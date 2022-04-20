ЭКСКЛЮЗИВ KT: Адвокат прокомментировал аресты руководителей платных парковок

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Темпы продвижения российских войск на Украине в рамках спецоперации высокие, заявил в интервью с популярным в США политическим сатириком Ли Кемпом экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке и бывший ведущий аналитик Сил быстрого развертывания морской пехоты министерства обороны США Скотт Ритер, который в течение 35 лет изучал доктрину, снаряжение, тактику операций сначала советской, а затем российской армии, сообщает RG.RU .





Бывший офицер морской пехоты США высоко оценил российскую спецоперацию, отметив гуманную тактику армии России, ее тактическое и оперативное превосходство.





Скотт Риттер: Я анализирую как военный. Я провел много лет в начале своей карьеры, изучая тактики сближения и уничтожения советских войск с помощью маневрирования огневыми возможностями. Я знаю этих ребят. Я изучал их 35 лет, их доктрину и снаряжение, тактику операции. То, что мы видим - это классическая многовекторная стратегия. Её цель - связывание вражеских сил, удержание их на местах, уничтожение командных пунктов, окружение вражеских сил и захват стратегически важных объектов. Обход укрепрайонов, где сражение было бы слишком интенсивным. Не просто не дать перехватить инициативу.





Скорость продвижения российских войск выше, чем скорость германских войск в Операции "Блицкриг" во Второй Мировой. Поэтому, если кто-то говорит "медленно" - нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Особенно, учитывая что украинская армия насчитывала 260 000 личного состава, обученных и экипированных по стандартам НАТО, с прочно увязанной системой командования, эффективно управляемая офицерами. Также стоит учитывать поддержку 200-300 000 резервистов, и вспомогательных подразделений, и служб. И так русские начали с численностью 190 – 200 000 солдат противостоять силе в 600 000 солдат.





Обычно в начале кампании вы добиваетесь превосходства три к одному на стороне нападения. Русские начали операцию при перевесе один к трём, или один к четырём на стороне Украины. Но тем не менее потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских. Обычно в современных боестолкновениях во время Второй мировой, крупные бои на уничтожение, к примеру у немцев в боях с американцами при учёте того что американцы победили, на каждого убитого американца приходилось 1,3 1,4 немцев. Такое соотношение позволяло американцам побеждать в боях и продвигаться дальше. Соотношение русских и украинских 1 к 6 - для украинской стороны это разгромное поражение. Одна из причин, тормозящих продвижение русских - российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных.





Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной. Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договариваться со всеми, кто занимал укреплённые позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов. Русские продемонстрировали отказ от уничтожения украинских солдат в их казармах. А ведь они могли. Вместо этого они позволили им мирно спать, и заявили – "мы предпочитаем, чтобы вы остались в своих казармах и отказались от сопротивления, потому что наши претензии ни к вам, мы охотимся на рыбу покрупнее". К несчастью для русских, украинцы решили сражаться, и они сражаются очень достойно. Не могу преуменьшать храбрость и стойкость украинских военных. Они противостоят прекрасно обученной и прекрасно оснащенной российской армии, которая обладает тактическими и оперативными преимуществами. И украинцы демонстрируют вполне достойные боестолкновения. Но они проигрывают, проиграют безнадёжно. И я думаю, рано, даже раньше, чем позднее, мы увидим полномасштабную сдачу. Когда у них закончатся боеприпасы, закончится еда, закончится питьевая вода и горючее, и они окажутся перед выбором - бесполезное сопротивление или смерть.

Ли Кэмп: В американской пропаганде много говорится, я могу привести в пример вашу цитату в Твиттере – "практически всё что сказано западных каналах о действиях русских в Сирии неправда". На ваш взгляд, как российские войска относятся к жертвам среди гражданского населения?

Скотт Риттер: Российские войска намеренно лишили себя огромного преимущества современной военной доктрины - это решительное преимущество в огневой мощи. Я бы даже сказал абсолютное превосходство. Обычная стратегия русских - локализовать цель, и выжечь локацию плотным огнем артиллерии систем залпового огня, минометов, а затем прокатиться бронетехникой поверх всего, до тех пор, пока не будет локализована новая цель, и процедуру придется повторять. Тактика крайне эффективная и крайне жестокая. Если её применить к вражескому формированию, расположенному в городской застройке, или в густонаселенном пригороде - это бы привело к гибели десятков тысяч мирных жителей. Русские отказались от этой тактики. Они её нигде не применяли. Когда они совершают обстрелы, они руководствуются данными о разведывательной операции, о возможностях врага и его местоположениях.





Война - это неточная наука. Говорю вам как тот, кто знает это не понаслышке. Ты произвел разведку цели, ты выбрал наиболее подходящие вооружение чтобы ликвидировать цель. И вдруг выясняется, что разведка ошиблась, или боезапас привёл к разрушению, для него не характерным. И в любом случае, когда происходят боестолкновения в районах, где проживают люди, люди платят самую высокую цену. И такое происходит в данный момент. Но утверждать, будто русские намеренно выбирают целью гражданское население - это абсолютное искажение действительности. Русские очень-очень аккуратны в использовании вооружений. Когда они используют тяжелое вооружение, к примеру в Харькове они использовали системы залпового огня в боях в частной застройке. Но чего западные СМИ вам не расскажут, так это то, что русские отправили до этого разведгруппу в тот район. Она попала в засаду, и была уничтожена украинскими военными, которые укрепились в этом районе. Такой исход разведывательной операции автоматически превращает этот район в законную боевую цель. Мне очень жаль, но таковы правила войны. Если вы приняли решение обороняться в жилых кварталах, вы не можете, это уже не военное преступление, если по этим кварталам ударят русские. Я думаю, в одном аспекте русские терпят поражение - это в плане пропаганды. Я не говорю, что мне хотелось бы, чтобы русские врали. Но хотелось бы, чтобы они представляли свою точку зрения в этом противостоянии. То, чему они противостоят - это не только пропаганда со стороны украинского правительства.





Надо учитывать, что ЦРУ тесно сотрудничает с украинским Министерством информации. И ЦРУ ответственна за то, что имеет название "информационная операция". Это операция под прикрытием, политическая акция, применяемая с разрешения президента США. И причина, по которой они должны получить санкцию президента - ЦРУ обычно не имеет права манипулировать информацией, которая оказала бы влияние на американскую общественность. Они могут врать, они делают это весьма успешно. Но им запрещено врать, если это повлияет на точку зрения американцев. И как раз этим они сейчас и занимаются. Они ведут дезинформацию. Или, скажем так, они ведут информационную операцию, хорошо продуманную, с целью добиться внутриполитического результата в России. Смысл, по сути - свержение режима. Они хотят, чтобы Путина свергли. Поэтому создают внутреннее недовольство в России, и они будут направлять это недовольство вместе с санкциями и политическими механизмами. Это всё должно работать вместе. Санкции не работают сами по себе. Санкции, направленные на определённый класс граждан в Москве, которых США считают ориентированными на Запад. И закрывая этому классу доступ к выгодам от сотрудничества с Западом, вы нарушаете его жизненный уклад. США хотят, чтобы этот класс вышел из повиновения, и сверг своего Саддама. Это операция по смене режима. И пропаганда на Украине не ограничивается преувеличениями украинских побед, что обычно и делают военные, или преуменьшением российских успехов. Это манипуляция информацией в России и в Европе.





Вспомним НАТО - это недееспособная организация, с позором выскочившая из Афганистана. Как вы их столкнете с тем, что сейчас происходит? Как вы заставите их пойти против того, на что русские способны? Нужно запустить информационную операцию, призванную перекроить общественное мнение в Европе. Но не прямым образом. Американская общественность также попадает под влияние пропаганды. Вы не можете ухитриться сделать так, чтобы ЦРУ навязывало враньё здесь, а дома на CNN говорила – "да это всё враньё". Не надо делать эти репортажи. Это неправда. Вы должны сообщать только правду. Нет, они позволяют вранью жить своей жизнью. Для этого нужна санкция правительства. Таким образом президент США завязан на операции, которая обманывает американскую общественность, и люди должны принять это к сведению.



