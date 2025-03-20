Переходили рамки дозволенного - политолог о некоторых получателях иностранных грантов

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Петропавловске пьяный хулиган размахивал травматическим пистолетом.





Его обезоружил офицер воинской Национальной гвардии. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел.





В Казахстане полицейские обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня.





За три дня оперативно-профилактического мероприятия "Қару" сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий.





Несколько уголовных дел возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.





В частности, по данному факту возбуждено три уголовных дела: захват заложника - предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; хулиганство с применением оружия - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.





В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов.





Подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Лидеры группы с санкции суда арестованы.





Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана.





В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге. Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем.





В Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак".





Он приговорен к 2,6 года лишения свободы, остальные подсудимые приговорены к ограничению свободы на 2 года. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.





Миллиарды тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana.





По данным АФМ, "организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается".





В Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.





В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.





В Алматы вынесен приговор по делу ОПГ черных риелторов.





Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам. За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.





Группу наркодельцов задержали в Алматинской области.





В ходе спецоперации задержаны три человека. В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.





Житель ЗКО убил друга, чтобы не возвращать ему долг.





Вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





В МВД прокомментировали избиение санитаром напавшего на ребенка в лифте подростка.





Как сообщил вице-министр МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса, по данному факту проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу.





В одном из вузов Казахстана студент скрытно снимал девушек в туалете.





Казахстанские СМИ, ссылаясь на соцсети, сообщили, что в Назарбаев Университете студент снимал девушек в женском туалете. Отмечается, что у него нашли 30 видео с разными пострадавшими. В полиции сообщили, что извращенец подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. По решению суда он привлечен к административной ответственности.





Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы.





Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.





В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО.





По информации Антикора, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств , выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей и для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.





Религиозных радикалов задержали в Алматы.





По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.





Житель Астаны продавал мясо павших животных.





Задержан 34-летний астанчанин, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину. Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.





Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве.





Мужчину, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан РК деньги, задержали в аэропорту Варшавы. Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов.





В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств.





Задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела





В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков.





Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.





В ДУМК прокомментировали инцидент в мечети в Туркестанской области.





В Сети распространилось видео, на котором видно, как дети мнут имаму икры. Как сообщили в ДУМК, "инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе". Также духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.



