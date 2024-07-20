19.07.2024, 18:10 2351
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Житель Мангистау едва не зарезал супругу на глазах односельчан.
В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
Брата экс-акима Шымкента, который выселил насильно из дома жену и детей, арестовали на 5 суток.
Правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицает, что бил и оскорблял свою супругу.
Мотоциклистов избили в горах Алматинской области.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.
В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней девочки.
Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы. Мать девочки - к 20 годам лишения свободы. Также она лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Чиновник получил 11 лет лишения свободы за взятку в 80 млн тенге.
Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.
Руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет за взятки и хищения.
Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.
Жителя Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.
Подсудимый подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка. С целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. После, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета.
В Алматы мопедист ударил девушку.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Кормушки для бездомных животных превратились в мусорные баки в Атырау.
В акимате города пояснили, что кормушку для собак и кошек установили добровольцы. Также подчеркивается, что учреждению "Спецавтобаза" дано поручение по очистке кормушки.
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12.07.2024, 16:31 14941
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Трех граждан Казахстана осудили за преступления террористического характера.
По факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.
Молодежные группировки вымогателей задержали в двух регионах РК.
При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Злоумышленник сообщил о бомбе в торговом доме Караганды.
За ложное сообщение задержан 15-летний подросток. Зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.
Полицейские задержали распылившего в лицо детям перцовый аэрозоль подростка из России.
Несовершеннолетний был задержан при попытке пересечь границу. Молодого человека разыскивали по делу о хулиганстве.
Глава ДУИС СКО задержан по подозрению в коррупции.
Информация о задержании главы ДУИС СКО ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что он был задержан при получении взятки на рабочем месте. Антикор подтвердил, что он был задержан в рамках досудебного расследования.
В Атырауской области по факту убийства 17-летнего парня завели уголовное дело.
Зарегистрировано уголовное дело в отношении подозреваемого 2005 года рождения. Ведется досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау.
Житель столицы распылил перцовый баллончик в лицо водителя автобуса. Астанчанина арестовали. Между тем в Актау пассажир, находясь в неадекватном состоянии, без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу.
Задержан директор филиала "Семей орманы".
Директор филиала и его подельники водворены в ИВС. По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 человек. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала.
В столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств.
Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
КНБ РК задержал подозреваемых в экстремистской деятельности.
Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и иностранец. Один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в РК.
06.07.2024, 18:45 131541
Снос дома школьников № 2: журналист потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства
Фото: Яндекс карты
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В Алматы журналист Руслан Бахтигареев прокомментировал снос дома школьников № 2 и потребовал создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства нового здания.
Вчера наверное только ленивый не написал про снос Дома школьников №2, что находится на пересечении Байзакова и Жамбыла. Туда ходят мои дети и мне судьба ДШ очень близка. Напомню, мы его смогли отбить у Казахстроя, который хотел на его месте построить 12-этажный корпус ЖК. После того, как отбили, на встрече с общественниками теперь уже экс-руководитель управления образования Лязат Жылкибаева (ныне аким Жетысуского района) под видеозапись официально заявила: Дом школьников никто сносить не будет. Но как только Жылкибаева была переведена на новую должность, начался экстренный снос ДШ", - пишет он на своей странице в Сети.
Журналист также процитировал пресс-релиз акимата города.
Тут следует пояснить, что во-первых, здание ДШ было сейсмоусилено и капитально отремонтировано еще при прежнем руководителе. И поэтому назвать его технически устаревшим ну никак я не могу", - отмечает он.
По его словам, "в ДШ в разных кружках занимаются порядка 2000 детей".
Теперь суммируем: масса позитивных публикаций и сюжетов, какой акимат молодец, что сносит устаревший ДШ и построит новый, к тому же за счет спонсоров. Никакой информации о спонсорах, полная непрозрачность. Никаких данных с чего вдруг вообще решили сносить, после гарантий Жылкибаевой, что сносить не будут. Никаких данных о том, почему вообще решили согласиться на столь щедрое предложение непонятной ТОО-шки и что она попросила взамен? Наверняка ведь что-то попросила. Стали бы вы, как руководитель компании, строить 2047 квадратных метров за "спасибо"? Вряд ли. Никаких данных о стоимости проекта", - заявил он.
Автор поста в Сети потребовал от акимата города Алматы создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства, а также обеспечить полную прозрачность, ответив на все возникшие и возникающие вопросы.
Напомним, в Алматы сносят историческое здание дома школьников № 2. Как объяснили в городском акимате, дом школьников № 2 был возведен в 1951 году и "устарел морально и технически, не отвечал современным требованиям предоставления дополнительных образовательных услуг школьникам". Между тем жители города возмущены действиями властей по уничтожению исторического здания без слушаний и согласования с общественностью.
Напомним, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен и власти заявили, что на его месте будет построен жилой комплекс.
Каждый вечер, отправляясь домой в Талгар, я добрым словом вспоминаю автовокзал "Саяхат", откуда точно по расписанию выезжали чистые и удобные автобусы. Люди покупали билеты в кассах, рассаживались в салоне по местам и комфортно ехали. Здание автовокзала было очень красивым, считалось достопримечательностью города, рядом с ним фотографировались казахстанцы. Кому помешал автовокзал? Долгие годы мы мечтали о появлении нового автовокзала. Началось строительство, и все обрадовались. Однако радость оказалась преждевременной. Здесь строят очередной ЖК!" - говорит житель Шелека Медет Раев.
05.07.2024, 17:14 26721
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре.
Прокуратура инициировала "уголовное преследование за (…) соучастие в поджоге леса на Гидре". Сами казахстанцы уже покинули Грецию.
В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию.
Гражданский иск ОАО "РЖД" был удовлетворен в полном объеме. Другие подробности дела не разглашаются.
Полиция задержала Кайрата Нуртаса.
Как стало известно, артист задержан за мелкое хулиганство на борту самолета. Позже стало известно, что Кайрат Нуртас был арестован на 15 суток.
Подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан.
Подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.
В Актау инкассатор похитил деньги и покончил с собой.
По данным СМИ, инкассатор похитил 10 млн тенге в отделении банка. Проводятся следственные мероприятия.
Очередное нападение на медика произошло в Актау.
Фельдшер получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице. Подозреваемый в хулиганстве задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Жестокое убийство произошло в Есике.
Подозреваемый в салоне автомобиля нанес двенадцать ножевых ранений мужчине, в результате чего тот скончался на месте. Он задержан и водворен в ИВС. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.
04.07.2024, 16:00 29711
Риски и выгода: ШОС внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества
Фото: e-cis.info
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В условиях роста геополитической напряженности члены ШОС сталкиваются с определенными вызовами при осуществлении экономического сотрудничества в рамках организации.
Во-первых, сегодня экономическая безопасность занимает важное место в повестке дня всех стран. Ранее преобладавшее в глобальной структуре промышленности и цепочек поставок стремление к "эффективности и прибыли" сменилось принципом "безопасность превыше всего".
Во-вторых, из-за санкций, введенных в отношении России, в глобальных цепочках поставок энергоносителей и стратегического минерального сырья возникли серьезные сбои. Кроме того, Соединенные Штаты последовательно оказывают давление на своих союзников с целью сдерживания Китая, что в равной степени сказывается как на промышленности и цепочках поставок в Китае, так и на глобальной и региональной торговле и инвестициях.
В-третьих, нисходящее экономическое давление на членов ШОС привело к снижению темпов регионального экономического сотрудничества.
В текущей обстановке, когда конкуренция между крупнейшими державами усиливается, мировой экономический порядок претерпевает глубокие изменения, а региональная кластеризация становится все более заметной. По мере расширения сферы охвата и влияния ШОС в Евразии, Южной Азии и на Ближнем Востоке у регионального экономического сотрудничества в рамках организации появляются как проблемы, так и новые возможности.
Во-первых, сейчас структура мировой промышленности и цепочек поставок в большей степени формируется при росте влияния механизмов регионального сотрудничества.
Во-вторых, развитие России в секторах энергетики, финансов и технологий неотделимо от остального мира. Поэтому, обеспечивая свои потребности в средствах к существованию, она стремится укреплять экономические связи и сотрудничество с развивающимися странами и такими организациями, как ШОС.
В-третьих, страны Евразии нуждаются в экономическом развитии, в то время как Китай обладает большим рынком, достаточным капиталом и развитыми технологиями. Сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", которая реализуется независимо от политической обстановки и на основе концепции общего развития, получает признание и привлекает страны региона.
В-четвертых, международная валютная система претерпевает изменения, в частности в связи с ростом курса юаня. Интернационализация юаня способствует взаимовыгодному и динамичному экономическому сотрудничеству стран ШОС.
Были достигнуты плодотворные результаты и заложены основы для дальнейшего сотрудничества в рамках ШОС. С момента своего возникновения организация внедрила целый набор механизмов экономического сотрудничества, реализовала ряд важных инфраструктурных программ по обеспечению транспортного сообщения, а также создала сложную инфраструктурную сеть железных и автомобильных дорог, нефтепроводов и электросетей.
Шанхайский дух - это основополагающий принцип ШОС, в котором заключается ее жизнеспособность. Организация превратилась в важную платформу для достижения консенсуса между ее членами перед лицом общих угроз и вызовов. Что еще более важно, сотрудничество в рамках ШОС способствует реализации трех глобальных инициатив, выдвинутых Китаем: инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации.
Учитывая различия в природных ресурсах, масштабах экономик, этапах и моделях развития членов ШОС, устойчивость к рискам подразумевает, что страны-участницы имеют разные потребности и роли в региональном сотрудничестве. Необходимо уделять особое внимание стратегиям экономического развития всех стран, их наиболее острым проблемам и изучать практические средства сотрудничества, чтобы иметь возможность реализовывать новый потенциал совместной работы.
Авторы: научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Го Сяоцюн, младший научный сотрудник Института финансов и банковского дела АОН КНР Цай Чжэнь
* это сокращенная версия статьи, опубликованной в China Daily
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
28.06.2024, 16:58 38901
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Мать задушила детей в съемной квартире в Туркестане.
Женщине вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.
Миллиард тенге похитили на нефтяных предприятиях в Мангистауской области.
Начато пять досудебных расследований по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере).
В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения.
Женщина выпрыгнула из кабинки аттракциона "Колесо обозрения". Она скончалась на месте. По факту гибели малолетней проводится расследование.
Суд вынес приговор по делу о миллиардных хищениях в алматинском метро.
Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.
Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области.
Один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
Парень погиб при перестрелке в Конаеве.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает подозреваемых.
В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми.
Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.
Полицейского насмерть сбили в Аягозе.
Водитель легковушки на скорости буквально впечатал человека в стену ближайшего магазина. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. По словам свидетелей, водитель был пьян.
Отец одного из пострадавших заявил о затягивании следствия по делу о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью.
По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
26.06.2024, 15:49 43486
Фейерверки наносят огромный ущерб и представляют реальную опасность для людей и природы Эксклюзив КТ
Фото: акимат Алматы
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Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Каждый год в мире происходят различные пожары, многие из которых по вине и халатности людей. В 87-90% случаев пожары происходят из-за антропогенного фактора и только 10-13% возникает естественным путем. К сожалению, некоторые люди не понимают опасность использования различных фейерверков и пиротехники, особенно на природе. На Новый год и на праздники часто используются различная пиротехника и фейерверки. Немало несчастных случаев происходило при использованиях пиротехники: фейерверков, петард, салютов, свечей, хлопушек, огненных шаров, фонтанов, "бомбочек" и прочих. Эти виды пиротехники легко воспламеняются и могут привести к нежелательным последствиям", - заявила Гульнур Саспугаева.
Также она отметил, что пиротехнические изделия приводят к пожарам, термическим ожогам, травмам, повреждениям конечностей и отравлениям. Кроме того, заявила эксперт, были случаи, когда заряды влетали в окна соседних домов, попадали на людей и животных, даже залетали в автомобили.
Фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и также несут угрозу для животного и растительного мира. Большое количество углекислого газа (СО2), окиси углерода (угарный газ), твердых частиц, сажи, дыма, пыли выделяется при использованиях фейерверков. В свою очередь эти вещества часто вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, обостряет хронические заболевания легких и затрудняет дыхание. Концентрация СО2 в воздухе до 0,5-0,6% может привести к удушению и смерти людей. В состав пиротехники добавляют соли различных металлов, в том числе тяжелые металлы, которые опасны для здоровья человека", - пояснила доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева.
Как подчеркнула Гульнур Саспугаева, больше всего от пожаров страдает лес.
Лесные массивы, которые растут десятилетиями, могут исчезнуть из-за пожара за считанные часы. Лесные пожары выбрасывают в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы, такие как метан. По материалам западных СМИ в США после Дня независимости количество СО2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, столько же образовалась бы, если бы сгорело более тысячи гектаров леса. Пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков. Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.
По ее словам, в Казахстане за последние 2-3 года произошли большие пожары в Костанайской и Абайской области.
Из-за пожаров более 40 тысяч гектаров леса сгорело в Костанайской области в 2022 году, а в Абайской области более 60 тысяч гектаров леса сгорело в 2023 году. Леса республики составляет всего 4,7%, площадь 13,6 млн гектаров", - напомнила Гульнур Саспугаева.
Кроме того, отметила она, пожары пагубно воздействуют на окружающую среду.
Больше всего страдает лес. Они уничтожают почвенный покров, кроны деревьев, древостой, подлесок, опаливают стволы деревьев и кустарников. Пожар загрязняет атмосферу и воду продуктами горения, быстро распространяясь в пространстве. Также пожары сильно влияют на климат Земли: изменение температуры воздуха, продолжительность засушливых периодов, опустынивание территорий, частые ураганные ветра и нехватка питьевой воды становятся большой проблемой для многих стран. Пожары несут огромный ущерб для экономики страны, а на восстановление леса уходят десятки лет", - сообщила доцент.
Она подчеркнула, что туристам следуют помнить, что, отправляясь в другую страну, надо соблюдать правила безопасности, потому что каждый гражданин представляет свою страну за рубежом.
Каждый человек должен понимать опасность и ответственность за использования различной пиротехники, фейерверков и других легко воспламеняющих продуктов. Люди, отдыхая на природе, зажигают костер и используют мангалы, но не всегда до конца тушат огонь, оставляя дальше разгораться. Потушить начавшийся пожар в лесу очень трудно, особенно когда стоит жаркая солнечная погода", - заявила эксперт.
Гульнур Саспугаева также отметила, что детям нужно прививать экологическое образования и учить их основам безопасности жизнедеятельности со школьных лет.
Все должны знать и понимать базовые противопожарные правила безопасности. Ведь даже дома происходят несчастные случаи, связанные с жизнью детей. За последние несколько лет пожар унес сотни жизней в нашей стране. Такие специальные предметы, как экология и охрана природы, основы безопасности жизнедеятельности также необходимо внедрить в средних и высших учебных заведениях для всех специальностей, чтобы обучить большее количество казахстанцев", - добавил специалист.
В свою очередь председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай заявил, что фейерверки при массовом использовании несут негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну.
При производстве пиротехники и фейерверков используют помимо бумаги, пластмассы и химические элементы, к примеру за цвета вспышек отвечают одни химические соединения, за горение - порох, который содержит другие химические элементы. Эти элементы при использовании высвобождаются и попадают на растения, почву и так далее", - сообщил Азаматхан Әміртай.
Также, по его словам, домашние и дикие животные боятся шума ярких вспышек при взрывах
Кроме того, после использования пиротехники пиротехнические отходы являются опасными.
Они у нас не перерабатываются, соответственно, с продуктами горения захораниваются на полигонах и также оказывают негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Не факт, что горение полигонов в летнее время не может происходить из-за неиспользуемого фейерверка. Соответственно, при использовании с момента, когда мы зажигаем фитиль, есть риски для дыхательной системы: дым, который образуется в результате сгорания пиротехники, содержит мелкие частицы тяжелых металлов и других токсичных веществ. Эти частицы могут проникать в легкие, вызывая раздражение или даже долгосрочные заболевания дыхательных путей", - сообщил Азаматхан Әміртай.
Эксперт подчеркнул, что травмы от использования приводят к ожогам, травмам глаз или даже более серьезным повреждениям.
Также наряду с вышеуказанными последствиями использование пиротехники может привести к пожарам, в основном к бытовым, ну если это будет в лесистой местности, то пожара не избежать", - добавил он.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана. Позже в МИД заявили, что среди задержанных граждан Казахстана нет.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
21.06.2024, 20:28 53116
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане школьницы избили и ограбили девочку.
Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.
В Алматы неизвестный нанес пенсионеру ножевое ранение.
Несколько дней пострадавший находился в реанимации. Подозреваемый задержан и взят под стражу.
В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки.
Они приговорены к длительным срокам лишения свободы.
В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки.
Назначены необходимые экспертизы. В полиции заверили, что все обстоятельства устанавливаются.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.
После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения". Его отправили на принудительное лечение.
В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены.
С подсудимого в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей два млн тенге.
Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.
В Киеве произошло покушение на казахстанского казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по данному факту.
14.06.2024, 19:00 63786
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Семее живодер издевался над собакой.
В ДП Абайской области заявили, что нашли подозреваемого. Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Черных риелторов задержали в Карагандинской области.
По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус. Они завладели 14 квартирами.
В Кызылорде задержали членов ОПГ.
Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках.
В Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия.
Правонарушители задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
В Алматы осуждены одиннадцать участников январских погромов.
Во время беспорядков осужденные незаконно проникли на охраняемые объекты, применяли насилие к силовикам, брали заложников.
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