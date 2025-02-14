13.02.2025, 11:53 6306
Обязать банки возмещать ущерб от кибермошенничества предложил депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ринат Заитов предложил возложить ответственность на банки второго уровня по возмещению убытков и расходов, возникших в результате действий кибермошенников, передает корреспондент агентства.
Мошенники, быстро приспособившиеся к новой эпохе, не только ежедневно крадут деньги со счетов беззащитных людей, но и выдают кредиты на имена тысяч людей, тем самым лишая и без того бедных средств к существованию. К сожалению, ни правительство, ни банки, похоже, не знают о тяжелом положении невинных жертв. И было доказано, что во многих случаях мошенничества замешаны представители банков или местных органов власти", - выступил с депутатским запросом Ринат Заитов.
Мажилисмен привел пример, что сотрудником Карагандинского управления занятости и социальной защиты населения были совершены хищения денежных средств со счетов 90 инвалидов и пенсионеров. В Талдыкоргане, Астане и Алматы также выявлены факты, когда сотрудники банков помогали получать доступ к персональным данным граждан.
По данным спикера, за январь и февраль этого года в отношении сотрудников банков возбуждено 15 дел по факту кибермошенничества по статье 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями), а по статье 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям) - 17 дел.
Неясно, что на банки, которые должны защищать от киберпреступности и обеспечивать безопасность счетов граждан, не возложена никакая ответственность. Справедливо ли это? Мы так не думаем", - возмутился мажилисмен.
Депутат назвал заморозку счетов пострадавших казахстанцев от действий мошенников "неоправданным издевательством над народом".
Как долго будут молчать безжалостные банки, которые могут отобрать у государства миллиарды долларов без всякого возврата, если им доставить хоть немного хлопот, устанавливать любые процентные ставки и избегать ответа за свои ошибки? Пришло время защитить людей, утопающих в долгах. Напомню, что согласно нашей Конституции, главным богатством государства является не Банк, а "Народ"", - подчеркнул мажилисмен.
Он рекомендовал Генеральной прокуратуре РК привлечь банки к ответственности за все убытки и потери, возникшие в результате кибермошенничества, поскольку банки несут ответственность за сохранность средств на своих счетах.
Банкам второго уровня предложено рассмотреть меры по разблокированию банковских счетов граждан, пострадавших от преступной деятельности киберпреступников, и запретить блокировку счетов данной категории лиц.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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13.02.2025, 20:00 3841
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Кызылорде избили и ограбили таксиста.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Полицейские совместно с оперативниками Шымкента задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. В отношении них проводится досудебное расследование.
Группа молодчиков искалечила молодого парня и отделалась легким испугом.
В Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года пошел уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау - Мирасом Аманкосом, Бекжаном Бакытом и Сабыром Адилом, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей - Эрика Куватова, Максима Романова и Александра Кима. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт.
Также у него изъяли Sim-box с 128 слотами. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции.
Прокуратурой начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава.
Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК.
Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг.
Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.
В Костанае водитель такси и его друг избили пассажира и забрали смартфон.
Сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.
В Шымкенте судье вынесли приговор по делу о мошенничестве.
Судья получил на 7,5 лет за мошенничество. Приговор также вынесли в отношении еще двух человек. Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках.
По данным полиции, 27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Его задержали с поличным. По данному факту полиция проводит расследование.
В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали казахстанца.
В ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование.
Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником.
В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы систематически унижал своего одноклассника вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника.
В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте.
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом. Малыша, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет
Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане.
В период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD". Он задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.
В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве.
Преступник находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
Товары на 450 млн тенге похитили в одной из торговых сетей Астаны.
Бывшие работники одной из крупных торговых сетей организовали схему хищения товаров. Преступную схему разоблачило управлением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере.
В Алматы обнаружили расчлененное тело женщины.
По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.
Факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
Прокуратура изучила записи камер наблюдения и выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми людьми. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми. По данному факту начато досудебное расследование.
В четырех городах Казахстана пресекли деятельность sim-box .
В частности, деятельность устройств пресекли в Балхаше, Таразе, Екибастузе и Петропавловске. Задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование.
Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах.
В департаменте полиции Павлодарской области заявили, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.
Двух студентов с наркотиками задержали в Шымкенте.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение.
Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение. Также суд лишил его водительских прав на 7 лет.
Незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
В частности, изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге. В отношении рыбака возбуждено уголовное дело.
В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете.
Дропперы обманули пожилую женщину на 13 млн тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
06.02.2025, 18:50 19651
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау.
По словам управляющего зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов. В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.
Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Разыскиваемых в Казахстане подозреваемых в мошенничестве задержали в России.
В частности, в Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации взял у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Также в городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана, которая обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.
Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана.
Он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызстан. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом. Фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.
В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года.
Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра.
Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске.
В декабре 2000 года двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. Задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".
Петропавловск вошел в тройку самых "преступных" городов Казахстана.
Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.
Сотрудника стоянки осудили по делу об убийстве администратора кемпинга в Хромтау.
Подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.
В Актюбинской области чиновники подозреваются в хищении 672 млн тенге.
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.
Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области.
Подозреваемая находится под домашним арестом. Финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
В Костанайской области председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции.
Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям. Надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду.
Полицейские ликвидировали три нарколаборатории за сутки.
Задержаны трое подозреваемых. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование.
В Алматы расследуют зверское убийство девушки.
Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог.
Крупную партию мефедрона изъяли у наркокурьеров в Караганде.
Задержаны житель Караганды и два жителя столицы. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.
В Актюбинской области задержана преступная группа за хищение газа.
Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба.
В Алматы перехватили наркопосылку из США.
Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Актау бухгалтер детсада похитила более 9 млн тенге.
Бухгалтер яслей-сада № 39 "Хиуаз" подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге из госбюджета. Суд приговорил подсудимую к ограничению свободы на 3,5 года.
Разыскиваемую в Казахстане мошенницу задержали в Бишкеке.
Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в следственную службу Сокулукского РОВД.
В Казахстане за три года обнаружили свыше 700 схронов с оружием.
За последние три года найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий.
В Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.
Вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре было обнаружено 530 кг незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также были изъяты два ножа и два радиоприемника. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
Он завладел денежными средствами 88 жителей области Улытау. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
В Алматы военного осудили за превышения власти.
Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен воинского звания.
В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.
Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.
Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы.
В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе.
Главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау.
Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
04.02.2025, 17:47 26976
Масштабные изменения - политолог высказался о ситуации с USAID
Фото: depositphotos
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Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию.
Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов. Исключение сделано только для гуманитарных программ и то после кучи жалоб. Президент США заявил о грядущих кадровых перестановках в руководстве агентства, назвав его деятельность несовместимой с текущим внешнеполитическим курсом. Сегодня стало известно об увольнении 60 сотрудников, которые, по данным администрации, пытались обойти указ о заморозке финансирования", - заявил политолог в своем телеграм-канале.
По его мнению, наибольшие изменения затронут не только USAID, но и госдепартамент, который также лишен права предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.
В 2023 году на эти ведомства приходилось $64,69 млрд - почти треть от общего объема глобальной помощи, выделенной развитыми странами. Все эти меры могут коренным образом изменить механизмы распределения американских средств за рубежом, а также отразиться на деятельности НПО и СМИ, получающих финансирование по линии USAID", - заявил Марат Шибутов.
Пока неизвестно, отметил он, каким будет окончательное решение Вашингтона, но очевидно, что Белый дом взял курс на пересмотр прежней политики.
Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов.
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов также прокомментировал ситуацию с USAID.
Поскольку уже сам бывший директор USAID Джон Гиллиган признал, что агентство фактически является филиалом ЦРУ, то есть разведывательной сетью, предназначенной для сбора информации в странах, на которые хочет влиять США, возникает вопрос, откуда такая лояльность у властей Казахстана к данной организации?" - задается вопросом правозащитник на своей странице в Сети.
Он подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
Приводили доказательства того, что агентство собирает информацию в Казахстане, сотрудничая с государственными органами, которые сами предоставляют информацию представителям агентства. Данная информация публиковалась открыто на сайтах агентства (...) Информация о рождаемости, эмиграции, здравоохранении, разработках в биологических лабораториях и много-много других данных. Десятки министерств Казахстана напрямую предоставляли информацию американским разведчикам из USAID. И продолжают предоставлять", - заявил Альжан Исмагулов.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO - онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.
В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее "ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления".
Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" Доказательств в подтверждение своих слов он не привел.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что "USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.
20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.
Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.
Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.
По ее словам, в USAID "в последние несколько лет" наблюдались "расточительность и злоупотребление полномочиями". Организация намечала в своей работе "безумные приоритеты", убеждена Ливитт.
Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".
Напомним, в 2023 году стало известно, что USAID выделит до 12 млн долларов на противодействие "дезинформации" в Центральной Азии.
В документе отмечалось, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.
По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
В 2022 году RT сообщал, что USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
В 2021 году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" - $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы".
В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс.
Второй по объему транш в 2021 году - $400 тыс. - выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ".
На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020 на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель - помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и обществе.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.01.2025, 19:11 41406
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Call-центр интернет-мошенников выявили в Алматы.
Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших. По данному факту начато досудебное расследование.
В Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.
В городе Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. По итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Всего задержано пять человек, причастных к преступной деятельности
Блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск.
Как сообщили в ДП Алматы, по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Блогеру заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Туркестане полиция начала проверку после появившейся в Сети аудиозаписи.
В Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный критикует полицейских за то, что они не выписывают штрафы и ограничиваются предупреждениями. В Туркестане полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников.
Похищенное в ходе январских событий оружие обнаружили в Казахстане.
С начала 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.
Более 20 килограммов мефедрона изъяли в Павлодаре.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Возбуждено уголовное дело.
Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.
Установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.
Дикого Армана осудили по делу о январских событиях.
Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы. Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела.
Казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты.
Он, находясь на территории России, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт РФ. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Казахстана, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. Казахстанец привлечен к административной ответственности.
Полицейский насмерть сбил пешехода в Западном Казахстане.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания.
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
Похищавшим продукцию "АрселорМиттал Темиртау" членам ОПГ вынесли приговор в Астане.
Приговором суда обвиняемые получили от 12 до 2,5 года лишения свободы, некоторые отделались ограничением свободы и условным сроком. Один фигурант приговорен к штрафу в 200 МРП, поскольку добровольно возместил ущерб.
В Атырау сотрудник детского дома ударил ребенка.
По факту происшествия в детском доме "Шанырак" возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. В связи с происшествием в областном детском доме семейного типа и доме подростков начата проверка.
Дело о растрате 37 млн тенге в области Жетысу поступило в суд.
Судить будут трех сотрудников акимата. Их обвиняют в растрате бюджетных средств. Материальный ущерб полностью возмещен государству.
В Астане Елдосу Коспаеву вынесли приговор.
Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ.
Канал нелегальной миграции пресекли в Жамбылской области.
Уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции направлено в суд. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.
Используемые для мошеннических звонков устройства и sim-карты изъяли у иностранца полицейские Алматы.
В городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам.
Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки.
По факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений проводится досудебное расследование. Также в целях установления всех обстоятельств, в том числе участия в указанном инциденте сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.
Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку.
Жительница Актобе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания. Женщину задержали сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту.
Руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
В Алматы арестовали подозреваемых в вымогательстве блогеров.
В отношении блогеров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы.
В ДП мегаполиса сообщили, что участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, привлечены к административной ответственности.
В Мангистау ужесточили приговор виновным по делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера.
По громкому делу осуждены пять человек. Один из фигурантов получил пожизненное лишение свободы. Еще одного подсудимого приговорили к 16 годам лишения свободы. Остальные получили 13 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы.
Новорожденного ребенка нашли в одном из дворов Алматы.
По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду. Ребенок госпитализирован. Личность матери девочки была установлена. Она задержана.
Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение.
К 8,5 года лишения свободы приговорили экс-главу столичного управления культуры за крупное хищение при строительстве фонтана "Солнце".
В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках.
Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе.
По данным ДП Павлодарской области, разбой был совершен в частном доме города Экибастуза. Возбуждено уголовное дело.
В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении.
Бухгалтер детского сада "Болашак" подозревается в хищении 9 млн тенге бюджетных средств. По данному факту начато досудебное расследование.
В Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына.
Руководитель управления отдела образования получила 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ.
Судебная коллегия пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому штраф в размере 6,9 млн тенге, в остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу.
23.01.2025, 20:11 59376
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Актобе на 10 лет осудили полицейского по делу о хранении и продаже наркотиков.
Суд присяжных признал полицейского виновным в хранении и продаже мефедрона и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также по вердикту суда его лишат звания старшины полиции. Под стражей полицейский находится с мая 2022 года.
В одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами.
Воспитатель и няня грубо обращались с детьми во время "тихого часа", в частности хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать. Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка.
По словам руководства учреждения, после обнаружения нарушения воспитатель была сразу же уволена в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Житель Астаны напал с ножом на своих родных.
В результате инцидента один человек скончался на месте, а трое других членов семьи госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов.
Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
В Актюбинской области расследуют дело о продаже младенца в роддоме.
Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи новорожденного. Расследование продолжается.
В Жамбылской области вынесли приговор обещавшей студентам дипломы мошеннице.
Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.
Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға". В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
В Алматы задержаны представители криминалитета.
В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства.
В Жамбылской области ликвидировали ОПГ.
Преступная группа под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.
В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей стройкомпании направили в суд.
Потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.
В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство.
По данным МВД, блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
В 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки.
Всего задержано 118 человек криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются.
Жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу.
В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дропер в мошеннической схеме. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие.
Сотрудников СОБР избили в Астане.
В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Разыскиваемого за торговлю наркотиками казахстанца экстрадировали из России.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина.
Женщина скончалась. В полиции возбудили уголовное дело. Задержан 55-летний подозреваемый.
В Казахстане за 2024 год совершили свыше 870 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Как отметили в Генпрокуратуре, в стране преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократились с 876 до 874 за прошлый год.
Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы.
По словам задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания, а оборудование ему передали через курьера. По данному факту начато досудебное.
В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотиков из южных областей в Астану.
При транспортировке наркотиков задержан наркокурьер. В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша. Наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
В Алматы расследуют 10 фактов создания ОПГ.
В прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром. В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия.
В двух городах Казахстана задержаны члены экстремистской группы.
В частности, в городах Астане и Косшы Акмолинской области задержано четверо граждан Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.
Виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.
Лейтенанта приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве солдата в Мангистау.
Кроме того, он лишен воинского звания лейтенанта. Вина подсудимого была доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы.
Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы.
В Астане у пассажира поезда изъяли чемодан с крупной партией наркотиков.
Подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в ИВС.
Житель Костаная избил в автобусе женщину.
Полицейские установили личность и задержали 61-летнего местного жителя. В отношении него проводится досудебное расследование по факту хулиганства.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
16.01.2025, 19:07 79731
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Девять участников преступной группы задержали на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборатория. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.
Экс-заместителя главы департамента экологии ВКО осудили за взятку.
Суд назначил ему самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, - лишение свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
В Кокшетау задержали подозреваемого в убийстве.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В Актобе неизвестный проник в дом и захватил заложников.
Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
Полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности уже привлечены 44 человека. Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осужден 131 религиозный радикал.
Подозреваемого в мошенничестве на 20 млн тенге казахстанца задержали в Новосибирске.
Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан.
В Казахстане за 2024 год изъяли 22 тонны наркотиков.
За 12 месяцев прошлого года выявлено 7920 наркоправонарушений, в том числе 3430 преступлений. Ликвидировано 63 нарколаборатории.
Напавшего с ножом на подростка рецидивиста осудили в Астане.
С учетом уже имевшейся непогашенной судимости суд признал опасный рецидив преступлений и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено на месте пожара в Шымкенте.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование.
Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории.
Два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свобод. Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.
В Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков.
В регионе приговорили к тюремному заключению и оштрафовали двух местных жителей, один из них - полицейский. Суд признал их виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно.
В частном пансионате Павлодара истязали пенсионеров и сдавали в аренду квартиры умерших.
Начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел. Позже стало известно, что заведение покинули все постояльцы.
В Казахстане задержали трех религиозных радикалов.
Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Еще один ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков. Проводится досудебное расследование.
В Атырау оштрафовали благотворительную организацию.
Благотворительную организацию оштрафовали на более чем полмиллиона тенге по делу о распространении литературы, пропагандирующей религиозную рознь. Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.
Каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.
Обысковые мероприятия проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей указанных городов и один уроженец южного региона страны.
Бывшего студента, убившего мужчину в Усть-Каменогорске, приговорили к 10 годам лишения свободы.
Осужденный занимался борьбой, и в кафе он пришел после тренировки. Супруга погибшего мужчины в 23 года осталась вдовой с тремя детьми. В ее пользу осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда.
В Жамбылской области суд вынес приговор троим школьникам по громкому делу об убийстве восьмиклассника.
Двоих школьников приговорили к лишению свободы, одного - к ограничению. Приговор еще не вступил в законную силу.
МВД Казахстана ликвидировало каналы незаконной миграции.
В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.
Проводника и начальника поезда Мангистау - Алматы задержали по делу о нападении на менеджера.
Они выражались нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении главного менеджера по контролю за поездной бригадой "АО "НК ҚТЖ" во время ревизорской проверки и оформления нарушения. Возбуждено уголовное дело.
В Акмолинской области вынесен приговор паре сожителей за убийство и поджог женщины.
Приговором суда убийца получил 12 лет лишения свободы, а его сожительница за сокрытия тяжкого преступления - 5 лет лишения свободы. Также с осужденного взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб.
Астанчане подделывали документы для незаконного получения ВНЖ и гражданства иностранцами.
Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев и 2 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Крупную преступную схему по подделке номеров кузова и шасси автомобилей выявили в Семее.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего жителя Алматы. Начато досудебное расследование по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров кузова, шасси, двигателя, а также государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Организаторов финпирамиды осудили в Астане.
Одной из подсудимых назначили 6 лет лишения свободы, второй - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.
Семейная пара помогала телефонным мошенникам в Павлодаре.
Пара пособников телефонных мошенников задержана. Они доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах.
Из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве.
Злоумышленник в Туркестане, действуя в группе лиц, под предлогом оказания помощи в получении безвозмездных денежных грантов для открытия бизнеса похитил денежные средства 13 граждан. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
Директора школы оштрафовали за растрату в области Жетысу.
Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 900 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Несколько банд вымогателей задержали в разных городах Казахстана.
В Петропавловске сотрудниками УБОП за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержана группа из трех лиц. Еще одну преступную группировку задержало УБОП ДП Жамбылской области.
Депутат рассказала о расправе над стариком и женщиной в Алматинской области.
Подозреваемый в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу доставлен районное подразделение.
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
Специалистами установлено, что данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
16.01.2025, 11:19 81636
Мертвые души, мистика или реальность: что не так со статистикой по безработице в Казахстане
Фото: depositphotos
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Обеспечение населения работой является одной из основных задач любого государства. В Казахстане этому также уделяется особое внимание. С начала прошлого года в стране действует "Концепция развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы", в рамках которой будут предприниматься различные меры по содействию в занятости, сообщает ranking.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по состоянию на третий квартал 2024 года в Казахстане насчитывалось 9,2 млн занятых. За год их численность увеличилась на 1,4%. Тем временем численность безработных уменьшилась за год на 0,6%, до 448,6 тысячи человек.
В целом численность безработного населения в Казахстане за последние пять лет варьируется в пределах 440-460 тысяч человек, демонстрируя как сокращение, так и рост в определенных периодах.
В конце декабря 2024 года министр МТСЗН РК Светлана Жакупова подвела итоги работы ведомства. По ее словам, в 2024 году благодаря реализации комплекса мер содействия занятости было трудоустроено более 936,7 тысяч человек.
Выходит, у нас численность безработного населения в стране варьируется в пределах 440-460 тысяч человек, а трудоустраивают более 936 тысяч человек в год? Нам это кажется… скажем так, в некоторой степени странным. Причем похожая ситуация была и в 2023 году. Тогда представители министерства отчитались, что по итогам года было трудоустроено более 963 тысячи человек", - заявили аналитики.
По их словам, подобные меры сразу искоренили бы безработицу в Казахстане.
Откуда такие цифры и почему они не сходятся с официальной статистикой - вопрос открытый. Или имеется в виду, что без этого почти миллиона трудоустроенных у нас было бы втрое больше безработных? Но это говорит едва ли не о коллапсе на рынке труда, который при таком раскладе, выходит, без участия государства находится буквально в плачевном состоянии? Так много вопросов! Заметим, вопросы задаем не только мы: усомнились в данных МТСЗН РК и наши депутаты", - отметили они.
В частности, в октябре прошлого года депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов также высказался по этому поводу.
"По отчетам акиматов и Министерства труда ежегодно в республике в среднем трудоустраивается около 900 тысяч человек. Как получается, что каждый год у нас трудоустраивают почти по миллиону человек, а безработица остается на прежнем уровне? Такими темпами проблема безработицы и самозанятости уже давно должна была быть решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики", - цитирует 24.kz депутата.
Подчеркивается, что уровень безработицы снизился на 0,1 п. п., до 4,6% в третьем квартале 2024 года, но это не является объяснением настолько больших цифр от министерства.
При такой численности трудоустроенных уровень безработицы за год снизился бы до нуля и создал дефицит рабочих кадров в стране, разве нет?", - отметили аналитики.
При этом если рассматривать ситуацию в региональном разрезе, снижение уровня безработицы в третьем квартале 2024-го наблюдалось только в 9 из 20 регионов РК, в том числе в Алматы и Шымкенте, а также в Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях.
Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Мангистауской и Атырауской областях. Тем временем самый низкий уровень безработицы наблюдался в Карагандинской и Улытауской областях: по 4,1% в каждом из регионов.
Отмечается, что по данным Международной организации труда, у Казахстана один из самых высоких показателей официального уровня безработицы в Центральной Азии: 4,8%. Единственным исключением стал Таджикистан, где уровень безработицы достиг 11,6%. Тем временем уровень безработицы в Кыргызстане составил 3,3%, в Узбекистане - 4,5%, в Туркменистане - 4,3%.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.01.2025, 18:20 95391
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма.
В частности, житель Тараза признан виновным в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Другой фигурант - житель Алматы признан виновным в пропаганде терроризма, незаконном обращении с наркотическими средствами и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.
В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.
Житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.
Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге.
Руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы.
В Акмолинской области украли 20 млн тенге при организации добровольного переселения граждан.
Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов.
Порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане.
Заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников. Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций.
В Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару.
Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят под стражу.
В Карагандинской области у интернет-мошенников изъяли более 200 sim-карт и оборудование.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
За два года в Казахстане задержано 27 криминальных авторитетов.
По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья.
За коррупцию осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил к девяти и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Астане руководители предприятия "Еңбек" КУИС изобличены в неоднократном получении взяток.
С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.
В Актобе похитили выделенные на дорожную разметку 272 млн тенге.
Установлено, что директор КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе" используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок, принимал акты за фактически невыполненные работы по нанесению дорожной разметки. Уголовное дело направлено в суд.
Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области.
Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии. 8 января с санкции суда он заключен под стражу. Расследование продолжается.
Более 30 подпольных нарколабораторий ликвидировал КНБ РК за год.
Из незаконного оборота изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики".
Из Сербии в Казахстан экстрадировали разыскиваемого за крупное мошенничество.
В 2017 году он, выложив на Kolesa.kz объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны.
Правозащитница обеспокоена, что подозреваемым в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки в Актау могут смягчить наказание.
В мае прошлого года из окна многоэтажного дома в Актау выбросилась девушка, которую ранее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и ограбили. Глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари, обеспокоена, что подозреваемые в жестоком преступлении могут уже через несколько лет выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
Более 600 тысяч тенге за яму на дороге заплатит горожанину акимат Уральска.
В марте 2024 года мужчина из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Он смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.
Преступная группа занималась хищением нефтепродуктов в Кызылорде.
В полицию доставлено 12 фигурантов, девять из которых водворены в ИВС. В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге.
Главу регионального управления МВД задержали за взятку.
Комитет национальной безопасности РК подтвердил задержание руководителя ГУ "Западное региональное военно-следственное управление Министерства внутренних дел РК" и его подчиненного. По данным сайта госзакупок, управлением руководит Мухит Джавгашев. Должность и имя подчиненного не сообщаются.
В Алматы участники транснациональной ОПГ приговорены к лишению свободы.
Четверо участников данной ОПГ приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены от 10-ти до 14-ти лет лишения свободы.
В Мангистау главбуха колледжа подозревают в хищении 243 млн тенге.
Установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств предназначенных для стипендии, командировок и налоговых обязательств.
В Жамбылской области задержали 11 членов группы религиозных радикалов.
Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания в качестве свидетелей преступления.
На видео попало "изгнание шайтана" из маленькой девочки в Атырауской области.
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК уже взял ситуацию под свой контроль. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь, включая профессиональную психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?