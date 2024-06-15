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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы.





С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тысяч тенге материального ущерба.





Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане.





Нападавший водворен в ИВС, против него возбуждено административное производство. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.





В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.





Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал.





В Семее мать подозревают в убийстве дочери.





По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.





В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки.





В июне прошлого года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали девочку. Кроме того, один из них воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.