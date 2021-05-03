Еще одна шестиполосная улица появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Городские власти планируют сделать шестиполосным участок дороги по улице Туркестан. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кульгинов на свой странице в соцсети написал, что планируется убрать разделительную полосу по улице Туркестан - от проспекта Улы Дала до улицы Керей, Жанибек хандары. В настоящее время идет демонтаж.

Дорога на этом участке станет шире, увеличившись на две полосы. Планируется летом запустить там автобусную полосу Bus Lane. Также для горожан в этом районе города откроется парк.

В качестве примера Кульгинов привел в пример проспект Мангилик ел, где в прошлом году также убрали разделительную полосу. Это позволило разгрузить поток машин.

Всего в этом году планируется построить и отремонтировать свыше ста городских улиц. Акцент, как и в прошлом году, будет сделан на старую часть и жилые массивы Нур-Султана.

Некачественно отремонтированные и построенные дороги принимать не будем. Подрядчик будет за свой счет восстанавливать, кроме того, с нерадивыми компаниями будем расторгать договоры", - заключил Кульгинов.

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