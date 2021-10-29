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Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты

28.10.2021, 21:46 28081
Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты
Опыт Узбекистана по переходу с кириллицы на латиницу показал: чрезмерная спешка в этом вопросе влечет массу проблем, ru.sputnik.kz.
 
Узбекские ученые, принявшие участие во II Международном конгрессе "Языковая политика стран Содружества Независимых Государств" в Алматы, поделились опытом перехода с кириллицы на латинский алфавит и рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться на первых этапах.
 
В Узбекистане закон о переходе на латинскую графику вышел в 1993 году. Перейти полностью на латиницу планировали к 2020 году, но фактически окончательный переход не завершен и сегодня.
 

Сначала нужно было подготовиться, я так считаю. А потом переводить. Тогда было бы легче", - говорит доцент кафедры истории Узбекистана Джамиля Вапаева, участвующая в конгрессе.

 
По ее словам, особенно сложно пришлось тем, кто одними из первых начал обучение на латинице. И сложность заключалась в том, что у них попросту не было для этого источников.
 

В начале у нас были проблемы. В том, что литература вся была на кириллице. Только потом начали решать этот вопрос. Сейчас не вся, конечно, но большая часть уже на латинице пошла. Сегодня все уже более грамотно. Те, кто на латинице первыми обучались, и мы, как преподаватели, все свои тексты, лекции стали писать на латинице. Сейчас уже легче. Хотя первый этап был немного сложноват", - говорит Вапаева.

 
С тем, что в Казахстане не стоит торопиться с переходом с кириллицы на латиницу, считают и многие казахстанские ученые.
 

В принципе, ресурсы, может быть, у нас есть. Но в целом духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все одним махом, росчерком пера решить. Это будут проблемы не только в плане художественной литературы. В плане образования будут проблемы. В школах. Я считаю, что это слишком преждевременно. Реформы Узбекистана показали, насколько большой разрыв произошел. И так у нас сейчас трехъязычие. А тут еще, понимаете, накладка такая", - поделился своим мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.

 
По его мнению, спешка в переходе казахского языка на латиницу несет и другие риски.
 

Величайшая традиция, которая у нас была на кириллице, – это Мухтар Омарханович Ауэзов. Великая казахская классика. Допустим, это надо переводить (на латиницу - Sputnik). Будет интерес тех, кто хочет заработать. То есть это не для культуры. А для тех людей, которые захотят сделать на этом деньги. Это опять гранты, опять проекты и так далее. Сейчас же речь идет о спасении духовности. То есть о поступательном развитии казахской культуры и казахской духовности, которая ничем не хуже, она глубже, и во многом на равных с мировой культурой. И мы не можем сейчас жертвовать временными моментами в угоду каких-то отдельных групп. Мы должны думать о целостности казахской духовности. В этом плане я, конечно же, против (латиницы - Sputnik)", - говорит Жанабаев.

 
Напомним, что еще в сентябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику, отметив, что этот процесс должен осуществляться на основе широкого обсуждения с учеными.
 
Полиязычие открывает перспективы
 
По словам доктора филологических наук, профессора, проректора по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаила Осадчего, в современной языковой ситуации наступает эра, когда усиление функциональных ресурсов одного языка не приводит к функциональным изменениям ресурсов другого. Именно поэтому сегодня на постсоветском пространстве наблюдается переход к двуязычию, а иногда и полиязычию.
 

Современная молодежь выбирает язык исключительно прагматически. Если какой-то язык полезен для дальнейшей карьеры, для получения высшего образования, для занятия в определенных профессиональных областях, такой язык будет изучаться и использоваться. Если функциональные возможности этого языка невелики, то он будет сокращаться в своих функциональных возможностях и просто не будет нужен молодому сообществу", - говорит Михаил Осадчий.

 
По его словам, в современных условиях бессмысленно ограничивать граждан любой страны в изучении того или иного языка. Как минимум потому, что каждый выбирает в этом вопросе свой путь, в зависимости от поставленных перед собой целей.
 
Отметим, II Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" в Алматы собрал более 150 ученых, преподавателей, специалистов и экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
 

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Ход турецкого

25.10.2021, 22:14 113887
Ход турецкого
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал шаг, который в истории мировой дипломатии до него не делал ни один из лидеров: отдал распоряжение министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу одним махом выслать из страны послов США и ещё девяти западных государств — Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии, сообщает RT.
 
Поводом для беспрецедентного жеста турецкого лидера, который, судя по первой реакции, поверг западных союзников и партнёров в состояние шока, стало недавнее совместное заявление аккредитованных в Анкаре десяти глав дипломатических миссий, потребовавших прекратить уголовное преследование турка французского происхождения Османа Кавалы. Человека, родившегося и сделавшего состояние в Париже, но при этом на протяжении последнего десятилетия стремившегося внести заметный вклад в раскачивание турецкой власти, которую он считал главным препятствием на пути интеграции Турции в мир либеральных демократий.
 
Вначале пытавшийся делать это из-за рубежа с помощью созданного им культурного фонда Anadolu Kultur AS, ровно четыре года назад, в октябре 2017 года, Осман Кавала прилетел на историческую родину, чтобы с головой окунуться в политику и бороться с режимом президента Эрдогана уже в самой Турции.
 
В считаные дни после прибытия в страну Осман Кавала был арестован за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Вначале его обвинили в поддержке массовых акций протеста 2013 года, развёрнутых турецкой оппозицией в связи с решением властей расчистить стамбульский парк Гези, мешавший планам развития городской инфраструктуры. А когда в феврале 2020 года защита добилась оправдания Османа Кавалы, прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. На сей раз давнему оппоненту президента Эрдогана были предъявлены обвинения в том, что он использовал свои немалые возможности, чтобы поддержать недовольную президентом часть армейской верхушки, в июле 2016 года пытавшуюся осуществить в стране государственный переворот.
 
Напомним, что тогда турецкий лидер вполне мог лишиться не только власти, но и жизни, и в те решающие несколько часов, когда чаша весов колебалась и было неясно, чья возьмёт, США и их западные союзники явно не спешили осудить антиконституционную попытку смены власти.
 
Западные лидеры держали паузу, надеясь, что неприемлемого для них президента Эрдогана скоро не будет. И, таким образом, проблема в отношениях Турции с Западом рассосётся сама собой: нет Эрдогана — нет проблемы.
 
Но всё произошло не так. Турецкая власть устояла, а Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, воспринял случившееся как предательство со стороны тех, с кем он не соглашался, с кем спорил, конфликтовал, но при этом пытался играть по-честному.
 
И вот в итоге получил удар в спину, которая, к счастью для него, оказалась достаточно крепкой и удар выдержала.
 
Не сворачивая отношений с Западом, президент Эрдоган, конечно же, при этом не простил союзникам предательства и извлёк для себя из той истории главный урок. Этот урок состоит в том, что необходимо впредь исключить любую возможность и пресекать любые попытки участия во внутриполитической борьбе в Турции, проходящей в рамках прописанного в конституции демократического процесса, некоей третьей внешней силы.
 

Силы, имеющей нетурецкое происхождение, но при этом претендующей на роль верховного арбитра, стоящего над турецким судом, парламентом, правительством и президентом.

 
Собственно говоря, именно этим и был продиктован ход турецкого лидера, решившего объявить персонами нон грата десять послов западных государств. "Разве это ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в своих странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подаёт лучший пример независимости", — негодовал президент, объясняя своё решение.
 
Вообще-то, высылка послов в отношениях между государствами происходит нечасто, учитывая, что более радикальным шагом может быть только разрыв дипломатических отношений. По этой причине государства всё же предпочитают использовать менее жёсткие меры, такие как отзыв своих послов для консультаций или высылку дипломатов низшего ранга, что позволяет через определённое время отыграть ситуацию назад.
 
Одним из примеров может служить скандал полугодичной давности в российско-американских отношениях после высказываний президента Байдена, в эфире телеканала АВС согласившегося назвать российского президента Владимира Путина "убийцей" и пригрозившего, что Москва "заплатит за вмешательство" в президентские выборы 2020 года.
 
После этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций, а американский посол в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон.
 
Однако, когда острая фаза кризиса миновала, главы дипломатических миссий России и США вернулись в свои посольства и продолжили работу. О принятии такого решения стало известно по результатам саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
 
Между тем в случае объявления посла нежелательной персоной его возвращение на прежнее место работы, как это произошло с послами Антоновым и Салливаном, как правило, невозможно. А назначение нового посла — сложная процедура, при этом очевидно, что дипломатические контакты продолжительное время будут парализованы.
 
Учитывая весьма вероятные огромные издержки, ход президента Эрдогана может показаться эмоциональным всплеском, неадекватной моменту излишней мерой, учитывая, что западные послы всего-навсего призвали "в кратчайшие сроки справедливо решить вопрос" Османа Кавалы.
 
В конце концов, мало ли на Западе звучит всяких заявлений в адрес "недемократических режимов".
 
И что, каждый раз высылать послов? Неужели нельзя было просто пропустить это очередное нравоучение мимо ушей?
 
Однако, идя на обострение, президент Эрдоган сделал шаг, который только на первый взгляд кажется иррациональным.
 

Фактически он сыграл на опережение, напомнив западным союзникам и партнёрам, что в отношениях с Анкарой есть красные линии, пересечение которых впредь будет стоить им очень дорого.

 
Потому что эти красные линии — как провода под током высокого напряжения с табличкой "Не влезай — убьёт".
 
Какой будет развязка этой драматичной истории, остаётся неясным: официального уведомления, предписывающего им покинуть страну, западные послы в Анкаре пока не получили.
 
По информации агентства ANKA, ссылающегося на дипломатические источники, в Министерстве иностранных дел Турции до последнего момента пытались переубедить Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить подобного развития событий, однако он решил идти до конца. И тем самым создал прецедент, которым теперь могут воспользоваться и другие мировые политики, как и турецкий лидер, демонстративно прогуливающие уроки в школе западной демократии.

Сергей Строкань
Журналист, обозреватель издательского дома «Коммерсант»
 
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
 

Эколог: глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды

18.10.2021, 12:24 203554
Эколог: глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды
Фото: Johannes Plenio, Pexels
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Эколог Вадим Ни рассказал, как отразится на Казахстане глобальное потепление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Потепление климата хоть и является глобальным, но в каждом уголке планеты проходит по-разному. Казахстан далек от океанов, поэтому ему не грозят такие экстремальные явления, как ураганы или циклоны. Но изменения в стране уже ощущаются, просто они проходят медленнее, чем в странах, близких к большой воде. В первую очередь меняется температура: она повышается быстрее, чем раньше.
 

Сейчас примерно на 1,1 градуса выше, чем это могло бы быть без выбросов парниковых газов в атмосферу. Еще в начале 2000 годов у нас было благоприятное сочетание температуры и осадков, это было заметно по хорошему урожаю пшеницы. Но теперь все чаще будет держаться жара и засуха, ведь климат продолжает теплеть", - сказал Вадим Ни изданию Liter.kz.

 
Он отметил, что подобные изменения будут более выражены на юге и западе страны - там все чаще будут жаркие периоды без осадков и суховеи. Изменения заметнее, если сравнивать десятилетия.
 
В некоторых регионах усилятся ветра, но в городах это не особо заметно из-за застройки.
 
В Алматинской области в горных регионах могут чаще возникать паводки, поскольку быстрее тают ледники и снег, что создает угрозу переполнения горных рек. С другой стороны, потепление приводит к маловодию в равнинных реках.
 
По его словам, общая тенденция в Казахстане - это нестабильность климата. В разных регионах могут быть поздние, а иногда и ранние весенние и осенние заморозки.
 

Глобальное потепление несет большую угрозу дефицита воды для Казахстана. За 70-е годы мы уже потеряли значительную часть речного стока. Это происходит из-за того, что Россия и Кыргызстан начали регулировать забор воды. В результате мы не получаем стоки по некоторым рекам", - отметил эксперт.

 
Еще в середине прошлого столетия, продолжил эколог, у Казахстана было порядка 126 кубометров воды в год, а сейчас порядка 90 кубометров. Страна потеряла 36 кубометров, или треть речных стоков. Это произошло примерно за последние 50-70 лет.
 
Обострение ситуации с дефицитом воды ожидается в южных областях. На севере страны ситуация немного лучше, потому что там есть осадки. Здесь потери урожая возможны, но сочетание температуры воздуха и осадков в ближайшие годы должно сложиться удачно.
 
Что касается Нур-Султана, этот город в меньшей степени подвержен потеплению, потому что здесь искусственная среда. Для обеспечения населения водой используется Вячеславское водохранилище, которое изначально было рассчитано на 700-800 тысяч человек, но из-за быстрого прироста населения сейчас этого уже недостаточно.
 

Вообще, наверное, нет смысла искусственно создавать мегаполисы, если рядом нет надежного источника воды. В столице нет таких, которые сформировались и остались здесь. Мы получаем воду от соседей, которые в любой момент могут ее перекрыть", - считает Ни.

 
В целом самым серьезным последствием глобального потепления для Казахстана является дефицит питьевой воды. Людям нужно понять: того, что раньше было доступным, теперь может не быть. А отсутствие хороших дождей в течение нескольких лет приведет к тому, что запасы водохранилищ не смогут пополняться.
 

Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России

29.09.2021, 11:28 235954
Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

Нетесов заявил, что в первую очередь это «пришедший к нам вариант Дельта. Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».

«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм Дельта», – добавил он.

Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.

«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса Дельта хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта Дельта. По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант Дельта антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах», – пояснил вирусолог.

Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.

«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант Дельта нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.

Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».

На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 

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