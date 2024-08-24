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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.





В Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.





Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.





Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





Подозреваемый в изнасиловании ребенка в области Жетысу арестован на два месяца.





Подчеркивается, что постановление суда не вступило в законную силу.





Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау.





Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах "Урал". Браконьеры доставлены в департамент полиции области.





Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма.





Он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом.





Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы.





Подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе.





В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности.





Он признан виновным в хищении денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тысяч тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.





Нанесший государству ущерб в 16 млн тенге работник спецЦОНа отделался условным заключением.





Специалист спецЦОНа занимался вводом в информационную систему ложных данных о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.





Поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве.





В ходе ночного конфликта в Сатпаеве 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС.





Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.





Должностные лица центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях.





В Алматы на 12 лет осудили сбывавших наркотики казахстанцев.





Казахстанец на протяжении 3 лет выращивал кусты конопли во дворе своего жилого дома. Его пособники, получая выращенную марихуану, занимались ее расфасовкой и реализацией.





В Астане директора представительства ТОО осудили за растрату более 270 млн тенге.





Подсудимый признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.





Суд вынес приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в алматинском хостеле.





Один подсудимых признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена неотбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы. Другой подсудимый признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи в зале суда.





Похитителей ферросплавов осудили в ВКО.





Подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. Сумма ущерба составила свыше 370 млн тенге.





В двух областях РК выявили факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо.





В 2022 году были выявлены факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семея, Аягоза и Оскемена. Материалы были переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Обвинительный приговор по руководству депо Семея и Аягоза вступил в силу в 2024 году.





Глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.





С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.





Пьяная акмолинка напала с ножом на сожителя.





Женщина нанесла мужчине ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков и возникшего в ходе него конфликта. Ее задержала полиция. Начато досудебное расследование.





В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак.





Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных.





Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы.





По факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд.





Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы.





Вина подсудимого была доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия.