах и Австралии. В Соединенных Штатах не менее двух третей подтвержденных случаев относятся к типу А. В Ухане вирус типа B мутировал из исходного вируса.





Главный автор статьи и генетик из Кембриджского университета, доктор Фостер, сказал, что доказательства, собранные в настоящее время международными сторонами, не могут прояснить конкретное место первоначального происхождения вируса, но "несомненно, что первый случай коронавируса из Уханя принадлежит к типу B, а не к самому примитивному типу A".





В другой статье о происхождении COVID-19, опубликованной в "Natural Medicine", считается, что вирус появился с конца ноября до начала декабря 2019 года. Роберт Гэри, один из авторов статьи и профессор Медицинского факультета Тулейнского университета, сказал: "Наш анализ и другие анализы указывают на более раннее происхождение". "На рынке в Ухане действительно был вирус, но это не источник распространения".





В отчете Австралийского финансового обзора также указано, что, хотя первый подтвержденный случай заболевания, объявленный в Австралии, связаны с Уханем, последние исследования генома показывают, что самые ранние случаи заболевания в Австралии также могут быть зарегистрированы завезенными из Соединенных Штатов.





Многочисленные подозрения указывают на лабораторию Форт-Детрик





US World News сообщило, что источник передачи первых случаев заболевания, обнаруженных в Италии, можно проследить до биолаборатории Форт-Детрик в Соединенных Штатах. Согласно отчету, в течение многих лет "Проект крови вооруженных сил" (ASBP) армии США собирал кровь с военных баз в Вашингтоне, Мэриленде и Вирджинии и доставлял ее на свои авиабазы в Соединенном Королевстве и Италии. Военные базы США, которые собирали кровь, включая Форт-Детрик, и база ВВС Италии, на которую поступила кровь, расположена в регионе Венето, где обнаружены первый случай заболевания в Италии. По совпадению, район, где сосредоточены военные базы США в Великобритании, также является районом, где произошла самая ранняя вспышка инфекции в Европе.





В отчете предполагается, что инфицированный военный персонал США или вирусы на упаковках с кровью холодовой цепи, вероятно, прибыли в Европу через транспортную систему холодовой цепи ASBP.





Газеты New York Times и Washington Post сообщили, что в августе 2019 года центры по контролю и профилактике заболеваний США неожиданно приказали закрыть лабораторию Форт-Детрик на основании "неэффективной системы очистки сточных вод". Практически одновременно с этим в окрестностях Форт-Детрика появилась "загадочная пневмония". В июле 2019 года ABC сообщила, что вспышка необъяснимого респираторного заболевания произошла в доме престарелых "Зеленый источник", всего в часе езды от Форт-Детрика. У некоторых пациентов наблюдались симптомы пневмонии и общая усталость.





По сообщениям американских СМИ, летом 2019 года в Вирджинии, где находится дом престарелых "Зеленая весна", зарегистрировано 50-процентное увеличение числа респираторных заболеваний. В сентябре того же года количество зарегистрированных случаев "пневмонии от электронных сигарет" в Мэриленде, где находился Форт-Детрик, увеличилось вдвое.





The New York Times сообщила, что центры США по контролю и профилактике заболеваний обнаружили во время проверки в июне 2019 года, что в системе очистки сточных вод лаборатории Форт-Детрик возникла проблема с утечкой. Но до сих пор центры США по контролю и профилактике заболеваний отказываются объявлять конкретные причины этого решения, ссылаясь на "соображения национальной безопасности".





В отчете US World News Network даже указывается, что еще в апреле 2018 года лаборатория Форт-Детрика закрыла свою установку для сжигания отходов из соображений экономии затрат на техническое обслуживание. С тех пор лабораторные отходы, включая уровень "биохимического оружия", были уничтожены. Работа велась частной компанией, имеющей ряд записей о нарушениях и неквалифицированным менеджментом, и была заказана департаментом качества окружающей среды Мэриленда в июне 2019 года после получения отходов Форт-Детрика.





Принимая во внимание печально известную темную историю Форт-Детрика как военной исследовательской базы США для бактериальной войны, группа американских пользователей сети инициировала петицию на веб-сайте Белого дома в первые дни пандемии COVID-19, прося правительство США назвать настоящую причину закрытия лаборатории Форт-Детрика с целью выяснения, изучала ли она коронавирус, имелись ли проблемы с утечкой. Сегодня веб-страница недоступна". - пишет агентство.





Отслеживание источника коронавируса во многих странах и регионах





Выявляется все больше и больше улик, что секретные лаборатории по ведению биологической войны в Соединенных Штатах, включая Форт-Детрик, распространяются повсюду, тайно исследуя смертоносные вещества, меры безопасности полны лазеек, международное общественное мнение находится в негодовании и призывает к тщательному расследованию.





Что еще более загадочно, так это то, что Китай внес положительный вклад в глобальную прослеживаемость практическими действиями на первом этапе и сделал четкие выводы, в то время как Соединенные Штаты все еще упорно раздувают "теорию утечек из китайских лабораторий", а призыв к расследованию в отношении Форт-Детрика остается без внимания. Американские "двойные стандарты" очевидны, как и то, что они пытаются отвлечь внимание мирового сообщества и намеренно скрывают свои действия.





Следует напомнить правительству США, что отслеживание источника нового коронавируса - серьезная научная проблема, касающаяся общей судьбы человечества. Столкнувшись с новым неизвестным вирусом, человечество должно попытаться найти ключи, связанные с его происхождением, понять его и преодолеть. Процесс согласованных научных усилий никогда не должен сводиться к политическим интересам.





По мнению китайских экспертов, работа по отслеживанию на втором этапе должна проводиться во многих странах мира на основе полных и обширных консультаций между государствами-членами ВОЗ. Это касается и Соединенных Штатов, где эпидемия является наиболее серьезной, имеются случаи более раннего заражения, а также вопросы касательно лаборатории Форт-Детрик, отмечает издание.

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