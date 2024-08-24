23.08.2024, 18:45 1316
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
В Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.
Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в области Жетысу арестован на два месяца.
Подчеркивается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау.
Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах "Урал". Браконьеры доставлены в департамент полиции области.
Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма.
Он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом.
Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы.
Подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе.
В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности.
Он признан виновным в хищении денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тысяч тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.
Нанесший государству ущерб в 16 млн тенге работник спецЦОНа отделался условным заключением.
Специалист спецЦОНа занимался вводом в информационную систему ложных данных о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.
Поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве.
В ходе ночного конфликта в Сатпаеве 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС.
Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
Должностные лица центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях.
В Алматы на 12 лет осудили сбывавших наркотики казахстанцев.
Казахстанец на протяжении 3 лет выращивал кусты конопли во дворе своего жилого дома. Его пособники, получая выращенную марихуану, занимались ее расфасовкой и реализацией.
В Астане директора представительства ТОО осудили за растрату более 270 млн тенге.
Подсудимый признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.
Суд вынес приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в алматинском хостеле.
Один подсудимых признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена неотбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы. Другой подсудимый признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи в зале суда.
Похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
Подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. Сумма ущерба составила свыше 370 млн тенге.
В двух областях РК выявили факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо.
В 2022 году были выявлены факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семея, Аягоза и Оскемена. Материалы были переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Обвинительный приговор по руководству депо Семея и Аягоза вступил в силу в 2024 году.
Глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Пьяная акмолинка напала с ножом на сожителя.
Женщина нанесла мужчине ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков и возникшего в ходе него конфликта. Ее задержала полиция. Начато досудебное расследование.
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак.
Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных.
Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы.
По факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд.
Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы.
Вина подсудимого была доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия.
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16.08.2024, 18:55 13271
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Двух девушек пытались похитить в Алматы.
Полиция Алматы заявила, что по данному факту проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий.
Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.
В Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.
Жителя Казахстана задержали при продаже двух человек за 400 тысяч тенге в Шымкенте.
Он в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже. По факту торговли людьми проводится расследование.
Оплаченные за детский летний отдых 18 млн тенге украли в Рудном.
Деньги присвоила работница воспитательно-оздоровительного комплекса. Уголовное дело направлено в суд.
Глава управления миграционной службы области Абай осуждена за взятку.
Ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В Астане подростку нанесли три ножевых ранения.
В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Экс-замдиректора и бухгалтера "Балхаш Жылу" осудили за хищение более 700 млн тенге.
Осужденные совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий.
Главу управления культуры области Ұлытау осудили за хищение.
Он признан виновным в совершении хищения бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.
В Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов, назначены все необходимые экспертизы.
В Актау на пляже избили девушку.
По словам девушки, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Она провела в стационаре неделю. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.
В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет.
Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.
В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию.
Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.
Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента.
Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов и был задержан с поличным. Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов.
В Караганде суд вынес приговор воспитателю, которая ударила ребенка в детсаду.
Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на четверо суток.
Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области.
При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.
Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы.
Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, ее подчиненный - работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.
Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой.
Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми можно оформить за деньги.
Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству.
В Алматинской области дети втроем ездили на одном мопеде.
Все правонарушители установлены сотрудниками полиции. Родители привлечены к ответственности. Мопеды водворены на спецстоянку.
Пьяный житель Шымкента набросился на водителя автобуса с кулаками.
Водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. Водителя доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
09.08.2024, 19:36 24951
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь.
В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.
Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота.
На территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.
Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик продуктов.
В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину для сокрытия улик.
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 105 кг высушенной марихуаны.
В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге.
Главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.
Бывший сотрудник УИС проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте.
В городской полиции сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы.
В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении мефедрона.
Осужден бывший вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.
Кульшимбаев осужден за превышение власти. Он привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего частного дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.
Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Экс-главу Международного центра зеленых технологий осудили на девять лет за многомиллионное хищение и взятку.
Он осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге.
Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет по делу о хищении почти 500 миллионов тенге.
Деньги были выделены на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области.
В Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.
Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.
Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.
Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь.
Экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти.
Кроме того, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении его специального звания и государственных наград.
В Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике.
Собаку в данный момент передали зоозащитникам.
На 20 лет посадили задушившую своих дочерей казахстанку.
Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере.
Во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.
Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении.
В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.
В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.
Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.
В РК на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями.
Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. На железнодорожных переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить.
03.08.2024, 08:40 43351
Аргументы сторонников петиции против единого часового пояса не были услышаны
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В Астане в пятницу состоялось заключительное заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения петиции "Вернуть время обратно назад". По итогам слушаний Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции.
В ходе заседания выступили представители Минздрава, Минэнерго, Минобразования и других ведомств.
По данным Минэнерго и Комитета по регулированию естественных монополий, перевод времени не оказал существенного влияния на общее потребление электроэнергии в стране. По их данным, в первом квартале 2024 года потребление электроэнергии на душу населения снизилось на 2,44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в некоторых регионах наблюдался рост тарифов и понижение температуры, что, вероятно, повлияло на расходы населения.
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что состояние здоровья населения существенно не изменилось. При этом он сообщил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования не проводил.
Времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем хотел бы отметить, что обращений, посещений медицинских организаций за этот период никак не изменился... Учитывая незначительный временной период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода времени на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований. И министерство готово рассмотреть возможность проведения данных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования", - сказал вице-министр.
После выступления представителей госведомств модератор мероприятия - вице-министр торговли Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение об отказе в удовлетворении петиции.
Все ваши доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии, на здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения по статистике не нашло подтверждения, что перевод часов, который был осуществлен в этих 12 областях и трех городах республиканского значения, не повлиял на самочувствие населения. Что касается исследований - при переводе времени был проведен анализ международных исследований", - сказал Балыкбаев.
При этом авторы петиции отметили, что перед принятием решения необходимо было проводить исследования внутри Казахстана.
Разве так делается? Американцы же не ссылаются, когда что-то делают, на исследования, проведенные в Казахстане", - отметили сторонники петиции.
Журналист Ардак Букеева сообщила о том, что врачи в Восточном Казахстане провели исследования у себя в регионе.
Они задавали простой вопрос больным, которые приходили к ним в больницы: "Повлиял ли на ваше самочувствие перевод времени?" - и подавляющее большинство тех, кто пришел в поликлиники Восточного Казахстана, сказали, что повлиял в худшую сторону. То есть вот здесь вот какое-то исследование локальное произведено, и оно дает совсем не те результаты, которые озвучивает Минздрав, не проведя исследования. Я просто потрясена уровнем доказательной базы, которую приводит наше правительство, и Минторговли в том числе. Если на таком же уровне находится и вся остальная экспертиза управления, в данном случае нашей экономикой... Я вообще в шоке", - сказала она.
Также в ходе слушаний выступил юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.
По результатам прошедших трех заседаний могу сказать, что полностью вся правовая сторона вопроса игнорируется со стороны правительства. Вы говорите, что наши доводы не нашли подтверждения, а это с вашей стороны не было ни одного правового юридического аргумента. Первое то, что вы постановлением правительства ограничиваете право на здоровье, навязываете людям режим сна и отдыха", - сказал он.
Эксперт Аида Альжанова усомнилась, что приведенные сторонниками единого часового пояса исследования корректные.
Для того чтобы проводить сравнительный анализ, исследования должны быть корректными. То есть вы сравниваете некорректные вещи. Это как будто вы будете сравнивать яблоки с грушами и утверждать, что это одно и то же. В научном мире такие исследования не были признаны. Существуют критерии сравнивания научных данных. Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке. Буквально на прошлой неделе комитет по науке выпустил положение с критериями - кто является ученым, а кто не является", - сказала Аида Альжанова.
Кроме того, своим мнением поделился член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев.
То, что мы слышим сегодня и слышали предыдущие два заседания, - это подборка фактов, работающих в одну сторону, альтернативные факты не рассматриваются и наукой назвать невозможно. На самом деле наши главные аргументы и не требуют научного обсуждения, а требуют простого здравого смысла. Не помещается Казахстан в один часовой пояс, притом что у нас четыре часовых пояса географических. И то, что мы на один час раньше включаем электроэнергию, это очевидным образом приводит к перерасходу электроэнергии", - сказал Наурызбаев.
Он добавил, что идея введения института петиции была создана для того, чтобы снимать социальные напряжения до того момента, когда они перерастают в нечто большее. По его мнению, эту работу Минторговли провалило.
Вместо того, чтобы разобраться, выслушать людей, снять социальное напряжение, оно его прямо сейчас наращивает", - заявил он.
Также в ходе слушаний выступили граждане из разных регионов Казахстана, которые выразили недовольство введением единого часового пояса и рассказали о негативных последствиях для здоровья и ухудшении самочувствия после перевода времени.
Жительница Астаны Индира отметила, что единый часовой пояс неудобен гражданам и негативно сказывается на самочувствии.
То, что вице-министр здравоохранения говорит, что наплыва людей нет и больные перестали ходить (в поликлиники. - Прим.ред.), - это дезинформация. Потому что мы все прекрасно знаем, чтобы попасть к терапевту, нам надо найти окошко… В моем окружении врачи, фармацевты, мои пожилые родители, мои дети, родители (я в родкоме в классе), у всех одно и то же - раздражительность, нервозность, недосыпания, ощущения как будто выгрузили вагон, к 12 часам дня уже как сонные мухи, как выжатые лимоны", - высказалась она.
Развернули время не понятно куда, не учитывая мнение народа. Народ кричит, народ бьется в закрытые двери, в ответ - тишина. Сначала сделали, а потом думают и даже думать не хотят. Сейчас вице-министр торговли говорит, что сторона, которая подала петицию не привела ни одного довода. А почему мы должны приводить доводы? Правительство же приняло это решение. Значит, правительство должно привести все доводы, что это правильно, а вы, сторона правительства, требуете от простого народа, который против, каких-то заключений, научных исследований. Вы вообще слышите, что вы говорите? То, что сейчас сделало правительство, и то решение предварительное, которое сейчас будет вынесено, - это плевок в лицо народу", - заявила астанчанка Алена.
Вы сейчас заставляете нас доказывать, что мы не верблюды. При том, что, когда вы это все вводили почему-то никто не удосужился провести общественные слушания в каждом регионе… Одними общественными слушаниями в Астане вы решили за 15 регионов. Это разве нормально?... У нас правительство сделало очень большую ошибку - наспех поддержать такое глупое решение. Мы требуем, чтобы в каждом регионе были проведены общественные слушания, чтобы народ был услышан. Но если вы нас не хотите слышать, тогда нам придется, чтобы вы нас увидели. Право на мирные собрания у нас есть у всех", - сказала политолог из Караганды Ольга.
По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана Шолпан Жаксыбаевой, благодаря решению о введении единого часового пояса обнажилась проблема колоссальных провалов в госуправлении в Казахстане.
С какой легкостью было принято такое необоснованное, незаконное решение, которое просто состоит из подбора фактов, в котором принимали участие псевдоученые. Получается, что с такой же легкостью правительство завтра примет решение по поводу перевода Казахстана, допустим, на левостороннее движение или, может быть, по поводу того, чтобы беременность уменьшить с 9 месяцев до 7", - сказала она.
Жаксыбаева выразила уверенность, что граждане будут подавать в Конституционный суд.
Получается, что у вас были возмущения, были обращения только из Кызылординской, Костанайской областей и было письмо из ЗКО. На основании недовольства трех регионов, трех областей вы почему-то принимаете решение перевести в единый часовой пояс все оставшиеся 15 областей. Это фактически служебный подлог, то есть в ваших действиях оно просматривается, на мой взгляд, от начала до конца, вот это ваше постановление, как вы работали над ним как вы не проводили вот такие вот публичные слушания. Вот это публичное слушание должно было пройти еще весной-летом прошлого года. Если бы вот это провели, то у вас не получилось бы вот такого незаконного постановления. Вы приняли незаконное постановление, а теперь все силы бросаете на то, чтобы этот бред оправдать", - заявила она.
Автор петиции Руслан Лепский призвал правительство признать ошибку и услышать народ.
Весь Казахстан уже видит, что это ошибка, ошибка правительства, и ошибку надо признать. Давайте откроем 50 тысяч подписей, мы также будем голосовать, проголосуем до миллиона, до двух-пяти миллионов. Для этого и создана петиция. 50 тысяч людей. Не надо нам доказывать, как бороздили корабли в космосе, нам это не нужно. Мы народ. От нас народ - 12 млн населения просит услышать", - заявил Руслан Лепский.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В соцсетях граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
02.08.2024, 15:58 46531
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области.
В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу.
Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда.
Главу "Казселезащиты" обвиняли в получении взяток в размере 798 тысяч долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".
Банду вымогателей задержали в Актюбинской области.
По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых водворен в ИВС.
В Костанайской области проводят расследование по факту изнасилования пятилетней девочки.
В ходе досудебного расследования установлены трое детей. За надругательство над пятилетней девочкой в Костанайской области ответственность понесут родители несовершеннолетних насильников.
В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке.
В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности.
Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.
Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы.
По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница.
В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет.
Руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.
Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге.
Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева. В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
31.07.2024, 14:44 54811
Эксперт о строительстве АЭС в Казахстане: Риски технологических аварий на современных станциях практически нулевые
Фото: pixabay.com
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Начальник отдела ядерной физики Института ядерной физики Министерства энергетики РК Тимур Жолдыбаев рассказал о плюсах и минусах строительства атомной электростанции в Казахстане.
По словам эксперта, проект строительства энергетической АЭС в Казахстане не нов. Первые попытки были сделаны еще в 90-е годы, но встретили негативное отношение со стороны населения.
Причины такого отношения понятны, Казахстан долгие годы использовался как площадка для испытания ядерного оружия, что крайне негативно сказалось на экологии огромных территорий. В настоящее время ситуация совершенно другая. Полигон закрыт, его территория исследована и разделена на зоны по степени радиационной опасности. В результате значительная часть полигонных земель готовится к передаче на нужды народного хозяйства" - рассказал Жолдыбаев.
Он подчеркнул, что уровень безопасности современных атомных станций значительно вырос и риски технологических аварий практически нулевые. При этом производство ядерной энергии остается экологически одним из самых чистых. В настоящее время электричеству, произведенному таким способом, присвоен зеленый статус в странах ЕС, Китае, России.
Специалист обратил внимание, что Казахстан является страной, имеющий опыт эксплуатации ядерных реакторов.
Долгие годы в городе Шевченко (нынешний Актау) работал реактор-опреснитель БН-350, закрытие которого было политическим решением. На площадках Института ядерной физики и Национального ядерного центра успешно функционируют три исследовательских реактора, что позволяет Казахстану быть страной, имеющей все необходимые компетенции в области мирного использования ядерной энергии", - поделился Жолдыбаев.
Также он отметил предприятия национальной компании "Казатомпром", на которых производится добыча урана и производство ядерного топлива для атомных станций.
У нас имеются производственные площадки, на которых можно осуществлять подготовку необходимых кадров. Плюсов в строительстве АЭС я вижу больше, чем минусов", - заключил эксперт.
26.07.2024, 18:05 65931
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
КНБ ликвидировал нарколабораторию в Туркестанской области.
В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано 2 местных жителя. Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров.
Более двадцати участников конспиративной экстремистской ячейки задержаны в Шымкенте.
В период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.
Глава научного центра дерматологии задержан за взятку.
Должностные лица подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников.
Главу столичной дирекции развития спорта осудили за многомиллионные хищения.
Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге.
В Талдыкоргане суд вынес приговор 21 бухгалтеру по делу о миллиардных хищениях в сфере образования.
В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана организовала преступную группу из коллег. Под ее руководством группа похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов.
В ВКО осудили главу инспекции транспортного контроля и его заместителя.
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности путем перевозки руды с превышением весовых параметров, что повлекло причинение ущерба государству на сумму 63 млн тенге.
В подъезде одного из домов Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.
Убийство раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого.
Жителю Павлодарской области дали 18 лет за изнасилование несовершеннолетней.
Подсудимый вину признал. Его вина доказана признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
За взятку в $100 тысяч осужден бывший директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения.
Он приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.
Глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию.
Глава филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" СКО признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тысяч тенге за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств.
В Павлодарской области глава отдела МЧС приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию.
Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.
Задержаны занимавшейся хищением с промышленных предприятий Карагандинской области члены ОПГ.
В криминальной деятельности подозреваются помимо местного криминалитета работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.
19.07.2024, 18:10 78971
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Житель Мангистау едва не зарезал супругу на глазах односельчан.
В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
Брата экс-акима Шымкента, который выселил насильно из дома жену и детей, арестовали на 5 суток.
Правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицает, что бил и оскорблял свою супругу.
Мотоциклистов избили в горах Алматинской области.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.
В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней девочки.
Подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы. Мать девочки - к 20 годам лишения свободы. Также она лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Чиновник получил 11 лет лишения свободы за взятку в 80 млн тенге.
Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.
Руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет за взятки и хищения.
Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.
Жителя Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.
Подсудимый подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка. С целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. После, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета.
В Алматы мопедист ударил девушку.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Кормушки для бездомных животных превратились в мусорные баки в Атырау.
В акимате города пояснили, что кормушку для собак и кошек установили добровольцы. Также подчеркивается, что учреждению "Спецавтобаза" дано поручение по очистке кормушки.
12.07.2024, 16:31 91421
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Трех граждан Казахстана осудили за преступления террористического характера.
По факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.
Молодежные группировки вымогателей задержали в двух регионах РК.
При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Злоумышленник сообщил о бомбе в торговом доме Караганды.
За ложное сообщение задержан 15-летний подросток. Зарегистрировано уголовное дело. Проводится расследование.
Полицейские задержали распылившего в лицо детям перцовый аэрозоль подростка из России.
Несовершеннолетний был задержан при попытке пересечь границу. Молодого человека разыскивали по делу о хулиганстве.
Глава ДУИС СКО задержан по подозрению в коррупции.
Информация о задержании главы ДУИС СКО ранее появилась в соцсетях. Сообщалось, что он был задержан при получении взятки на рабочем месте. Антикор подтвердил, что он был задержан в рамках досудебного расследования.
В Атырауской области по факту убийства 17-летнего парня завели уголовное дело.
Зарегистрировано уголовное дело в отношении подозреваемого 2005 года рождения. Ведется досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау.
Житель столицы распылил перцовый баллончик в лицо водителя автобуса. Астанчанина арестовали. Между тем в Актау пассажир, находясь в неадекватном состоянии, без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу.
Задержан директор филиала "Семей орманы".
Директор филиала и его подельники водворены в ИВС. По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 человек. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала.
В столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств.
Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.
КНБ РК задержал подозреваемых в экстремистской деятельности.
Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и иностранец. Один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в РК.
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