По сообщениям газеты "Лос-Анджелес таймс", в округе Санта-Клара штата Калифорния на днях опубликовали доклад, в котором сообщается, что первый случай смерти от нового коронавируса в США был зафиксирован еще 6 февраля, что на 3 недели раньше случая, зарегистрированного Центром по контролю инфекционных заболеваний США, сообщает По сообщениям газеты "Лос-Анджелес таймс", в округе Санта-Клара штата Калифорния на днях опубликовали доклад, в котором сообщается, что первый случай смерти от нового коронавируса в США был зафиксирован еще 6 февраля, что на 3 недели раньше случая, зарегистрированного Центром по контролю инфекционных заболеваний США, сообщает CRI Online

Когда же появился первый случай заражения коронавирусом в США? Несмотря на то, что некоторые американские политики пытаются переложить ответственность на Китай, первая жертва коронавирусной пневмонии вообще не посещала Китай накануне этой болезни. Он был заражен в месте своего постоянного пребывания. Глава администрации округа Санта-Клара Джефф Смит, ссылаясь на информацию местного органа по контролю инфекционных заболеваний, заявил, что в декабре 2019 года в округе уже появилась коронавирусная инфекция.

Что еще более удивительно, так это то, что, с одной стороны, постоянно растет число подтвержденных случаев и смертей в Соединенных Штатах, а с другой – те, кто выступает за борьбу с эпидемией, подвергается резкой критике и гонению. К примеру, один из членов группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Энтони Фучи сталкивается с угрозами в свой адрес и чуть не был уволен; капитан зараженного коронавирусом корабля Бретт Крозье был снят с должности после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.



"Однако любая ложь не может долго скрываться от науки. Как сообщила на днях газета "Вашингтон пост", у 20% жителей Нью-Йорка есть антитела против нового коронавируса. Этот показатель намного выше, чем в Ухане, который отдельные американские политики ошибочно называли "источником вируса". Очевидно, что это утверждение не соответствует законам вирусологии.

Чтобы отвлечь внимание общественности от неэффективного реагирования американского правительства на эпидемию, некоторые политики страны не жалели сил на поиск так называемого козла отпущения и лживые обвинения в адрес Китая и ВОЗ, что сильно нарушило противоэпидемическое сотрудничество в глобальном масштабе.



В настоящее время число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в США превысило 1 млн. Хотелось бы, чтобы политическая элита США направила свое внимание на разрешение эпидемического кризиса в стране, тратила время на спасение людей, а не на пустые обвинения.

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