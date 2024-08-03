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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области.





В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу.





Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда.





Главу "Казселезащиты" обвиняли в получении взяток в размере 798 тысяч долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".





Банду вымогателей задержали в Актюбинской области.





По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых водворен в ИВС.





В Костанайской области проводят расследование по факту изнасилования пятилетней девочки.





В ходе досудебного расследования установлены трое детей. За надругательство над пятилетней девочкой в Костанайской области ответственность понесут родители несовершеннолетних насильников.





В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке.





В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности.





Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге.





В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.





Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы.





По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница.





В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет.





Руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.





Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге.





Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.





На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве.





В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева. В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.