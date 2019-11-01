В Алматы появится IT-совет для поддержки и развития цифровых технологий

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с IT-сообществом города обсудил вопросы поддержки и развития сферы, а также сообщил о создании специального совета, передает Kazakhstan Today.

Встреча продлилась около двух часов. Представители цифровых компаний, занятых в электронной коммерции, онлайн-сервисах, ритейле, логистике, финтехе, транспортной мобильности, образовании, инвестициях представили свое видение дальнейшего формирования экосистемы данной сферы, сообщили в пресс-службе акима города.

Как отметили по итогам обсуждения в акимате, одним из главных вопросов является дефицит кадров. Разработчик систем видеонаблюдения Кайрат Ахметов предлагает решить эту проблему, открыв студенческие кампусы в СЭЗ ПИТ "Алатау". А финтех-специалист Руслан Омаров предложил открывать в вузах студенческие лаборатории. В свою очередь, компания Джамбула Ревшанова намерена открыть в Алматы международную IT-школу.

Все участники встречи высказались за эффективное регулирование сферы, создание понятных правил поддержки и развития частного бизнеса в цифровизации. В этом может помочь создание IT-совета, с предложением о котором выступил президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса Константин Горожанкин.

С вашим приходом появилась хорошая возможность для выстраивания хорошей экосистемы для нашей сферы. Через совет мы сможем в качестве экспертов помогать в определении необходимых городу проектов", - сказал он. При этом эксперт отметил, что IT-сообщество надеется на перемены к лучшему, так как в бытность премьер-министром страны Бакытжан Сагинтаев запускал программу "Цифровой Казахстан".

Выслушав всех представителей IT-сообщества, аким Алматы поддержал предложение о создании по аналогии с Деловым советом специального совета в сфере информационных технологий.

На недавнем совещании по развитию города президент Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по цифровизации всех сфер жизнедеятельности мегаполиса . Поэтому для нас важна ваша помощь. В рамках создаваемого IT-совета будем раз в месяц собираться, ставить конкретные вопросы и находить их решения. Главное, чтобы совет стал эффективной площадкой для создания благоприятных условий для развития IT-сферы", - сказал Сагинтаев, отметив, что все необходимые решения будут приниматься самими экспертами отрасли.

По словам Сагинтаева, Алматы может и должен стать одним из самых инновационных и продвинутых городов мира в этой сфере. Для этого есть все возможности, а самое главное - богатый человеческий капитал. Нужно использовать потенциал научно-исследовательских центров и вузов.

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