Казахстанцы смогут исправлять ошибки по своим данным в базах госорганов через eGov

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане упростят процесс внесения корректировок в базы данных госорганов при обнаружении ошибок. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Kazakhstan Today.

Сегодня вынесли на комиссию по цифровизации c участием премьер-министра очень важный вопрос, касающийся корректировки данных в базах госорганов", - сообщил Жумагалиев в Facebook .

Он привел несколько примеров, когда казахстанцы при обращении в госорганы обнаруживают ошибки в базах данных. С такими ситуациями люди сталкиваются по транспорту, налогам, актам гражданского состояния.

Не так давно читал пост гражданина, который, по данным системы, был 30 лет женат на незнакомой женщине. Видимо, при оцифровке актовых записей сотрудник госоргана механически допустил ошибку, вводя в систему данные из архивных документов. Человеческий фактор, такое тоже бывает", - отметил он.

По словам министра, за последние несколько лет госорганы провели колоссальную работу по корректировке данных. Однако, факты недостоверной или устаревшей информации в базах все еще остаются. Чтобы исправить эти данные, людям приходится писать письма или физически идти в госорганы.

Эти процессы могут быть автоматизированы, и уже есть успешный опыт.

В прошлом году вместе с Минюстом мы реализовали сервис корректировки актовых записей. Обнаружив ошибки (несуществующий брак или, наоборот, его отсутствие, некорректные данные по детям), казахстанцы могут, никуда не ходя, подать заявку на корректировку. Благодаря этому коллеги смогли произвести 36 575 корректировок. И людям для этого никуда не нужно было ходить. Сегодня мы предложили, чтобы подобные сервисы запустили на eGov и другие государственные органы. Чтобы в случае обнаружения ошибки по транспорту (некорректные характеристики авто или данные владельца), земле, недвижимости, человек точно так же мог подать запрос на корректировку, не обращаясь ни в какие инстанции. Премьер-министр эту идею поддержал и, думаю, в скором времени такие сервисы станут доступны на eGov", - заключил Жумагалиев.

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