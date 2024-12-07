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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Рога сайги пытались вывезти из Казахстана.





Ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге. Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.





На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.





Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.





В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.





По данному факту начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление.





В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории.





Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны. За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания.





В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков.





Пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в телеграм-канал реализации наркотических средств.





Убийство подростка в Талгаре расследуется по пяти статьям.





В частности, статья 99 УК РК "Убийство", статья 293 "Причинение вреда", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления", статья 434 "Недонесение о преступлении".





Жителя Карагандинской области осудили на 14 лет за убийство экс-супруги.





Между подсудимым и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он взял кухонный нож и умышленно нанес экс-супруги три ножевых удара, после чего сбежал с места преступления. От полученных ранений потерпевшая женщина скончалась в больнице.





В Атырауской области собаку заживо сожгли .





Летом живодеры по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали ее к столбу. Один из них облил ее бензином и поджег, а другой - несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти. Суд назначил живодерам наказание - ограничение свободы на 6 месяцев.





Жительницу Астаны, которая обещала смягчить Бишимбаеву, осудили на 10 лет лишения свободы.





Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.





Организаторов финпирамиды World Business Consulting осудили в Актюбинской области.





Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.





Скрывшийся с 75 млн тенге подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Кыргызстана.





В мае он был задержан в городе Бишкеке. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.





Подростка-закладчика задержали в Павлодаре.





Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств начато досудебное расследование.





Полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки.





В настоящее время по факту продажи и распространения вейпов полицейскими проводится досудебное расследование.





Студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам в Актобе.





Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии. В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.





Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к десяти годам тюрьмы.





Кроме производства наркопреступники сами занимались сбытом. Приговор суда не вступил в законную силу.





Незаконный промысел ценного рачка пресекли полицейские в СКО.





Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. На месте полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге.





Казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.





В том числе задержано 9 подозреваемых в совершении убийств, 4 человека задержаны за причинение тяжкого вреда здоровью, 5 - за разбойные нападения, 7 - за грабежи, 19 - за наркопреступления За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств - 145 лиц.





Дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау направили в суд.





Уголовные дела в отношении экс-руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу. По данным агентства, преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации этой весной.





Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 200 млн тенге субсидий.





Житель региона путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал. Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.





Детей-инвалидов избивали в психоневрологическом центре в Павлодаре.





По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование.





Тело новорожденного нашли Алматинской области.





В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка. По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.





В Актобе шестеро парней получили сроки за массовую драку и поножовщину.





Виновные получили от 4 до 18 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.





Анаболики и стероиды под видом витаминов перевозили через границу Казахстана в США и Европу.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств. В настоящее время проводится досудебное расследование.





КНБ раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов ОПГ в нескольких городах и регионах Казахстана.





Задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия.





В Петропавловске умерла собака, в ухе которой взорвали петарду.





Инцидент произошел на окраине города. Местные дети играли там с петардами, когда один из них решил взорвать ее прямо в ухе доверчивой дворняги. Волонтеры, которые тут же приехали на помощь, застали собаку в шоковом состоянии. Медики и рядовые казахстанцы до последнего надеялись, что собака окрепнет. Но она не выжила.





Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд.





Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни.





Похитившего более 200 млн тенге школьного бухгалтера осудили в Актобе.





Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.





Напавшего на водителя автобуса в Шымкенте приговорили к четырем годам лишения свободы.





Подсудимый в августе 2024 года в городе Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил в лицо водителя автобуса. Приговор суда еще не вступил в законную силу.





Объявленного в международный розыск гражданина Казахстана задержали в Турции.





Казахстанец был объявлен в международный розыск за совершение хулиганства. Он уже депортирован в РК.





В Костанайской области тренер по шорт-треку подозревается в хищении почти 6 млн тенге.





В период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали. Поступившие денежные средства тренер присваивал себе.





Ювелирные изделия из США под видом игрушек пытались ввезти в Казахстан.





В одной из почтовых посылок были обнаружены ювелирные изделия с бриллиантами, прибывшие из США, под видом игрушек с недостоверными документами. Изъятые ювелирные изделия общей стоимостью 60 млн тенге передали в собственность государства.





Более 90 попыток провезти через границу оружие пресекли за месяц в Казахстане.





Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.





Подозреваемый в изнасиловании собственной дочери павлодарец выколол себе глаз в СИЗО.





Судебное заседание над 59-летним насильником собственной дочери проходило в закрытом режиме. Ему назначено 20 лет лишения свободы. Как пояснили в суде, лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отсрочка отбывания наказания по болезни не предоставляется.





Застройщик продал квартиры на 313 млн по фиктивным договорам в Атырауской области.





Суд признал его виновным в мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.





В Астане директора филиала нацкомпании приговорили к лишению свободы.





Ему назначили наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. По информации суда, он будучи директором филиала нацкомпании, устроил своего знакомого на должность инженера, хотя тот фактически не работал.





В Жамбылской области задержали объявленного в розыск подозреваемого в изнасиловании ребенка.





Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



