05.02.2024, 12:07 22146
Опрос КТ: 75% респондентов считают, что прокладывать сети на дорогах РК должны только госорганизации Эксклюзив КТ
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Подавляющее большинство респондентов считают, что прокладкой сетей на казахстанских дорогах общего пользования должны заниматься только государственные организации, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?"
75% участников опроса ответили: "Подобными работами должны заниматься только госорганизации, необходимы крупные штрафы за самодеятельность"; 19% выбрали ответ: "Пусть прокладывают, но необходимо, чтобы участники давали минимум десятилетнюю гарантию на восстановление дорожного покрытия"; 5% ответили: "Мы поддерживаем все, что делает строительный бизнес, нам не нужны дороги"; 1% - "Мне все равно".
Стоит отметить, что алматинцы не раз жаловались на дорожные работы в городе.
В частности, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Кроме того, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Сегодня местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма. В акимате Алматы сообщили, что подрядчику предписали восстановить асфальт до четвертого марта. Между тем, остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
Минувшим летом алматинцы также жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Тогда онлайн-карты показывали десятибалльные пробки.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
Позже аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города за заторы на дорогах, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.
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19.01.2024, 20:30 40446
Уникальные возможности Казахстану дает председательство в ШОС, ОДКБ и СВМДА - эксперты
Фото: Depositphotos
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В ходе дискуссионной встречи, которая прошла на площадке "Sputnik Казахстан", эксперты рассказали, что может сделать Казахстан в ходе председательства в ШОС, ОДКБ и СВМДА.
Сопряжение в рамках Большого Евразийского партнерства
В российской концепции изложена идея Большого Евразийского партнерства. Как мне кажется, у Казахстана в этом году есть уникальная возможность осуществить сопряжение различных инициатив и сделать так, чтобы в действительности это партнерство было выстроено с точки зрения прагматичного, сбалансированного подхода", - отметила научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Дарья Сапрынская.
По ее мнению, на формирование международной повестки Казахстана будет влиять концепция многовекторной, прагматичной и, конечно, проактивной внешней политики республики, которая будет действовать до 2030 года.
Для России это, безусловно, важный тезис о сбалансированном подходе к международной повестке. Видим ряд действий Казахстана на этом уровне. Идея баланса, как мне кажется, исходит из числа не только концептуальных задач, но и реальных действий республики. Это такой Real Politic, который выстраивался и сейчас фиксирован в концепции внешней политики республики", - считает эксперт.
Она отмечает, что такой баланс достигается за счет тесного экономического и политического взаимодействия с Россией и Китаем.
Россия, безусловно, является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Мы видим, что и торговый оборот у нас достиг довольно значимых чисел - 21,4 млрд долларов за 10 месяцев 2023 года. Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 10%. Поэтому эта тенденция к сближению, в плане экономического взаимодействия - она безусловна", - сообщила Дарья Сапрынская.
Руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым также считает, что главной задачей страны в год председательства будет сопряжение различных инициатив.
Перед Казахстаном стоит задача не допустить кардинального геополитического раскола между Востоком и Западом, который абсолютно не в наших интересах. Соответственно, главной задачей Казахстана будет являться сопряжение. Сопряжение всех инициатив, которые присутствуют от Казахстана и от партнеров Казахстана в рамках года председательствования в этих организациях, - отмечает эксперт.
К примеру, по его словам, в рамках ШОС будет однозначно продолжаться сопряжение китайского проекта "Один пояс и один путь" с Международным транскаспийским маршрутом.
Поднять уровень СВМДА до ОБСЕ
Главный эксперт международного центра геополитического прогнозирования "Восток - Запад" Руслан Казкенов также считает, что в ходе председательства Казахстана необходимо сделать акценты на вопросах безопасности и предотвращения конфликтов.
В связи с нарастающими конфликтами, необходимо поднять вопрос о мегабезопасности в Азии. Для этого, по его словам, нужно повысить уровень СВМДА.
Нужно приложить усилия для того, чтобы поднять уровень СВМДА до ОБСЕ - в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Азии", - говорит эксперт.
Участники встречи согласились, что председательство Казахстана в таком большом количестве организаций приведет к огромной нагрузке на страну.
Справится ли Казахстан с такой нагрузкой
Это будет чрезвычайно сильная нагрузка на республику и чрезвычайно много вызовов будет создано для чиновничьего аппарата. Так, только по линии ШОС, где было объявлено о Годе экологии, 20 проектов будут посвящены только экологической повестке - это довольно масштабные идеи", - говорит Дарья Сапрынская.
Большинство партнеров Казахстана рады, что в этот период председательство переходит к нам, потому что Казахстан - тот внешнеполитический игрок, который всегда балансирует определенные вещи", - продолжает Риззат Тасым.
По его словам, перед республикой действительно стоят огромные задачи, которые уже находят свое практическое решение. В год председательства Казахстана планируется, что СВМДА получит международный статус.
Летом на саммите ШОС республика представит концепцию по развитию этой международной организации до 2035 года и новую стратегию по противодействию наркобизнесу до 2029 года.
Если посмотреть с точки зрения бюрократического процесса, то вполне реальные действия есть. Просто часто те международные инициативы, о которых мы слышим и о которых слышат просто обыватели, - они не всегда понимают выгоду от подобных инициатив", - добавляет Дарья Сапрынская.
По ее словам, наш совместный недостаток в том, что нет достаточной популяризации того, что мы вместе коллективно осуществляем.
В заключение участники встречи отметили, что необходимо направить все усилия на недопущение ненужной конкуренции и снятие барьеров. Чтобы простой гражданин, который находится в любом государстве СНГ либо в рамках ЕАЭС, на себе ощутил те преимущества, которые дают интеграционные объединения.
Источник: sputnik.kz
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.01.2024, 10:38 148796
Опрос КТ: Казахстанцы проголосовали за более длинные выходные на Новый год Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Казахстанцы считают, что новогодние выходные могли бы быть более длинными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК и насколько, с вашей точки зрения, необходимы такие ограничения?
48,21% ответивших считают, что ограничения выходных абсолютно неоправданны и казахстанцам необходимо дать больше выходных на Новый год.
23,21% респондентов ответили, что выходных вполне достаточно и надо больше работать.
Мнение, что казахстанцам вообще не нужны ни праздники, ни выходные, выразили 7,14% казахстанцев. Еще 17,86% считают, что короткие выходные нужно сделать только для госслужащих и депутатов.
Мне все равно, ответили 3,57% респондентов.
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу длительных новогодних выходных.
Стоит отметить, что, помимо возможности провести время с семьей и отдохнуть, в новогодних каникулах есть несколько плюсов и для рабочего процесса.
Как сообщает программа "Инсайт" на РБК, одним из плюсов новогодних каникул для рабочего процесса является то, что после отпуска сотрудник способен лучше концентрировать внимание.
Отмечается, что увеличение продолжительности сна на 1-1,5 часа улучшает память и сосредоточенность, а неделя отдыха повышает вовлеченность сотрудников на 10%.
Кроме того, подход к работе становиться более креативным, что особенно важно для людей творческих профессий.
Напомним, в Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. В этом году они выпали на понедельник и вторник, а 30 и 31 декабря - на субботу и воскресенье. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнули 4 дня, при шестидневной - 3 дня.
12.01.2024, 14:10 62181
Мнением о создании нового города между Алматы и Конаевым поделился политолог
Фото: Акимат Алматинской области
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Политолог Данияр Ашимбаев отметил, что создание нового города в Алматинской области вызвало весьма оживленную реакцию, "особенно на фоне достаточно амбициозных планов республиканского и областного руководства".
При этом он подчеркнул, что ради справедливости "нужно отметить ряд аспектов проблемы".
Первое - миграционные, демографические и социально-экономические причины достаточно сильно изменили региональную структуру страны. Ряд населенных пунктов, имеющих статус села или поселка, быстро набрали численность, а несколько городов просели по численности населения.
Этот процесс не нов. Львиная доля современных городов выросла из сел и рабочих поселков. Некоторым городам (к примеру, Каркаралинск), напротив, понизили статус. В свое время (1995-1997) была проведена оптимизация региональной структуры с упразднением части областей и районов. Затем происходили корректировки в виде передачи территорий и переноса областных центров. В 2018 г. городом республиканского значения стал Шымкент. В последние годы были вновь созданы три области, ряд районов, два населенных пункта стали городами. В планах снижение статуса 3 городов и повышение статуса ряда крупных сел. К числу таких, в частности, относится и уже бывший Жетыген, население которого превысило 50 тыс. человек (в него включены и поселки Заречное и Коянкус, а также дачные массивы). Это естественный процесс", - написал политолог в своем Telegram-канале.
Второе - это проблема развития Алматы и Алматинской агломерации. Население южной столицы стремительно растет, в орбиту влияния мегаполиса входит все большее число территорий.
Не так давно городу неоднократно передавались те или иные куски области, на территории которых созданы Алатауский и Наурызбайский районы. В свое время была попытка развивать Капчагай, но она далеко не пошла", - напомнил Ашимбаев.
Также остается проблема дачных поселков, их в области 674, где проживают 188 тысяч человек. Требует решения и маятниковая миграция. Ежедневно из области в Алматы заезжают и уезжают обратно около 400 тысяч человек. Обеспечение их работой - одна из главных задач новой области, обратил внимание эксперт.
Реорганизация Алматинской области с переносом областного центра в Капчагай (ставший Конаевым), разработка и принятие планов развития области, города и агломерации позволяют создать более системную основу для модернизации и децентрализации региона", - считает он.
Третье. Достаточно давно был разработан проект города-спутника Алматы под названием Gate 4 City. У проекта есть инвестор в лице Caspian Group. План развития города-спутника был принят давно, недавно был обновлен и находится в работе. Проект решили провести через ребрендинг, использовав традиционное в Алматинском регионе название "Алатау".
Даже если не рассматривать амбициозные проекты, то создание нового города на базе большого села закономерно само по себе. Этот проект хорошо совместим с потребностью в децентрализации Алматы, созданием новой индустриальной зоны, а также имеет перспективы адекватного развития жилищного сектора вкупе с образовательной, медицинский и социальной сферами. Последняя тема очень болезненно развивается в Алматы, где застройщики вкупе с городскими властями ее практически проигнорировали. По данным партии "Аманат", в мегаполисе в минувшем году не построили ни одной школы - на фоне десятков, если не сотен, не очень качественно построенных жилых комплексов, имеющих проблемы с водо- и энергоснабжением", - считает политолог.
Идея нового города между Алматы и Конаевым может при грамотной реализации часть этих проблем решить, убежден он.
Планы развития очень амбициозные, с постоянным употреблением формулировки "что-то мирового уровня". Туризм, индустрия, логистика, медицинский и образовательный кластер, международный центр развития бизнеса. Два миллиона жителей - через четверть века", - перечислил Ашимабев.
Основой проекта будет СЭЗ "G4 City" (ныне СЭЗ "Алатау"), созданная в прошлом году. В декабре по поручению президента РК ее площадь увеличилась с 30 тысяч до 96,5 тысячи га.
На территории СЭЗ будут размещены производства по таким видам, как переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; производство ковров и ковровых изделий; ткацкое производство; отделка тканей и текстильных изделий; производство обуви; производство древесной массы и целлюлозы; производство бумаги и картона; производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары; производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; строительство жилых и нежилых помещений; строительство водных сооружений; складирование и хранение грузов; транспортная обработка грузов; вспомогательная деятельность сухопутного транспорта.
Политолог обратил внимание, что, несмотря на то что G4 - старый проект, ответственности за его развитие не было. Теперь будет аким нового города. Для привлечения инвестиций создана соответствующая инфраструктура СЭЗ.
По планам разработчиков, реализация проектов развития приведет к созданию новых 139,9 тысячи рабочих мест, привлечению 15,2 трлн тенге прямых инвестиций, увеличению экспорта на 675,7 млрд тенге и т.д.
Все это требует не только больших вложений, адекватного управления и жесткого контроля, которые в наших условиях не являются константами. Резюмируя, отметим: само по себе преобразование в город и консолидация нескольких населенных пунктов - это хорошо. Развитие пригородной зоны Алматы, не просто как части городской агломерации, а в качестве самостоятельного центра - тоже, в целом, позитивно. Наличие единой концепции развития агломерации делает проекты не конкурентными, а взаимодополняющими. Ну, а как все получится - покажет время. Идеи неплохие, теперь все зависит от исполнения", - заключил эксперт.
Что даст создание нового города в Казахстане, рассказали в Миннацэкономики.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.01.2024, 01:20 178671
Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
УТРАТА СИЛЫ ЗАКОНА О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ – ЕЛБАСЫ
15 февраля Токаев подписал Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". С утратой закона Нурсултан Назарбаев лишился привилегии первого главы государства, за ним осталась только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права Назарбаева будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ В МАСЛИХАТЫ И АКИМОВ
В 2023 году в Казахстане прошли внеочередные парламентские выборы.
14 января состоялись выборы 20 депутатов в верхнюю палату парламента. Депутатов избирали выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В результате, состав депутатов сената обновился на 80%.
19 марта состоялись выборы в мажилис парламента. После Конституционных изменений впервые 70% депутатов избирались по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам. Также количество депутатов сокращено со 107 до 98 за счет исключения квоты Ассамблеи народа Казахстана в нижней палате парламента. Эта квота перенесена в сенат и сокращена с 9 до 5 депутатов. В соответствии с изменениями в Конституцию теперь правом принимать законы наделен только мажилис, а за сенатом закреплено право одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом.
В этот же день прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней: районные, городские, областные. При этом выборы депутатов в маслихаты областей и городов республиканского значения также прошли по смешанной системе в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения прошли по мажоритарной модели.
5 ноября впервые в истории страны прошли выборы акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
МАСШТАБНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В АБАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
8 июня в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей-орманы" в Бородулихинском районе Абайской области возник природный пожар, площадь которого всего за сутки выросла с 3 до 3 тысяч гектаров. Позже площадь пожара увеличилась еще в 2 раза, до 60 тысяч гектаров. Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС. Огонь уничтожил уникальную экосистему.
При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура.
После масштабной трагедии, президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.
После завершения расследования в Генпрокуратуре сообщили, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева. В период бедствия руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала не выполнило возложенные на них законом полномочия по организации тушения пожара, неправильно оценило ситуацию и не обеспечило соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели людей. В настоящее время дело направлено в суд.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ШОС
5 июля Казахстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества, которое продлится до июня 2024 года. Алматы получил статус туристической и культурной столицы ШОС.
На саммите ШОС президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты председательства страны в организации: усиление потенциала ШОС; укрепление сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности; расширение торгово-экономических связей; углубление культурно-гуманитарного сотрудничества; расширение ШОС и дальнейшее развитие ее международных связей.
ЗАКОН О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВУ НЕЗАКОННО ПРИОБРЕТЕННЫХ АКТИВОВ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЗАХСТАНЕ
В июле президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов". В Казахстане появилась компания по управлению возвращенными активами. В октябре приступил к работе Комитет по возврату незаконно вывезенных активов. В поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана активов республике поможет Интерпол.
В ноябре в пресс-службе правительства заявили, что государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн - активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии - $82 млн, из Лихтенштейна - $260 млн, из Гонконга - $2 млн.
Сообщалось, что добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Активы бизнесмена Кайрата Боранбаева на миллиарды тенге были возвращены в госсобственность. В том числе, Боранбаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт". Кроме того, осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
В октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, а в ноябре он был освобожден из мест лишения свободы.
КРУПНАЯ АВАРИЯ НА МАЭК ПРИВЕЛА К АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА АНПЗ И ОСТАВИЛА БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА АТЫРАУСКУЮ ОБЛАСТЬ
В июле на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
ЭКС-ГЛАВУ КНБ КАРИМА МАСИМОВА ОСУДИЛИ НА 18 ЛЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ
Приговор по делу Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам. Экс-полицейский обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы. По данному уголовному делу также проходили бывший заместитель Нурлана Масимова Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович. Дамира Сиразидимова суд признал виновным и назначил наказание - 8 лет лишения свободы. Евгения Евковича приговорили к 7 годам колонии.
Также в 2023 году прошли громкие судебные процессы в отношении Гульмиры Сатыбалды - бывшей супруге ранее осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалды, экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, экс-главы Минобороны Мурата Бектанова, бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы.
СЛОЖНЫЙ ГОД В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ЗАСУХА, НАШЕСТВИЕ САРАНЧИ И СЛОЖНОСТИ С УБОРКОЙ УРОЖАЯ ИЗ-ЗА ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ
Этот год оказался непростым для казахстанских аграриев. В частности, в текущем году наблюдалось нашествие саранчи. Также пик 11-летнего цикла распространения саранчовых ожидается в следующем году. В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.
Кроме того, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. Засуха и недостаток поливной воды в Казахстане также повлияли негативно на посевы свеклы.
Помимо этого, в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам. Правительство оказало поддержку пострадавшим фермерам.
В Казахстане убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы.
СЕНТЯБРЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ ТОКАЕВА: НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА
Президент Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании обозначил приоритетные направления развития страны на ближайший год.
В их числе:
Новый экономический курс: формирование прочного промышленного каркаса, развитие отечественного производства, модернизация инфраструктуры, стимулирование обрабатывающего сектора и геологоразведки, укрепление оборонно-промышленного комплекса.
Политические преобразования: создание "скамейки запасных" в кабмине, бюджетная самостоятельность регионов, повышение автономии правительства.
Энергетическая безопасность: развитие атомной и гидроэнергетики, "перезагрузка" тарифной политики, экономия ресурсов.
Финансовый сектор: переориентация "Отбасы банка" и холдинга "Байтерек" с областных центров на районы, моногорода и села, сокращение налоговой нагрузки.
Социальная политика: повышение МЗП, соцподдержка работников вредных производств, защита детей от бытового насилия, выплаты детям из Нацфонда и новая накопительная система "Келешек".
Преобразования в кабмине: реорганизация 4 министерств и кадровые перестановки в правительстве.
ЧП НА ШАХТАХ "КАЗАХСТАНСКАЯ" И КОСТЕНКО: ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 50 ГОРНЯКОВ. КАЗАХСТАН ПЕРЕДАЛ "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" ДРУГОМУ ИНВЕСТОРУ
Вопрос о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" другом инвестору неоднократно поднимался депутатами в связи с трагедиями на шахтах Ленина, Казахстанская и Костенко, в которых погибли десятки горняков. Последнее ЧП, произошедшее 28 октября, унесло жизни 46 шахтеров. В стране был объявлен общенациональный траур. Сразу после трагедии президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с АМТ.
8 декабря "АрселорМиттал Темиртау" передали другому инвестору - казахстанскому бизнесмену, владельцу группы компаний Allur Андрею Лаврентьеву, и переименовали в QARMET. Генеральным директором компании назначен Вадим Басин.
9 декабря правительственная комиссия заявила, что ЧП на шахте имени Костенко произошло по вине работодателя. По делу задержаны 7 человек.
ИТОГИ АЗИАДЫ: У КАЗАХСТАНА 11-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ. ТОКАЕВ ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА ПРОВЕСТИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
По итогам Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Однако в итоговом медальном зачете Казахстан расположился лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.
На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС КАЗАХСТАНА: ДИМАШ КУДАЙБЕРГЕН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ РК
25 октября, в День Республики, президент Касым-Жомарт Токаев присвоил известному казахстанскому певцу и композитору, обладателю уникального голоса Димашу Кудайбергену звание "Народный артист Казахстана".
Казахстанский певец широко известен за рубежом благодаря невероятному вокальному диапазону в 7 октав. Димаш - участник и победитель множества престижных международных конкурсов, в том числе в Китае, где у его таланта огромное количество поклонников. В декабре стало известно, что певцу предложил спеть дуэтом великий итальянский тенор Пласидо Доминго.
ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В Казахстане осенью текущего года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины. В декабре Международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
КАЗАХСТАН И КИТАЙ ВСТУПИЛИ В БЕЗВИЗОВУЮ ЭРУ
Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу с 10 ноября 2023 года.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.
При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.
В министерстве отметили, что вышеуказанное соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао. Граждане Казахстана могут посещать Гонконг без визы на срок, не превышающий 14 дней, для посещения Макао нужно оформить визу. Казахстанцы могут посещать 34 страны без визы. Со списком этих стран можно ознакомиться по ссылке.
С ЯНВАРЯ 2024 ГОДА НА СЧЕТА ВСЕХ ДЕТЕЙ ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ БУДУТ ОТЧИСЛЯТЬ 50% ОТ ЕЖЕГОДНОГО ИНВЕСТДОХОДА НАЦФОНДА
В середине ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям". В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ
В ноябре в Казахстане в пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.
Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.
Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия. При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.
В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.
Напомним, полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
ОБЗОРЫ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2020 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2019 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2018 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2017 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2016 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2015 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2014 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2013 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2012 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2011 года по версии Kazakhstan Today
Обзор основных событий 2010 года по версии Kazakhstan Today
21.12.2023, 15:23 108021
США идут верной дорогой к обнулению собственного мирового порядка
Фото: depositphotos
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Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи", - такой фразой президент России Владимир Путин 14 декабря закончил свою годовую пресс-конференцию.
2023-й год подходит к концу, и пора подвести итоги годовых событий. Нам нельзя игнорировать слова Путина и стоит спросить: "Куда мы идем и верной ли идем дорогой?"
В этом контексте мне в голову пришли слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, с которыми он выступил на июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества: "На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом".
Но реальная ситуация другая. Мир разделяется. Все это началось еще в 2016 году. Американский политолог Джордж Фридман в своей книге "Американская империя" написал: "Итоги выборов-2016 свидетельствуют о том, что политическая система испытывает серьезную внутреннюю перегрузку точно так же, как это было на выборах 1968 года. Политический конфликт 1968 года длился вплоть до 1980-х". Он и дал свой прогноз: "В 2020-х же, вне зависимости от того, будет ли Трамп переизбран президентом, царить будут безразличие и цинизм. Кризис этого десятилетия будет обусловлен весьма реальными проблемами, но при этом станет еще и кризисом веры в американский проект как таковой".
Директор ЦРУ США Уильям Бернс в выпущенной в 2019 году книге "Невидимая сила" отметил: "Если Обама, действуя с позиций просвещенного эгоизма, хотел приспособить американскую внешнюю политику к реалиям современного мира, расширить круг стран, разделяющих американские ценности и институты, то Трамп воюет с системой, которую Америка же и создала". Это реалии.
По сравнению с позитивной активностью и конструктивной ролью стран БРИКС на международной арене США отходят на периферию в процессе создания многополярного мира, одновременно совершая провокации в потенциально горячих точках, в том числе в странах Центральной Азии и Закавказья.
Что касается отношений между США и этими странами, плоды их сотрудничества действительно наблюдаются в сферах строительства гражданского общества, охраны окружающей среды, освоения экологически чистой энергетики.
Однако существовал прецедент, который стоит учитывать. Известный американский политолог Збигнев Бжезинский, описывая отказ администрации Билла Клинтона от выполнения подписанного Вашингтоном в 1998 году Киотского протокола, написал: "Это подало миру четкий сигнал: когда международные соглашения приходят в противоречие с интересами американской гегемонии и могут ущемить американский суверенитет, про приверженность США глобализации и многосторонности можно забыть". В частности, Бжезинский изложил суть американской политики.
Поэтому стоит спросить, идут ли США верной дорогой к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со странами Центральной Азии и Закавказья? Или они просто превращают эти страны в инструмент противостояния Китаю и России.
Бжезинский также отметил, что американская глобальная гегемония управляется американской демократией. Было мнение и о том, что США достаточно мощные и они уже не воюют, а только карают, поскольку у Америки нет врагов, а есть только бунтовщики, террористы и государства-изгои. Статус этой страны колеблется между "сверхдержавой-плюс" и "сверхдержавой-минус". Сегодня уже никто не удивится, если США назовут "теряющей страной". Они теряют статус "над законом" и переживают политический, социально-идеологический и дипломатический кризисы.
На этом фоне Вашингтон и коллективный Запад разделяют мир на "своих" и "чужих". Мы также замечаем, что сегодня США делают "своих" "чужими". Давно существует мнение о том, что тандем "ЕС+РФ" опасен для США. А теперь США и Великобритания, может быть, уже окончательно разрушили связи между ЕС и Россией, используя украинскую проблему.
Вашингтон четко понимает, что развод с Украиной для России процесс крайне болезненный.
И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной", - эти слова Путин сказал еще в декабре 2019 года на неформальной встрече глав государств - участников СНГ.
Подобную позицию Путин повторил 19 декабря текущего года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ: "Их очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает".
Недавно представитель МИД России Мария Захарова отметила: "Запад неоднороден с точки зрения того, что одно дело - это Вашингтон и Лондон. А другое дело - это Европейский союз. Задачи первого, как раз и направлены если не прямо публично, то уж косвенно точно, на нанесение стратегического поражения именно сообществу ЕС".
Сильный инструмент Вашингтона и Лондона - НАТО, который Путин в интервью Оливеру Стоуну назвал "атавизмом холодной войны". В 1980-е годы американцы и европейцы устно обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. Но между обещаниями и четко сформулированными и договорно зафиксированными обязательствами - дистанция огромного размера. Когда СССР перестал существовать, ситуация, с точки зрения Запада, обнулилась. Доверие в России к словам западных лидеров было подорвано.
А сегодня между обещаниями Запада Украине и реальной поддержкой тоже есть дистанция. Вот американский конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл давно сказал, что Вашингтон в основном отправляет Украине более старое оружие из запасов. "Это означает, что значительная часть денег, выделенных конгрессом, идет непосредственно на укрепление собственной обороны Америки путем пополнения наших запасов более современными версиями этого старого оружия, которое мы передали Украине".
Это означает, что США милитаризируются. Чем больше вооружений приобретет Пентагон, тем легче Вашингтон склоняется к решению вопросов силовым путем.
Но пока американские солдаты, жалея свои жизни, не принимают участие в непосредственных боестолкновениях, вашингтонским кукловодам нужны новые марионетки, готовые умирать на театрах военных действий за деньги и по команде из Белого.
А мы скажем, что без сотрудничества с мировыми державами, такими как Россия и Китай, любые усилия США приведут к обнулению мирового порядка, который сама же Америка и создала.
И самое важное. Согласно логике Бжезинского, упадок США будет обозначать не только снижение показателей совокупной мощи глобального гегемона, но и девальвацию американской демократии.
Автор: корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Дэлу
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.11.2023, 19:32 147191
Истребление бизонов в Америке
Фото: Depositphotos
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Технология уничтожения ценнейших реликтовых видов животных имеет давнюю традицию у западно-европейских колонизаторов, как, впрочем, и системное порабощение и истребление местного населения захваченных континентов, островов и территорий.
Судьба бизонов очень трагична. К началу XVIII века ареал обитания бизонов был огромен. Популяция особей составляла порядка 60 миллионов особей. Ни охота индейцев, ни отстрел бизонов первыми поселенцами из Старого Света не могли повлиять на всю популяцию. Конечно, на бизонов охотились с давних пор. Для многих индейских племен эти звери являлись настоящей житницей, аккуратно "поставляя" мясо для пропитания и шкуры для одежды и вигвамов. Индейцы кочевали вместе с гигантскими стадами, и ни те ни другие не испытывали от этого неудобств. Однако в 30-х годах XIX века началось поголовное истребление животных, сообщает masterok.livejournal.com.
Уничтожение бизонов в США с 1830-х годов санкционировано местными властями, с целью подорвать экономический уклад жизни индейских племен и обречь их на голод.
Основным источником пищи индейцев были бизоны, неисчислимые стада которых населяли бескрайние прерии. Индейцы никогда не убивали бизонов для забавы - только, чтобы получить пропитание. Если мясо оставалось, делали своеобразные консервы: "пеммикан" - особым образом провяленную бизонятину.
Переселенцы же, чью историю не устает воспевать Голливуд, просто уничтожали бизонов, и индейцы умирали от голода.
Национальный герой США Уильям Фредерик Коди, больше известный как Буффало Билл, за 18 месяцев единолично убил 4280 бизонов.
В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
Французский биолог Жан Дорст отмечал, что первоначально общая численность бизонов составляла примерно 75 миллионов, но уже в 1880-1885 годах в рассказах охотников севера США говорилось об охоте на "последнего" бизона. В период с 1870 по 1875 год ежегодно убивали примерно 2,5 миллиона бизонов. Историк Эндрю Айзенберг писал о снижении численности бизонов с 30 миллионов в 1800 году до менее тысячи к концу века.
Поголовное истребление бизонов достигло своего пика в 60-х годах XIX века, когда началась постройка трансконтинентальной железной дороги. Мясом бизонов кормили огромную армию рабочих, а шкуры шли на продажу. Специально организованные группы охотников преследовали бизонов повсюду, и вскоре количество убиваемых зверей составило примерно 2,5 миллиона в год.
Железнодорожные рекламы сулили пассажирам кровавое развлечение: стрельбу по бизонам прямо из окон вагонов. Охотники рассаживались по крышам и платформам состава и палили почем зря по пасущимся животным. Туши убитых зверей никто не подбирал, и они оставались гнить в прериях. Проходивший сквозь огромные стада поезд оставлял за собой сотни умирающих или искалеченных животных.
За 100 лет популяция этих животных сократилась почти в миллион раз и составляла менее 1000 особей. Только при президенте Теодоре Рузвельте охота была запрещена.
Можно смело утверждать, что одумались американцы буквально в последний момент, когда во всем Новом Свете насчитывалось всего 835 животных. В декабре 1905 года появилось Американское общество по спасению бизонов. Сначала в Оклахоме, затем в Монтане, Небраске и Дакоте возникли специальные заповедники, где бизоны могли чувствовать себя в безопасности, и уже к 1910 году количество бизонов удвоилось, а еще через 10 лет их стало около 9000. Развернулось движение за спасение бизонов и в Канаде.
В 1907 году правительство выкупило из частных рук и переместило в Уэйн-райт стадо в 709 голов, в 1915 году для немногих уцелевших лесных бизонов был учрежден национальный парк Вуд-Баффало, между Большим Невольничьим озером и озером Атабаска. Сейчас в США и Канаде насчитывают 30 000 - 50 000 бизонов. Правда, различные подвиды из-за истребления людьми и скрещивания между собой так и не сохранились.
27.11.2023, 11:20 232711
Опрос КТ: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС
Фото: Depositphotos
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С каждым годом вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. К примеру, в 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре.
По итогам трех месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 млрд кВт·ч - на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 млрд кВт·ч.
Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. В целом, отмечают аналитики, за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч.
Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача.
По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.
Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.
Эксперт отметил, что атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. По его словам, это главное преимущество АЭС.
Впервые идею о необходимости построить АЭС высказал в 1997 году министр науки Казахстана Владимир Школьник. Тогда он имел в виду строительство новой АЭС взамен выводимого из эксплуатации энергоблока Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК). С тех пор прошло несколько переговоров, которые ни к чему не привели, сообщает sputnik.kz.
В ноябре 2016 года министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что республика не будет строить АЭС по крайней мере в течение семи лет в силу избытка электроэнергии.
3 апреля 2019 года президент России Владимир Путин предложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву построить АЭС по российским технологиям.
Затем Минэнерго объявило, что предварительно местом строительства АЭС определен поселок Улкен Алматинской области.
В августе 2023 года в Улкене проходили публичные обсуждения по строительству. После слушаний 1 сентября Токаев поручил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции. Его дата пока не определена.
Недавно в Минэнерго заверили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято только на основании референдума.
Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные", - заявил Алмасадам Саткалиев.
Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Между тем в обществе споры по поводу строительства не утихают на протяжении нескольких лет. Казахстанцы разделились на два лагеря. Одни опасаются повторения трагической судьбы Чернобыльской АЭС и атомной станции Фукусима-1, другие, напротив, поддерживают идею строительства станции.
Информационного агентства Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее большинство респондентов, то есть почти 70%, считают, что в Казахстане нужно строить атомную электростанцию.
13.11.2023, 07:53 171871
Hlavný dennik: биологическое оружие в американских лабораториях угрожает миру
Фото: Depositphotos
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Биологическое оружие, находящееся в американских лабораториях в Грузии и странах СНГ, угрожает всему миру. Об этом сообщает словацкое издание Hlavný dennik.
По данным издания, уже около пятидесяти лет США создают лаборатории по разработке биологического оружия во многих странах мира, прикрываясь борьбой с эпидемиями. Появление таких центров на Украине, в Грузии и в странах СНГ, а с недавних пор и в Нигерии подтверждено фактами. Словацкие журналисты назвали эти лаборатории бомбой замедленного действия.
Недавно ресурс Natural News опубликовал интереснейшую статью о преступлениях, совершаемых американцам, которые уже более 50 лет открывают лаборатории по разработке биологического оружия по всему миру под предлогом "борьбы с эпидемиями" и якобы ради "улучшения медицины". Преступления, которые совершает американское Министерство здравоохранения, цинично легализуются. Сегодня насчитывается не менее 336 подобных лабораторий по всему миру, рассказывает издание "ИноСМИ".
В материале приводятся слова кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, согласно которым Минздрав США "начал активно финансировать биологическое оружие в 2001 году, когда приняли так называемый Патриотический акт". По мнению политика, в тот момент в ведомстве боялись, что вскроются нарушения Женевской конвенции, которая запрещает разработки такого типа оружия.
Поэтому все полномочия в области биологической безопасности передали агентству в рамках Министерства здравоохранения США под названием Национальный институт исследований аллергии и инфекционных заболеваний", - уточнил Кеннеди.
В статье акцентируется внимание на том, что густонаселенные африканские государства, такие как Нигерия, "подвергались испытаниям биологического оружия намеренно". По информации Hlavný dennik, в этом участвует управление Минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA).
Военный исследовательский институт Уолтера Рида пользуется в работе содействием Министерства обороны Нигерии. Институт испытывал опасные патогены, не информируя местные власти и тем самым подвергая тысячи нигерийцев, а в долгосрочной перспективе, по-видимому, миллионы, серьезной биологической опасности", - отмечается в статье.
Так, по мнению издания, США используют официальные организации и учреждения для сокрытия исследований, разработок и испытаний своего опасного биологического оружия.
В материале акцентируется внимание на том, что российская разведка раскрыла существование многих лабораторий, включая Нигерию, но ВОЗ игнорирует просьбы РФ проверить их. В свою очередь США заявляют, что все факты, установленные российскими специалистами, "дезинформация".
Незаконная разработка биологического оружия американцами на Украине, в Грузии и других государствах бывшего СССР уже доказана. Недавно эту информацию снова подтвердил кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди. И что поразительно, ни лакеи Соединенных Штатов Америки, ни дезинформационный мейнстрим в упор не видят угрозы, которую воздвигают для мира американцы", - резюмирует Hlavný dennik.
Ранее сообщалось, что США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?