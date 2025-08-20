19.08.2025, 13:35 3731
Сколько стоит подготовить ребенка к первому сентября?
Согласно информации Бюро национальной статистики, в июне и июле 2025 года цены на детскую одежду выросли на 9,8% в сравнении с началом лета 2024-го. Стоимость обуви для школьников увеличилась заметнее: на 13,5%-13,6%. Впрочем, удорожание этих товаров наблюдалось последние 12 месяцев. Что касается цен на канцелярские товары, они выросли ненамного: всего на 2,9%, отмечает finprom.kz.
По данным аналитиков, общая сумма затрат на необходимые школьные товары для девочек в крупных офлайн-магазинах составила 112 тысяч тенге. Онлайн-шопинг по крупным маркетплейсам оказался более дорогостоящим: корзина, состоящая из тех же товаров, обошлась в 122,6 тысячи тенге.
Самыми заметными статьями расходов стали предметы одежды - блузки, сарафан, брюки, спортивный костюм. Весомую долю в общем "школьно-семейном" бюджете заняла также покупка школьного рюкзака с ортопедической спинкой. При анализе цифр мы брали в расчет товары проверенных временем брендов среднего ценового сегмента. Однако при желании на маркетплейсах можно выбрать и более дорогие ранцы - с аналогичными характеристиками и возможностью нанесения любого изображения. Верхний предел цен на рюкзак - 1,5 млн тенге", - заявили аналитики.
При этом, чтобы одеть мальчика и купить ему все необходимое для учебы, потребуется чуть больше денег, чем для девочки.
В частности, в сетевом магазине можно купить все по списку за 119,7 тысячи тенге, на маркетплейсах - за 143,2 тысячи тенге.
Ощутимая разница связана с необходимостью покупки пиджака, который стоит от 18 до 23 тысяч тенге. Однако далеко не в каждой школе наличие пиджака для мальчика является обязательным при формировании дресс-кода, во многих учебных заведениях достаточно жилета. Таким образом, общая сумма затрат на подготовку к школе колеблется от 112 тысяч до 143 тысяч тенге. Это не предел. К получившейся сумме можно добавить 5 тысяч тенге на букет учителю к 1 сентября и неопределенную сумму в качестве взноса в фонд класса, которые, как правило, собирает родительский комитет", - сообщили они.
Как отметили аналитики, в отличие от ситуации прошлого лета, в середине августа текущего года стоимость большинства товаров на крупных маркетплейсах была ощутимо выше, чем в сетевых магазинах. При этом такая тенденция наблюдается на фоне роста доли электронной коммерции во внутренней торговле Казахстана: по итогам прошлого года удельный вес электронной торговли товарами и услугами превысил 14%.
Казахстанцы действительно стали чаще заказывать товары на маркетплейсах и тратить на это больше денег. К примеру, продажи детских товаров через электронные площадки в прошлом году составили 79,4 млрд тенге - на 34,7% больше, чем в 2023-м. Объем продаж одежды, обуви и спортивных товаров для всех возрастных категорий достиг 277,4 млрд тенге, увеличившись сразу в 4 раза. Продажи канцелярских товаров выросли вдвое", - говорится в сообщении.
По информации аналитиков, основные школьные товары производятся за пределами Казахстана.
Доля отечественных производителей легкой промышленность на внутреннем рынке в январе-мае текущего года составила всего 6,2%. Основные потребности казахстанцев в одежде и обуви, в том числе детской, закрывают заграничные поставщики. РК импортирует такие товары более чем из 30 стран, однако в основном внутренний рынок поделен между тремя странами - Китаем, Россией и Турцией. Судя по данным таможенной статистики, которую публикует БНС, по многим товарным позициям легкой промышленности лидером импорта для Казахстана является Китай. При этом в сравнении с показателями прошлого года Поднебесная наращивает свое влияние на казахстанский рынок, в том числе через российские маркетплейсы, реализующие и товары из Китая", - сообщили они.
В частности, в категории трикотажных костюмов, комплектов для мужчин и мальчиков доля поставок КНР составляет 39%, для женщин и девочек - 39,3%. Канцелярские товары в РК также по большей части импортируются из Китая, его доля в этой категории достигает 59,2%. А вот поставки тетрадей в основном производятся из России: 39,2%.
Казахстан сталкивается с тревожной реальностью. Насилие над женщинами, наглое мошенничество, торговля наркотиками - все чаще эти преступления становятся частью новостной повестки. Каждое новое сообщение не просто отражает статистику, а говорит о куда более глубокой проблеме - моральной деградации и потере ценностей в обществе.
В частности, жителя Жамбылской области осудили на 15 лет за убийство беременной жены. Как пояснили в суде, в августе 2024 года в селе Масанчи во дворе дома между подсудимым и его супругой возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес своей супруге смертельное ранение в область шеи. Женщина скончалась на месте преступления.
Еще одно страшное преступление произошло в Жезказгане. Стало известно о жестоком убийстве женщины и ее дочери. Мать была найдена в собственной квартире с семью ножевыми ранениями. Ее дочь, которая училась на втором курсе международного колледжа в Астане, также была обнаружена с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали. На допросе он признал свою вину.
Между тем житель Павлодарской области осужден за неоднократное изнасилование падчерицы. Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
В Туркестанской области насильник детей отделался 2,5 года лишения свободы. При этом данная статья предполагает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Он был уличен в неоднократных непристойных действиях по отношению к нескольким девочкам от шести до 14 лет.
Говоря о преступлениях в отношении несовершеннолетних, необходимо упомянуть еще один шокирующий случай: в Жамбылской области детей держали в рабстве. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать.
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что местонахождение детей установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также из России экстрадировали подозреваемого в насилии над несовершеннолетним. А из Кыргызстана экстрадировали подозреваемого в групповом изнасиловании.
Еще об одном шокирующем инциденте заявила жительница Балхаша. Она сообщила, что ее сына жестоко избил и пытал сотрудник АО "Казахмыс". По словам женщины, ребенку ломали пальцы, били по голове. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Балхаше проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение полиции.
В целом избиения и уличная преступность в Казахстане остаются одной из главных проблем.
В частности, в Жамбылской области вынесен приговор по громкому делу о нападении с ножом на мотоциклиста на заправке. Подсудимому назначили 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Еще одного жителя Жамбылской области осудили за избиение гражданина Китая. Казахстанец заплатит штраф в размере 157 280 тенге.
Также без резонансных новостей не обошелся и недавний концерт Дженнифер Лопес в Астане. По данным столичной полиции, во время концерта на "Астана Арене" имел место инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок. Для предотвращения эскалации конфликта сотрудниками полиции она была выведена с территории мероприятия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело.
За последние недели произошло несколько громких задержаний и вынесен приговор Перизат Кайрат. В Астане приговорили Кайрат к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву - к семи.
Между тем главу территориального департамента Комитета атомного надзора задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе. Помимо этого, задержаны подозреваемые в нападении на дом главы районного маслихата в Акмолинской области. А в Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда.
Кроме того, службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК.
Тем временем криминальная хроника пополняется и другими случаями. Все чаще в сводках появляются сообщения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, деятельностью организованных групп и распространением запрещенных веществ, что становится серьезным вызовом для правоохранительных органов.
В частности, АФМ раскрыла деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн-магазины.
Также в Улытауской области особо крупную партию "синтетики" изъяли у местной жительницы. По данному факту было начато досудебное расследование. Кроме того, подозреваемый в распространении экстази и мефедрона задержан в Астане.
К распространению наркотиков привлекают даже студентов. В Петропавловске две студентки второго курса колледжа сферы обслуживания получили реальные сроки за сбыт психотропных веществ. Одна из виновных осуждена на 5 лет лишения свободы, вторая - на 6 лет 8 месяцев.
На заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе. Позже в Казахстане был создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью.
Помимо наркопреступлений, в стране фиксируется рост экономических правонарушений. Все чаще в сводках фигурируют дела о мошенничестве и финансовых пирамидах, из-за которых пострадавшими становятся сотни граждан, теряющих свои сбережения.
В частности, более миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду "Аяла Голд". Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50-60% ежемесячно.
В Шымкенте разоблачили финпирамиду под видом ювелирной компании. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге. Большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге.
Тем временем в Павлодаре осудили организаторов финансовой пирамиды. Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.
Также в Карагандинской области окончено расследование по факту создания финпирамиды. Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Еще одной актуальной проблемой остается мошенничество. В 2025 году на 22% выросло количество интернет-мошенничеств. Ущерб превысил 6 млрд тенге, из них возмещено потерпевшим 26%.
В частности, звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.
Также в Астане организатора мошеннической схемы осудили на шесть лет. Осужденный предлагал осуществление инвестиций и совместное участие в высокодоходном IT-бизнесе по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки.
Еще одной проблемой в Казахстане стали организованные преступные группы, чья деятельность выходит за рамки мошенничества и напрямую угрожает безопасности граждан.
Две занимавшиеся торговлей людьми ОПГ разоблачили в Казахстане. Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов. Ежедневный доход подозреваемых составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге. В целом в стране с начала года 58 человек стали жертвами торговли людьми.
Кроме того, занимавшуюся изготовлением и распространением порнографии ОПГ задержали в Восточном Казахстане. Под видом модельного агентства более чем в 10 городах страны функционировали так называемые вебкам-студии.
Тем временем группу вымогателей задержали в Шымкенте. В состав ОПГ входили две девушки и трое молодых людей. С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тысяч тенге.
А в Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков. Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
Freedom Holding Corp. объявил финансовые результаты за I квартал 2026 фискального года, который для компании завершился 30 июня текущего года.
Основные показатели продемонстрировали следующую динамику:
- Выручка за отчетный период составила $533,4 млн. Ее рост на $78,4 млн (17%) по сравнению c показателем годом ранее произошел за счет увеличения чистой прибыли по операциям с ценными бумагами. Дополнительно на положительную динамику выручки повлиял рост объема страховых премий, заработанных за вычетом перестрахования, в связи с увеличением числа договоров по пенсионному аннуитету и страхованию от несчастных случаев. Также позитивное влияние оказал рост продаж товаров и услуг в других дочерних компаниях.
- Чистая прибыль Freedom Holding Corp. составила $30,4 млн. Прибыль на акцию холдинга - $0,51 (прибыль рассчитана, исходя из базового средневзвешенного количества акций в 59,9 млн штук).
- Активы холдинга уменьшились c $9,9 млрд до $9,7 млрд (-2%). Обязательства составили $8,5 млрд (-3%).
В I квартале 2026 фискального года на $6,5 млн увеличились расходы на спонсорство. Они включали несколько взносов, осуществленных через дочерние компании Группы. Наиболее значительные спонсорские вложения в отчетном периоде были направлены в юношескую футбольную лигу Казахстана QJ League.
В отчетном периоде продолжился рост клиентской базы: брокерские счета - 725 тыс. (+43 тыс.), клиенты страховых компаний - 1,4 млн (+226 тыс.), пользователи банковских услуг - 3,0 млн (+412 тыс.).
Важно отметить, что 26 июня 2025 года международное агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам ключевых дочерних компаний Холдинга - АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd и АО "Фридом Банк Казахстан" - со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги на уровне "В+/В" на фоне укрепления системы управления рисками и комплаенса. По национальной шкале рейтинги АО "Фридом Финанс" и АО "Фридом Банк Казахстан" повышены с "kzBBB" до "kzBBB+". Рейтинг Freedom Holding Corp. подтвержден на уровне "В-".
Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в расчет индекса Russell 3000 в рамках его ежегодной ребалансировки, которое вступило в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года. Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3,019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США.
Справка
I квартал 2026 фискального года для компании закончился 30 июня 2025 года.
Изменение резерва, связанное с пересчетом валюты отчетности.
В прочий совокупный доход/расходы холдинга включены доходы и расходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженные в функциональных валютах дочерних компаний, в валюте холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате снижения курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается холдинг.
О компании
Freedom Holding Corp. является диверсифицированной компанией, предоставляющей финансовые услуги, занимающейся брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием, телекоммуникациями, онлайн-продажей авиабилетов и билетов на культурные и спортивные мероприятия, предлагает услуги онлайн-супермаркета и многие другие. С учетом дочерних компаний Freedom Holding Corp. насчитывает более 10,1 тыс. сотрудников. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и другие. Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market.
Что ожидает казахстанцев в августе 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Празднование Дня Конституции
30 августа 2025 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Республики Казахстан.
В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому день отдыха переносится на следующий рабочий день. Таким образом, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на понедельник, 1 сентября.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).
Всего в августе при пятидневной рабочей неделе ждет 21 рабочий день и 10 выходных, при шестидневной рабочей неделе - 25 рабочих дней и 6 выходных.
Увеличатся тарифы на электроэнергию
Приказ Минэнерго, которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию, вводится в действие с 1 августа 2025 года.
Документом предусматривается повышение по следующим группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:
- 5 группа с 22,58 до 23,25 АО "Жамбылская ГРЭС имени Т.И.Батурова";
- 21 группа с 17,54 до 18,19 АО "Актобе ТЭЦ";
- 25 группа с 13,25 до 13,95 АО "Жайыктеплоэнерго";
- 27 группа с 22,16 до 23,26 ТОО "МАЭК-Казатомпром";
- 28 группа с 14,36 до 16,06 ТОО "Жанажолская ГТЭС";
- 31 группа с 15,27 до 16,09 АО "Кристалл Менеджмент";
- 37 группа с 21,11 до 23,58 ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";
- 39 группа с 16,77 до 18,46 АО "З-Энергоорталык";
- 40 группа с 12,10 до 13,13 ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр";
- 42 группа с 15,89 до 17,63 ТОО "Батые Пауэр";
- 45 группа с 10,67 до 13,06 ТОО "Karabatan Utility Solutions";
- 46 группа с 26,92 до 28,68 ТОО "OzenMunaiProm";
- 48 группа с 10,67 до 11,65 АО "ТНК "Казхром";
- 49 группа с 18,82 до 18,94 АО "ССГПО";
- 63 группа 44,02 ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан".
В Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись
Для прохождения переписи необходимо зайти на сайт sanaq.gov.kz, авторизоваться и заполнить опросник, выбрав форму 2-СХП. Проведение переписи направлено на сбор полной и актуальной информации о сельскохозяйственной деятельности в стране. Полученные данные позволят выработать эффективные меры поддержки аграрного сектора и способствовать его устойчивому развитию", - сообщили в Бюро национальной статистики.
Отмечается, что вся предоставляемая респондентами информация является строго конфиденциальной, не подлежит передаче налоговым или другим органам и защищена в соответствии с законом РК "О государственной статистике".
В период переписной кампании планируется охватить более 300 тыс. сельхозформирований и около 2 млн домохозяйств.
Онлайн-этап переписи продлится до 31 августа. Чтобы пройти опрос, нужно авторизоваться на сайте с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. Участникам доступны два вида опросников - для сельхозпредприятий и домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот.
Анкеты охватывают темы по землепользованию, технике, сбыту продукции, занятости и т.д. Для удобства участников на сайте размещена видеоинструкция, встроены подсказки, а также работает чат-бот SANAQ мырза, отвечающий на вопросы в реальном времени.
В населенных пунктах, где нет стабильного интернета, открыты 2684 зоны самообслуживания. Они расположены в зданиях акиматов и районных отделах статистики. Кроме того, круглосуточно работает контакт-центр по номеру 1446.
В Бюро нацстатистики также предупредили, что сотрудники не звонят участникам переписи и никогда не просят сообщать коды, полученные по СМС.
Второй этап, который пройдет офлайн, стартует 20 сентября и продлится до 20 октября.
Итоги переписи будут подводиться поэтапно: предварительные данные планируется представить уже в декабре этого года, окончательные - в 2026 году.
Правила застройки городов и поселков изменились в Казахстане
Глава Министерства промышленности и строительства РК подписал изменения в правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки. Изменения вступят в силу 4 августа 2025 года.
В новых правилах указано, что генеральные планы городов, поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.
План детальной планировки теперь определяет, помимо функционально-градостроительного зонирования, плана инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и т.д, границы водоохранных зон и полос.
На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым"
В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки", - сообщает пресс-служба национальной компании "ҚазАвтоЖол".
В Казахстане повысят цены на сжиженный газ
С 1 августа предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну.
Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - сообщили в Министерстве энергетики.
Как пояснили в ведомстве, необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа.
Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - заявили в министерстве.
В Минэнерго отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа выросло с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.
По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%. При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ", - добавили в пресс-службе.
В августе планируется полноценный запуск платформы QazTech
По данным правительства, уже завершены испытания QazTech на соответствие требованиям информационной безопасности. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов и др.
Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. Внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых IТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий.
В рамках поручений главы государства все госорганы разрабатывают карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, "109" и социальные сети. Приоритет в рамках карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.
Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый суперкомпьютер, дает большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.
В августе запустят авиарейс Алматы - Минск
С 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям), сообщили в Комитете гражданской авиации РК.
В настоящее время рейсы в Минск выполняются из города Астаны белорусской авиакомпанией "Белавиа" с частотой 4 рейса в неделю. Таким образом, общее количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Беларусью увеличивается до 6 рейсов в неделю", - отметили в комитете.
США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию
Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.
По данным Минторговли РК, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров - нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.
Августовское ЕНТ
До 5 августа продлится прием заявлений для участия в августовском ЕНТ. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ", - уточнили в ведомстве.
Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.
В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.
Стоит отметить, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.
С 11 августа начнется прием заявок на получение грантов на реализацию бизнес-идей
Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, на портале Business.enbek.kz с 11 августа 2025 года начнется прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках второго потока планируется выдача 4873 грантов.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.
Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.
Для подачи заявки необходимо:
• зарегистрироваться на портале;
• пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
• скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
• заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
Претендентами на получение гранта могут быть:
• зарегистрированные безработные;
• индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).
При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:
• лица с инвалидностью;
• лица с действующим статусом "кандас";
• межрегиональные переселенцы;
• члены малообеспеченных семей;
• член многодетной семьи (супруг/супруга);
• лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
• получатели пособия по потере кормильца.
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.
Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений", - уточнили в ведомстве.
Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии.
Решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.
Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров).
Криминальная хроника по-прежнему остается в фокусе внимания. За последние недели в числе наиболее тревожных эпизодов - случаи нападения на медицинских работников.
В частности, в Жамбылской области фельдшер из села Байзак получил ранение из травматического пистолета. Согласно информации, появившейся в СМИ, инцидент произошел из-за того, что фельдшер скорой помощи отговаривал участников спора от использования дефибриллятора на здоровом человеке. Однако один из участников настаивал на проведении эксперимента. В результате спор перерос в ссору, в ходе которой фельдшеру выстрелили в грудь из травматического пистолета. В департаменте полиции области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство".
Еще один громкий инцидент произошел в Костанае. Там в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации. Позже подозреваемый был арестован.
В целом, по данным Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.
С связи со случаями нападения на медиков министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Также президент РК поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Глава правительства Олжас Бектенов дал министерствам десять дней на разработку и внесение соответствующих законодательных поправок.
Позже Акмарал Альназарова озвучила наказания, предусмотренные пакетом законодательных поправок. В частности, теперь до 15 лет лишения свободы будет грозить за нападение на медработников.
Также необходимо отметить, что преступления, связанные с насилием в отношении женщин и несовершеннолетних, остаются одной из наиболее тревожных категорий.
Недавно в Алматинской области наркоман искалечил жену. Шокирующая информация об избиении женщины распространилась в Сети. В частности, по данным телеграм-паблика EGOV.PRESS, у нее сломан нос и повреждено ухо. В департаменте полиции Алматинской области сообщили что, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.
В Астане пьяный местный житель напал на двух несовершеннолетних сестер. Старшей девочке 12 лет, младшей всего 2 года. Как сообщает Instagram-паблик nemolchikz_official, старшая в результате нападения получила телесные повреждения: у нее ссадины на лице и ногах. По мнению общественников, в данном случае налицо насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) и попытка изнасилования (статья 120 УК РК), однако напавшему дали 15 суток ареста за "ругань в общественном месте" и пообещали отдельно привлечь по статье 108-1 УК РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
В столичном департаменте полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование, а окончательная правовая квалификация действий задержанного будет дана по результатам проверок.
В Павлодарской области вынесли приговор отчиму, который насиловал падчерицу. Ему дали пожизненный срок. В Абайской области казахстанец также получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы.
Между тем в столице обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет.
Кроме того, стало известно, что военнослужащего подозревают в изнасиловании жительницы Астаны. В полиции начали досудебное расследование.
Также своей жесткостью общественность поразила история овчарки с перерезанной шеей из южной столицы. О спасательной операции пса рассказало сообщество зоозащитников "Помощь животным в Алматы". Отмечается, что сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое, из-за агрессии его не выводят полностью из седации, "потому что тогда помочь ему- станет абсолютно невозможно".
Помимо человеческой жестокости, резонансные судебные процессы продолжают привлекать внимание общества.
В частности, в Актобе вынесен приговор местному жителю, который держал в заложниках свою бывшую гражданскую супругу и убил ее родителей-пенсионеров.
В Алмалинском районном суде вынесли приговор в отношении двух казахстанцев по делу о пожаре в Almaty Hostel, в результате которого погибли 13 человек. Один из подсудимых получил 5 лет лишения свободы, второй - 4 года.
Еще один громкий судебный процесс состоялся в Алматы. Здесь Турксибский районный суд вынес приговор Машрапбеку Баратову, который в марте 2025 года захватил заложницу в аэропорту и угрожал ей ножом. Суд приговорил Машрапбека Баратова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. К приговору был присоединен неотбытый срок наказания по предыдущему делу от 26 декабря 2024 года, по которому осужденному ранее назначили ограничение свободы. В результате итоговое наказание составило 11 лет лишения свободы.
Также громким стало задержание экс-главы Нацбюро по противодействию коррупции по подозрению в пытках. Позже стало известно, что экс-замглавы следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции также стала подозреваемой по делу о пытках.
Еще одними темами для обсуждения являются уличная преступной и громкие правонарушения.
В начале июля в Семее избили 12-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями, а все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции.
Кроме того, в Акмолинской области полиция завела уголовное дело после разбойного нападения на дом председателя Астраханского районного маслихата.
Еще один резонансный случай произошел в Астане. Там неизвестный проник в подъезд Дома министерств и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около двух квадратных метров. Пожар был ликвидирован, а подозреваемого задержали.
Также актуальной проблемой остаются нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и деятельностью организованных преступных групп.
В частности, в пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района Алматинской области была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Тогда в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 11 кг синтетических наркотиков "мефедрон". По данным полиции, "преступную схему по производству и распространению синтетических наркотиков организовали два гражданина из соседнего государства". Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС.
Между тем пятерых жителей Актау отправили за решетку за рекламу психотропных веществ. В прокуратуре Мангистауской области рассказали, что осужденные расклеивали листовки на зданиях и жилых домах в городе Актау.
Также канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области. По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренкол.
Помимо этого, склад фасовщика наркотиков обнаружили в Астане. В рамках спецоперации задержан 28-летний гражданин. Установлено, что подозреваемый работал на интернет-магазин. Связь он держал с оператором в Сети, а заработную плату получал в криптовалюте. А в селе Атамекен Мангистауской области задержали фармацевтов по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами.
В целом в Казахстане за полгода выявили около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в стране продолжается борьба с организованной преступностью, которая нередко, наносит огромный ущерб стране.
К примеру, орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге. Суд признал фигурантов дела виновными по статьям УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и "Экономическая контрабанда" и назначил им различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства.
В Астане 10 членов организованной преступной группировки приговорили к различным срокам лишения свободы за махинации с налогами.
В городе Балхаше в ходе масштабной спецоперации задержали подозреваемую в вымогательстве преступную группировку. В полицию доставлены 13 подозреваемых, восемь из них водворены в изолятор временного содержания. По предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты.
Также в Алматы задержали двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска. Они водворены в ИВС.
В Туркестанской области преступная группа организовала контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель. Незаконная деятельность осуществлялась в течение двух месяцев. В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан.
Еще одними из актуальных тем для обсуждения в обществе стали хищения, коррупция и прочие преступления.
В частности, в Алматинской области бывшего руководителя "Казселезащиты" осудили на 12 лет по делу о коррупции.
В Астане суд вынес приговор по делу о коррупции при реконструкции котельных. По нему проходили три фигуранта. Они получили различные сроки лишения свободы. Помимо этого, главу управления департамента госдоходов по Акмолинской области задержали по подозрению в коррупции.
Между тем чиновники похитили миллиарды тенге при модернизации уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее. Двое осужденных по делу получили 8 лет лишения свободы, еще один - 7 лет, также с них намерены взыскать 2,26 млрд тенге ущерба.
Дирекция Шымкентского театра похитила свыше 136 млн тенге. По информации АФМ, на преступные доходы один из подозреваемых приобрел автомашину и квартиру общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформил их на доверенных лиц. В Кызылординской области главбуха инфекционной больницы подозревают в хищении. Также должностные лица аэропорта Усть-Каменогорска подозреваются в хищении имущества в особо крупном размере.
Кроме того, АФМ завершило расследование по факту хищения денежных средств "Алматыгазсервис-Холдинг". По информации агентства, "за два года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролера, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями".
Помимо этого, актуальной проблемой остаются мошенничество и финпирамды.
В частности, деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте. Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Организатор пирамиды была арестована. Также в Шымкенте пресекли деятельность еще одной финпирамиды - "Казмунайгаз Инвест". Около 200 граждан стали ее жертвами, вложив более 1 млрд тенге. Подозреваемые были помещены под стражу.
Между тем более 500 человек вложили десятки миллионов тенге в финпирамиду Uily Bolayik в Алматы. Там, по данным АФМ, под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой. Организатор был арестован.
Также 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды в Мангистауской области. В регионе было окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.
Помимо этого, в области Ұлытау организатора финпирамиды, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, осудили на пять лет.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В 6 из 20 регионов Казахстана наблюдается уменьшение индекса реальной заработной платы, что означает ухудшение покупательной способности зарплат жителей этих регионов, сообщает Finprom.
В первом квартале текущего года номинальная заработная плата работников в Казахстане составила 423,1 тыс. тенге - на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил 101,2%, то есть покупательная способность зарплат увеличилась всего на 1,2%. Наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата была зафиксирована в Атырауской (634,2 тыс. тенге), Мангистауской (621,3 тыс. тенге) и Улытауской (599 тыс. тенге) областях, тогда как наименьшие значения были отмечены в Северо-Казахстанской (300,1 тыс. тенге), Жетысуской (308,4 тыс. тенге) и Жамбылской (308,9 тыс. тенге) областях", - пишет агентство.
По данным исследования, в 6 из 20 регионов страны наблюдалось уменьшение индекса реальной заработной платы, что означает ухудшение покупательной способности зарплат жителей этих регионов: они уже не покрывают тот объем товаров и услуг, который обеспечивали годом ранее. К таким регионам относятся Западно-Казахстанская (минус 5,2%), Атырауская (минус 3,9%), Восточно-Казахстанская (минус 1,9%), Кызылординская (минус 1,2%), Акмолинская (минус 1,1%) и Мангистауская (минус 0,8%) области.
Единственным регионом, где индекс реальной заработной платы остался на прежнем уровне, стала Карагандинская область. В остальных регионах был зафиксирован рост покупательной способности зарплат: от 0,6% в Абайской до 9,1% в Улытауской области.
Авторы отмечают: за январь-март текущего года индекс потребительских цен в РК составил 109,4% (то есть цены выросли на 9,4%), а за январь-июнь 2025-го он увеличился до 110,4% (удорожание - на 10,4%).
В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Астане (на 12,4%), а также в Акмолинской (на 10,8%) и Карагандинской (на 10,6%) областях.
Наименьшая инфляция наблюдалась в Алматинской (на 7,3%), Павлодарской (на 7,6%) и Жамбылской (на 7,8%) областях.
Согласно данным Demoscope, в рамках опроса граждан на тему "Восприятие социально-экономической ситуации в Казахстане" было выяснено отношение к внесению поправок в налоговый кодекс, предусматривающих повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16%. Большинство граждан негативно отнеслись к инициативе: 56,7% респондентов не поддерживают фискальную реформу. Еще 18,4% опрошенных ничего не слышали о нововведениях, и лишь 11,8% граждан выразили одобрение. При этом 8,1% респондентов отнеслись к инициативе равнодушно", - говорится в материале.
По мнению авторов, увеличение налоговой нагрузки на бизнес вкупе со снижением порога по НДС до 15 млн тенге приведет к неизбежному росту цен.
Уже сейчас 68,6% казахстанцев отметили значительное увеличение расходов на продукты питания и товары первой необходимости за последние три месяца, 13,9% опрошенных упомянули незначительный рост затрат, 11% респондентов заявили, что их расходы остались неизменными, и лишь 2,8% граждан отметили сокращение трат", - отмечают исследователи.
Несмотря на это, удорожание не является главной тревогой казахстанцев. На первом месте среди причин обеспокоенности остаются низкие доходы и уровень оплаты труда. Второе место занимает коррупция, и только третье - рост цен на товары первой необходимости.
Ранее сообщалось, что Казахстан стал единственной страной ЕАЭС, где рост зарплат "съела" инфляция. По данным ЕЭК на июнь 2025 года, в Казахстане был зафиксирован самый высокий рост цен на товары и услуги среди стран ЕАЭС.
Криминальная ситуация в Казахстане остается одной из острых тем для общественного обсуждения. Несмотря на усилия правоохранительных органов и развитие цифровых технологий в сфере безопасности, страна сталкивается с новыми вызовами - от интернет-мошенничества до организованных преступных группировок.
В частности, двух членов ОПГ задержали в Шымкенте по подозрению в разбое и вымогательстве. Задержаны организатор и его подельник. Главу группировки подозревают в том, что он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 млн тенге ежемесячно за так называемую защиту. В целом МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур.
Также одними из самых обсуждаемых тем являются коррупция, хищения, громкие задержания, уголовные дела и расследования.
В начале июля в Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Задержаны генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" и два бывших вице-министра. По версии АФМ, "руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций".
Кроме того, стало известно, что в отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата Астаны проводится расследование. По информации АФМ, бывший директор и главный бухгалтер КГУ "Международная школа 81 Astana English School" подозреваются в хищении более 900 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу.
В Сарысуском районе Жамбылской области выявлен факт хищения сельскохозяйственных субсидий на 38,1 млн тенге. По данным прокуратуры региона, выделенные средства предназначались на субсидирование водоснабжения крестьянских хозяйств. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".
Также должностные лица департамента по делам обороны Алматы попали под уголовное расследование. Как сообщили в МВД, военно-следственным департаментом МВД ведется расследование уголовного дела по статье УК РК "Превышение власти" в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны.
Помимо этого, одной из самых обсуждаемых новостей стал приговор в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева, который был осужден на 9 лет лишения свободы.
Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров, "уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. В связи с тем что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат разглашению".
Говоря о громких делах, необходимо упомянуть, что Генпрокуратура направила в суд дело Перизат Кайрат и ее матери. По данным ведомства, они обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.
Между тем апелляционная инстанция Атырауского областного суда рассмотрела резонансное дело Жансаи Каршегеновой, которую осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ранее ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы. Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции Атырауского областного суда адвокаты ходатайствовали о направлении дела в Конституционный суд, однако инстанция оставила ходатайство защиты без удовлетворения.
Также широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что в Индонезии задержали семерых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, двое из них являются гражданами Казахстана. По данным The Associated Press, казахстанцам грозит смертная казнь.
Еще одной обсуждаемой темой является уличная преступность и конфликты среди казахстанцев.
В конце июня на выпускном вечере в Акколе избили одиннадцатиклассника. В полиции было возбуждено уголовное делаю. Сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Также в Алматы подростка жестоко избили толпой. Как сообщал инстаграм-паблик krisp_almaty, инцидент произошел 28 июня рядом с парком на Сейфуллина. В полиции мегаполиса заявили, что возбуждено уголовное дело и проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.
Между тем десять человек получили длительные сроки по делу о жестоком убийстве подростка в Актобе. По данным суда, в мае прошлого года около полуночи на автостоянке рынка встретились подсудимые и потерпевшие (всего 32 человека). Во время переговоров один из подсудимых произвел три выстрела в сторону потерпевших. Затем еще трое подсудимых на двух автомобилях совершили наезд на убегающих. Несовершеннолетнего, который получил дробовое ранение, подсудимые избили и нанесли ему несколько ножевых ударов в жизненно важные органы, перерезав сухожилия рук и ног. От полученных травм он скончался. Восемь других потерпевших получили легкий вред здоровью от дробовых ранений в ноги. Подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 11,5 до 22 лет.
Кроме того, в Улытауской области было рассмотрено уголовное дело об убийстве мужчины, расчлененное тело которого обнаружили в мусорном контейнере в одном из дворов Жезказгана в январе этого года. Двоих обвиняемых в убийстве приговорили к 20 годам лишения свободы.
Стоит отметить, что вопрос насилия в отношении женщин остается одной из самых острых социальных проблем в Казахстане.
В частности, в социальных сетях распространилась информация об убийстве девушки, которое произошло в столичном ЖК "Millennium Park". Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Как сообщал Telegram-канал "Криминальный Казахстан", "по предварительной информации, подозреваемый является ее бывшим молодым человеком".
Также в одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку. На видео, которое распространилось Сети, видно, как неизвестный наносит ей несколько ударов. После чего девушка падает, однако это его не останавливает. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои", проводятся следственные действия. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.
Между тем житель Атырауской области получил 15 лет лишения свободы по делу об убийстве экс-супруги. Из материалов дела следует, что женщина переписывалась с бывшим мужем в Instagram. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка. Подсудимый разозлился на экс-супругу. Он положил в карман складной нож, пришел на работу к потерпевшей и зашел в ее служебный кабинет. Житель региона нанес женщине один удар складным ножом в область задней поверхности верхней части шеи слева и один в область грудной клетки слева и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.
Кроме того, проблема жестокого обращения с малышами в детских садах Казахстана до сих пор является актуальной. Недавно в Сети было опубликовано шокирующее видео издевательств над воспитанниками детсада в Павлодаре. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Человеческая жестокость коснулась даже животных. В частности, в Темиртау возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка. В настоящее время ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых на День столицы
6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы. В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
В Казахстане внедряется единая система оплаты медицинской помощи
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система внедряется во всех медицинских организациях страны. Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, отметили в Минздраве.
Новая цифровая система позволит обеспечить:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации, систему здравоохранения на потребности пациентов. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера. Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение", - сообщили в Минздраве.
С 1 июля в РК вводится новая форма семейного устройства - приемная профессиональная семья
По данным Минпросвещения, это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.
Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.
Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.
Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.
Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.
Напомним, что всего существует 4 формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.
С июля в Казахстане заработают кассационные суды
С 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, гражданским и административным делам.
Казахстанцам станет проще обжаловать приговоры. Сейчас роль высшей апелляционной инстанции выполняет Верховный суд. В исключительных случаях за ним останется арбитраж, сообщает 24KZ. Три самостоятельных кассационных суда будут специализироваться на гражданских, административных и уголовных делах. Новшество - в переходе к сплошной кассации. То есть рассматривать новые суды будут все поступившие дела без предварительного отбора. В итоге казахстанцы получат право на рассмотрение дела в трех инстанциях - первой, апелляционной и кассационной. Причем приговор в последней инстанции должны вынести в течение полугода. Решение принимает коллегия судей с юридическим стажем не меньше 18 лет и 8-летним судейским опытом. Дела будут рассматривать с вызовом сторон.
Завершается ЕНТ
Основное ЕНТ проходит до 7 июля.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Данные цены будут действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
Астана - 72 846 тенге;
Алматы - 76 686 тенге;
Шымкент - 71 122 тенге;
Акмолинская область - 72 846 тенге;
Актюбинская область - 54 933 тенге;
Алматинская область - 76 686 тенге;
Атырауская область - 41 993 тенге;
Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
Жамбылская область - 70 639 тенге;
область Жетысу - 76 686 тенге;
Карагандинская область - 72 846 тенге;
Костанайская область - 62 951 тенге;
Кызылординская область - 59 179 тенге;
Мангистауская область - 57 649 тенге;
Туркестанская область - 71 122 тенге;
область Улытау - 72 846 тенге;
Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в приказе Минэнерго.
Авиарейсы Алматы - Петропавловск с 1 июля переведут на коммерческую основу
Субсидируемый авиарейс по маршруту Алматы - Петропавловск с 1 июля 2025 года переведут на коммерческую основу, сообщили в Министерстве транспорта РК.
Решение принято ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки данного рейса на безубыточный уровень.
До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге - в зависимости от тарифа и времени покупки билета.
Рейсы по-прежнему выполняются 5 раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет 2 часа.
Авиарейсы на Иссык-Куль
С 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.
Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.
Кроме того, на рынок авиаперевозок Казахстана вышла новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Напомним, с 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines начала выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
Казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает рейсы Атырау - Ташкент
По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам. Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.
Кроме того, со 2 июля запускается рейс Шымкент - Сиань - 2 раза в неделю по средам и субботам, с 4 июля Шымкент - Урумчи - 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
Погода в июле
В июле на большей территории Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни - ливни с грозами, градом, шквалистым ветром.
В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.
На западе страны с влиянием малоподвижного циклона в первой половине первой декады температурный фон сохраняется днем в пределах +18+26°С, к концу декады - потеплеет до +28+33°С.
В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25+33°С до +30+38°С.
В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25+35°С, затем понизится до +18+23°С, на востоке Казахстана наиболее жаркий период прогнозируется в середине декады, воздух прогреется днем до +30+38°С.
В период с 1 по 5 июля на юге, юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +15+22°С до +25+30°С, днем от +30+39°С до очень сильной жары +40+46°С. Лишь в конце декады ожидается спад жары. С прогнозом повышенного температурного фона в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33+42°С, на крайнем юге Казахстана до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23+28°С. В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+23°С до +7+12°С, днем от +32+39°С до +18+23°С.
Freedom Holding Corp. объявляет финансовые результаты за 2025 фискальный год, который для компании завершился 31 марта текущего года.
Основные показатели продемонстрировали следующую динамику:
Выручка за отчетный период составила $2,1 млрд, ее рост на $384,2 млн (23%) по сравнению c показателем годом ранее, за счет увеличения количества договоров по пенсионному аннуитету и страхованию от несчастных случаев. Помимо этого, на выручку повлиял тот факт, что вместо чистого убытка от производных финансовых инструментов была зафиксирована чистая прибыль в размере $12,4 млн (+112%). Также стоит отметить увеличение комиссионного дохода с $440,3 млн до $505 млн (+15%) благодаря постоянному росту количества розничных клиентов брокерских компаний и их активности в совершении сделок.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. составила $84,5 млн. Прибыль на акцию холдинга $1,43*.
Активы холдинга выросли c $8,3 млрд до $9,9 млрд (+19%). Обязательства составили $8,700 млрд (+22%).
В 2025 фискальном году холдинг направил $51 млн на спонсорскую поддержку. Наиболее значительные взносы были сделаны в Казахстанскую федерацию шахмат и QJ League.
В отчетном периоде продолжился рост клиентской базы: брокерские счета - 683 тыс. (+153 тыс.), клиенты страховых компаний - 1,2 млн (+636 тыс.), пользователи банковских услуг - 2,5 млн (+1,6 млн), в остальных сегментах - 605 тыс. (+486 тыс.).
Рост клиентской базы банковских услуг во многом был обусловлен запуском SuperApp. За первый год приложение скачали более 1,8 млн пользователей, а к началу июня 2025 года их число достигло 2,3 млн.
Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов: "Завершившийся финансовый год стал важным этапом для нашей компании - временем глубоких трансформаций, преодоления вызовов и устойчивого развития. Мы вышли на новый уровень как в масштабах бизнеса, так и в восприятии со стороны инвесторов. Сегодня, учитывая рекордный рост рыночной капитализации, Freedom Holding Corp. воспринимается как один из опорных игроков не только в Казахстане, но и в регионе в целом. Наши достижения - результат долгосрочной стратегии и доверия инвесторов, которым мы искренне благодарны".
Важно также отметить, что в мае 2025 года стоимость акций достигала максимального уровня $183,07, рыночная капитализация - $11 млрд.
Динамика акций FRHC остается сильнее широкого рынка. В то время как основные индексы S&P500 и Nasdaq с начала календарного года демонстрируют околонулевую динамику, акции FRHC прибавили более 17% за аналогичный период. Это значительно опережает средние показатели финансового сектора США и отражает как устойчивый рост бизнеса, так и высокий уровень доверия со стороны инвесторов. В число крупнейших акционеров входят такие институциональные игроки, как BlackRock, Millennium Management, Goldman Sachs, State Street Corporation, Morgan Stanley, D.E. Shaw, HRT Financial LP, SIG Holding LLC, FMR LLC.
В текущем году Freedom Holding Corp продолжила реализацию стратегии развития телекоммуникационного бизнеса: 30 апреля 2025 года завершена сделка по приобретению Astel Group Ltd. Компания обладает компетенциями в спутниковой связи, системной интеграции и цифровых решениях. Сумма сделки составила $22,6 млн.
Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в расчет индекса Russell 3000 в рамках его ежегодной ребалансировки, которое вступит в силу после закрытия американского рынка 27 июня 2025 года. Индекс Russell 3000 отслеживает динамику 3 019 крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98% инвестируемого рынка акций США.
Справка
Фискальный 2025 год для компании закончился 31 марта 2025 года.
Изменение резерва, связанное с пересчетом валюты отчетности.
В прочий совокупный доход/расходы холдинга включены доходы и расходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженные в функциональных валютах дочерних компаний, в валюте холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате снижения курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается холдинг.
*Прибыль рассчитана исходя из базового средневзвешенного количества акций в 59,4 млн штук.
О компании
Freedom Holding Corp. является диверсифицированной компанией, предоставляющей финансовые услуги, занимающейся брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием, телекоммуникациями, онлайн-продажей авиабилетов и билетов на культурные и спортивные мероприятия, предлагает услуги онлайн-супермаркета и многие другие. С учетом дочерних компаний Freedom Holding Corp. насчитывает более 8,8 тыс. сотрудников. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и другие. Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market.
