Казахстанско-пакистанские отношения

Пакистан и Казахстан два самые важных члена Центральной и Южно-Азиатской геополитической матрицы, которые разделяют многовековые исторические связи и братские узы. Как две важные средние державы с большими перспективами блеснуть на международном геополитическом небосклоне, две страны дают специфические силы для их быстро развивающимся особым отношениям. Отношения, которые начали активно развиваться после того, как Пакистан незамедлительно признал Казахстан вскоре после его обретения независимости в 1991 году, становятся все более прочными. Географическое положение Пакистана дает ему особые преимущества в качестве естественного связующего звена между Южной, Центральной и Западной Азией. Являясь сильной военной и ядерной державой, Пакистан в настоящее время рассматривается как стабилизирующий фактор безопасности в регионе, подверженном конкуренции великих держав и напряженной ситуации в области безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД.
Статус Пакистана как средней державы обусловлен его ролью стабилизатора безопасности и экономического связующего звена, соединяющего страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, с побережьем Аравийского моря по кратчайшему маршруту. Благодаря многочисленному и трудоспособному населению, минеральному потенциалу, производительности сельского хозяйства, молодому населению, владеющему информационными технологиями и инфраструктуре глубоководных портов, Пакистан имеет потенциал для того, чтобы стать важным центром энергетики, торговли, туризма и транзитного узла, соединяющим Южную, Центральную и Западную Азию. Казахстан, с другой стороны, является важной средней державой в Центральной Азии с богатыми природными ресурсами, надежным экономическим потенциалом и динамичным руководством, проводящим многовекторную внешнюю политику, открывающий потенциал для экономической взаимосвязанности и партнерства в области развития.
Как член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской Организаций Сотрудничества (ШОС), Организация турецких государств, и Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Казахстан становится, как и ведущей региональной, так и глобальной державой, которая верит в многосторонний подход, экономическую взаимосвязанность и многовекторную геополитическую ориентацию. Культурная и религиозная идентичность также подталкивает Казахстан к Южной и Западной Азии, где такие страны, как Турция и Пакистан, становятся естественными союзниками. Согласно данным авторитетных историков, таких как Ахмед Хасан Дани, пакистанцы имеют более 65% центральноазиатской ДНК, что объясняет естественную близость Пакистана и Казахстана.
Казахстан, являясь самой богатой страной Центральной Азии, играет важную роль регионального стабилизатора, содействуя региональной интеграции и проводя смелые политико-экономические реформы. Пакистан берет пример с Казахстана в проведении смелых политических и управленческих реформ, таких как создание Конституционного суда и передача политической власти на местный уровень. Казахстанская концепция промышленного развития и диверсификации экономики, направленная на избавление от "ресурсного проклятия", также является моделью, которую стоит перенять Пакистану. С уровнем подключения к интернету 93%, уровнем урбанизации 60% и снижением уровня бедности до 10% Казахстан имеет ряд характеристик, близких к стремлениям Пакистана в области развития.
Пакистан и Казахстан также разделяют одинаковую точку зрения на инициативы в области международного сотрудничества, такие как СВРС, реформа глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, укрепление правового порядка, создание торговых коридоров, таких как Транскаспийский средний коридор, Трансафганский железнодорожный коридор и коридор Москва, Аксарайская - Узен, Торгунди, Герат, Кандагар, Чаман - Карачи - Гвадар. Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан налаживает тесные политические, экономические, образовательные и культурные связи с Пакистаном. Некоторые из конкретных инициатив в области сотрудничества включают подписание в прошлом году коммерческих контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 200 миллионов долларов, увеличение объема двусторонней торговли до 239 миллионов долларов в 2025 году, подписание 12 меморандумов о взаимопонимании между 10 казахстанскими университетами и ведущими пакистанскими университетами, начало прямых авиарейсов и упрощение режима деловых виз для пакистанских бизнесменов.
Пакистан имеет большой торговый и инвестиционный потенциал с Казахстаном на ряду с текстилем кожаных изделий, и ИТ-сервисах. Также Казахстан имеет большой экспортный потенциал в области сельского хозяйства, природных ресурсов, энергетики, нефтехимии и удобрений. С нынешних 239 миллионов долларов США существует потенциал для увеличения двусторонней торговли до 14 миллиардов долларов США в долгосрочной перспективе и до 1 миллиарда долларов США в ближайшем будущем. Информационный разрыв между инвесторами двух стран сокращается благодаря деловым форумам, организуемым в обеих странах. Один такой форум был организован в Карачи, а другой планируется провести в Лахоре. Однако для расширения двустороннего сотрудничества и повышения осведомленности о торговом и инвестиционном потенциале друг друга необходимо проводить больше таких мероприятий. Совместная межправительственная комиссия является хорошей инициативой для контроля за прогрессом в области торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Транспорт и логистика - еще одна важная область, в которой обе страны имеют потенциал для сотрудничества. Национальная логистическая ячейка Пакистана (NLC) уже эксплуатирует свой транспортный флот в направлении Центральной Азии и России, а также недавно взяла на себя управление коммерческим судоходством Пакистана, и поэтому способна предложить Казахстану выгодные морские и наземные транспортные связи через порты Карачи и Гвадар. Также планируется создание совместного транспортно-логистического консорциума для содействия региональной торговле и экономической интеграции, чтобы раскрыть истинный потенциал торговых путей Южной и Центральной Азии. Содействие торговле и инвестициям между двумя странами осуществляется через такие организации, как Специальный совет по содействию инвестициям (SIFC), который, помимо того что действует в качестве агентства по содействию бизнесу One Window, содействует получению деловых виз для инвесторов обеих стран.
Существует значительный потенциал для сотрудничества между секторами информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ) двух стран. Казахстан планирует стать цифровым центром Центральной Азии с более чем 10 000 квалифицированных ИТ-специалистов. В Пакистане проживает более 100 000 ИТ-специалистов и находится 13 парков программного обеспечения. Ежегодно выпускается более 20 000 выпускников и инженеров в области ИТ, что способствует формированию динамичной культуры стартапов в Пакистане, области, в которой Казахстан может сотрудничать и извлекать выгоду из опыта Пакистана. 13-я Пакистанско-казахстанская межправительственная комиссия предоставила полезную платформу для сотрудничества в области ИТ, где взаимодействие в таких связанных с ИТ областях, как ИИ, электронная коммерция и финансовые технологии, может принести значительные экономические дивиденды.
Пасторальный ландшафт Казахстана, богатый животноводством, ежегодно дает значительную часть ценных сырых шкур и овчин, которые в отсутствие надлежащей переработки идут в отходы. Пакистан с его развитой кожевенной промышленностью и квалифицированной рабочей силой может предложить Казахстану свой опыт и технологии, в том числе в области создания совместных предприятий. Для формализации этого партнерства было бы полезно наладить связи между Казахстанской кожевенной ассоциацией и Пакистанской ассоциацией кожевенников. Совместные предприятия, использующие сырье Казахстана и капитал Пакистана, имеют большой потенциал для получения экспортной выручки для обеих стран.
Культура, образовательный обмен и туризм - это другие области, в которых существуют огромные возможности для реализации потенциала "мягкой силы" обеих стран. Благодаря глубоким историческим и религиозным связям обе страны могут многое предложить друг другу. Необходимо устранить железный занавес, наложенный тиранией истории, чтобы восстановить утраченные культурные связи. Разнообразный географический и туристический потенциал Пакистана необходимо использовать для привлечения туристов из Казахстана, чтобы они могли насладиться легендарным гостеприимством пакистанцев, одного из самых гостеприимных народов в мире. Пакистанские университеты и колледжи также имеют большой потенциал для привлечения казахстанских студентов как в области STEM, так и в области социальных наук. Наследие Аль-Фараби и Икбала Лахори необходимо возродить, чтобы восстановить утраченную философскую связь между Пакистаном и Центральной Азией.
Одним из лучших способов содействовать контактам между людьми и развитию туризма является устранение препятствий для воздушного и наземного сообщения, а также упрощение визового режима. Ситуация в Афганистане является препятствием для наземного сообщения, но это не будет постоянным препятствием. Создание наземных транспортных коридоров и продвижение прямых рейсов, соединяющих несколько городов обеих стран, было бы лучшим способом содействовать связям между людьми. Уже около 1000 пакистанских студентов в Казахстане, в основном студенты медицинских вузов, налаживают связи между людьми, но необходимо сделать еще больше. Оба правительства должны уделять первоочередное внимание этому часто игнорируемому аспекту, чтобы укреплять контакты между людьми посредством образовательных обменов/стипендий, развития туризма и регулярных культурных обменов в рамках конференций, семинаров, фильмов, дублированных на местные языки, и частых учебных поездок.
В сфере безопасности Пакистан может многое предложить Казахстану благодаря своему обширному опыту в борьбе с терроризмом, проведении специальных операций, ведении боевых действий в пустыне и в горах. Мощная оборонная промышленность и учебная инфраструктура Пакистана также предоставляют Казахстану хорошие возможности для получения высококачественного и надежного военного оборудования и учебной инфраструктуры. Пакистан и Казахстан могут координировать борьбу с терроризмом, организованной преступностью и ликвидацию последствий стихийных бедствий в рамках двусторонних и региональных форумов, таких как Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Обе страны могут сотрудничать в формировании регионального ответа на нестабильную ситуацию в области безопасности и терроризм, исходящий из Афганистана.
Пакистан и Казахстан - две важные средние державы в Южной и Центральной Азии, которые имеют тесные исторические и культурные связи, что делает их естественными союзниками. Существуют взаимодополняемость и потенциал для экономического, политического, культурного и образовательного сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам. В настоящее время политико-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами благодаря искреннему желанию руководства обеих стран. Реализация потенциала экономического сотрудничества на сумму 14 миллиардов долларов и устранение барьеров в торговле, транспорте и культурных связях являются достойными целями, к которым стоит стремиться, поскольку нет непреодолимых препятствий, если есть желание восстановить исторически подтвержденные естественные связи.
Автор является специалистом в области обороны и развития, а также директором по исследованиям Международного индекса прав собственности, одного из ведущих аналитических центров страны Dr Raashid Wali Janjua.
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Подача уведомлений о применяемом режиме налогообложения и введение "чистого листа" для микро- и малого бизнеса
В начале февраля 2026 года должен вступить в силу ряд правил, разработанных правительством для поддержки субъектов микро- и малого бизнеса. В частности, предусматривается утверждение:
правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Напомним, в связи со вступившим в силу нового Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.
В школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля
По данным Минздрава, плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск - проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск - не чаще одного раза в год. При этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль.
Проверки будут проводиться по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам.
Отмечается, что при первичном визите штрафы не применяются - организации получают шанс исправить нарушения.
Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности.
Каникулы для первоклассников
В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.
В Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка пива и пивных напитков с использованием кодов Data Matrix
Сроки внедрения:
с 1 февраля 2026 года - пиво в кегах и бутылках;
с 1 января 2027 года - пиво в жестяных банках.
Производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с системой и пройти регистрацию в ИС МПТ на промышленном стенде: tanba.markirovka.kz. Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и создать более устойчивые условия для легального бизнеса", - сообщили в КГД.
Казахстанские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.
По данным Министерства спорта, национальная сборная Казахстана выступит в 10 дисциплинах. В Олимпийских играх примут участие 36 спортсменов из Казахстана, в том числе 18 мужчин и 18 женщин, в Паралимпийских - 7 спортсменов.
Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым спортсменом сборной является представитель фристайл-акробатики Асан Асылхан - ему 16 лет. Самым опытным и возрастным спортсменом команды стал шорт-трекист Абзал Ажгалиев, которому 33 года.
Одной из самых титулованных спортсменок сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
Кубок Дэвиса: сборная Казахстана встретится с командой Монако
В Астане 6-7 февраля пройдут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса. Национальная мужская сборная Казахстана в рамках матча Первой мировой группы будет соревноваться с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Казахстан выставляет на этот поединок максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров, находящихся в отличной форме: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбіт Жұқаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев.
В настоящее время мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), а команда Монако - 44-е место.
Начало постов у мусульман и христиан
С 19 февраля начнется месяц Рамазан у мусульман. Священный месяц поста Ораза в 2026 году продлится до 19 марта. Ночь предопределения - Қадір түні - приходится на ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.
В 2026 году Великий пост у православных пройдет с 23 февраля по 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Продолжительность Великого поста традиционно составляет 48 дней.
У католиков Великий пост пройдет с 18 февраля по 4 апреля. Пасха приходится на 5 апреля.
С 16 по 18 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
В связи с празднованием Весны в КНР с 16 по 18 февраля 2026 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщил Комитет государственных доходов.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля
Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Республике Корея, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.
Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
Вводится обязательное получение заключения о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности
С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая норма в сфере гражданской защиты, предусматривающая обязательное получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности перед его приемкой и вводом в эксплуатацию, сообщили в Комитете противопожарной службы.
Данная обязанность возлагается на заказчика строительства и распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, включая многоквартирные жилые дома.
Заключение будет выдаваться территориальными органами уполномоченного органа в области гражданской защиты по итогам пожарно-технического обследования уже построенного объекта указанной категории.
Выдача заключения будет осуществляться в формате государственной услуги в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".
Министерство энергетики Республики Казахстан уведомляет участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел начиная с февраля 2026 года.
Для своевременной подготовки к работе в новых правовых условиях всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе для участников рынка открыт на официальном веб-ресурсе https://tanba.markirovka.kz/.
Внедрение нового механизма регулирования будет проходить поэтапно. Начиная с февраля текущего года обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года.
Навигационные пломбы вводятся в Евразийском экономическом союзе
На территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов.
Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводится поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств - членов Союза, сообщает КГД.
Какая будет погода в Казахстане в феврале
По данным Казгидромета, февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков.
На большей территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.
В первой декаде температурный фон ожидается:
на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-28 мороза, днем до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов - ночью до 10-20, днем до 0,-8 мороза;
на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза-1 тепла, в конце декады - понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;
на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днем ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем - понижение температуры воздуха до 0,-8.
В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизиться до 21-30 мороза, в горных районах востока до 35 мороза, днем до 13-20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.
В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3-15 мороза, днем от 0,-10 тепла до 8-17 тепла.
В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.
Кора каждого дерева оказалась активной зоной очистки воздуха. Микробы в ней перерабатывают парниковые и токсичные газы, снижают их концентрацию в атмосфере и улучшают качество воздуха, пишет автор "Наука Mail" Екатерина Морозова на science.mail.ru.
Ученые университета Монаша и университета Саутерн Кросс установили, что деревья очищают воздух не только листьями, но и корой. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, в коре каждого дерева обитают триллионы микроорганизмов, которые поглощают парниковые и токсичные газы.
Обычно вклад деревьев в климат связывают с фотосинтезом и поглощением углекислого газа. Но у этого процесса есть еще один уровень, на котором микробы, живущие в коре, активно потребляют метан, водород, угарный газ и летучие соединения, которые поступают как из воздуха, так и из самих стволов. Эти газы влияют на потепление климата и качество воздуха, которым мы дышим.
В течение пяти лет исследователи отбирали образцы деревьев в разных экосистемах восточной Австралии - от мангров и болот до горных лесов. Анализ показал, что микробные сообщества в коре - это специализированные группы, приспособленные именно к жизни на поверхности дерева и к использованию газов в качестве источника энергии.
Совокупная площадь коры всех деревьев на Земле сопоставима с площадью всех семи континентов. На этой гигантской поверхности микроорганизмы ежегодно удаляют из атмосферы миллионы тонн газов, усиливая климатический эффект лесов.
Разные виды деревьев поддерживают разные микробные сообщества. Это значит, что при восстановлении лесов и озеленении городов можно выбирать породы, которые особенно эффективно снижают уровень вредных газов, в том числе угарного газа - опасного загрязнителя, связанного с рисками для здоровья человека.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2025 году.
В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
К примеру, в сентябре в НПП "Атамекен" заявили, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства являлось введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивал на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
В октябре представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. По мнению авторов петиции, "эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации". Однако петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким. Она планирует обжаловать решение и обратиться в Конституционный суд. Специалист также направила обращение президенту.
Между тем правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В КГД заявили о внесении изменений в новый кодекс по специальному налоговому режиму.
В частности, вводится СНР для самозанятых; для малого и среднего бизнеса сохраняется СНР на основе упрощенной декларации; крестьянские и фермерские хозяйства, ранее применявшие СНР для КФХ, продолжат уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам. В правительстве заверили, что применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
В начале ноября Минздрав заявил, что в стране планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Сообщалось, что для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования.
Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Министр финансов РК Мади Такиев отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Между тем, как сообщают СМИ, на фоне налоговой реформы предприниматели из Казахстана начали регистрировать ИП в Кыргызстане.
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В начале августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БАГАНАШЫЛЕ ПОТРЯСЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В начале марте 2025 на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал. Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Сами сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Через несколько дней Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
В июле в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей все-таки состоится. Сообщалось, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов, а перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Также было поручено провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице и взять объект на баланс города Алматы.
В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводилось администрацией президента. После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении. В частности, в ответ на повторный запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Стоит отметить, что результаты расследования по резонансному инциденту еще неизвестны.
В октябре заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в РСК сообщил, что воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта. В декабре аким города Дархан Сатыбалды уточнил, что новое здание детского дома в Баганашыле намерены ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
КАЗАХСТАН СОБРАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
В 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Рекордные результаты отмечены не только по зерновым - впервые в истории Казахстан собрал около 1 млн тонн бобовых, а также значительный объем масличных культур.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Как пояснили в правительстве, большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
В конце октября по линии Аграрной кредитной корпорации был начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге было подано заявок на 253 млрд тенге, это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тысяч единиц сельхозтехники.
Стоит отметить, что высокие показатели урожая создали прочную основу не только для внутреннего продовольственного обеспечения, но и для экспорта казахстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
В частности, по данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. В нацкомпании также отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8%, Кыргызстан - в 2 раза, Афганистан - на 28,8%.
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ЗАСТРОЙКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛМАТЫ
Застройка верхней части Алматы на протяжении многих лет вызывала острые споры среди горожан и экспертов. В начале августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части города.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики уточнили, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Отмечалось, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Кроме того, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
В октябре в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье. Запрет уже вступил в силу.
Также в ноябре акимат Алматы зарезервировал 30 земельных участков в разных районах города на 20 лет. Позже в управлении земельных отношений мегаполиса уточнили, что участки будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд.
ИТОГИ АЗИАДЫ-2025 В КИТАЕ: КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 4-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛ 20 МЕДАЛЕЙ
В 2025 году в китайском городе Харбине прошли зимние Азиатские игры - 2025. По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Страна заняла четвертое место в общекомандном зачете.
В частности, золотые медали завоевали биатлонист Владислав Киреев и мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Как отмечали в НОК, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая. Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Кроме того, перед правительством была поставлена задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. Позже указом главы государства Минцифры было реорганизовано в Министерство ИИ. Новое ведомство возглавил Жаслан Мадиев.
Еще одним важным событием стало подписание лидерам Казахстана закона "Об искусственном интеллекте" в ноябре 2025 года. Законом были введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ. Кроме того теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач, а на собственников и владельцев были возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.
Также в августе в Казахстане был создан цифровой штаб. Как пояснили в правительстве страны, оперативное принятие штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ. В сентябре штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, значимым достижением стал запуск суперкомпьютера в Астане. Церемония состоялась в июле. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе. Как отметили в Акорде, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании. В ноябре в Министерстве ИИ заявили, что суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира - TOP500.
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАЛКИНГ, ПРИНУЖДЕНИЕ К БРАКУ И ДРОППЕРСТВО
В 2025 году в Казахстане были внесены важные изменения в уголовное законодательство. В частности, в середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
В сентябре вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Еще одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Также в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство - предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях. Как пояснили в МВД, Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
Теперь в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре в стране уже было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам дропперства.
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В июле 2025 года на территории Западно-Казахстанской области официально начался отстрел сайгаков, который был временно приостановлен еще зимой прошлого года. Работы по "регулированию численности" степных антилоп продлились до концам ноября. Как пояснили тогда в акимате региона, меры направлены на " поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий".
Работы проводились специализированными бригадами, а мясо отстрелянных животных отправили на на переработку. В целом порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане.
В декабре стало известно, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака. В Минэкологии заверили, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
В то же время тема вызвала широкий общественный резонанс: часть общества поддержала решение, другие выразили обеспокоенность судьбой редкого вида, численность которого удалось восстановить благодаря многолетним программам охраны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В КАЗАХСТАНЕ ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ
В июне 2025 года в Талдыкоргане прошло судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. 16-летний парень был убит в Талгаре в еще начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе несовершеннолетний, а рассмотрение дела проходило в открытом судебном заседании. Также велась онлайн-трансляция. Главный обвиняемый Шынасыл Абзал приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю назначено 20 лет лишения свободы, Тоқтаубаеву Азамату - 15 лет лишения свободы, Ильясову Нуркиясу - 9 лет лишения свободы, Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Еще одним резонансным разбирательством стало дело главы главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана еще осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
Также громким стало задержание экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана в Анталье в мае 2025 года. Он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы еще в 2024 году. Его признали виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.
Тем временем по словам акима Астаны Жениса Касымбека, сам LRT запустят уже в начале 2026 года.
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2025 году жители Казахстана отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В стране в честь юбилея Победы был реализован обширный план мероприятий. В частности, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, было принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, в Астане состоялся масштабный военный парад и праздничный концерт. А в Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). Потомки участников Великой Отечественной войны прошли по улицам города с их портретами. Колонну участников акции возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.
Также в День Победы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла масштабная концертная программа, а вечером алматинцев ждало уникальное световое шоу с участием более 500 дронов. Кроме того, в честь юбилея Нацбанк РК выпустил посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты.
Информационное агентство Kazakhstan Today продолжает публикацию обзора "Социальная деградация", в котором собраны события и тенденции, вызвавшие широкий общественный резонанс в Казахстане. Материалы обзора доступны в разделе "Мнения / Тренды". Кроме того, агентство продолжает вещание интернет-телевидения.
Как жители Казахстана будут отдыхать в период новогодних праздников в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
Школьников ждут 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года. Об это сообщили в Министерстве просвещения РК.
Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.
В частности, детям в свободное время рекомендуется:
чтение книг;
посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.
В школах и организациях дополнительного образования рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий. Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы. Аналитики ожидают, что инвестиционная активность и внутренний спрос останутся ключевыми драйверами роста для большинства стран региона, несмотря на умеренный рост мировой экономики и сохранение повышенных процентных ставок.
Аналитики ЕАБР прогнозируют, что темп роста агрегированного ВВП семи государствах участницах составит 2,3% в 2026 году. При этом большинство стран сохранит высокую экономическую активность. Рост ВВП прогнозируется в 2026 году: в Армении - 5,3%, в Беларуси - 1,8%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 9,3%, в России - 1,4%, в Таджикистане - 8,1% и в Узбекистане - 6,8%.
По мнению экспертов, мировая экономика будет расти несколько меньшими темпами, чем в 2024-2025 гг., и постепенно приспособится к новым торговым ограничениям. В США в 2026 году ожидается рост около 1,6% на фоне тарифного конфликта и высокого уровня долга. Экономика еврозоны прибавит 1,1%, в основном благодаря увеличению госрасходов на оборону и инфраструктуру. Китай останется драйвером: экономика страны может вырасти на 4,6% в 2026 году, чему будет способствовать стимулирование внутреннего спроса властями.
Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней в 2026-2028 гг. При этом динамика процентных ставок будет различаться. В США снижение ставок будет идти медленно из-за роста издержек на фоне тарифных конфликтов. В то время как ЕЦБ, по мнению аналитиков ЕАБР, завершил цикл снижения ставок в 2025 году, и начнет постепенно повышать их в 2026-2027 гг.
В макропрогнозе отмечается, что после периода низких ставок в 2010-е годы экономики вернулись к более высокому, "нормальному" уровню процентных ставок, характерному для периода до эпохи сверхдешевых денег. Это создает дополнительные риски для финансовой стабильности и инвестиций, так как компаниям и государствам приходится рефинансировать значительные объемы долга. Как результат, уровень процентных ставок будет сдерживать рост мировой экономики из-за увеличения процентных платежей и снижения доступности средств для инвестиций.
В 2025-2027 гг. на сырьевых рынках ожидается разнонаправленная динамика: нефть немного подешевеет из-за роста предложения, тогда как цены на металлы вырастут благодаря увеличению инфраструктурных проектов и развитию "зеленой" энергетики. Стоимость золота останется на повышенном уровне из-за повышенного спроса на него в качестве резервного актива в условиях геополитической нестабильности и тенденции к дедолларизации.
Евразийский регион
Прогнозируемая динамика мировой экономики и сырьевых рынков не создаст серьезных препятствий для экономического роста в Евразийском регионе, но и не станет драйвером роста.
Пониженные цены на нефть ограничат экспортную выручку стран - экспортеров энергоносителей (Казахстан, Россия), но не окажут серьезного давления на их экономический рост. Для стран - нетто-импортеров нефти (Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) более низкие цены улучшат условия торговли и помогут сдержать рост внутренних цен. Высокие цены на золото повысят валютные поступления у региональных экспортеров (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).
В 2025 году экономика региона операций ЕАБР возвращается к умеренному, равновесному уровню после двух лет рекордного роста. По оценкам аналитиков ЕАБР, ВВП региона увеличится на 1,9% по итогам 2025 г. после 4,5% в 2024 гг. Замедление объясняется в первую очередь охлаждением экономики России. В то же время в ряде стран Центральной Азии ожидаются рекордные темпы роста по итогам 2025 г. Высокие темпы роста позволили странам Центральной Азии удержать внешний долг на стабильном уровне, несмотря на активное привлечение капитала. Это повышает их инвестиционную привлекательность по сравнению с другими развивающимися экономиками, где долговая нагрузка заметно возросла.
В 2026 году экономика региона продолжит развиваться устойчивыми темпами - на 2,3%. В большинстве стран рост останется высоким благодаря активным инвестициям. Инфляция будет постепенно снижаться в направлении целевого уровня. Рост цен в регионе замедлится до 6,4% в 2026 году с 7,5% в 2025 году при отсутствии дополнительных шоков благодаря взвешенной денежно-кредитной политике регуляторов стран-участниц ЕАБР.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств - участников ЕАБР на 2026 год
Казахстан
Аналитики ЕАБР ожидают сохранение устойчивого роста экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2026 году. Реализация Национального инфраструктурного плана и запуск государственной программы "Заказ на инвестиции" смягчат негативное влияние пониженных цен на нефть. Экономику также поддержит наращивание несырьевого экспорта. Прогнозируется снижение инфляции после пика в начале 2026 г. на фоне повышения НДС. При этом умеренно жесткие денежно-кредитные условия обеспечат снижение инфляции до 9,7% на конец 2026 г. По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге в среднем в 2026 году составит 535 тенге/долл. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и рост несырьевого экспорта.
Армения
Темпы экономического роста Армении, по прогнозам ЕАБР, останутся высокими и составят 5,3%. Основным фактором остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос, поддерживаемый высоким уровнем накоплений и растущим кредитованием. Инфляция стабилизируется около целевого уровня, 3±1%, и составит 3,3% на конец 2026 г. Среднегодовой курс драма ожидается на уровне 393 за доллар из-за роста импорта на фоне высокого внутреннего спроса.
Беларусь
В Беларуси прогнозируется сохранение темпов роста в 2026 г. на уровне 1,8% с последующим ускорением. Сдерживающим фактором остается снижение спроса на белорусскую продукцию из-за замедления экономики ключевого торгового партнера - России. При этом высокая инвестиционная и потребительская активность поддерживают рост экономики. Инфляция в Беларуси будет находиться около обновленной целевой отметки - 7%. Ее более быстрому замедлению будут препятствовать импорт ценового давления из России и дефицит трудовых ресурсов. Средний курс белорусского рубля в 2026 г. прогнозируется на уровне 3,32 бел.руб./долл. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс.
Кыргызская Республика
В 2026 г. экономика Кыргызской Республики сохранит лидерство в регионе по росту ВВП - около 9,3%. Такая динамика будет сформирована за счет наращивания инвестиций в транспорт, энергетику и водоснабжение, а также - в жилищное строительство. Аналитики ЕАБР ожидают замедления инфляции до 8,3% на конец 2026 года. Более быстрое снижение инфляции будет ограничивать рост тарифов и акцизов. Курс сома в среднем в 2026 году ожидается на уровне 89,2, поддержку окажут рост денежных переводов и высокая стоимость золота, ключевого экспортного товара республики.
Россия
В России в 2026 году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим возвращением к устойчивым темпам роста благодаря сохранению бюджетного стимулирования и восстановлению кредитования. Инфляция продолжит снижаться в направлении целевого уровня и составит 5,7% на конец 2026 г. Повышение НДС и дефицит рабочей силы будут удерживать инфляцию выше цели. Аналитики ЕАБР ожидают ослабления обменного курса российского рубля до 97 руб./долл. на конец 2026 г. в условиях пониженных цен на нефть, постепенного снижения ставок и сокращения валютных продаж Банком России.
Таджикистан
Экономика Таджикистана сохранит высокие темпы роста ВВП в 2026 году - около 8,1%. Основные драйверы - расширение мощностей в энергетике и обрабатывающей промышленности, повышенные цены на золото и цветные металлы. Инфляция повысится до 4,5% г/г к концу 2026 года и останется в целевом диапазоне, 5±2%. Курс сомони будет стабильным благодаря увеличению экспорта и денежных переводов трудовых мигрантов. По прогнозам аналитиков ЕАБР, средний курс сомони в 2026 году составит примерно 9,8 сомони/долл.
Узбекистан
Аналитики ЕАБР ожидают, что экономика Узбекистана продолжит расти устойчиво высокими темпами - около 6,8% в 2026 году. Рост обеспечат высокие инвестиции и благоприятные цены на золото. Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУ и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 г. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума -примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Казахстане замедлилась до 12,4% г/г в ноябре 2025 года с 12,6% г/г в октябре. Ключевой вклад в торможение роста цен внесла дефляция в сфере жилищно-коммунальных услуг: -0,3% м/м в ноябре после -3,5% м/м в октябре. Снижение происходит на фоне решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин до стабилизации инфляции. По нашим оценкам, инфляция продолжит замедляться и составит около 12,3% на конец 2025 года", - заявили аналитики.
Между тем инфляция в Армении снизилась до 3,1% г/г в ноябре после 3,7% г/г в октябре, что, по мнению аналитиков, обусловлено замедлением роста стоимости продовольствия и связано с динамикой мировых цен.
В ноябре инфляция в секторе услуг стабилизировалась, вместе с тем в непродовольственном сегменте рост цен ускорился. Мы прогнозируем сохранение роста потребительских цен вблизи цели ЦБ РА в текущем году", - заявили они.
Тем временем в Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,18 млрд за ноябрь 2025 года и достигли $13,9 млрд на начало декабря.
Основным фактором стало подорожание золота на мировых рынках, что увеличило его стоимость в резервах на $0,31 млрд. При этом активы в иностранной валюте сократились на $0,1 млрд. С начала года резервы выросли более чем в 1,5 раза, или на $5 млрд. С сентября 2025 года объем резервов соответствует международному критерию безопасности - покрывает трехмесячный объем импорта", - сообщается в обзоре.
Также по информации аналитиков, инвестиции в Кыргызской Республике повысились на 18,9% г/г по итогам января-октября 2025 года после 18,8% г/г в январе-сентябре.
В отраслевом разрезе наибольший рост капиталовложений наблюдался в водоснабжении - на 110% г/г, а также в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности - на 60% г/г в обоих случаях. Основными источниками инвестиций являются бюджетные и собственные средства предприятий. Благодаря высокой инвестиционной активности ожидаем, что рост экономики станет рекордно высоким в 2025 года", - заявили в ЕАБР.
ВВП России увеличился на 1% г/г в январе-октябре 2025 года, как и в январе-сентябре.
Рост потребительской активности ускорился до 2,7% г/г в январе-октябре после 2,5% г/г за январь-сентябрь. Увеличились темпы роста в сельском хозяйстве и в промышленном производстве. При этом инвестиционная активность снизилась: инвестиции в основной капитал сократились на 3,1% г/г в III кв. после роста на 1,5% г/г во II квартале. Спад во многом связан с высокой базой в III квартале прошлого года, когда компании нарастили закупки транспортных средств, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в преддверии повышения утилизационного сбора", - уточнили аналитики.
Между тем инфляция в Узбекистане замедлилась до 7,5% г/г в ноябре 2025 года после 7,8% г/г в октябре.
Наиболее выраженное снижение темпов роста цен в сегментах непродовольственных товаров и платных услугах. Например, в секторе услуг гостиниц и общепита инфляция составила 8,8% г/г после 9,6% г/г в октябре. Замедлению инфляции способствует относительно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РУ: основная ставка поддерживается на уровне 14%, а также укрепление обменного курса на 7,8% с начала года", - добавили в ЕАБР.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Социальные программы
Все сотрудники БелАЭС обеспечены арендным жильем. Одним из ключевых направлений социальной политики остаются реабилитационно-оздоровительные программы - персонал ежегодно проходит местную и выездную реабилитацию в санаториях энергетической отрасли. Программы обязательного медицинского страхования также являются стабильной частью социальной поддержки.
На станции функционирует лаборатория психофизиологического обеспечения. Специалисты лаборатории занимаются созданием комфортного психологического климата в коллективах и мониторингом психофизиологического состояния работников.
Корпоративные и спортивные инициативы
Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией поддерживает культурно-массовые и спортивные мероприятия. Среди наиболее востребованных - туристические слеты, "Дни здоровья", корпоративные соревнования. Работники станции регулярно становятся призерами отраслевых турниров. Организуются также экскурсии, поездки, посещения театров и спортивных матчей.
Подготовка персонала
Персонал станции проходит обучение в учебно-тренировочном центре БелАЭС. Центр отвечает за базовую подготовку, повышение квалификации и производственное обучение сотрудников. В УТЦ используются современные технические средства, в том числе локальные тренажеры и компьютерные обучающие системы.
Ключевым элементом подготовки является полномасштабный тренажер блочного щита управления, который позволяет моделировать различные режимы эксплуатации энергоблока и отрабатывать действия персонала в нестандартных ситуациях.
В учебном процессе задействованы 33 инструктора, обладающие значительным опытом работы на атомных станциях. С 2008 года по государственным и отраслевым программам подготовлено около 1000 специалистов, еще 600 - в рамках работ по сооружению станции. Ежегодно 400 сотрудников обучаются в сторонних учреждениях Беларуси и России, около 1500 - в УТЦ и подразделениях БелАЭС.
Российская госкорпорация "Росатом" открыла в Беларуси первый зарубежный центр аддитивных технологий. В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованного Министерством энергетики Республики Беларусь, журналистам рассказали о Центре аддитивных технологий в Минске.
Для "Росатома" это первый ЦАТ, созданный за рубежом. В его основе - опыт и экспертиза, накопленный в российской атомной отрасли: с 2020 года при непосредственном участии бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" были созданы три ЦАТ на предприятиях "Росатома", еще семь центров аддитивных технологий общего доступа открылись на базе образовательных учреждений в различных регионах России - от Белгорода до Хабаровска.
Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting - SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M - обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков - ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчанно-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
После ввода второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС) по просьбе президента Республики Беларусь мы начали проработку новых проектов, в том числе по неядерным направлениям бизнеса, которые выросли из наших компетенций в атомной промышленности. Внедрение аддитивного производства обеспечивает переход к новому технологическому укладу. По сравнению с традиционными технологиями трехмерная печать позволяет изготавливать уникальные изделия сложной формы быстро и экономически эффективно по принципу безотходного производства. Создание центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с правительством Республики Беларусь, и этот проект мы смогли реализовать с опережением сроков. Все оборудование в центре полностью технологически независимо от третьих стран, более половины машин изготовлено в "Росатоме". Уверен, что экспортный потенциал центра позволит в скором времени выйти со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки", - рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии открытия центра.
Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях - от ядерных и космических технологий до медицины.
ООО "Центр аддитивных технологий РН" - совместное российско-белорусское предприятие, учрежденное для создание Республиканского центра аддитивных технологий в рамках реализации дорожной карты по сотрудничеству между госкорпорацией "Росатом" и правительством Республики Беларусь (утверждена в декабре 2023 года). На первоначальном этапе в 2025 году ЦАТ обеспечит 16 высококвалифицированных рабочих мест, к 2027 году планируется увеличить их число до 40.
Госкорпорация "Росатом" одной из первых в России приступила к разработке отечественного оборудования трехмерной печати. Бизнес-направление "Аддитивные технологии" (в структуре топливного дивизиона) предоставляет комплексное решение от разработки 3D-принтеров, комплектующих, материалов для печати, программного обеспечения, оказания сервисной поддержки и обучения персонала до оказания услуг по 3D-печати, а также создания центров аддитивных технологий на предприятии заказчика "под ключ".
Росатом" объединяет весь цикл аддитивного производства и обеспечивает российские производственные компании стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. Компания пре доставляет комплексное предложение по внедрению аддитивных технологий: печать по трем различным технологиям металлами, пластиками и песком, а также 3D-сканирование изделий, проведение НИОКР и технологических аудитов на предприятиях для индивидуального поиска оптимального направления внедрения аддитивных технологий.
