Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Вынесен приговор по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования Жанакорганского района.





Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.





В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться.





Водитель установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. Пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.





ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.





Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы.





В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов.





По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Позже в Главной военной прокуратуре уточнили дело о гибели солдата-срочника расследуют по статье об умышленном убийстве.





На воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над ребенком.





Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница детского сада в группе подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу. Воспитательница после данного инцидента была уволена. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны.





Его подозревают в хищении бюджетных средств.Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в городе Астане.





Наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО.





Нарколаборатория была организована гражданами одной из европейских стран. С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование.





Задержаны должностные лица ДУИС Алматы.





Проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы город. С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Информацию о задержании полицейского, сбывавшего боеприпасы религиозным радикалам, прокомментировали в ДП Жамбылской области.





Казахстанский журналист Михаил Козачков, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП, продававшего патроны от автомата Калашникова. В департаменте полиции Жамбылской области заявили, что по данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование.





Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки.





Приговором суда девять участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении них ведется отдельное расследование.





Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц.





Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства дела.





В Астане по факту избиения ученика школы-гимназии возбуждено уголовное дело.





Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов.





Взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.





По данным Антикора, экс - директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тысяч долларов за утверждение его на этой должности.





В Акмолинской области бухгалтер отдела образования похитила 5,8 млн тенге бюджетных средств.





Приговором суда она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Сумма ущерба возмещена в бюджет государства.





Четыре мошеннических call-центра ликвидировали в Алматы.





Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана.





Свыше 130 уголовных дел по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане.





За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации - два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три, за торговлю людьми - 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12, за торговлю несовершеннолетними - три, за вовлечение в занятие проституцией - семь, за содержание притона и сводничество - 77.





Лжериелторы осуждены на три года в Астане.





Две жительницы столицы вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях. Ущерб превысил 30 млн тенге.





В Костанайской области пресекли деятельность майнеров.





При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.





Подозреваемого в разжигании религиозной розни вернули из России в Казахстан.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.





В Кызылординской области обвиняемого в покушении на убийство криминального лидера приговорили к 12 годам.





Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда.