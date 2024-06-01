31.05.2024, 22:46 1691
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области.
В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
В Актобе произошла стрельба с поножовщиной.
Полицейские установили и задержали участников драки, в результате которой скончался один человек. Проводятся досудебные расследования
Экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках.
Берик Абильбеков задержан в рамках расследования уголовного дела.
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
Житель Алматинской области получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей.
Вина подсудимого полностью доказана материалами дела.
Женщина получила три года ограничения свободы по делу о семейной поножовщине в Аксу.
Житель Аксу схватил женщину за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове. Подсудимая ударила сожителя в бок ножом.
В Мангистауской области задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве мужчины.
По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело.
новости по теме
24.05.2024, 21:52 27641
Петиция против утильсбора собрала свыше 50 тысяч подписей
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Петиция против утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В связи с достижением порога в 50 тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - заверили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации".
Требования петиции:
- внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;
- внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
В кулуарах сената о петиции высказался министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.
Как только эта петиция наберет достаточное количество голосов, правительство в установленном законом порядке обязательно рассмотрит все требования тех людей, которые предъявлены в этой петиции", - сообщил он.
Также, по словам министра промышленности и строительства Казахстана, будут созданы рабочие группы.
В рамках рассмотрения, кончено, мы пригласим еще депутатов парламента, и в рамках коллективных обсуждений по этой петиции правительством будет принято решение", - добавил Канат Шарлапаев.
24.05.2024, 11:13 31211
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане с начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних.
Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.
Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину.
Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС.
Жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней.
Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы.
По решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане.
За торговлю детьми привлечены к ответственности 17 человек.
Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы.
Фельдшеры скорой помощи подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов. В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд.
В центре Алматы водитель напал на охранника ЖК.
Полицейские задержали правонарушителя и заверили, что его действиям будет дана правовая оценка.
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
17.05.2024, 16:00 54371
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
Бойцы спецподразделения МВД "Арлан" подозреваются в избиении двух братьев.
Об избиении двух братьев заявила в социальных сетях сестра потерпевших.
Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Проводятся следственные мероприятия.
Обвиняемый в резонансном убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы.
Его родственник - Бахытжан Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы.
Пытавшемуся канцелярским ножом перерезать горло девушке жителю Талдыкоргана вынесли приговор.
Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
В Алматы произошло очередное нападение на водителя автобуса.
Инцидент произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.
Тело подростка обнаружили в одном из сел Жамбылской области.
По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС.
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области.
Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств.
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.
Малышей били в детсаду Жетысуской области.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами. Полиция начала досудебное расследование.
В Алматы избили женщину возле лифта в подъезде.
Видео жестокого избиения появилось в Сети. На кадрах видно, как изверг наносит побои женщине, а два других мужчины стоят и наблюдают за происходящим. Полиция завела уголовное дело. Подозреваемый задержан.
24.04.2024, 19:30 126956
Каждый из нас имеет право требовать надлежащее качество автодорог - эксперт Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Ежегодно владельцы автотранспортных средств в Республике Казахстан уплачивают транспортный налог. Согласно пункту 1 статьи 491 Налогового кодекса Республики Казахстан таким налогом облагаются все зарегистрированные транспортные средства в стране, за исключением прицепов. Некоторые категории транспортных средств, такие как автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше, специализированные медицинские транспортные средства, морские суда, спецавтомобили, освобождаются от уплаты такого вида налога. При сдаче машины в аренду налог платится непосредственно собственником, а не арендатором. Юридические же лица уплачивают налог на транспортные средства не только, когда выступают таковыми владельцами, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге", - сообщил эксперт.
Также, по его словам, физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог за прошедший год, а юридические лица - ежегодно.
Сумма налога зависит от типа транспортного средства и объема его двигателя в кубических сантиметрах, а ставки определены Налоговым кодексом. Так, в 2024 году физические лица уплачивают налог за 2023 год по ставке МРП, установленного на 2023 год (3450 тенге), а юридические лица - за 2024 год по МРП 2024 года (3692 тенге). Период уплаты налога также разнится: для юридических лиц за 2024 год - не позднее 5 июля 2024 года, для физических лиц за 2023 год - не позднее 1 апреля 2024 года, а за 2024 год - до 1 апреля 2025 года", - проинформировал Петр Кодаш.
Эксперт уточнил, что транспортный налог поступает в местный бюджет и затем распределяется на различные приоритетные нужды, как, например, развития инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорог.
Таким образом, даже если у вас нет автомобиля, вы также вносите свой вклад в улучшение дорог. Будучи гражданином, каждый из нас имеет право требовать качественную инфраструктуру и благоустройство, поскольку перечисляемые в бюджет налоги идут на такое развитие. Ни для кого ни секрет, что качество дорог является ключевым аспектом социально-экономического развития большинства стран. Для определения лучших дорог многим странам присвоен индекс качества дорог (QRI), определенный на основе мнений бизнес-лидеров из 144 стран, который позволяет оценить общее состояние дорожной инфраструктуры в различных странах мира. Так, по состоянию на в 2023 год Казахстан занимает только 93-е место с индексом качества дорог 3,5, уступая Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении", - заявил он.
По данным Петра Кодаша, каждый год в Казахстане ремонтируют до пяти тысяч километров дорог.
При этом качество этих работ постоянно вызывает у казахстанцев нескончаемый поток жалоб в уполномоченные органы. Только за ушедший год поступило свыше 30 тысяч официальных таких обращений и жалоб по состоянию автомобильных дорог. Местные акиматы повсеместно принимают улицы и трассы в эксплуатацию, несмотря на колоссальные недочеты, недоделки. В декабре 2012 года народу РК была представлена стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства, где главной целью было определено создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. В государстве, где провозглашена цель войти в тридцатку самых развитых стран мира, автомобильные дороги строятся не просто некачественно, так еще и дорого, и долго", - отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Как уже говорилось ранее, каждый из нас имеет право требования надлежащего качества автомобильных дорог. Если у кого-то появляются претензии, необходимо обратиться с жалобой напрямую в местный акимат. Для эффективности и быстроты реагирования разработан электронный сервис eOtinish. Если в удовлетворении жалобы отказали или оставили без рассмотрения, нужно обращаться с иском в суд. Ответчиком будет администратор дорог - обычно это госорган. А он в свою очередь как ответчик может предъявлять соответствующие претензии тому, кто строил или содержит эту дорогу, то есть подрядчику, которому за выполнение таких работ были уплачены денежные средства. Иными словами, при некачественном ремонте дороги предъявление претензий следует тому, кто этим занимался", - заявил эксперт.
Он также привел пример из судебной практики.
Районным судом № 2 Казыбекбийского района Караганды в 2022 году было рассмотрено гражданское дело по иску физического лица о возмещении материального ущерба и морального вреда к акиму Караганды, ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды". Из материалов данного дела следует, что в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года на участке автомобильной дороги между заводом П. и озерами шахты в Караганде имелись колоссальные ямы. В результате попадания в яму в пути следования домой автомашине истца были причинены повреждения", - сообщил специалист.
Подчеркивается, что ненадлежащее исполнение ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" его целей, задач и обязанностей, бездействие последнего привело к тому, что дорога на указанном участке находилась в ненадлежащем состоянии, имеющиеся на нем повреждения на протяжении многих лет не устранялись, что привело к образованию на дороге ям, а впоследствии причинении истцу вреда.
Судом решено: взыскать с ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" в пользу истца в возмещение материального ущерба 104 368 тенге, также расходы по оплате услуг оценщика в сумме 11 000 тенге, расходы по оплате услуг юриста за составление искового заявления в сумме 8 000 тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме 10 437 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 044 тенге, а в компенсации морального вреда отказать ввиду того, что моральный вред был причинен истцу в связи с повреждением принадлежащей ему автомашины, то есть в связи с нарушением его имущественных прав", - добавил он.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
С целью упорядочения дорожно-эксплуатационной деятельности можно ввести единого оператора, чтобы обеспечить наиболее качественное содержание и эксплуатацию автомобильных дорог. Построение качественной дорожной инфраструктуры и обеспечение лучших результатов для граждан - визитная карточка любого государства", - добавил Петр Кодаш.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
04.04.2024, 12:36 180481
Уничтожение исторического памятника в погоне за наживой - депутат прокомментировал вандализм в Талдыкоргане Эксклюзив КТ
Фото: Doomsday Agency
Рассказать друзьям
В кулуарах мажилиса парламента депутат Сергей Пономарев ответил на вопрос корреспондента Kazakhstan Today по поводу вандальных действий производственных компаний на территории исторического комплекса в Талдыкоргане.
Две недели назад я сделал депутатский запрос о вандализме, именно на примере "Черепашек" в Талдыкорганском регионе, потому что компания предупредила о том, что будут идти взрывные работы, что они добывают материалы. Я запрос делал на имя вице-премьера и в прокуратуру. Сейчас идет проверка. Если взрывы будут продолжаться, если будут применяться специальные приспособления - безусловно, лично выеду на место, буду разбираться сам - если не будет реакции, но я уверен, что реакция последует", - ответил мажилисмен.
Как отмечает директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова, недопустимое разрушение скал с петроглифами началось втихую в тот момент, когда внимание главы государства, депутатов, контрольных органов приковано к пострадавшим от наводнения регионам.
Да, действительно. Я эту неделю не следил за ситуацией, потому что я был "в лодке", только что вернулся из зоны паводков. Но я узнаю, выясню эту ситуацию. Перенос камней, я думаю, невозможен, мало реален, потому что они часть ландшафта, часть скальников. Это же не спичечные коробки, то есть они должны быть там, где и были", - добавил Сергей Пономарев.
Ранее общественники сообщили, что в конце марта началось окончательное уничтожение сопки Темiр, на которой расположены наскальные рисунки сакской и более ранних эпох (3-4 тыс. лет назад).
Каменные плиты с петроглифами выкорчевываются при помощи железных ломов. Угроза уничтожения исторического наследия нависла и над соседним с сопкой районом", - возмущается общество.
Напомним, еще в феврале активисты предупреждали, что взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
25.03.2024, 12:58 199631
Кража невест: эксперт напомнил об уголовной ответственности за похищение человека Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
На пленарном заседании мажилиса депутат Мурат Абенов выступил за усиление уголовной ответственности за похищение человека под видом свадебных мероприятий.
Может быть, в 125-ю статью УК мы введем такую дополнительную норму, как похищение невесты? Потому что здесь часто люди освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава уголовного преступления. Похищают, поднимается шум, потом его отпускают. Получается, никакой ответственности нет. Даже если его отпустили, мы должны этот факт регистрировать. Мы должны взять на учет этот факт и какие-то административные меры принять", - цитирует inbusiness.kz депутата.
Однако среди депутатов нашлись сторонники пережитков феодальных времен. Депутат Анас Баккожаев назвал это красивым национальным обычаем.
Между тем, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, такое похищение предполагает сразу несколько составов преступления, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность.
Например, согласно статье 115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью наказывается штрафом в размере до 120 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток. Статья 107 УК РК гласит, что умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Статья 120 УК РК за изнасилование предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Статьей 125 регламентировано, что похищение человека наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет", - заявил он журналисту Kazakhstan Today.
По словам эксперта, это вызывает множество споров и дискуссий среди правоведов, юристов.
Одни говорят о необходимости введения в уголовное законодательство специальной статьи, касающейся как самого понятия "кража невесты", так и установленной ответственности за нее. Другие предлагают внедрение соответствующего подпункта, касающегося кражи невест, в действующую статью 125. Третьи же считают эти варианты бессмысленными, поскольку, усилив санкции, изменению не подвергнется психология правонарушителей, правоохранительных органов и самих жертв. Общеизвестно о том, что принудительный брак является уголовно наказуемым деянием согласно уголовному законодательству РК, нарушающим личные конституционные права граждан. Официальной статистики о том, сколько невест похищают в Казахстане с целью их принуждения к браку, не ведется, поскольку в УК РК отсутствует отдельный состав такого правонарушения", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По некоторым данным, сообщил он, за последние пять лет в Казахстане было заведено свыше 240 уголовных дел за похищение невест.
В действительности число таких случаев могло быть больше, однако признание уголовно наказуемым деянием в случаях похищения с целью вступления в брачные отношения чаще всего становится достаточно сложным. Возможность доказать отсутствие согласия похищенной девушки и лояльность судебного решения, а также редкость обращения самих жертв в правоохранительные органы или прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон признаются юристами как основные проблемы, возникающие при привлечении к ответственности лиц, совершивших такое деяние", - проинформировал Петр Кодаш.
Также глава юридического отдела группы компаний "ЩИТ" привел несколько примеров.
Весной 2022 года мужчина через общих знакомых познакомился с девушкой. После нескольких встреч девушка отказалась от дальнейшего общения с ним, но мужчина замыслил похитить ее для брака по принуждению. В феврале 2023 года, приехав в Тараз вместе со своим другом, гражданин Ж. приступил к осуществлению своего плана: обманом выманив девушку, силой усадили в машину и попытались выехать из города. Крики о помощи девушки услышали соседи и вызвали полицейских. Сотрудники задержали автомобиль подозреваемых. 21 сентября 2023 года судом № 2 города Тараза мужчины были признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорены к семи годам тюрьмы за "кражу невесты" по части 2 статьи 125 УК РК (Похищение человека)", - проинформировал он.
Еще один случай, который привел в пример эксперт, произошел на юге Казахстана.
Жительницу Туркестана в конце прошлого года среди бела дня выкрал незнакомец. 3 декабря девушка ждала автобус вместе с женой старшего брата, чтобы отправиться на занятия. Рядом остановился автомобиль, из которого вышли трое парней и силой затащили ее в машину. Куда едет машина, девушка не знала. Ее привезли в дом одного из участников похищения. С парнем, который ее выкрал, она никогда раньше не встречалась. Тот заявил, что заприметил ее на какой-то свадьбе. Надеть на себя платок девушка не позволила. Это означало бы согласие на брак. Услышав, что родственники похищенной девушки отправились на ее поиски, похититель, его друзья и близкие увезли девушку в Кентау. Там ей принялись угрожать снохи, но она не поддалась на уговоры. Ее перевезли в Шымкент. Там похититель изнасиловал девушку. По возвращении домой она написала в полицию заявление на насильника. В УП города Туркестана сообщили о начале расследования по статьям "Изнасилование" и "Похищение человека" и задержании 24-летнего подозреваемого. Позже суд освободил его под залог", - сообщил специалист.
Таким образом, подчеркнул Петр Кодаш, кража невесты без ее личного согласия - это не что иное, как похищение человека, которое не признается государством и преследуется в уголовном порядке.
Права граждан, и женщин в том числе, у нас защищены в должной мере. Это признается ООН, ОБСЕ и другими международными организациями. Конституция Республики Казахстан признана соответствующей международным и европейским стандартам. Соответствующее решение об этом вынесла Венецианская комиссия Совета Европы (...) Внедрение нормы о краже невест в УК РК будет дискриминационной статьей. Конституция Республики Казахстан запрещает любую дискриминацию, в том числе по мотивам пола. Однако ни для кого не секрет, что в реальности принятие некоторых законов под предлогом защиты от насилия ущемляет права женщин. Наглядный пример - декриминализация статей о бытовом насилии в РК. Внесение дискриминационной нормы приведет к смягчению наказания за кражу невест, приравняв ее к похищению человека. Хотя на самом деле это одно и то же преступление", - заявил Петр Кодаш.
Он подчеркнул, что похищение человека является тяжким преступлением и предполагает ограничение прав похищенного и его использование в различных целях.
В частности, это может быть сексуальная эксплуатация, трудовое рабство, торговля органами или убийство. Кража невест - тоже тяжкое преступление, нарушающее права и свободы женщин. Она влечет за собой тяжелые психологические и физические последствия для жертв, а также подрывает авторитет государства в защите своих граждан. Женщин обычно похищают с целью выдать замуж против их воли, что уже выступает формой рабства, насилия и сексуальной эксплуатации. Утверждение, что это можно рассматривать как благочестивые намерения, не имеет обоснования. Похищение женщины с целью брака должно рассматриваться как серьезное преступление, а не оправдывать его как статью о "похищении лица с целью заключения брака". Ведь если украдут мужчину, это будет рассматриваться как статья о похищении человека, а не исключительно с целью брака", - сообщил эксперт.
Петр Кодаш заявил, что смягчение наказания за подобные деяния будет означать отступление от принципов верховенства закона и поощрение гендерного неравенства.
Кроме того, следует отметить, что "кража невест" зачастую сопровождается другими формами насилия, такими как физическое и сексуальное принуждение. Виновные в таких преступлениях не должны получать снисхождения только потому, что они совершаются под видом традиции. Также отмечаем, что властям следует отказаться от дискриминационных мер и обеспечить равную защиту прав всех граждан независимо от их пола. Только путем соблюдения конституционных норм и международных стандартов по правам человека можно построить справедливое и равноправное общество, в котором женщины будут чувствовать себя защищенными и уважаемыми. Каждая женщина имеет право на свободу, безопасность и достойную жизнь, и задача государства - обеспечить это", - пояснил специалист.
Он также обратил внимание на то, "что в статье 125 УК РК есть примечание, создающее массу лазеек правонарушителям".
Оно предусматривает, что похитителя не привлекают к ответственности, если он добровольно освободил жертву, и в том случае, если в его действиях нет состава иного преступления. Могут инсценироваться якобы похищения, а на самом деле совершаться другие преступления", - отметил эксперт.
По его словам, "если женщина была похищена против своей воли и возвращена живой и невредимой, это не означает, что похитивший ее должен остаться безнаказанным".
Независимо от того, желала ли она этот брак или нет, похищение и насилие являются преступлениями, которые не могут быть прощены или игнорированы. Важно понимать, что похищение и насилие - это нарушение прав женщины на свободу, безопасность и равенство. Независимо от исхода совершивший преступление должен быть привлечен к ответственности и наказан в соответствии закону. К слову, в уголовном законодательстве стран Центральной Азии - в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане - имеются отдельные статьи о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак", - добавил Петр Кодаш.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
11.03.2024, 11:08 221226
Распространенность депрессии в Казахстане превысила среднемировой показатель
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Казахстан занял 93-е место по уровню распространенности депрессии среди 180 стран. По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%. Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. Согласно оценкам, численность граждан нашей страны, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тысячи человек, сообщает ranking.kz.
Пятерку государств-антилидеров с самым высоким уровнем распространенности депрессии возглавляет Украина, где доля населения с признаками этого нарушения психического здоровья составляет 6,3%. Следом идут США, Австралия и Эстония, в которых показатель составляет 5,9%. Из ближайших к Казахстану стран хуже ситуация только в России, где 5,5% населения страдают депрессивными расстройствами. В Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане этот индикатор ментального здоровья ниже: от 4,2% до 3,8%. Меньше всего людей подвержены депрессии в островных государствах.
Проблема количественного подсчета численности страдающих депрессией - сложная задача общественного здравоохранения. Ведь часть людей, находящихся в состоянии апатии и стойкого уныния, не обращаются за помощью к медикам. Эта тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих других стран. Три года назад международный благотворительный фонд Wellcome Global Monitor провел крупное исследование по теме ментального здоровья. Чтобы понять, как люди воспринимают тревогу и депрессию и пытаются себе помочь, специалисты организации опросили около 120 тысяч человек в 113 странах. Оказалось, что обращение к специалисту и прием назначенных лекарств - далеко не главные методы, которые используют люди для выхода из депрессии. Наиболее часто упоминаемыми способами самопомощи стали общение с друзьями и родными (указали 78% респондентов), корректировка образа жизни (73%), прогулки на свежем воздухе и отдых на природе (71%), а также изменения в личных отношениях в семье (62%) и на работе (53%).
Обращаем внимание, что указанная выше численность казахстанцев, страдающих депрессией - 732,7 тысячи человек - это оценочные данные. Фактическую численность можно привести только по тем гражданам, которые обращались к врачам и которым был установлен психиатрический диагноз.
Согласно данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) Министерства здравоохранения РК, в 2023 году общая численность больных психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на динамическом наблюдении, превысила 198,4 тысячи человек. Это люди с различными психическими расстройствами, которые проявились без влияния психоактивных веществ (ПАВ). Тех, кто подвергся таким расстройствам, употребляя наркотики или другие ПАВ, в Казахстане насчитывалось еще 108,7 тысячи человек. В сравнении с 2022 годом ситуация изменилась незначительно.
А вот численность граждан с впервые установленным диагнозом в прошлом году увеличилась. Диагноз о психическом расстройстве без влияния ПАВ получили 13,1 тысяч человек (плюс 11,7%); с психическими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, были поставлены на учет 13,4 тысячи человек (плюс 4,2%).
Стоит отметить, что объем услуг, оказанных психиатрическими больницами страны, за последний год вырос сразу на 29,7%. Если за 2022-й такие специализированные медучреждения оказали услуг на 42,4 млрд тенге (суммарные данные за четыре квартала), то в 2023 году сумма уже превысила 54,9 млрд тенге. Основной источник средств - бюджет. Данных об объемах услуг, оказанных частными психологами, в открытом доступе нет.
Анализируя ситуацию с ментальным здоровьем населения, эксперты РНПЦПЗ отмечают, что для нашей страны характерны мировые тенденции, о которых говорит ВОЗ. Это низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья, недостаточная доступность услуг психологической и психиатрической помощи. Отсюда неудовлетворенные потребности людей, которые испытывают тревогу или находятся в депрессии, но никуда не обращаются. Эта точка зрения изложена специалистами центра в Стратегическом плане развития РНПЦПЗ на 2022-2026 годы. Специалисты организации считают, что в регионах Казахстана недостаточно первичных центров психического здоровья, а качество оказания амбулаторной помощи в сельских больницах низкое. Эксперты уверены: в РК нужно усилить работу по предотвращению суицидов как среди взрослых, так и среди подростков. Ведь самоубийства нередко рассматривают как фатальные последствия тяжелых форм депрессии или других психических расстройств.
Ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. Из жизни добровольно уходят от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в РК совершили около 3,7 тысячи человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.
В отчетах Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК указано, что 99 из 3,7 тысячи человек погибли в болезненном состоянии психики. В 2022 году численность таких самоубийц была чуть больше: 106 человек. Из списка факторов, которые предшествовали суицидальному поведению, приведенных КПСиСУ ГП РК, невозможно сделать вывод, страдали ли погибшие какими-либо расстройствами психики. Однако многие указанные причины суицидов - смерть близких, развод, потеря работы, физическое или психическое насилие - вполне могли до совершения последнего шага вызвать у человека депрессию.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.02.2024, 10:39 290946
ДТП и суицид названы основными причинами смертности казахстанской молодежи
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Координатор программы развития подростков и молодежи детского фонда Организации Объединенных Наций в Казахстане Айгуль Кадирова в ходе правительственного часа назвала основные причины смертности казахстанской молодежи, передает корреспондент агентства.
Более глубинная оценка преждевременной смертности и потерь продолжительности жизни с использованием показателей "потенциально потерянные годы жизни", "годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности" и данных глобального исследования бремени заболеваний показывают, что смертность молодых людей от дорожно-транспортных происшествий, самоповреждений являются двумя ведущими причинами потерь численности, трудоспособности молодежи, а также сдерживают рост показателя продолжительности жизни всего населения в Казахстане. Этот вывод применим для всех возрастных групп молодежи", - заявила Айгуль Кадирова.
По ее словам, первопричиной высокого уровня самоповреждений и суицидов среди молодежи являются проблемы психического здоровья.
Половина расстройств психического здоровья начинается в подростковом возрасте. Именно в этот период необходимо выявлять и оказывать помощь нуждающимся. Но подростки, как правило, не обращаются за помощью. Особенно если необходимо согласие их законных опекунов", - добавила она.
Напомним, в Казахстане люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах. Практически ежегодно во дворах жилых домов происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
Кроме того, в Казахстане растет число лиц с психологическими расстройствами, заявила депутат мажилиса Казахстана Айна Мусралимова.
По ее мнению, в стране необходимо принять закон о психологической помощи и этический кодекс психолога. Также важно решить вопрос подготовки и переподготовки профессиональных кадров для разных сфер деятельности, утвердить профессиональный стандарт, обязательные ставки психологов в целом ряде сфер и организаций, лицензирование этой деятельности.
Читаемое
31.05.2024, 09:42С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза 31.05.2024, 11:1744991В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге 31.05.2024, 11:4544431Токаев увеличил штат комитета по возврату активов 31.05.2024, 11:4044381Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31.05.2024, 10:0444146В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант 25.05.2024, 13:48235271Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов 25.05.2024, 11:26212556Из-за снега и похолодания закрыли дороги в Акмолинской области 25.05.2024, 09:47201736Алматинский зоопарк прокомментировал смерть медведя Тома 26.05.2024, 10:40189866В горах Алматинской области спасли молодых туристов 27.05.2024, 11:44181651Задержавшие Бишимбаева полицейские отделались выговором за нарушение служебной дисциплины 22.05.2024, 16:05341506Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 02.05.2024, 13:40339786ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 02.05.2024, 12:40319536В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 16.05.2024, 16:15317146В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений308721Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?