Депутат: Вдвое вырос уровень бедности в Казахстане за 10 лет

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Суд вынес приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.





Главный обвиняемый Шынасыл Абзал признан виновным по статьям УК РК "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Хулиганство". Он приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю, совершившему одно особо тяжкое и одно тяжкое преступление, по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Тоқтаубаеву Азамату по статьям УК РК "Хулиганство" и "Кража" с учетом предыдущей судимости за тяжкое преступление и неотбытого по ней наказания назначено 15 лет лишения свободы. Ильясову Нуркиясу по статье УК РК "Хулиганство" с учетом предыдущей судимости и неотбытого по ней наказания назначено 9 лет лишения свободы. Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу и Қалиахмету Дидару по статье УК РК "Хулиганство" вынесено максимально строгое наказание, предусмотренное законом, - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему по статье о недонесение о преступлении назначен - 1 год 6 месяцев лишения свободы.





В Атырауском областном суде прошло судебное заседание по резонансному делу жительницы региона.





В суде пересматривается дело Жансаи Каршегеновой, которую в апреле 2025 года суд первой инстанции приговорил по "рыбному делу" к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к выплате более 50 млн тенге материального ущерба, который якобы нанесла женщина флоре и фауне страны. Апелляционная инстанция изучает материалы уже состоявшегося процесса и дает им правовую оценку. На рассмотрении трех судей по уголовным делам находится указанное уголовное дело с допросом свидетелей и с прениями сторон. По ходатайству защиты осужденной в суде допросили двух экспертов в области судебной психиатрии Сауле Избасарову и Жанар Жукешеву, которые провели комплексное судебное психолого-психиатрическое исследование Каршегеновой как по материалам дела, так и по медицинским документам. Они заявили, что после уголовного преследования у Жансаи Каршегеновой возникли серьезные проблемы с ментальным здоровьем, включая посттравматическое расстройство личности.





ОПГ несколько лет продавала новорожденных детей в Алматы.





По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и была организована с использованием социальных сетей. Злоумышленники выступали посредниками в незаконной передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, лицам, желающим приобрести ребенка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Ведутся следственные действия, в том числе по возможным эпизодам в других регионах.





В игровой комнате одного из ресторанов Алматы казахстанец ударил мальчика.





В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в игровой комнате неизвестный несколько раз ударил ребенка. Уполномоченный по делам ребенка в Алматы Диана Ерлан сообщила, что дело по случаю избиения ребенка шести лет в Алматы находится в прокуратуре для правовой оценки. Позже было возбуждено уголовное дело.





12 граждан Казахстана получили от 9 до 18 лет за участие в экстремизме.





Осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников. Кроме того, большинство из них уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотиков.





Семилетний мальчик попал в больницу после избиения подростком в Астане.





В столице 10-летний мальчик избил 7-летнего.По словам матери пострадавшего, у ребенка диагностировали перелом носа и разрыв мягких тканей лица. Сейчас мальчик проходит лечение.Как утверждает женщина, нападение совершил подросток, ученик 6 класса. Законные представители малолетнего агрессора привлечены к ответственности.





Скрывавшийся 20 лет подозреваемый в наркоторговле экстрадирован из России в Казахстан.





Он был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.





В Павлодарской области ОПГ занималась незаконным оборотом вейпов.





Для конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям - через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Организатор преступной группы помещен под стражу.





Более миллиона доз "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Карагандинской области.





В поселке Северо-Западный провели спецоперацию по ликвидации лаборатории, где производили синтетические наркотики. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 килограммов готового психотропного вещества, что превышает миллион разовых доз. Задержаны двое жителей Шахтинска 27 и 29 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.





Погранслужба КНБ задержала в мае около 4 тысяч нарушителей.





В частности, предотвращено 1443 факта незаконного перемещения через госграницу оружия, валюты, наркотиков, ГСМ и т.д. Также пресечено 32 факта браконьерства в акватории Каспия.





Двух карагандинских чиновников оштрафовали за миллионные хищения и взятки.





Руководитель департамента государственного имущества и приватизации Карагандинской области признан виновным в получении взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по текущему ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он уличен в хищении в группе с руководителем отдела финансового обеспечения этого же департамента 2,5 млн тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 55 млн тенге и 25,4 млн тенге соответственно.





Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области.





Группировки занимались хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия. По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.





Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге.





Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.





В Алматинской области выявили финпирамиду.





Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге. Главный организатор пирамиды помещен под стражу.





Находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании.





В 2023 году подозреваемый открыл частную школу в Алматы, в которой обещал предоставить платные подготовительные курсы для поступления в вузы. Таким образом он обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.





В Костанае 16-летнего наркокурьера приговорили к лишению свободы.





Студента колледжа осудили за хранение синтетических наркотиков. Осенью прошлого года его задержали с 25 свертками запрещенных веществ. Подросток оказался частью наркопреступной сети и выполнял роль закладчика. Суд вынес приговор: шесть лет и восемь месяцев заключения.





Сотрудник столичного ДП осужден за коррупцию.





Как выяснило следствие, обвиняемый, являясь сотрудником изолятора временного содержания ДП Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Суд признал полицейского виновным в неоднократном получении взятки и приговорил его к лишению свободы сроком на 7 лет.





В области Жетысу пресекли попытку вывоза крупной партии свинца.





Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 млн тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы.





В Мангистау возбудили уголовное из-за неуплаты налогов на 218 млн тенге.





Как сообщили в прокуратуре региона, несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование.





Председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда.





Из материалов дела следует, что он умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. Председатель горсуда был признан виновным, его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе. Ранее он находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда.





В хищении подозревают зампредседателя Фонда медстрахования.





Он подозревается в системном хищении средств фонда в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.Кроме того, он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств фонда, в том числе путем приобретения дорогостоящего имущества. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.





В Алматы ликвидировали наркоканал из США.





Прокуратура Алматы расследуется дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в страну десятками почтовых посылок Посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. Как выяснилось, действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в учреждении Павлодарской области. Злоумышленник дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.





В Астане суд вынес приговор по делу об избиении сотрудников СОБР.





В январе трое подсудимых вместе с оперуполномоченным прибыли в здание управления полиции Есильского района Астаны, чтобы помочь в перевозке личных вещей оперуполномоченного. Однако при входе в здании полиции между ними и сотрудниками полиции произошел конфликт в ходе которого подсудимые применили насилие в отношении сотрудников власти. Приговором суда они признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.





Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области.





По данным из соцсетей, сообщение о пропаже ребенка 2018 года рождения поступило 5 июня около 21.28. Известно, что девочка ушла из дома около полудня и с тех пор не возвращалась. Поскольку ее маршрут был неизвестен, проверялись все камеры видеонаблюдения. В ночь на 6 июня тело ребенка обнаружили в Курсайском канале. По подозрению в убийстве ребенка был задержан 36-летний житель города Кульсары.





Экс-полицейский избил бывшую жену в Балхаше.





О случае насилия написала в соцсетях сестра потерпевшей. По ее словам, тиран ворвался в дом 4 июня в 4 утра и начал душить и избивать женщину. Сейчас он продолжает беспрепятственно приходить в больницу и угрожать бывшей жене. В ДП Карагандинской области сообщили, что по заявлению жительницы Балхаша о побоях, нанесенных ее бывшим супругом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - бывший сотрудник ОВД доставлен в отдел полиции для разбирательства. Ведется досудебное расследование.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



