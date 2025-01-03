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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Отчим подозревается в надругательстве над 15-летней падчерицей в Павлодарской области.





По факту изнасилования заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор.





Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в АФМ.





По данным агентства, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков.





Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России.





Он путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.





В Казахстане с начала года задержали 14 лжеполицейских.





В частности, в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получала ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге. Также в Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.





Экс-полицейский подозревается в убийстве мужчины в ЗКО.





Бывший полицейский задержан и помещен под стражу. Возбуждено расследование по статье УК РК "Убийство".





Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке.





Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании. Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.





Браконьеров задержали в области Абай.





В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 килограммов рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке. Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности.





В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы.





Их подозревают в хищении 45 млн тенге путем интернет-мошенничества у жителей Кызылорды.





В Астане суд вынес приговор по делу о грабеже и похищении человека.





Двое подсудимых признаны виновными по совокупности преступлений. Одного из них приговорили к 7 годам, а второго к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действиях рецидива преступления.





В Казахстан из Турции доставили подозреваемого в участии в международной террористической организации.





Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.





Транснациональная ОПГ вывезла из Казахстана в Турцию золото на 5 млрд тенге.





По информации суда, с 2017 по 2021 год контрабандисты незаконно вывезли из страны свыше 190 кг драгметалла.





В Алматы обнаружили оборудование мошенников.





Обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору. Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.





В Рудном живодер ударил собаку ножом.





Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.





В Семее учителя подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.





Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы.





В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области.





В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования. Ущерб был возмещен.





В Казахстане ликвидировали очередной наркоканал.





По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы.





Казахстанца осудили на 22 года по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке в Актюбинской области.





После убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.





Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций.





Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам.





В Уральске " заминировали " школу.





Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.





В Алматы на 7 лет осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории.





Он признан виновным в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства.





Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.





В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске





Причастную к изготовлению и сбыту "синтетики" ОПГ ликвидировали в Казахстане.





В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".





Львенка пытались продать в Шымкенте.





Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. Зарегистрировано уголовное дело.





Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане.





По данным прокуратуры области Улытау, через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ.





В Алматы на контролера автобуса напали с ножом.





Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.





В Павлодарской области расследуют рейдерский захват крупного предприятия.





Преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом, длительное время осуществляла захват имущества предпринимателей с применением угроз путем фальсификации документов. В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.





Очередное жестокое избиение девушки попало на видео в Актау.





В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.





В Туркестанской области подросток " заминировал " школу.





На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.





В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру.





Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.





С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми.





Заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.





Подозреваемый в изнасиловании ребенка покончил с собой в Павлодарской области.





Приемного отца заподозрили в изнасиловании девочки в Павлодарской области. Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



