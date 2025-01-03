02.01.2025, 18:34 2281
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве.
Кроме того, будучи в розыске, он совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.
Оборудование телефонных мошенников изъято полицией в Алматы.
Задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются.
Напомним, в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге.
Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае.
В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании. В настоящее время он содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау.
Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
новости по теме
26.12.2024, 19:45 16121
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ.
В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в госорганы завладел денежными средствами граждан страны. В настоящее время задержанный помещен под стражу.
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана.
Перевозивший самолет без необходимых документов мужчина оштрафован на более чем 55 тысяч тенге.
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП.
По информации, появившейся в Сети, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки. Полицией возбуждено уголовное дело.
Нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области.
В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства.
Жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте.
В ходе проверки автомобилей местных жителей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков. По данному факту начато досудебное расследование.
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков.
Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области. Возбуждено уголовное дело.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. Она водворена в следственный изолятор.
Приговор за участие в деятельности террористических организаций вынесли двум казахстанцам.
Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.
В Алматинской области задержали сбежавшего из-под стражи преступника.
В полиции сообщили, что осужденный за кражу чужого имущества задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Алматы на территории Алматинской области. В настоящее время по факту побега проводится досудебное расследование.
Группа иностранцев совершила дерзкую кражу на 46 млн тенге из ломбарда в Астане.
Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье. Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.
В Жамбылской области изъяли свыше 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники.
По данным полиции региона, за реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 92 300 тенге, изъято 2541 пиротехническое изделие.
Жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма в бане.
Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Фигуранту дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор.
Выяснилось, что подсудимая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды. Она признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
Полиция Алматы расследует убийство молодого парня.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Позже выяснилось, что убитый парень - чемпион мира по тайскому боксу Серик Али.
Экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
Кайрат Уразбаев был признан виновным по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и приговорен к ограничению свободы на три года.
Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя.
Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
Осужденному казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане.
Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами.
Антикор проводит расследование в отношении экс-директора футбольного клуба "Каспий".
Проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается.
На казахско-узбекской границе ликвидирован туннель для контрабанды нефтепродуктов.
Злоумышленники проложили туннель протяженностью 450 метров. Через него ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.
Убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области.
В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, были остановлены два автомобиля. В одном из них инспекторы обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туши сайгака и зайца. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.
В Актюбинской области учителя истории и зубного техника осудили по делу об изготовлении наркотиков и убийстве.
Суд признал подсудимых виновными и обоим назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет. Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Более 20 Telegram-каналов по продаже наркотиков заблокированы в Алматы.
Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков".
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге.
Замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчик и эксперт технадзора приговорены к тюремному заключению.
В Жетысуской области осудили директора ясли-сада по делу о мошенничестве.
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей. Суд признал его виновным в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
19.12.2024, 22:27 30786
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Астане задержали четырех человек по делу о хищении электрокабеля.
В столице ряд жилых домов, расположенных на левом берегу, остался без электричества. Причиной стало хищение кабельной линии. Позже была задержана преступная группа из четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие.
Бегающий ночью с ножом житель Талгарского района попал на видео.
В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент, сообщив, что двое жителей района были доставлены в полицию для привлечения к ответственности. Как выяснилось, причиной конфликта стал спор между родственниками, братом и мужем женщины, которая пыталась их разнять.
В Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
При ликвидации нарколаборатории были изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.
Более 150 преступлений в год совершают казахстанцы в местах лишения свободы.
За десять месяцев 2024 года зарегистрировано 116 уголовных правонарушений, совершенных теми, кто уже отбывает наказание за предыдущие преступления и проступки.
Антикор раскрыл подробности по делу председателя Актауского горсуда и частного судебного исполнителя.
Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.
В Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции.
Предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха. Там нелегально работали шесть человек, ежедневно получая денежную оплату. В качестве сырья использовалось мясо сомнительного происхождения, приобретенное без документов.
Шымкентская чиновница брала взятки за установление детям групп инвалидности.
Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города. Дело передано в суд.
Изнасиловавший 12-летнюю падчерицу казахстанец получил пожизненный срок.
Суд установил, что обвиняемый изнасиловал малолетнюю падчерицу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ее активное сопротивление.
Экс-председатель "КазАвтоЖола" осужден за крупную растрату.
Суд приговорил экс-главу "КазАвтоЖола" к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Насильник и убийца девочки приговорен к 25 годам тюрьмы в Костанайской области.
Подсудимый, находясь состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. В суде отметили, что обвиняемый свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.
Укравшего вещдоки на 24 млн тенге полицейского осудили в области Жетысу.
После совершения преступления на протяжении 7 лет сотрудник полиции находился в международном розыске. Суд признал экс-полицейского виновным по статье УК РК "Превышение власти или должностных полномочий" и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
В Степногорске выявили факт незаконного проведения госзакупок на более чем 84 млн тенге.
Отдел государственных активов и закупок города Степногорска в нарушение требований закона "О государственных закупках" намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке теплых остановок.
В Туркестанской области выявили более 60 фактов незаконной реализации пиротехники.
Было осуществлено около 30 рейдов, в результате которых выявлено 62 правонарушения по статье "Незаконная торговля товарами или иными предметами".
Фельдшера скорой помощи избили в Костанае.
По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали. В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудника департамента госдоходов ЗКО посадили на 10 лет за крупную взятку.
Подсудимый получил взятку в размере около 76 млн тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автомобильный пункт пропуска на казахстанско-российской границе.
Военнослужащий подозревается в изнасиловании девочки.
Задержан и с санкции суда арестован военнослужащий Акмолинского гарнизона МО, находившийся на обучении. По факту изнасилования девочки возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые в незаконной регистрации 55 автомобилей приговорены к лишению свободы в Акмолинской области.
Два виновных привлечены к уголовной ответственности. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в городах Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.
В области Жетісу выявили схему массовой активации sim-карт для интернет-мошенничества.
Задержаны двое жителей области. Один из них проживал в поселке Жамбыл, а второй - в селе Достык Каратальского района. Подозреваемые занимались активацией и продажей sim-карт, которые позже использовались для регистрации в мессенджере WhatsApp и обмана граждан Казахстана.
В Петропавловске председатель суда задержан при получении взятки.
Его задержали с поличным при получении крупной взятки в $15 тысяч за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Кореи автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами шести потерпевших - жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге. Он был задержан на территории Краснодарского края РФ.
В Алматы полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в одном из ЖК.
Информация о стрельбе в ЖК появилась в Сети. Сообщалось, что неизвестный ворвался в квартиру ЖК и выстрелил в двух человек. В ДП мегаполиса заверили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве.
В Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера.
12.12.2024, 19:53 44421
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители. Полиция ведет расследование по факту убийства.
Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный водворен в СИЗО.
Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам.
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге.
Распространителей мефедрона задержали в Туркестанской области.
Возбуждены 2 уголовных дела по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые арестованы на 2 месяца.
Мошенница обманула казахстанцев на 12 млн тенге.
На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.
Одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
При личном обыске у них изъято 55 свертков с порошкообразным веществом. Подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере содержатся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.
В Атырау задержали подозреваемого в пропаганде религиозно-экстремистской идеологии.
Он использовал мечети для вербовки молодых людей. Подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности экстремистской организации. В настоящее время расследуется уголовное дело.
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев.
Уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.
Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца.
Мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью.
В департаменте полиции города заявили, что он в октябре 2024 года был уволен из органов внутренних дел. Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности.
В Абайской области задержана группа "черных" старателей.
Они занимались незаконной добычей золота. Общий ущерб составил более 3 млн тенге. Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата.
В селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Позже стало известно, что в отношении отца убитого парня завели уголовное дело.
Глава комитета МСХ осужден за коррупцию.
Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева.
По данным агентства, установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
На 10 лет осудили налоговика из Уральска за взятку в 75 млн тенге.
Также суд взыскал с него предмет взятки в размере 75 миллионов тенге. Кроме этого, у него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем. Это Toyota Camry 2014 года выпуска и Hyundai Creta 2020 года выпуска.
Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области.
В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.
Одному из фигурантов дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор.
Подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией. По совокупности преступлений суд приговорил сутенера к шести годам и восьми месяцам колонии.
Свыше 140 коробок контрафактной пиротехники изъяли в Алматы.
С начала мероприятия "Пиротехника", которое проходит с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года, полиция выявила 17 фактов правонарушений, связанных с незаконной торговлей товарами и другими предметами.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
05.12.2024, 15:00 55706
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя.
В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья - в ход пошли кулаки.
В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры. По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС.
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Караганде.
При обыске дома изъяты свыше тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP. Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.
Пожилую семейную пару жестоко убили в Алматы.
По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу.
Сотрудники и курсанты Академии МЧС в Акмолинской области осуждены за коррупцию.
Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, другой командир приговорен к штрафу в 10-кратной сумме взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Курсантам, фигурировавшим в деле, назначены штрафы.
Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.
В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.
В злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц филиала "Казахтелекома".
По данным Антикора, генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгоды для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости.
В области Жетысу задержана группа интернациональных мошенников.
Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа. При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.
Полиция начала досудебное расследование после массового отстрела собак в Косшы.
Расследование начато по статье о жестоком обращении с животным. В настоящее время ведется следствие.
В Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку.
Полиция завела уголовное дело по факту убийства собаки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
Владелец нарколаборатории приговорен к 12 годам тюрьмы в Астане.
Подсудимый договорился с сообщниками через Telegram организовать нарколабораторию в поселке Уркер. Там он изготовил для дальнейшего сбыта 82,79 кг психотропного вещества aльфа-PVP. На деньги, вырученные от продажи наркотиков, он приобрел дом и гараж для функционирования нарколаборатории.
В Алматы задержан объявленный в розыск за покушение на убийство.
В августе он напал на водителя автобуса в Таразе. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура Мангистауской области выявила хищение более 27 млн тенге в футбольном клубе "Каспий".
Кроме того, установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых пытались заставить работника клуба изменить показания. 3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан.
В Жамбылской области почти 100 человек лишили свободы за несоблюдение судебных ограничений.
Служба пробации направила 45 представлений в суд о замене наказания на лишение свободы, из них 15 удовлетворены судом, остальные на стадии рассмотрения.
В Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.
Одним из поставщиков государственного заказа по городу Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование.
В авиакомпании FlyArystan выявили факты хищения денежных средств.
Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба.
В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.
Глава отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку в 1,1 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Павлодарской области изъяли 25 тонн ценных рачков.
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.
Двоих жителей Астаны осудили за незаконный обмен криптовалюты.
Приговором суда двое лиц осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге.
Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке.
Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.
Суд приговорил виновных по делу о смерти ученика спортшколы в Актобе к лишению свободы.
Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Второй подсудимый получил 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
29.11.2024, 16:25 71021
В Омске обсудили межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение Эксклюзив КТ
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В Омске состоялась конференция "Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири, межконфессиональное добрососедство, межнациональное единение".
В ходе конференции выступил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Казахстан наш очень близкий союзник в политическом смысле. Но для нас, мусульман - это наши братья и сестры, которые придерживаются общих традиций, ханафитский мазхаба. У нас на протяжении многих веков было единое образовательное поле. Мы читали одни и те же книги. Этот диалог, эти взаимоотношения на века. Я очень надеюсь, что наши отношения будут только укрепляться. Пятничная служба в первой городской Соборной мечети Омска показала мне очень добрые примеры того, как находясь в России, мусульмане казахи сохранили свои традиции - уважение к старшим, детям, национальная форма одежды. Это все говорит о наших древних корням и в то время, когда размывают национальные, религиозные, языковые традиции, наши народы, в том числе казахи, проживающие на территории России, - сохраняют свою историю. Здесь это возможно, потому что наше законодательство стоит на страже наших традиционных ценностей.
Наши народы и религии всегда жили в дружбе и взаимопонимании, мы придерживаемся наших ценностей и никому не дадим их у нас отнять или навязать несвойственные нам традиции той же Европы. То, что творилось, например, на открытии Олимпийских игр во Франции - оскорбление верующих всего мира.
Где же те ребята, те "герои", которые воевали в ИГИЛ? Это специальное движение, созданное иностранными разведками, которое боролось с мусульманами. Они заживо сжигали детей, женщин - творились ужасы. Руководителей этих группировок готовили в тюрьмах Гуантанамо. И где теперь эти ребята, провозглашавшие удивительные ценности, "справедливость", что они хотят построить мир? Где они сегодня, когда 200 тысяч мусульман в Палестине убито? Почему они их не защищают? Никакого разговора о том, что они воюют за справедливость - быть не может", - рассказал Альбир Крганов.
Официальный представитель УФСБ РФ по Омской области Ирина Руснак в своем докладе отметила важность сохранения традиционных ценности и культурно-исторических связей между народами.
"Прикрываясь украинской повесткой, США, Великобритания, их союзники по НАТО осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела России, предпринимают настойчивые попытки разрушить традиционные ценности и культурно-исторические связи между народами. В числе ключевых задач - смена действующего руководства, внешнего и внутриполитического курса России, а в перспективе - разделение государства на ряд мелких субъектов международного права.
Характеризуя угрозы безопасности конституционного строя, формируемые с использованием идеологии экстремизма и терроризма, особое внимание мы уделяем религиозному и национал-сепаратистскому фактору. Несмотря на разнообразие экстремистских и террористических течений, их мировоззренческую основу составляют тесно взаимосвязанные религиозные и националистические идеи. Как система идентификации "свой - чужой", они являлись важнейшими инструментами становления и развития гражданского общества и государства.
Во внешнеполитической сфере религия и национализм продолжают использоваться для продвижения и защиты геополитических интересов. Исходя из этого, на примерах арабо-израильского, армяно-азербайджанского и других конфликтов мы понимаем, что религиозные и национально окрашенные войны - это самые страшные, кровопролитные войны, в них нет места компромиссам и примирению. А их перенос на территорию России угрожает напрямую конституционному строю.
Сохраняется опасность вовлечения в террористическую деятельность трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Эта среда в значительной степени обособлена, пропитана криминальными связями, подвержена воздействию деструктивной пропаганды, и в любой момент может быть использована для совершения преступлений, в том числе терактов и организации массовых беспорядков.
В общественное сознание внедряется чуждые нашим культурам идеи и ценности. Насаждается взаимная ненависть на национальной и религиозной почве. Целенаправленно уничтожается наша историческая память. Конечная цель идеологической работы запада с молодым поколением - разделение братских народов на многие десятилетия.
В целом в ближайшее время мы прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма. Иностранные боевики, прошедшие Афганистан, Сирию, Украину, будут "расползаться" по горячим точкам, либо возвращаться в страны схода и начнут распространять боевой опыт.
Сегодня перед нами стоит очень важная задача - сохранить родину и мир. Сегодня мы должны спасти души наших детей.
В этих условиях эффективным инструментом противодействия является реализация комплекса долгосрочных, скоординированных мер по формированию в обществе идеологического иммунитета, по сохранению исторического и культурного суверенитета, по укреплению межнационального и межконфессионального диалога", - доложила Ирина Руснак.
Напомним, пресс-тур в Омскую область и Уфу был организован Россотрудничеством Казахстана для освещения сотрудничества между РК и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Уфе.
В этот же день для журналистов провели экскурсию по недавно построенной первой городской Соборной мечети Омска. Мечеть стала не только местом молитвы, но и центром духовного просвещения и культурного обмена. В мечети есть классы для обучения, где молодое поколение изучает основы ислама и ценности мирного сосуществования. Учебные помещения оснащены современный техникой, а библиотека предоставляет доступ к большому собранию религиозной и культурной литературы.
В ходе пресс-тура журналисты познакомились с общественной организацией "Казахи Омска". Председатель правления ОО Куаныш Елеутаев и его коллеги радушно встретили журналистов из Казахстана и рассказали о проектах и достижениях омских казахов.
Казахи - это второй по численности этнос Омской области и десятый в России. Нашей отличительной особенностью здесь является высокий процент урбанизации, больше половины. Нашей организации уже 15 лет. Мы являемся одной из наиболее известных казахских общественных организаций", - говорит руководитель организации.
По словам Куаныша Елеутаева, перед российскими казахами сейчас стоит задача укрепления национальной идентичности путем изучения казахского языка и его распространения среди молодежи.
На базе организации изучается казахский язык, преподаются уроки домбры и вокала, проводятся спортивные турниры среди разных возрастных категорий, организовываются концерты, праздники и масштабные уличные игры. Существует множество хореографических ансамблей, самый сильный из них - танцевальный коллектив "Ажар". Воспитанники и преподаватели показали казахстанской делегации свои номера и сценические образы, подготовленные на достойном, высоком уровне.
Вместе с тем "Казахи Омска" более 10 лет выпускают двуязычную газету, которая в этом году была признана лучшим казахоязычным СМИ о Казахстане, - организация выиграла миллион тенге на премии "Уркер". Кроме того, омские казахи получили государственную награду - медаль "Шапагат" от президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Также журналистов провели по улице имени казахского историка и этнографа Шокана Уалиханова, который учился в Омске. К слову, в 2016 году эту улицу признали самой красивой в городе.
28.11.2024, 18:50 74386
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры.
Его подозревают в мошенничестве. Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.
Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.
Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.
Чиновник брал взятки за восстановление села после паводка в Актюбинской области.
Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе. Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.
К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков.
Решением суда двое астанчан признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена за присвоение 49 млн тенге.
Бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы.
Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана.
По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.
В Карагандинской области украли болты с железнодорожных путей.
На перегоне Көкпекті - Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов.
В Туркестанской области осудили руководителя ветеринарной службы.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий.
Главу управления полиции Кызылординской области подозревают в коррупции.
Подозреваемый задержан. Также он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ.
По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Выделенные на противопаводковые мероприятия 300 млн тенге похитили в Акмолинской области.
Завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь". Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.
Одиннадцать фактов изнасилования детей в соцучреждениях выявили в Павлодарской области.
Восемь фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. 3 факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения.
Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента.
По словам студентов, завуч, физруки и старшекурсники три с лишним часа издевались над ними в подвале учебного заведения. Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.
Жители Туркестанской области занимались незаконной добычей гравия.
Задержано четверо подозреваемых. В ходе обыска полицейские изъяли у них один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.
В Астане суд вынес приговор участникам нападения на следователя.
Сотрудник правоохранительных органов вел расследование в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения. В ходе следствия он арестовал активы компании. Из мести трое осужденных организовали нападение на следователя. Суд приговорил организатора нападения к 5 годам лишения свободы, двое других участников получили 4 и 3 года лишения свободы.
В Атырауской области виновника в жестоком убийстве приговорили к пожизненному лишению свободы.
Подсудимый поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Из-за сильного пожара получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их, знакомый, разбив окно, выпрыгнули с потерпевшей на улицу. В результате в квартире погибли сын и дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов в больнице, ее знакомый выжил.
Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане.
Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области.
Женщина получила средства через доверенных лиц от 81 предпринимателя за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта. В отношении общественницы ведется досудебное расследование по факту мошенничества, она взята под домашний арест.
В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом.
Суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.
Жителей Туркестана оштрафовали на 369 тысяч тенге за ввоз религиозной литературы.
Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
26.11.2024, 23:14 79651
Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и России
Фото: Посольство РФ
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В конференц-зале "Қазмедиа орталығы" состоялось значимое событие для научного и культурного сообщества Казахстана и России - круглый стол "Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и Российской Федерации", основным вопросом которого стала презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики". Организатором мероприятия выступил Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", сообщает пресс-служба посольства РФ.
Мероприятие прошло в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, подчеркивая актуальность обсуждаемых на мероприятии тем для укрепления культурного диалога и партнерских отношений между Казахстаном и РФ.
Открывая мероприятия директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев указал на важность монографии как примера научной дипломатии, направленной на укрепление общего исторического наследия. Он отметил уникальный подход исследования, который, в отличие от большинства исследований этого периода представляет собой попытку политического анализа процессов присоединения Казахской степи к Российской империи. Работа построена на общедоступных документальных источниках, которые хранятся в крупнейших российских библиотеках. Авторы монографии ставя этот набор данных во главу угла особое внимание уделяют внимание объективному анализу статистических и документальных данных.
Научный руководитель ЦАИ "Евразийский мониторинг", кандидат исторических наук Таисия Мармонтова определила жанр исследования, "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", как "монографию в документах". Этот подход совмещает традиционную авторскую интерпретацию с анализом первоисточников, позволяя предложить свежий взгляд на сложный исторический процесс интеграции Казахской степи в состав Российской империи. Причем акцент был сделан на то, что сложный и весьма сенситивный период отечественной истории в фокус внимания взяли политологи.
Главной задачей исследования стало предоставление объективного и сбалансированного анализа, исключающего идеологическую предвзятость. В работе основное внимание уделено документальным источникам из фондов государственной публичной исторической библиотеки и Российской государственной библиотеки. Такой подход позволил рассмотреть социально-экономические, политические и культурные аспекты процессов с точки зрения имперского центра. Для достижения этой цели использовался комплекс общенаучных и специализированных методов, включая политический анализ. Они обеспечили возможность безэмоциональной оценки исторических событий и их влияния на современную казахстанско-российскую дипломатическую повестку.
Статистика стала основным инструментом для изучения ключевых аспектов исторического процесса: количественные данные минимизировали влияние субъективных интерпретаций, что позволило выявить реальные изменения в демографии, экономике и социальных отношениях; раскрыла влияние имперской политики на интеграцию казахских земель в экономическую систему Российской империи; показала миграционные изменения и их влияние на социальную структуру региона получили объективное обоснование. Данные о местной власти и налогообложении показали особенности взаимодействия имперской администрации с регионом. Изучение инфраструктуры, включая железные дороги, подчеркнуло стратегическую роль Казахской степи. Новая монография направлена не только на профессионалов, но и на широкую аудиторию, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению культурного диалога между Казахстаном и Россией.
Директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, обратил внимание собравшихся на то, что исследование предлагает уникальный взгляд на сложные процессы интеграции Казахстана в состав Российской империи, делая упор на объективный анализ исторических источников и статистических данных. Она показывает, как административные реформы, экономические изменения и культурные взаимодействия формировали регион. Монография помогает осмыслить сложность геополитической роли Казахской степи, включая ее современное значение, и способствует борьбе с мифами, представляя точную и основанную на документах картину прошлого. Авторы работы- практикующие исследователи в области международных отношений, и их исследование через призму авторской методологии дает возможность интерпретировать прошлое Казахстана через призму современных вызовов геополитики. Специфика работы заключается в отказе от идеологической предвзятости и попытке осмыслить взаимосвязь между историческим опытом и нынешними дипломатическими реалиями. Для устойчивого будущего важно учитывать уроки истории, делая акцент на взаимопонимании и учете национальных интересов обеих сторон.
Заместитель директора Института международного образования РГУ имени Косыгина Александр Дроговоз обратил внимание на то, что работа носит научно-популярный характер. История играет ключевую роль в формировании национальной и культурной идентичности. Научно-популярные работы помогают людям понять свое прошлое, оценить вклад предков и осознать важность сохранения культурного наследия. Это особенно актуально для стран, где историческая память является основой формирования общества.
Также спикер обратил внимание на некоторые разделы исследования, где на основе статистических данных можно делать реальные выводы о взаимодействии. Роль Великой Сибирской железной дороги 11 июля 1894 года встречали первый поезд жители Петропавловска. Железная дорога серьезно оживила торговлю, стимулировала развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Со станции ежегодно отправлялось свыше 1 млн пудов мяса, до 1,5 млн штук овчинно-кожаных изделий, 50-60 тысяч пудов сливочного масла и другой продукции, которая была хорошо известна в Вене, Париже, Берлине, Гамбурге, Стамбуле и других городах. Историческое значение и начальные успехи строительства железной дороги в Петропавловске нашли свое продолжение и сегодня, с учетом важности станции в транспортной и экономической инфраструктуре региона.
Статистика позволяет выявить интересные и важные тенденции в экономической жизни региона, отражающие адаптацию местного населения к новым экономическим возможностям. Данные о выращивании льна и конопли в Кокчетавском и Атбасарском уездах показывают, как предприимчивые казаки и переселенцы использовали сельскохозяйственные культуры для получения практической пользы. Например, льняные и конопляные поля обеспечивали сырье для производства масла и волокон, которые использовались для изготовления холстов, веревок и снастей. В частности, изучение календарей "Вся Россия" позволила сделать выводы, как производство льна значительно возросло с 7,731 пуда в 1889 году до 40,555 пудов в 1902 году, что свидетельствует о росте его значимости в местной экономике. Напротив, производство конопли сократилось с 18,985 до 13,055 пудов, что может говорить о смене приоритетов или изменении спроса. Эти данные не только показывают изменения в сельском хозяйстве, но и дают возможность глубже понять, как население региона адаптировалось к экономическим вызовам, превращая природные ресурсы в ключевые элементы своего выживания и процветания.
Статистические данные о ярмарочной торговле в Акмолинской области демонстрируют ее значимость как динамичного экономического явления, формировавшего не только местные рынки, но и соединявшего регион с более крупной экономической системой Российской империи. В течение года в области проводилось множество ярмарок, каждая из которых привлекала разнообразных участников - от местных жителей до торговцев из других губерний. Ярмарки делились на летние и осенние, каждая из которых имела свои особенности. Например, летние ярмарки, такие как Ассигнационная в Акмолинске и Тайыншинская в Петропавловском уезде, традиционно концентрировались на сезонных товарах, включая скот и сельскохозяйственную продукцию. Осенние ярмарки, такие как Покровская в Кокчетавской станице или Александро-Невская в Арык-Балыкской, имели более широкий ассортимент, включая колониальные и мануфактурные товары. Объем ярмарочной торговли впечатлял: обороты отдельных ярмарок варьировались от 200 до 700 тысяч рублей, а совокупные обороты 40 ярмарок достигали более 6 миллионов рублей по привозу и более 4 миллионов рублей по сбыту. Основные товары включали скот и сырые продукты в качестве предметов вывоза, а также промышленные товары, завозимые из центральных частей империи. Эти данные подчеркивают, что ярмарки играли не только экономическую, но и социальную роль, укрепляя связи между разными регионами и способствуя развитию торговой инфраструктуры в степи.
В рамках обмена мнениями по итогам презентации монографии участники круглого стола обсудили влияние общей истории на национальную идентичность, деколонизационный дискурс в современных исследованиях и перспективы казахстанско-российских научных проектов. Среди гостей мероприятия были представители академического сообщества, дипломатических кругов и общественных организаций, включая декана Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета "Астана" Саята Баймуратулы, профессора Евразийского национального университета имени Гумилева Светланы Ковальской.
Основные выводы дискуссии:
- Новая монография демонстрирует важность статистики для понимания социально-экономических изменений, таких как развитие торговли, миграционные процессы и адаптация местного населения к новым условиям;
- работа подчеркивает роль дипломатии и экономического сотрудничества в интеграции Казахской степи в Российскую империю.
В заключении модератор круглого стола Алибек Тажибаев резюмировал ключевые предложения и выводы, подчеркнув значение монографии для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Россией.
Мероприятие завершилось торжественной церемонией презентации книги, вручением экземпляров участникам и автограф-сессией авторов.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.11.2024, 21:25 91386
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Отчим подозревается в надругательстве над 15-летней падчерицей в Павлодарской области.
По факту изнасилования заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в АФМ.
По данным агентства, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков.
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России.
Он путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.
В Казахстане с начала года задержали 14 лжеполицейских.
В частности, в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получала ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге. Также в Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.
Экс-полицейский подозревается в убийстве мужчины в ЗКО.
Бывший полицейский задержан и помещен под стражу. Возбуждено расследование по статье УК РК "Убийство".
Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании. Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Браконьеров задержали в области Абай.
В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 килограммов рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке. Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности.
В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы.
Их подозревают в хищении 45 млн тенге путем интернет-мошенничества у жителей Кызылорды.
В Астане суд вынес приговор по делу о грабеже и похищении человека.
Двое подсудимых признаны виновными по совокупности преступлений. Одного из них приговорили к 7 годам, а второго к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действиях рецидива преступления.
В Казахстан из Турции доставили подозреваемого в участии в международной террористической организации.
Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.
Транснациональная ОПГ вывезла из Казахстана в Турцию золото на 5 млрд тенге.
По информации суда, с 2017 по 2021 год контрабандисты незаконно вывезли из страны свыше 190 кг драгметалла.
В Алматы обнаружили оборудование мошенников.
Обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору. Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.
В Рудном живодер ударил собаку ножом.
Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
В Семее учителя подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы.
В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования. Ущерб был возмещен.
В Казахстане ликвидировали очередной наркоканал.
По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы.
Казахстанца осудили на 22 года по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке в Актюбинской области.
После убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.
Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций.
Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам.
В Уральске "заминировали" школу.
Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
В Алматы на 7 лет осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории.
Он признан виновным в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства.
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске
Причастную к изготовлению и сбыту "синтетики" ОПГ ликвидировали в Казахстане.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Львенка пытались продать в Шымкенте.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. Зарегистрировано уголовное дело.
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане.
По данным прокуратуры области Улытау, через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ.
В Алматы на контролера автобуса напали с ножом.
Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.
В Павлодарской области расследуют рейдерский захват крупного предприятия.
Преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом, длительное время осуществляла захват имущества предпринимателей с применением угроз путем фальсификации документов. В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.
Очередное жестокое избиение девушки попало на видео в Актау.
В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми.
Заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.
Подозреваемый в изнасиловании ребенка покончил с собой в Павлодарской области.
Приемного отца заподозрили в изнасиловании девочки в Павлодарской области. Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?