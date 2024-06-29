28.06.2024, 16:58 2916
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Мать задушила детей в съемной квартире в Туркестане.
Женщине вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.
Миллиард тенге похитили на нефтяных предприятиях в Мангистауской области.
Начато пять досудебных расследований по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере).
В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения.
Женщина выпрыгнула из кабинки аттракциона "Колесо обозрения". Она скончалась на месте. По факту гибели малолетней проводится расследование.
Суд вынес приговор по делу о миллиардных хищениях в алматинском метро.
Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.
Четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области.
Один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где, вероятно, и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
Парень погиб при перестрелке в Конаеве.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает подозреваемых.
В Казахстане с начала года выявили 6 фактов торговли детьми.
Детьми торгуют в основном сотрудники перинатальных центров, детских домов и домов малютки.
Полицейского насмерть сбили в Аягозе.
Водитель легковушки на скорости буквально впечатал человека в стену ближайшего магазина. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. По словам свидетелей, водитель был пьян.
Отец одного из пострадавших заявил о затягивании следствия по делу о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда их здоровью.
По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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26.06.2024, 15:49 7501
Фейерверки наносят огромный ущерб и представляют реальную опасность для людей и природы Эксклюзив КТ
Фото: акимат Алматы
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Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Каждый год в мире происходят различные пожары, многие из которых по вине и халатности людей. В 87-90% случаев пожары происходят из-за антропогенного фактора и только 10-13% возникает естественным путем. К сожалению, некоторые люди не понимают опасность использования различных фейерверков и пиротехники, особенно на природе. На Новый год и на праздники часто используются различная пиротехника и фейерверки. Немало несчастных случаев происходило при использованиях пиротехники: фейерверков, петард, салютов, свечей, хлопушек, огненных шаров, фонтанов, "бомбочек" и прочих. Эти виды пиротехники легко воспламеняются и могут привести к нежелательным последствиям", - заявила Гульнур Саспугаева.
Также она отметил, что пиротехнические изделия приводят к пожарам, термическим ожогам, травмам, повреждениям конечностей и отравлениям. Кроме того, заявила эксперт, были случаи, когда заряды влетали в окна соседних домов, попадали на людей и животных, даже залетали в автомобили.
Фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и также несут угрозу для животного и растительного мира. Большое количество углекислого газа (СО2), окиси углерода (угарный газ), твердых частиц, сажи, дыма, пыли выделяется при использованиях фейерверков. В свою очередь эти вещества часто вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, обостряет хронические заболевания легких и затрудняет дыхание. Концентрация СО2 в воздухе до 0,5-0,6% может привести к удушению и смерти людей. В состав пиротехники добавляют соли различных металлов, в том числе тяжелые металлы, которые опасны для здоровья человека", - пояснила доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева.
Как подчеркнула Гульнур Саспугаева, больше всего от пожаров страдает лес.
Лесные массивы, которые растут десятилетиями, могут исчезнуть из-за пожара за считанные часы. Лесные пожары выбрасывают в атмосферу углекислый газ и другие парниковые газы, такие как метан. По материалам западных СМИ в США после Дня независимости количество СО2 в атмосфере составило 50 тысяч тонн, столько же образовалась бы, если бы сгорело более тысячи гектаров леса. Пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков. Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.
По ее словам, в Казахстане за последние 2-3 года произошли большие пожары в Костанайской и Абайской области.
Из-за пожаров более 40 тысяч гектаров леса сгорело в Костанайской области в 2022 году, а в Абайской области более 60 тысяч гектаров леса сгорело в 2023 году. Леса республики составляет всего 4,7%, площадь 13,6 млн гектаров", - напомнила Гульнур Саспугаева.
Кроме того, отметила она, пожары пагубно воздействуют на окружающую среду.
Больше всего страдает лес. Они уничтожают почвенный покров, кроны деревьев, древостой, подлесок, опаливают стволы деревьев и кустарников. Пожар загрязняет атмосферу и воду продуктами горения, быстро распространяясь в пространстве. Также пожары сильно влияют на климат Земли: изменение температуры воздуха, продолжительность засушливых периодов, опустынивание территорий, частые ураганные ветра и нехватка питьевой воды становятся большой проблемой для многих стран. Пожары несут огромный ущерб для экономики страны, а на восстановление леса уходят десятки лет", - сообщила доцент.
Она подчеркнула, что туристам следуют помнить, что, отправляясь в другую страну, надо соблюдать правила безопасности, потому что каждый гражданин представляет свою страну за рубежом.
Каждый человек должен понимать опасность и ответственность за использования различной пиротехники, фейерверков и других легко воспламеняющих продуктов. Люди, отдыхая на природе, зажигают костер и используют мангалы, но не всегда до конца тушат огонь, оставляя дальше разгораться. Потушить начавшийся пожар в лесу очень трудно, особенно когда стоит жаркая солнечная погода", - заявила эксперт.
Гульнур Саспугаева также отметила, что детям нужно прививать экологическое образования и учить их основам безопасности жизнедеятельности со школьных лет.
Все должны знать и понимать базовые противопожарные правила безопасности. Ведь даже дома происходят несчастные случаи, связанные с жизнью детей. За последние несколько лет пожар унес сотни жизней в нашей стране. Такие специальные предметы, как экология и охрана природы, основы безопасности жизнедеятельности также необходимо внедрить в средних и высших учебных заведениях для всех специальностей, чтобы обучить большее количество казахстанцев", - добавил специалист.
В свою очередь председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай заявил, что фейерверки при массовом использовании несут негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, флору и фауну.
При производстве пиротехники и фейерверков используют помимо бумаги, пластмассы и химические элементы, к примеру за цвета вспышек отвечают одни химические соединения, за горение - порох, который содержит другие химические элементы. Эти элементы при использовании высвобождаются и попадают на растения, почву и так далее", - сообщил Азаматхан Әміртай.
Также, по его словам, домашние и дикие животные боятся шума ярких вспышек при взрывах
Кроме того, после использования пиротехники пиротехнические отходы являются опасными.
Они у нас не перерабатываются, соответственно, с продуктами горения захораниваются на полигонах и также оказывают негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Не факт, что горение полигонов в летнее время не может происходить из-за неиспользуемого фейерверка. Соответственно, при использовании с момента, когда мы зажигаем фитиль, есть риски для дыхательной системы: дым, который образуется в результате сгорания пиротехники, содержит мелкие частицы тяжелых металлов и других токсичных веществ. Эти частицы могут проникать в легкие, вызывая раздражение или даже долгосрочные заболевания дыхательных путей", - сообщил Азаматхан Әміртай.
Эксперт подчеркнул, что травмы от использования приводят к ожогам, травмам глаз или даже более серьезным повреждениям.
Также наряду с вышеуказанными последствиями использование пиротехники может привести к пожарам, в основном к бытовым, ну если это будет в лесистой местности, то пожара не избежать", - добавил он.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана. Позже в МИД заявили, что среди задержанных граждан Казахстана нет.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
21.06.2024, 20:28 17131
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане школьницы избили и ограбили девочку.
Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.
В Алматы неизвестный нанес пенсионеру ножевое ранение.
Несколько дней пострадавший находился в реанимации. Подозреваемый задержан и взят под стражу.
В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки.
Они приговорены к длительным срокам лишения свободы.
В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки.
Назначены необходимые экспертизы. В полиции заверили, что все обстоятельства устанавливаются.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.
После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения". Его отправили на принудительное лечение.
В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены.
С подсудимого в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей два млн тенге.
Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.
В Киеве произошло покушение на казахстанского казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по данному факту.
14.06.2024, 19:00 28076
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Семее живодер издевался над собакой.
В ДП Абайской области заявили, что нашли подозреваемого. Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Черных риелторов задержали в Карагандинской области.
По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус. Они завладели 14 квартирами.
В Кызылорде задержали членов ОПГ.
Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках.
В Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия.
Правонарушители задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
В Алматы осуждены одиннадцать участников январских погромов.
Во время беспорядков осужденные незаконно проникли на охраняемые объекты, применяли насилие к силовикам, брали заложников.
07.06.2024, 12:30 40301
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы.
С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тысяч тенге материального ущерба.
Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане.
Нападавший водворен в ИВС, против него возбуждено административное производство. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.
Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал.
В Семее мать подозревают в убийстве дочери.
По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.
В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки.
В июне прошлого года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали девочку. Кроме того, один из них воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.
31.05.2024, 22:46 51946
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области.
В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
В Актобе произошла стрельба с поножовщиной.
Полицейские установили и задержали участников драки, в результате которой скончался один человек. Проводятся досудебные расследования.
Экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках.
Берик Абильбеков задержан в рамках расследования уголовного дела.
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
Житель Алматинской области получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей.
Вина подсудимого полностью доказана материалами дела.
Женщина получила три года ограничения свободы по делу о семейной поножовщине в Аксу.
Житель Аксу схватил женщину за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове. Подсудимая ударила сожителя в бок ножом.
В Мангистауской области задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве мужчины.
По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело.
24.05.2024, 21:52 77916
Петиция против утильсбора собрала свыше 50 тысяч подписей
Фото: pixabay.com
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Петиция против утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В связи с достижением порога в 50 тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - заверили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации".
Требования петиции:
- внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;
- внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
В кулуарах сената о петиции высказался министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.
Как только эта петиция наберет достаточное количество голосов, правительство в установленном законом порядке обязательно рассмотрит все требования тех людей, которые предъявлены в этой петиции", - сообщил он.
Также, по словам министра промышленности и строительства Казахстана, будут созданы рабочие группы.
В рамках рассмотрения, кончено, мы пригласим еще депутатов парламента, и в рамках коллективных обсуждений по этой петиции правительством будет принято решение", - добавил Канат Шарлапаев.
24.05.2024, 11:13 81486
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане с начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних.
Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.
Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину.
Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС.
Жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней.
Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы.
По решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане.
За торговлю детьми привлечены к ответственности 17 человек.
Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы.
Фельдшеры скорой помощи подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов. В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд.
В центре Алматы водитель напал на охранника ЖК.
Полицейские задержали правонарушителя и заверили, что его действиям будет дана правовая оценка.
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
17.05.2024, 16:00 104161
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
Бойцы спецподразделения МВД "Арлан" подозреваются в избиении двух братьев.
Об избиении двух братьев заявила в социальных сетях сестра потерпевших.
Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Проводятся следственные мероприятия.
Обвиняемый в резонансном убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы.
Его родственник - Бахытжан Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы.
Пытавшемуся канцелярским ножом перерезать горло девушке жителю Талдыкоргана вынесли приговор.
Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
В Алматы произошло очередное нападение на водителя автобуса.
Инцидент произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.
Тело подростка обнаружили в одном из сел Жамбылской области.
По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС.
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области.
Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств.
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.
Малышей били в детсаду Жетысуской области.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами. Полиция начала досудебное расследование.
В Алматы избили женщину возле лифта в подъезде.
Видео жестокого избиения появилось в Сети. На кадрах видно, как изверг наносит побои женщине, а два других мужчины стоят и наблюдают за происходящим. Полиция завела уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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