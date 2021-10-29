Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты

Узбекские ученые, принявшие участие во II Международном конгрессе "Языковая политика стран Содружества Независимых Государств" в Алматы, поделились опытом перехода с кириллицы на латинский алфавит и рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться на первых этапах.
В Узбекистане закон о переходе на латинскую графику вышел в 1993 году. Перейти полностью на латиницу планировали к 2020 году, но фактически окончательный переход не завершен и сегодня.
Сначала нужно было подготовиться, я так считаю. А потом переводить. Тогда было бы легче", - говорит доцент кафедры истории Узбекистана Джамиля Вапаева, участвующая в конгрессе.
По ее словам, особенно сложно пришлось тем, кто одними из первых начал обучение на латинице. И сложность заключалась в том, что у них попросту не было для этого источников.
В начале у нас были проблемы. В том, что литература вся была на кириллице. Только потом начали решать этот вопрос. Сейчас не вся, конечно, но большая часть уже на латинице пошла. Сегодня все уже более грамотно. Те, кто на латинице первыми обучались, и мы, как преподаватели, все свои тексты, лекции стали писать на латинице. Сейчас уже легче. Хотя первый этап был немного сложноват", - говорит Вапаева.
С тем, что в Казахстане не стоит торопиться с переходом с кириллицы на латиницу, считают и многие казахстанские ученые.
В принципе, ресурсы, может быть, у нас есть. Но в целом духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все одним махом, росчерком пера решить. Это будут проблемы не только в плане художественной литературы. В плане образования будут проблемы. В школах. Я считаю, что это слишком преждевременно. Реформы Узбекистана показали, насколько большой разрыв произошел. И так у нас сейчас трехъязычие. А тут еще, понимаете, накладка такая", - поделился своим мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.
По его мнению, спешка в переходе казахского языка на латиницу несет и другие риски.
Величайшая традиция, которая у нас была на кириллице, – это Мухтар Омарханович Ауэзов. Великая казахская классика. Допустим, это надо переводить (на латиницу - Sputnik). Будет интерес тех, кто хочет заработать. То есть это не для культуры. А для тех людей, которые захотят сделать на этом деньги. Это опять гранты, опять проекты и так далее. Сейчас же речь идет о спасении духовности. То есть о поступательном развитии казахской культуры и казахской духовности, которая ничем не хуже, она глубже, и во многом на равных с мировой культурой. И мы не можем сейчас жертвовать временными моментами в угоду каких-то отдельных групп. Мы должны думать о целостности казахской духовности. В этом плане я, конечно же, против (латиницы - Sputnik)", - говорит Жанабаев.
Напомним, что еще в сентябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику, отметив, что этот процесс должен осуществляться на основе широкого обсуждения с учеными.
Полиязычие открывает перспективы
По словам доктора филологических наук, профессора, проректора по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаила Осадчего, в современной языковой ситуации наступает эра, когда усиление функциональных ресурсов одного языка не приводит к функциональным изменениям ресурсов другого. Именно поэтому сегодня на постсоветском пространстве наблюдается переход к двуязычию, а иногда и полиязычию.
Современная молодежь выбирает язык исключительно прагматически. Если какой-то язык полезен для дальнейшей карьеры, для получения высшего образования, для занятия в определенных профессиональных областях, такой язык будет изучаться и использоваться. Если функциональные возможности этого языка невелики, то он будет сокращаться в своих функциональных возможностях и просто не будет нужен молодому сообществу", - говорит Михаил Осадчий.
По его словам, в современных условиях бессмысленно ограничивать граждан любой страны в изучении того или иного языка. Как минимум потому, что каждый выбирает в этом вопросе свой путь, в зависимости от поставленных перед собой целей.
Отметим, II Международный конгресс "Языковая политика стран СНГ" в Алматы собрал более 150 ученых, преподавателей, специалистов и экспертов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.