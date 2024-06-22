Фото: иллюстрация создана ИИ

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Астане школьницы избили и ограбили девочку.





Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.





В Алматы неизвестный нанес пенсионеру ножевое ранение.





Несколько дней пострадавший находился в реанимации. Подозреваемый задержан и взят под стражу.





В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки.





Они приговорены к длительным срокам лишения свободы.





В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека.





По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.





В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки.





Назначены необходимые экспертизы. В полиции заверили, что все обстоятельства устанавливаются.





В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.





После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения". Его отправили на принудительное лечение.





В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены.





С подсудимого в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей два млн тенге.





Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.





Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.





В Киеве произошло покушение на казахстанского казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.





Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по данному факту.



