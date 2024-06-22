21.06.2024, 20:28 2806
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане школьницы избили и ограбили девочку.
Злоумышленницы похитили у своей жертвы телефон, серебряное кольцо, толстовку, причинив таким образом ущерб на 500 тысяч тенге.
В Алматы неизвестный нанес пенсионеру ножевое ранение.
Несколько дней пострадавший находился в реанимации. Подозреваемый задержан и взят под стражу.
В Кызылординской области осудили участников транснациональной преступной группировки.
Они приговорены к длительным срокам лишения свободы.
В Павлодаре на глазах у прохожих зарезали человека.
По факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
В Астане полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения девушки.
Назначены необходимые экспертизы. В полиции заверили, что все обстоятельства устанавливаются.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.
После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения". Его отправили на принудительное лечение.
В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены.
С подсудимого в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей два млн тенге.
Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.
В Киеве произошло покушение на казахстанского казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по данному факту.
новости по теме
14.06.2024, 19:00 13736
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Семее живодер издевался над собакой.
В ДП Абайской области заявили, что нашли подозреваемого. Начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Черных риелторов задержали в Карагандинской области.
По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус. Они завладели 14 квартирами.
В Кызылорде задержали членов ОПГ.
Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках.
В Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия.
Правонарушители задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
В Алматы осуждены одиннадцать участников январских погромов.
Во время беспорядков осужденные незаконно проникли на охраняемые объекты, применяли насилие к силовикам, брали заложников.
07.06.2024, 12:30 25961
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы.
С осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тысяч тенге материального ущерба.
Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане.
Нападавший водворен в ИВС, против него возбуждено административное производство. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми.
Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал.
В Семее мать подозревают в убийстве дочери.
По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.
В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки.
В июне прошлого года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали девочку. Кроме того, один из них воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера.
31.05.2024, 22:46 37606
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области.
В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
В Актобе произошла стрельба с поножовщиной.
Полицейские установили и задержали участников драки, в результате которой скончался один человек. Проводятся досудебные расследования.
Экс-замначальника полиции Алматы задержан по делу о пытках.
Берик Абильбеков задержан в рамках расследования уголовного дела.
В Казахстане выявлено 49 фактов торговли людьми.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
Житель Алматинской области получил пожизненный срок за убийство женщины и двух детей.
Вина подсудимого полностью доказана материалами дела.
Женщина получила три года ограничения свободы по делу о семейной поножовщине в Аксу.
Житель Аксу схватил женщину за волосы. Нецензурно выражаясь, потащил в коридор и несколько раз ударил по голове. Подсудимая ударила сожителя в бок ножом.
В Мангистауской области задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве мужчины.
По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело.
24.05.2024, 21:52 63576
Петиция против утильсбора собрала свыше 50 тысяч подписей
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Петиция против утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
В связи с достижением порога в 50 тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - заверили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации".
Требования петиции:
- внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;
- внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
В кулуарах сената о петиции высказался министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.
Как только эта петиция наберет достаточное количество голосов, правительство в установленном законом порядке обязательно рассмотрит все требования тех людей, которые предъявлены в этой петиции", - сообщил он.
Также, по словам министра промышленности и строительства Казахстана, будут созданы рабочие группы.
В рамках рассмотрения, кончено, мы пригласим еще депутатов парламента, и в рамках коллективных обсуждений по этой петиции правительством будет принято решение", - добавил Канат Шарлапаев.
24.05.2024, 11:13 67146
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Казахстане с начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних.
Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ.
Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину.
Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС.
Жителя Павлодарской области осудили на 15 лет за изнасилование несовершеннолетней.
Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы.
По решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане.
За торговлю детьми привлечены к ответственности 17 человек.
Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы.
Фельдшеры скорой помощи подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов. В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд.
В центре Алматы водитель напал на охранника ЖК.
Полицейские задержали правонарушителя и заверили, что его действиям будет дана правовая оценка.
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
17.05.2024, 16:00 90306
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
Рассказать друзьям
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
Бойцы спецподразделения МВД "Арлан" подозреваются в избиении двух братьев.
Об избиении двух братьев заявила в социальных сетях сестра потерпевших.
Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Проводятся следственные мероприятия.
Обвиняемый в резонансном убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы.
Его родственник - Бахытжан Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы.
Пытавшемуся канцелярским ножом перерезать горло девушке жителю Талдыкоргана вынесли приговор.
Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
В Алматы произошло очередное нападение на водителя автобуса.
Инцидент произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.
Тело подростка обнаружили в одном из сел Жамбылской области.
По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС.
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области.
Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств.
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.
Малышей били в детсаду Жетысуской области.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами. Полиция начала досудебное расследование.
В Алматы избили женщину возле лифта в подъезде.
Видео жестокого избиения появилось в Сети. На кадрах видно, как изверг наносит побои женщине, а два других мужчины стоят и наблюдают за происходящим. Полиция завела уголовное дело. Подозреваемый задержан.
24.04.2024, 19:30 162891
Каждый из нас имеет право требовать надлежащее качество автодорог - эксперт Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Ежегодно владельцы автотранспортных средств в Республике Казахстан уплачивают транспортный налог. Согласно пункту 1 статьи 491 Налогового кодекса Республики Казахстан таким налогом облагаются все зарегистрированные транспортные средства в стране, за исключением прицепов. Некоторые категории транспортных средств, такие как автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше, специализированные медицинские транспортные средства, морские суда, спецавтомобили, освобождаются от уплаты такого вида налога. При сдаче машины в аренду налог платится непосредственно собственником, а не арендатором. Юридические же лица уплачивают налог на транспортные средства не только, когда выступают таковыми владельцами, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге", - сообщил эксперт.
Также, по его словам, физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог за прошедший год, а юридические лица - ежегодно.
Сумма налога зависит от типа транспортного средства и объема его двигателя в кубических сантиметрах, а ставки определены Налоговым кодексом. Так, в 2024 году физические лица уплачивают налог за 2023 год по ставке МРП, установленного на 2023 год (3450 тенге), а юридические лица - за 2024 год по МРП 2024 года (3692 тенге). Период уплаты налога также разнится: для юридических лиц за 2024 год - не позднее 5 июля 2024 года, для физических лиц за 2023 год - не позднее 1 апреля 2024 года, а за 2024 год - до 1 апреля 2025 года", - проинформировал Петр Кодаш.
Эксперт уточнил, что транспортный налог поступает в местный бюджет и затем распределяется на различные приоритетные нужды, как, например, развития инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорог.
Таким образом, даже если у вас нет автомобиля, вы также вносите свой вклад в улучшение дорог. Будучи гражданином, каждый из нас имеет право требовать качественную инфраструктуру и благоустройство, поскольку перечисляемые в бюджет налоги идут на такое развитие. Ни для кого ни секрет, что качество дорог является ключевым аспектом социально-экономического развития большинства стран. Для определения лучших дорог многим странам присвоен индекс качества дорог (QRI), определенный на основе мнений бизнес-лидеров из 144 стран, который позволяет оценить общее состояние дорожной инфраструктуры в различных странах мира. Так, по состоянию на в 2023 год Казахстан занимает только 93-е место с индексом качества дорог 3,5, уступая Азербайджану, Таджикистану, Грузии и Армении", - заявил он.
По данным Петра Кодаша, каждый год в Казахстане ремонтируют до пяти тысяч километров дорог.
При этом качество этих работ постоянно вызывает у казахстанцев нескончаемый поток жалоб в уполномоченные органы. Только за ушедший год поступило свыше 30 тысяч официальных таких обращений и жалоб по состоянию автомобильных дорог. Местные акиматы повсеместно принимают улицы и трассы в эксплуатацию, несмотря на колоссальные недочеты, недоделки. В декабре 2012 года народу РК была представлена стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства, где главной целью было определено создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. В государстве, где провозглашена цель войти в тридцатку самых развитых стран мира, автомобильные дороги строятся не просто некачественно, так еще и дорого, и долго", - отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Как уже говорилось ранее, каждый из нас имеет право требования надлежащего качества автомобильных дорог. Если у кого-то появляются претензии, необходимо обратиться с жалобой напрямую в местный акимат. Для эффективности и быстроты реагирования разработан электронный сервис eOtinish. Если в удовлетворении жалобы отказали или оставили без рассмотрения, нужно обращаться с иском в суд. Ответчиком будет администратор дорог - обычно это госорган. А он в свою очередь как ответчик может предъявлять соответствующие претензии тому, кто строил или содержит эту дорогу, то есть подрядчику, которому за выполнение таких работ были уплачены денежные средства. Иными словами, при некачественном ремонте дороги предъявление претензий следует тому, кто этим занимался", - заявил эксперт.
Он также привел пример из судебной практики.
Районным судом № 2 Казыбекбийского района Караганды в 2022 году было рассмотрено гражданское дело по иску физического лица о возмещении материального ущерба и морального вреда к акиму Караганды, ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды". Из материалов данного дела следует, что в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года на участке автомобильной дороги между заводом П. и озерами шахты в Караганде имелись колоссальные ямы. В результате попадания в яму в пути следования домой автомашине истца были причинены повреждения", - сообщил специалист.
Подчеркивается, что ненадлежащее исполнение ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" его целей, задач и обязанностей, бездействие последнего привело к тому, что дорога на указанном участке находилась в ненадлежащем состоянии, имеющиеся на нем повреждения на протяжении многих лет не устранялись, что привело к образованию на дороге ям, а впоследствии причинении истцу вреда.
Судом решено: взыскать с ГУ "Отдел коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" в пользу истца в возмещение материального ущерба 104 368 тенге, также расходы по оплате услуг оценщика в сумме 11 000 тенге, расходы по оплате услуг юриста за составление искового заявления в сумме 8 000 тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме 10 437 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 044 тенге, а в компенсации морального вреда отказать ввиду того, что моральный вред был причинен истцу в связи с повреждением принадлежащей ему автомашины, то есть в связи с нарушением его имущественных прав", - добавил он.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
С целью упорядочения дорожно-эксплуатационной деятельности можно ввести единого оператора, чтобы обеспечить наиболее качественное содержание и эксплуатацию автомобильных дорог. Построение качественной дорожной инфраструктуры и обеспечение лучших результатов для граждан - визитная карточка любого государства", - добавил Петр Кодаш.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
04.04.2024, 12:36 215926
Уничтожение исторического памятника в погоне за наживой - депутат прокомментировал вандализм в Талдыкоргане Эксклюзив КТ
Фото: Doomsday Agency
Рассказать друзьям
В кулуарах мажилиса парламента депутат Сергей Пономарев ответил на вопрос корреспондента Kazakhstan Today по поводу вандальных действий производственных компаний на территории исторического комплекса в Талдыкоргане.
Две недели назад я сделал депутатский запрос о вандализме, именно на примере "Черепашек" в Талдыкорганском регионе, потому что компания предупредила о том, что будут идти взрывные работы, что они добывают материалы. Я запрос делал на имя вице-премьера и в прокуратуру. Сейчас идет проверка. Если взрывы будут продолжаться, если будут применяться специальные приспособления - безусловно, лично выеду на место, буду разбираться сам - если не будет реакции, но я уверен, что реакция последует", - ответил мажилисмен.
Как отмечает директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова, недопустимое разрушение скал с петроглифами началось втихую в тот момент, когда внимание главы государства, депутатов, контрольных органов приковано к пострадавшим от наводнения регионам.
Да, действительно. Я эту неделю не следил за ситуацией, потому что я был "в лодке", только что вернулся из зоны паводков. Но я узнаю, выясню эту ситуацию. Перенос камней, я думаю, невозможен, мало реален, потому что они часть ландшафта, часть скальников. Это же не спичечные коробки, то есть они должны быть там, где и были", - добавил Сергей Пономарев.
Ранее общественники сообщили, что в конце марта началось окончательное уничтожение сопки Темiр, на которой расположены наскальные рисунки сакской и более ранних эпох (3-4 тыс. лет назад).
Каменные плиты с петроглифами выкорчевываются при помощи железных ломов. Угроза уничтожения исторического наследия нависла и над соседним с сопкой районом", - возмущается общество.
Напомним, еще в феврале активисты предупреждали, что взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
Читаемое
22.06.2024, 09:36В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война 22.06.2024, 09:465551Дома и хозпостройки подтопило в Алматинской области из-за трещины в поливном канале 22.06.2024, 11:004131Мать задушила детей в съемной квартире в Туркестане: суд вынес приговор 22.06.2024, 11:133881Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети 22.06.2024, 11:52531Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию 16.06.2024, 13:46204301Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы 15.06.2024, 11:43191196В столичной школе женщина упала в шахту лифта 17.06.2024, 13:58180486Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации 16.06.2024, 13:24172446Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске 17.06.2024, 19:05147771В Алматы должникам отключат горячую воду 23.05.2024, 18:25276186В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары271191Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 10.06.2024, 09:13262211Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 08.06.2024, 11:51251761Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48250831Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?