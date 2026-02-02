Что ждет казахстанцев в феврале

Рассказать друзьям

Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Подача уведомлений о применяемом режиме налогообложения и введение "чистого листа" для микро- и малого бизнеса





В начале февраля 2026 года должен вступить в силу ряд правил, разработанных правительством для поддержки субъектов микро- и малого бизнеса. В частности, предусматривается утверждение:





правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;

правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.





Напомним, в связи со вступившим в силу нового Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.





Для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.





В школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля





По данным Минздрава, плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск - проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск - не чаще одного раза в год. При этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль.





Проверки будут проводиться по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам.





Отмечается, что при первичном визите штрафы не применяются - организации получают шанс исправить нарушения.





Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности.





Каникулы для первоклассников





В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.





В Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка пива и пивных напитков с использованием кодов Data Matrix





Сроки внедрения:





с 1 февраля 2026 года - пиво в кегах и бутылках;

с 1 января 2027 года - пиво в жестяных банках.





Производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с системой и пройти регистрацию в ИС МПТ на промышленном стенде: tanba.markirovka.kz . Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и создать более устойчивые условия для легального бизнеса", - сообщили в КГД.





Казахстанские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо





Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.





По данным Министерства спорта, национальная сборная Казахстана выступит в 10 дисциплинах. В Олимпийских играх примут участие 36 спортсменов из Казахстана, в том числе 18 мужчин и 18 женщин, в Паралимпийских - 7 спортсменов.





Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым спортсменом сборной является представитель фристайл-акробатики Асан Асылхан - ему 16 лет. Самым опытным и возрастным спортсменом команды стал шорт-трекист Абзал Ажгалиев, которому 33 года.





Одной из самых титулованных спортсменок сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.





Кубок Дэвиса: сборная Казахстана встретится с командой Монако





В Астане 6-7 февраля пройдут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса. Национальная мужская сборная Казахстана в рамках матча Первой мировой группы будет соревноваться с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса, сообщает официальный сайт столичного акимата.





Казахстан выставляет на этот поединок максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров, находящихся в отличной форме: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбіт Жұқаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев.





В настоящее время мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), а команда Монако - 44-е место.





Начало постов у мусульман и христиан





С 19 февраля начнется месяц Рамазан у мусульман. Священный месяц поста Ораза в 2026 году продлится до 19 марта. Ночь предопределения - Қадір түні - приходится на ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.





В 2026 году Великий пост у православных пройдет с 23 февраля по 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Продолжительность Великого поста традиционно составляет 48 дней.





У католиков Великий пост пройдет с 18 февраля по 4 апреля. Пасха приходится на 5 апреля.





С 16 по 18 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем





В связи с празднованием Весны в КНР с 16 по 18 февраля 2026 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщил Комитет государственных доходов.





Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.





Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля





Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает , что казахстанцы, нелегально работающие в Республике Корея, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.





Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.





Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.





Вводится обязательное получение заключения о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности





С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая норма в сфере гражданской защиты, предусматривающая обязательное получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности перед его приемкой и вводом в эксплуатацию, сообщили в Комитете противопожарной службы.





Данная обязанность возлагается на заказчика строительства и распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, включая многоквартирные жилые дома.





Заключение будет выдаваться территориальными органами уполномоченного органа в области гражданской защиты по итогам пожарно-технического обследования уже построенного объекта указанной категории.





Выдача заключения будет осуществляться в формате государственной услуги в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".





Вводится обязательная цифровая маркировка моторных масел





Министерство энергетики Республики Казахстан уведомляет участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел начиная с февраля 2026 года.





Для своевременной подготовки к работе в новых правовых условиях всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе для участников рынка открыт на официальном веб-ресурсе https://tanba.markirovka.kz/





Внедрение нового механизма регулирования будет проходить поэтапно. Начиная с февраля текущего года обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года.





Навигационные пломбы вводятся в Евразийском экономическом союзе





На территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов.





Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводится поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств - членов Союза, сообщает КГД.





Какая будет погода в Казахстане в феврале





По данным Казгидромета, февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков.





На большей территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.





В первой декаде температурный фон ожидается:





на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-28 мороза, днем до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов - ночью до 10-20, днем до 0,-8 мороза;

на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза-1 тепла, в конце декады - понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;

на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днем ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем - понижение температуры воздуха до 0,-8.





В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизиться до 21-30 мороза, в горных районах востока до 35 мороза, днем до 13-20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.





В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3-15 мороза, днем от 0,-10 тепла до 8-17 тепла.





В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.