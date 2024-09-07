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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ.





Подозреваемый ранее уже был осужден за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит наказание от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.





В Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам.





Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.





В Атырауской области задержан начальник СИЗО.





Он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге.





Бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" осужден по делу о хищении резервного запаса зерна на более чем 160 млн тенге.





Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.





Религиозных экстремистов задержали в Казахстане.





Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.





Спецоперация по задержанию супругов-наркодилеров проведена в Алматы.





Подозреваемые были задержаны у дома. В доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы и т.д. Оба подозреваемых водворены в ИВС.





В Алматинской области задержали акима Илийского района.





Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.





В Костанае пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами.





Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице.Нарушитель понесет административное наказание.





ВКО украли выделенные на покупку жилья для переселенцев деньги.





По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.





В области Жетысу избили пенсионерку.





Сотрудники полиции установили и задержали, заключив под стражу, подозреваемого мужчину 33-х лет, ранее судимого. Ведется досудебное расследование.





В Алматинской области по факту торговли детьми возбуждено уголовное дело.





Установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области. Она взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана.





В МВД уточнили, что его задержали "по подозрению в совершении противоправного действия". На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами.





Убийство школьника произошло в Актюбинской области.





Трое несовершеннолетних подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В ДП региона заверили, что ​не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности. Кроме того, директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности.





В Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.





В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения. В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.





В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге.





За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.





Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания.





В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.





В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек.





С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей.





Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте.





С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и т.д.





Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.





По данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.





В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования.





Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.





В ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.





Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.