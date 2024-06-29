Тренды. Социальная деградация

Фейерверки при массовом использовании оказывают негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну, заявил эксперт

Фото: акимат Алматы

Рассказать друзьям

Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today , что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.





Каждый год в мире происходят различные пожары, многие из которых по вине и халатности людей. В 87-90% случаев пожары происходят из-за антропогенного фактора и только 10-13% возникает естественным путем. К сожалению, некоторые люди не понимают опасность использования различных фейерверков и пиротехники, особенно на природе. На Новый год и на праздники часто используются различная пиротехника и фейерверки. Немало несчастных случаев происходило при использованиях пиротехники: фейерверков, петард, салютов, свечей, хлопушек, огненных шаров, фонтанов, "бомбочек" и прочих. Эти виды пиротехники легко воспламеняются и могут привести к нежелательным последствиям", - заявила Гульнур Саспугаева.





Также она отметил, что пиротехнические изделия приводят к пожарам, термическим ожогам, травмам, повреждениям конечностей и отравлениям. Кроме того, заявила эксперт, были случаи, когда заряды влетали в окна соседних домов, попадали на людей и животных, даже залетали в автомобили.





Фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и также несут угрозу для животного и растительного мира. Большое количество углекислого газа (СО 2 ), окиси углерода (угарный газ), твердых частиц, сажи, дыма, пыли выделяется при использованиях фейерверков. В свою очередь эти вещества часто вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, обостряет хронические заболевания легких и затрудняет дыхание. Концентрация СО 2 в воздухе до 0,5-0,6% может привести к удушению и смерти людей. В состав пиротехники добавляют соли различных металлов, в том числе тяжелые металлы, которые опасны для здоровья человека", - пояснила доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева.





Как подчеркнула Гульнур Саспугаева, больше всего от пожаров страдает лес.





Лесные массивы, которые растут десятилетиями, могут исчезнуть из-за пожара за считанные часы. Лесные пожары выбрасывают в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы, такие как метан. По материалам западных СМИ в США после Дня независимости количество СО 2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, столько же образовалась бы, если бы сгорело более тысячи гектаров леса. Пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков. Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.





По ее словам, в Казахстане за последние 2-3 года произошли большие пожары в Костанайской и Абайской области.





Из-за пожаров более 40 тысяч гектаров леса сгорело в Костанайской области в 2022 году, а в Абайской области более 60 тысяч гектаров леса сгорело в 2023 году. Леса республики составляет всего 4,7%, площадь 13,6 млн гектаров", - напомнила Гульнур Саспугаева.





Кроме того, отметила она, пожары пагубно воздействуют на окружающую среду.





Больше всего страдает лес. Они уничтожают почвенный покров, кроны деревьев, древостой, подлесок, опаливают стволы деревьев и кустарников. Пожар загрязняет атмосферу и воду продуктами горения, быстро распространяясь в пространстве. Также пожары сильно влияют на климат Земли: изменение температуры воздуха, продолжительность засушливых периодов, опустынивание территорий, частые ураганные ветра и нехватка питьевой воды становятся большой проблемой для многих стран. Пожары несут огромный ущерб для экономики страны, а на восстановление леса уходят десятки лет", - сообщила доцент.





Она подчеркнула, что туристам следуют помнить, что, отправляясь в другую страну, надо соблюдать правила безопасности, потому что каждый гражданин представляет свою страну за рубежом.





Каждый человек должен понимать опасность и ответственность за использования различной пиротехники, фейерверков и других легко воспламеняющих продуктов. Люди, отдыхая на природе, зажигают костер и используют мангалы, но не всегда до конца тушат огонь, оставляя дальше разгораться. Потушить начавшийся пожар в лесу очень трудно, особенно когда стоит жаркая солнечная погода", - заявила эксперт.





Гульнур Саспугаева также отметила, что детям нужно прививать экологическое образования и учить их основам безопасности жизнедеятельности со школьных лет.





Все должны знать и понимать базовые противопожарные правила безопасности. Ведь даже дома происходят несчастные случаи, связанные с жизнью детей. За последние несколько лет пожар унес сотни жизней в нашей стране. Такие специальные предметы, как экология и охрана природы, основы безопасности жизнедеятельности также необходимо внедрить в средних и высших учебных заведениях для всех специальностей, чтобы обучить большее количество казахстанцев", - добавил специалист.





В свою очередь председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай заявил, что фейерверки при массовом использовании несут негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну.





При производстве пиротехники и фейерверков используют помимо бумаги, пластмассы и химические элементы, к примеру за цвета вспышек отвечают одни химические соединения, за горение - порох, который содержит другие химические элементы. Эти элементы при использовании высвобождаются и попадают на растения, почву и так далее", - сообщил Азаматхан Әміртай.





Также, по его словам, домашние и дикие животные боятся шума ярких вспышек при взрывах





Кроме того, после использования пиротехники пиротехнические отходы являются опасными.





Они у нас не перерабатываются, соответственно, с продуктами горения захораниваются на полигонах и также оказывают негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Не факт, что горение полигонов в летнее время не может происходить из-за неиспользуемого фейерверка. Соответственно, при использовании с момента, когда мы зажигаем фитиль, есть риски для дыхательной системы: дым, который образуется в результате сгорания пиротехники, содержит мелкие частицы тяжелых металлов и других токсичных веществ. Эти частицы могут проникать в легкие, вызывая раздражение или даже долгосрочные заболевания дыхательных путей", - сообщил Азаматхан Әміртай.





Эксперт подчеркнул, что травмы от использования приводят к ожогам, травмам глаз или даже более серьезным повреждениям.





Также наряду с вышеуказанными последствиями использование пиротехники может привести к пожарам, в основном к бытовым, ну если это будет в лесистой местности, то пожара не избежать", - добавил он.





Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана. Позже в МИД заявили , что среди задержанных граждан Казахстана нет.





Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"





71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.