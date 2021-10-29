Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал шаг, который в истории мировой дипломатии до него не делал ни один из лидеров: отдал распоряжение министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу одним махом выслать из страны послов США и ещё девяти западных государств — Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии, сообщает RT .

Поводом для беспрецедентного жеста турецкого лидера, который, судя по первой реакции, поверг западных союзников и партнёров в состояние шока, стало недавнее совместное заявление аккредитованных в Анкаре десяти глав дипломатических миссий, потребовавших прекратить уголовное преследование турка французского происхождения Османа Кавалы. Человека, родившегося и сделавшего состояние в Париже, но при этом на протяжении последнего десятилетия стремившегося внести заметный вклад в раскачивание турецкой власти, которую он считал главным препятствием на пути интеграции Турции в мир либеральных демократий.

Вначале пытавшийся делать это из-за рубежа с помощью созданного им культурного фонда Anadolu Kultur AS, ровно четыре года назад, в октябре 2017 года, Осман Кавала прилетел на историческую родину, чтобы с головой окунуться в политику и бороться с режимом президента Эрдогана уже в самой Турции.

В считаные дни после прибытия в страну Осман Кавала был арестован за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Вначале его обвинили в поддержке массовых акций протеста 2013 года, развёрнутых турецкой оппозицией в связи с решением властей расчистить стамбульский парк Гези, мешавший планам развития городской инфраструктуры. А когда в феврале 2020 года защита добилась оправдания Османа Кавалы, прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На сей раз давнему оппоненту президента Эрдогана были предъявлены обвинения в том, что он использовал свои немалые возможности, чтобы поддержать недовольную президентом часть армейской верхушки, в июле 2016 года пытавшуюся осуществить в стране государственный переворот.

Напомним, что тогда турецкий лидер вполне мог лишиться не только власти, но и жизни, и в те решающие несколько часов, когда чаша весов колебалась и было неясно, чья возьмёт, США и их западные союзники явно не спешили осудить антиконституционную попытку смены власти.

Западные лидеры держали паузу, надеясь, что неприемлемого для них президента Эрдогана скоро не будет. И, таким образом, проблема в отношениях Турции с Западом рассосётся сама собой: нет Эрдогана — нет проблемы.

Но всё произошло не так. Турецкая власть устояла, а Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, воспринял случившееся как предательство со стороны тех, с кем он не соглашался, с кем спорил, конфликтовал, но при этом пытался играть по-честному.

И вот в итоге получил удар в спину, которая, к счастью для него, оказалась достаточно крепкой и удар выдержала.

Не сворачивая отношений с Западом, президент Эрдоган, конечно же, при этом не простил союзникам предательства и извлёк для себя из той истории главный урок. Этот урок состоит в том, что необходимо впредь исключить любую возможность и пресекать любые попытки участия во внутриполитической борьбе в Турции, проходящей в рамках прописанного в конституции демократического процесса, некоей третьей внешней силы.

Силы, имеющей нетурецкое происхождение, но при этом претендующей на роль верховного арбитра, стоящего над турецким судом, парламентом, правительством и президентом.

Собственно говоря, именно этим и был продиктован ход турецкого лидера, решившего объявить персонами нон грата десять послов западных государств. "Разве это ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в своих странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подаёт лучший пример независимости", — негодовал президент, объясняя своё решение.

Вообще-то, высылка послов в отношениях между государствами происходит нечасто, учитывая, что более радикальным шагом может быть только разрыв дипломатических отношений. По этой причине государства всё же предпочитают использовать менее жёсткие меры, такие как отзыв своих послов для консультаций или высылку дипломатов низшего ранга, что позволяет через определённое время отыграть ситуацию назад.

Одним из примеров может служить скандал полугодичной давности в российско-американских отношениях после высказываний президента Байдена, в эфире телеканала АВС согласившегося назвать российского президента Владимира Путина "убийцей" и пригрозившего, что Москва "заплатит за вмешательство" в президентские выборы 2020 года.

После этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций, а американский посол в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон.

Однако, когда острая фаза кризиса миновала, главы дипломатических миссий России и США вернулись в свои посольства и продолжили работу. О принятии такого решения стало известно по результатам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Между тем в случае объявления посла нежелательной персоной его возвращение на прежнее место работы, как это произошло с послами Антоновым и Салливаном, как правило, невозможно. А назначение нового посла — сложная процедура, при этом очевидно, что дипломатические контакты продолжительное время будут парализованы.

Учитывая весьма вероятные огромные издержки, ход президента Эрдогана может показаться эмоциональным всплеском, неадекватной моменту излишней мерой, учитывая, что западные послы всего-навсего призвали "в кратчайшие сроки справедливо решить вопрос" Османа Кавалы.

В конце концов, мало ли на Западе звучит всяких заявлений в адрес "недемократических режимов".

И что, каждый раз высылать послов? Неужели нельзя было просто пропустить это очередное нравоучение мимо ушей?

Однако, идя на обострение, президент Эрдоган сделал шаг, который только на первый взгляд кажется иррациональным.

Фактически он сыграл на опережение, напомнив западным союзникам и партнёрам, что в отношениях с Анкарой есть красные линии, пересечение которых впредь будет стоить им очень дорого.

Потому что эти красные линии — как провода под током высокого напряжения с табличкой "Не влезай — убьёт".

Какой будет развязка этой драматичной истории, остаётся неясным: официального уведомления, предписывающего им покинуть страну, западные послы в Анкаре пока не получили.

По информации агентства ANKA, ссылающегося на дипломатические источники, в Министерстве иностранных дел Турции до последнего момента пытались переубедить Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить подобного развития событий, однако он решил идти до конца. И тем самым создал прецедент, которым теперь могут воспользоваться и другие мировые политики, как и турецкий лидер, демонстративно прогуливающие уроки в школе западной демократии.





Сергей Строкань

Журналист, обозреватель издательского дома «Коммерсант»

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