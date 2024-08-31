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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области.





Задержан 27-летний подозреваемый. Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.





Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении инвалида.





Трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.





Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.





Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.





Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку.





При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.





В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования.





Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования.





В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.





В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество" УК РК.





Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте.





Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.





Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау.





В Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.





Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков.





Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.





Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в контрабанде наркотиков.





Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.





Гульмира Сатыбалды приговорена к 12 годам колонии за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство.





Также суд взыскал с осужденной материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге в пользу потерпевшего, в счет компенсации морального вреда - 10 млн тенге, а с ее помощника - 2 млн тенге.





Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера.





В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полицейские установили, задержали 28-летнего живодера. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.





В Абайской области страдающих психическими заболеваниями эксплуатировали на строительных работах.





Проверкой установлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг № 1 четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями, на строительных работах в крестьянском хозяйстве. Дело направлено в суд.





В Уральске осудили главу режимного отдела колонии.





Сотрудника учреждения осудили по статье 366 УК РК "Получение взятки" и назначили в виде наказания - штраф в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге.