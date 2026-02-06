Казахстанско-пакистанские отношения

Рассказать друзьям

Пакистан и Казахстан два самые важных члена Центральной и Южно-Азиатской геополитической матрицы, которые разделяют многовековые исторические связи и братские узы. Как две важные средние державы с большими перспективами блеснуть на международном геополитическом небосклоне, две страны дают специфические силы для их быстро развивающимся особым отношениям. Отношения, которые начали активно развиваться после того, как Пакистан незамедлительно признал Казахстан вскоре после его обретения независимости в 1991 году, становятся все более прочными. Географическое положение Пакистана дает ему особые преимущества в качестве естественного связующего звена между Южной, Центральной и Западной Азией. Являясь сильной военной и ядерной державой, Пакистан в настоящее время рассматривается как стабилизирующий фактор безопасности в регионе, подверженном конкуренции великих держав и напряженной ситуации в области безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД.





Статус Пакистана как средней державы обусловлен его ролью стабилизатора безопасности и экономического связующего звена, соединяющего страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, с побережьем Аравийского моря по кратчайшему маршруту. Благодаря многочисленному и трудоспособному населению, минеральному потенциалу, производительности сельского хозяйства, молодому населению, владеющему информационными технологиями и инфраструктуре глубоководных портов, Пакистан имеет потенциал для того, чтобы стать важным центром энергетики, торговли, туризма и транзитного узла, соединяющим Южную, Центральную и Западную Азию. Казахстан, с другой стороны, является важной средней державой в Центральной Азии с богатыми природными ресурсами, надежным экономическим потенциалом и динамичным руководством, проводящим многовекторную внешнюю политику, открывающий потенциал для экономической взаимосвязанности и партнерства в области развития.





Как член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской Организаций Сотрудничества (ШОС), Организация турецких государств, и Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Казахстан становится, как и ведущей региональной, так и глобальной державой, которая верит в многосторонний подход, экономическую взаимосвязанность и многовекторную геополитическую ориентацию. Культурная и религиозная идентичность также подталкивает Казахстан к Южной и Западной Азии, где такие страны, как Турция и Пакистан, становятся естественными союзниками. Согласно данным авторитетных историков, таких как Ахмед Хасан Дани, пакистанцы имеют более 65% центральноазиатской ДНК, что объясняет естественную близость Пакистана и Казахстана.





Казахстан, являясь самой богатой страной Центральной Азии, играет важную роль регионального стабилизатора, содействуя региональной интеграции и проводя смелые политико-экономические реформы. Пакистан берет пример с Казахстана в проведении смелых политических и управленческих реформ, таких как создание Конституционного суда и передача политической власти на местный уровень. Казахстанская концепция промышленного развития и диверсификации экономики, направленная на избавление от "ресурсного проклятия", также является моделью, которую стоит перенять Пакистану. С уровнем подключения к интернету 93%, уровнем урбанизации 60% и снижением уровня бедности до 10% Казахстан имеет ряд характеристик, близких к стремлениям Пакистана в области развития.





Пакистан и Казахстан также разделяют одинаковую точку зрения на инициативы в области международного сотрудничества, такие как СВРС, реформа глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, укрепление правового порядка, создание торговых коридоров, таких как Транскаспийский средний коридор, Трансафганский железнодорожный коридор и коридор Москва, Аксарайская - Узен, Торгунди, Герат, Кандагар, Чаман - Карачи - Гвадар. Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан налаживает тесные политические, экономические, образовательные и культурные связи с Пакистаном. Некоторые из конкретных инициатив в области сотрудничества включают подписание в прошлом году коммерческих контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 200 миллионов долларов, увеличение объема двусторонней торговли до 239 миллионов долларов в 2025 году, подписание 12 меморандумов о взаимопонимании между 10 казахстанскими университетами и ведущими пакистанскими университетами, начало прямых авиарейсов и упрощение режима деловых виз для пакистанских бизнесменов.





Пакистан имеет большой торговый и инвестиционный потенциал с Казахстаном на ряду с текстилем кожаных изделий, и ИТ-сервисах. Также Казахстан имеет большой экспортный потенциал в области сельского хозяйства, природных ресурсов, энергетики, нефтехимии и удобрений. С нынешних 239 миллионов долларов США существует потенциал для увеличения двусторонней торговли до 14 миллиардов долларов США в долгосрочной перспективе и до 1 миллиарда долларов США в ближайшем будущем. Информационный разрыв между инвесторами двух стран сокращается благодаря деловым форумам, организуемым в обеих странах. Один такой форум был организован в Карачи, а другой планируется провести в Лахоре. Однако для расширения двустороннего сотрудничества и повышения осведомленности о торговом и инвестиционном потенциале друг друга необходимо проводить больше таких мероприятий. Совместная межправительственная комиссия является хорошей инициативой для контроля за прогрессом в области торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.





Транспорт и логистика - еще одна важная область, в которой обе страны имеют потенциал для сотрудничества. Национальная логистическая ячейка Пакистана (NLC) уже эксплуатирует свой транспортный флот в направлении Центральной Азии и России, а также недавно взяла на себя управление коммерческим судоходством Пакистана, и поэтому способна предложить Казахстану выгодные морские и наземные транспортные связи через порты Карачи и Гвадар. Также планируется создание совместного транспортно-логистического консорциума для содействия региональной торговле и экономической интеграции, чтобы раскрыть истинный потенциал торговых путей Южной и Центральной Азии. Содействие торговле и инвестициям между двумя странами осуществляется через такие организации, как Специальный совет по содействию инвестициям (SIFC), который, помимо того что действует в качестве агентства по содействию бизнесу One Window, содействует получению деловых виз для инвесторов обеих стран.





Существует значительный потенциал для сотрудничества между секторами информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ) двух стран. Казахстан планирует стать цифровым центром Центральной Азии с более чем 10 000 квалифицированных ИТ-специалистов. В Пакистане проживает более 100 000 ИТ-специалистов и находится 13 парков программного обеспечения. Ежегодно выпускается более 20 000 выпускников и инженеров в области ИТ, что способствует формированию динамичной культуры стартапов в Пакистане, области, в которой Казахстан может сотрудничать и извлекать выгоду из опыта Пакистана. 13-я Пакистанско-казахстанская межправительственная комиссия предоставила полезную платформу для сотрудничества в области ИТ, где взаимодействие в таких связанных с ИТ областях, как ИИ, электронная коммерция и финансовые технологии, может принести значительные экономические дивиденды.





Пасторальный ландшафт Казахстана, богатый животноводством, ежегодно дает значительную часть ценных сырых шкур и овчин, которые в отсутствие надлежащей переработки идут в отходы. Пакистан с его развитой кожевенной промышленностью и квалифицированной рабочей силой может предложить Казахстану свой опыт и технологии, в том числе в области создания совместных предприятий. Для формализации этого партнерства было бы полезно наладить связи между Казахстанской кожевенной ассоциацией и Пакистанской ассоциацией кожевенников. Совместные предприятия, использующие сырье Казахстана и капитал Пакистана, имеют большой потенциал для получения экспортной выручки для обеих стран.





Культура, образовательный обмен и туризм - это другие области, в которых существуют огромные возможности для реализации потенциала "мягкой силы" обеих стран. Благодаря глубоким историческим и религиозным связям обе страны могут многое предложить друг другу. Необходимо устранить железный занавес, наложенный тиранией истории, чтобы восстановить утраченные культурные связи. Разнообразный географический и туристический потенциал Пакистана необходимо использовать для привлечения туристов из Казахстана, чтобы они могли насладиться легендарным гостеприимством пакистанцев, одного из самых гостеприимных народов в мире. Пакистанские университеты и колледжи также имеют большой потенциал для привлечения казахстанских студентов как в области STEM, так и в области социальных наук. Наследие Аль-Фараби и Икбала Лахори необходимо возродить, чтобы восстановить утраченную философскую связь между Пакистаном и Центральной Азией.





Одним из лучших способов содействовать контактам между людьми и развитию туризма является устранение препятствий для воздушного и наземного сообщения, а также упрощение визового режима. Ситуация в Афганистане является препятствием для наземного сообщения, но это не будет постоянным препятствием. Создание наземных транспортных коридоров и продвижение прямых рейсов, соединяющих несколько городов обеих стран, было бы лучшим способом содействовать связям между людьми. Уже около 1000 пакистанских студентов в Казахстане, в основном студенты медицинских вузов, налаживают связи между людьми, но необходимо сделать еще больше. Оба правительства должны уделять первоочередное внимание этому часто игнорируемому аспекту, чтобы укреплять контакты между людьми посредством образовательных обменов/стипендий, развития туризма и регулярных культурных обменов в рамках конференций, семинаров, фильмов, дублированных на местные языки, и частых учебных поездок.





В сфере безопасности Пакистан может многое предложить Казахстану благодаря своему обширному опыту в борьбе с терроризмом, проведении специальных операций, ведении боевых действий в пустыне и в горах. Мощная оборонная промышленность и учебная инфраструктура Пакистана также предоставляют Казахстану хорошие возможности для получения высококачественного и надежного военного оборудования и учебной инфраструктуры. Пакистан и Казахстан могут координировать борьбу с терроризмом, организованной преступностью и ликвидацию последствий стихийных бедствий в рамках двусторонних и региональных форумов, таких как Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Обе страны могут сотрудничать в формировании регионального ответа на нестабильную ситуацию в области безопасности и терроризм, исходящий из Афганистана.





Пакистан и Казахстан - две важные средние державы в Южной и Центральной Азии, которые имеют тесные исторические и культурные связи, что делает их естественными союзниками. Существуют взаимодополняемость и потенциал для экономического, политического, культурного и образовательного сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам. В настоящее время политико-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами благодаря искреннему желанию руководства обеих стран. Реализация потенциала экономического сотрудничества на сумму 14 миллиардов долларов и устранение барьеров в торговле, транспорте и культурных связях являются достойными целями, к которым стоит стремиться, поскольку нет непреодолимых препятствий, если есть желание восстановить исторически подтвержденные естественные связи.





Автор является специалистом в области обороны и развития, а также директором по исследованиям Международного индекса прав собственности, одного из ведущих аналитических центров страны Dr Raashid Wali Janjua.