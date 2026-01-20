19.01.2026, 22:35 3161
Год председательства в ШОС. Кыргызстан будет центром принятия ключевых решений в мировой политике
Начало 2026 года ознаменовался серией событий, свидетельствующих о кризисе международного права и утрате функций ООН по поддержанию мира. Из Венесуэлы выкрали президента Мадуро, очень тяжелый период переживает Иран, США обозначили намерение аннексировать Гренландию, не считаясь с мнением европейских союзников. На этом фоне обозначились глубокие экономические противоречия, которые грозят перерасти полномасштабные торговые войны. Еще вчера, казалось бы, надежные партнеры, сегодня облагают пошлинами друг друга из-за геополитических разногласий. Узел геополитических проблем затягивается все туже, приближая крах глобальной архитектуры безопасности, сообщает информационное агентство "Кабар".
В ситуации глубокой, а возможно и затяжной неопределенности, блок стран ШОС оказался наиболее защищен от воздействия разрушительных экономических цунами, вызванных геополитическими разломами. Регион взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества, вопреки внешней конъюнктуре, устойчив, при этом в ряде государств, благодаря новым механизмам взаимодействия, диверсификации торговли и выстраиванию логистики, наблюдается рост ключевых показателей развития экономик. То есть сейчас ШОС закрепляет за собой статус набирающего силу полюса мира, причем именно в этот очень важный период Кыргызстан председательствует в этом международном институте.
Конечно, можно говорить о том, что Бишкек становится центром мировой политики. Но ключевым моментом во всей этой истории становится именно то, что это происходит на стыке времен, когда возрастает роль новых центров цивилизационного развития, приходящих на смену рушащейся системе международных отношений и глобальной безопасности.
Глава научно-исследовательского центра ШОС при КГНУ Улугбек Ерешеев акцентирует внимание на том, что Кыргызстан становится участником глобальных процессов, и сейчас активная дипломатия и инициативы Бишкека будут иметь существенное значение всего Евразийского пространства.
Вот, например, президент США, движимый лозунгом "Америка прежде всего!", уже создает свою собственную альтернативу ООН, названную ею - "совет мира". Это данность, и это реакция главы Белого дома на пугающую глобальную турбулентность. Чьи интересы в этой структуре будут стоять на первом месте, я надеюсь, что лишний раз никому объяснять не нужно. Поэтому для нас очень важно, что уже сейчас ШОС не просто обозначится как полюс нового мира, но и окрепнет экономически. Создаются новые производства, наращивается транспортный каркас и диверсифицируется логистика. Благодаря этому торговля между партнёрами год от года растет, относительно небольшие страны находят свою нишу в укрепляющемся взаимодействии между Россией и Китаем, а еще в ШОС входят такие страны как Индия и Пакистан, а также наши ближайшие соседи. ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция - являются партнерами по диалогу. Налаженные механизмы взаимодействия между членами ШОС позволяют объединению минимизировать зависимость от внешних факторов. При этом евразийское партнерство имеет очень широкие перспективы, поэтому активная и эффективная дипломатия Кыргызстана, нацеленная на интенсификацию сотрудничества инициативы, своевременная реакция на сдвиги глобальной конъюнктуры будут значимы для укрепления Шанхайского духа и наполнения его конкретным содержанием", - подчеркивает Улугбек Ерешеев.
Фактически Кыргызстан становится медиатором между крупными странами-партнерами на Евразийском континенте, и участвует в формировании новых правил международного взаимодействия. Государственный и политический деятель Токон Мамытов говорит, что ключевой элемент стабильности в ШОС заключается в том, что Организация ни с кем не конкурирует и никому себя не противопоставляет. Страны-партнеры действуют в логике собственной выгоды, при этом совершенствуют механизмы взаимодействия и экономического развития с учетом национальных интересов друг другу, на доверительной и уважительной основе.
Как мы видим, остальной мир уходит от принципа юридического равенства государств к иерархической системе силы, где решающим фактором становится не право, а возможность принуждения. С учетом того, что Кыргызская Республика председательствует в ШОС, значение и ответственность этой миссии качественно возрастает. Шанхайская организация сотрудничества одна из немногих площадок, которая устояла в условиях санкционных, торговых и тарифных войн, сохранила диалог между государствами с разными моделями развития и интересами, выдержала военно-политические кризисы. В условиях эрозии универсальных институтов глобального управления ШОС фактически становится опорой альтернативной архитектуры безопасности, основанной на суверенном равенстве государств, невмешательстве во внутренние дела, консенсусе, а не принуждении. В условиях разрушения прежней системы международных ограничений именно такие площадки, как ШОС, и такие государства, как Кыргызстан, становятся носителями ответственности за сохранение принципов суверенитета, равенства и предсказуемости мировой политики", - резюмирует Токон Мамытов.
Как отмечают эксперты, саммит ШОС в Бишкеке станет одним из главных событий в мировой политике в 2026 году. Все 10 стран-членов будут представлены национальными лидерами, еще 17 государств-партнеров по диалогу будут участвовать в политическом форуме как минимум на уровне глав правительств. Столица Кыргызстана станет центром принятия стратегических решений на долгосрочную перспективу. Повестка предстоящего мероприятия сконцентрирована вокруг вопросов долгосрочной стабильности, экономического развития, дальнейшего укрепления и диверсификации транспортной инфраструктуры и внедрения цифровизации.
Бишкек примет крупное международное событие в год, когда Шанхайская организация развития будет отмечать четверть века со дня создания, саммит под девизом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Социальная деградация: исчезновение семьи, убийства и наркоторговля
Самыми тяжкими и общественно опасными преступлениями традиционно считаются убийства, поскольку они посягают на основное и неотъемлемое право человека - право на жизнь. Каждое такое преступление вызывает широкий общественный резонанс.
В частности, 25 декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Позже, 8 января, стало известно, что подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск. 13 января сообщалось, что дочь и зять убитых в Атырауской области пенсионеров объявлены в международный розыск.
Между тем в области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены. Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А в Кызылорде были убиты женщина и ее 34-летняя дочь. Подозреваемым оказался сосед погибших.
9 января 2026 года в результате поножовщины в Экибастузе скончался мужчина, одну женщину госпитализировали. По данным полиции, "подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Проводятся все необходимые следственные действия".
Тем временем был задержан подозреваемый в убийстве девушки в Шымкенте. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Мотивы и обстоятельства преступления предстоит установить следствию. В конце прошлого года подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан. Его подозревают в похищении граждан и насильственном завладении их имуществом.
Еще одним из самых страшных преступлений является изнасилование. В конце декабря сообщалось о том, что в Туркестанской области несовершеннолетнего насильника маленькой девочки приговорили к 10 годам лишения свободы. Как установлено судом, в июле нынешнего года подсудимый под предлогом беседы на улице увел под мост маленькую девочку и там, воспользовавшись ее беспомощностью, изнасиловал. Также в конце прошлого года информация о жестоком надругательстве над 13-летней девочкой появилась на странице фонда "Не молчи" в соцсетях. Согласно информации, еще в сентябре 2024 года семиклассницу после школы затащили на стройку, где подвергли групповому изнасилованию и жестоким побоям. Канцелярским ножом на руке изверги вырезали ей ругательное слово. Происходящее снимали на телефон. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело только по статье УК РК "Изнасилование несовершеннолетней". Также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Отдельную категорию криминальных происшествий составляют конфликты, переросшие в насилие. В ряде случаев ссоры и бытовые разногласия заканчивались причинением тяжкого вреда здоровью.
В конце декабря городе Темиртау Карагандинской области конфликт из-за форточки в автобусе закончился поножовщиной. Нарядом полиции на месте установлен и задержан 30-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. В январе сообщалось, что двое жителей Костанайской области получили по 5 лет ограничения свободы за избиение полицейского. Инспектору были причинены множественные телесные повреждения, а также повреждено форменное обмундирование.
Также на жителя Уральска завели уголовное дело после нападения на медработника. Медик получил ушибы лица и ссадины на шее.
В середине января астанчанина задержали за выстрел из охотничьего ружья в человека. Пострадавший является сотрудником правоохранительных органов и на момент инцидента находился в трудовом отпуске.
Наряду с преступлениями против жизни и половой неприкосновенности значительное место в криминальной сводке занимают правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Данная категория преступлений напрямую влияет на уровень общей преступности и общественную безопасность.
К примеру, в конце прошлого года стало известно, что в городе Актобе ликвидирован интернет-магазин по продаже психотропных веществ. Общий оборот магазина составил более 50 млн тенге. По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Астане. Кроме того, департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. В санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.
Между тем в Актау сотрудники полиции изъяли около 400 граммов героина, подозреваемые задержаны. В целом порядка 49 тонн наркотиков изъяты в 2025 году в Казахстане. В январе 2026 года сообщалось, что в Карагандинской области у организатора подпольной нарколаборатории изъята крупная партия мефедрона и прекурсоров. Наркопреступнику грозит пожизненное лишение свободы.
В середине января в Алматы пресекли незаконное хранение синтетических наркотиков. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является синтетическим наркотическим средством. Общий вес составил более 7 граммов.
Еще одной громкой новостью стал приговор экс-начальнику колонии в Павлодаре. Как установило расследование, экс-руководитель колонии за вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания. Кроме того, в ходе исполнения служебных обязанностей им было допущено разглашение служебной информации. Суд назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Тем временем в Шымкенте трех сотрудников колонии задержали по подозрению в пытках.
Также стоит отметить, что в последние годы мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений.
К примеру, в конце декабря стало известно, что жительница Акмолинской области оформила кредиты на пенсионеров на сумму более 7 млн тенге. Суд приговорил мошенницу к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. В начале января сообщалось, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции из Российской Федерации гражданина РК, подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере. В 2024-2025 годах в Таразе мужчина, представляясь сотрудником коммерческой организации, предлагал гражданам вложить денежные средства в якобы прибыльный совместный бизнес по оптовой закупке и реализации товаров.
Кроме того, стало известно, что более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. А в Шымкенте задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму более 80 млн тенге, которая находилась в международном розыске. Также подозреваемая в мошенничестве на 130 млн тенге возвращена из Турции в Казахстан.
9 января сообщалось о вынесении приговора по громкому делу о мошенничестве в Астане. В период с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор пожертвований на лечение своего сына, у которого после рождения в 2019 году были диагностированы тяжелые заболевания. В результате на банковские счета супругов и матери осужденной поступило около 2,2 млрд тенге, из которых порядка 1,4 млрд тенге составили благотворительные пожертвования. При этом, по данным суда, лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка.
Позже стало известно, что в области Жетісу троих несовершеннолетних подозревают в мошенничестве с использование искусственного интеллекта. По данным прокуратуры, они использовали ИИ для подделки чеков.
Помимо этого, АФМ выявило схему незаконного присвоения квартир для уязвимых слоев населения в Астане. Подозреваемые находятся под стражей. Тем временем разыскиваемый за причинение государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге гражданин Казахстана экстрадирован из Грузии. По данным следствия, в 2023-2024 годах в Алматы подозреваемый, возглавляя коммерческую организацию, действуя в группе лиц по предварительному сговору, организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.
Существенную долю преступлений имущественного характера составляют хищения. Эти правонарушения наносят материальный ущерб как гражданам, так и организациям.
В частности, в конце декабря сообщалось, что АФМ расследует хищение имущества "АрселорМиттал Темиртау". Похищено более 30 тыс. тонн продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге. Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. В начале января в Туркестанской области вынесен приговор группе лиц за хищение 271 млн тенге сельскохозяйственных субсидий. Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет 6 месяцев. В бюджет взыскано 140 млн тенге.
12 января сообщалось, что в Астане раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств на станции скорой медицинской помощи. Ущерб государству составил 850 млн тенге, уголовное дело направлено в суд.
Тем временем в Караганде задержали группу по подозрению в вымогательстве у воспитанников детского учреждения. По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели денежными средствами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 млн тенге. Пострадавших принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях.
Наряду с преступлениями имущественного характера в стране были зафиксированы нарушения, связанные с незаконным импортом и контрабандой.
В начале января Министерство внутренних дел Казахстана пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги. Были задержаны два браконьера, один из которых иностранный гражданин. Они пытались незаконно перевезти через государственную границу 1882 рога сайги, спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Между тем службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу. С санкции суда один из руководителей управления департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы задержаны и заключены под стражу.
Также с 9 по 12 января в стране проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қару". По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 340 единиц оружия. В том числе изъято похищенное при январских событиях оружие.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
Социальная деградация: тело новорожденного в мусорном баке, жестокие конфликты и убийства
Убийства и преступления против половой неприкосновенности остаются одними из самых тяжких уголовных правонарушений, вызывающих широкий общественный резонанс. Подобные дела, как правило, сопровождаются сложными расследованиями и повышенным вниманием со стороны общества и правозащитников.
В последние недели правоохранительные органы сообщали о новых уголовных делах, связанных с убийствами и изнасилованиями.
В частности, в начале декабря стало известно, что в Жамбылской области 14-летняя девочка с инвалидностью забеременела после изнасилования. В полиции начали досудебное расследование. Подозреваемый был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции.
15 декабря сообщалось, что насильник несовершеннолетней получил пожизненный срок в Акмолинской области. Как рассказали в полиции, по делу об изнасиловании несовершеннолетней отсутствовали прямые улики, записи камер видеонаблюдения и очевидцы, способные указать на подозреваемого. Единственными ключевыми обстоятельствами по делу стали показания потерпевшей. Тем не менее следователю удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. В конце декабря стало известно, что житель Туркестанской области получил пожизненный срок по делу об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Также в Мангистауской области заведено уголовное дело после сообщений о надругательстве и жестокой травле 13-летней девочки.
В целом в Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. По данным finprom.kz, за январь-октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 3,1 тыс. таких правонарушений - на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Убийства остаются одними из наиболее тяжких преступлений против личности. К примеру, 3 декабря стало известно, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством. Подсудимый приговорен к 20 годам тюрьмы. Через несколько дней появилась информация о приговоре жителю Карагандинской области за убийство с особой жестокостью. Ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. А жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
Между тем в Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 10 декабря сообщалось, что сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя.
10 декабря стало известно о шокирующей находке в Кентау. Тело новорожденного обнаружили в одном из мусорных контейнеров в городе. Сообщалось, что полиция ищет мать малыша.
Хулиганство и жестокие конфликты остаются одними из самых распространенных правонарушений в общественных местах. Подобные инциденты нередко перерастают в драки, сопровождаются применением силы и создают угрозу безопасности окружающих.
В частности, в начале декабря сообщалось, что в Атырау уголовное дело завели после избиения ученицы 11-го класса частной школы "Тагылым". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, подозреваемая установлена и она тоже оказалась несовершеннолетней. Ее допросили в присутствии законных представителей.
Позже студентку одного из колледжей жестоко избили в Алматы. В полиции заверили, что виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Тем временем групповое избиение парня расследуют в Алматинской области. Двое подозреваемых задержаны.
8 декабря появилась информация о том, что в Костанае санитар вытрезвителя жестоко избил пациента. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.
Между тем вооруженный ножом дебошир угрожал работникам магазина электроники в Сатпаеве. Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина размахивает ножом перед сотрудниками магазина. Продавцы, вооружившись подручными средствами, смогли вытеснить нарушителя из помещения. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан по горячим следам.
12 декабря появилась информация, что в Алматы сотрудники специального отряда быстрого реагирования пресекли серию конфликтов, предотвратив возможные последствия для граждан. В частности, сообщалось о конфликте между мужчиной и женщиной. Полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в подразделение полиции для разбирательства.
В конце декабря в Сети распространилось видео, на котором пассажир маршрутного автобуса в Алматы проявляет агрессию и пытается ударить ногами иностранного гражданина. Нарушитель был высажен из автобуса. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Позже в Алматы полицейские задержали подозреваемого в нападении на преподавателя одного из университетов города.
Позже стало известно, что мужчину ранили ножом на столичном вокзале "Нұрлы Жол". Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в ИВС.
Тем временем неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в городе Риддере Восточно-Казахстанской области. Позже был задержан 31-летний местный житель. Нарушитель привлечен к ответственности по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах". По решению суда он подвергнут административному аресту на пять суток.
Вместе с тем в Сети периодически распространяются видеоролики с неоднозначным контентом, которые вызывают общественный резонанс и становятся поводом для проверок со стороны уполномоченных органов.
В начале декабря в Астане блогера задержали после резонансного видео, содержащего непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей. Между тем в Семее стендап-блогера арестовали за нецензурную брань во время выступления. Видео с мероприятия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.
В конце месяца в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео, на котором запечатлен кот, помещенный в барабан стиральной машины. Автор ролика пояснила, что происходящее носило "шуточный" характер: якобы барабан стиральной машины был прокручен без воды всего один раз, после чего животное сразу извлекли. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью животного нет. Тем не менее сам факт подобного обращения стал основанием для привлечения владелицы кошки к административной ответственности за жестокое обращение с животными.
Между тем преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, продолжают фиксироваться в разных регионах страны.
К примеру, 4 декабря сообщалось, что в Шымкенте выявили международную наркосеть, действовавшую через Telegram. Задержано 24 человека, среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму более 500 млн тенге. Деньги проходили через банковские карты дропперов и нелицензированные криптобиржи.
8 декабря появилась информация о том, что лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы. Возбуждено уголовное дело.
Позже появилась информация о задержании подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков в ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 14 декабря в пункте пропуска "Айша-биби" Жамбылской области Пограничной службой КНБ пресечена попытка провоза крупной партии наркотических веществ. Обнаружено 36 упаковок с подозрительным веществом, на отдельных из которых имелась маркировка "999". Экспертизой установлено, что изъятые вещества общим весом более 30 кг являются наркотиками, из которых: героин - 0,999 кг, опий - 3,620 кг и гашиш - 25,949 кг.
Также преступления, связанные с хищением и мошенничеством, а также коррупцией и вымогательством, продолжают фиксироваться на территории страны. Такие дела затрагивают как граждан, так и организации.
К примеру, в Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене. Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.
Между тем в Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств. Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на две квартиры и земельный участок подозреваемого.
9 декабря сообщалось, что хищение бюджетных средств при закупке медоборудования выявило АФМ в Туркестанской области. По информации ведомства, "бывший главный врач ГКП "Казыгуртская районная центральная больница" организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров". Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.
11 декабря стало известно, что в области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства. По данным АФМ, "в октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены".
Позже в Усть-Каменогорске был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего акима Риддера, экс-руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" Даулета Батырбаева и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Бывшего акима Риддера осудили на 7 лет.
В Костанайской области выявлены хищения при закупках медоборудования на сумму свыше 2 млрд тенге. Задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя областного управздрава, а также главный врач и поставщик оборудования.
12 декабря сообщалось о задержании двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч в Кызылординской области. Задержанные находятся под стражей на два месяца, ведется расследование, заверили в полиции.
Между тем Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино. Одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.
Кроме того, в Алматинской области был выявлен и задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории Федеративной Республики Германия. По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро. Во время обысков у задержанного изъяли технические устройства для хранения данных и другие вещественные доказательства.
Также стоит отметить, что коррупционные правонарушения, включая дачу и получение взяток, остаются серьезной проблемой для страны.
К примеру, 22 декабря сообщалось, что Шымкенте суд рассмотрел резонансное дело о создании организованной преступной группы в специализированном центре обслуживания населения № 2. По делу проходили 15 человек, обвиняемых в получении взяток и легализации преступных доходов. Как установил суд, руководитель спецЦОНа № 2 М. в 2022-2024 годах, используя служебное положение, создал и возглавил организованную преступную группу, которая систематически получала незаконное вознаграждение за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Суд признал виновными ряд фигурантов дела.
ЕАЭС - самодостаточный полюс развития
Заседание высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге не было традиционной предновогодней встречей без галстуков. Насыщенная повестка саммита продемонстрировала, что лидеры ЕАЭС сосредоточены не только на подведении итогов деятельности, но и на предметном анализе вопросов, замедляющих интеграцию, и устранении барьеров, сдерживающих развитие, сообщает информационное агентство "Кабар".
При этом президенты зафиксировали факт того, что Евразийский экономический союз стал самодостаточным полюсом комплексного развития. Нестабильность на глобальных рынках и другие негативные факторы, в том числе попытки санкционного давления, практически не повлияли на динамику роста экономик в странах ЕАЭС. Интеграция обеспечила государствам-партнерам иммунитет и устойчивость перед штормами и турбулентностью на глобальных рынках.
ВВП макрорегиона стабильно увеличивается, объемы торговли ежегодно прибавляют. Экономики взаимно дополняют друг друга, раскрывая потенциал новых возможностей взаимодействия. На этом акцентировал внимание президент Беларуси, страны, председательствующей в этом году в объединении.
Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать: в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников. По оценочным данным, в 2020-2024 годах валовой внутренний продукт союза вырос на 11 процентов, промышленность - 15, сельское хозяйство - 10 процентов роста. Если уровень безработицы в союзе в 2020 году составлял почти 6 процентов, то в 2024 - около трех. В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд. Во всех государствах-членах растет зарплата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы", - отметил Александр Лукашенко.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что торговля в ЕАЭС в долларовом эквиваленте приближается к отметке в 100 миллиардов, и это весьма красноречивый показатель эффективности интеграции. При этом потенциал объединения раскрыт не полностью.
Чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность. В этой связи следует отметить, что в этом году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий с признаками барьера. Вместе с тем, несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - заявил Садыр Жапаров.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Экономики ЕАЭС не зависят от конъюнктуры, глобальной нестабильности или потрясений на внешних рынках.
Так, в текущем году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику. Растет совокупный ВВП. И конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель. Мы поздравляем и президента Кыргызстана, и всю его команду с этим результатом. При этом, что касается нашего союза, суммарный объем сельхозпродукции, скажем, производства сельхозпродукции, вырос на два с лишним процента, розничная торговля на 3, строительство на 4,7. Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС в этом году выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного товарооборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев. В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - констатировал Владимир Путин.
Совокупный ВВП стран-партнеров выходит на траекторию устойчивого роста, по оценкам экспертов, в перспективе ближайших нескольких лет все ключевые показатели развития будут демонстрировать положительную динамику.
Отдельная большая тема - создание Евразийского транспортного каркаса большой проходимости, развитие сети автомобильных и железных дорог. Это лишь часть задачи по увеличению и ускорению товарооборота. Как отмечают эксперты, поток грузов можно нарастить в разы, потенциал для этого есть, но для того, чтобы потенциал был раскрыт в более полной мере, необходимо приложить совместные усилия к формированию так называемой бесшовной логистики, чтобы взаимным поставкам не препятствовали бюрократические барьеры при пересечении границ. Эта тема требует дополнительной детальной проработки, и находится в зоне постоянного внимания президентов.
Как отмечают эксперты, особенно важно то, что, выйдя на курс устойчивого развития, ЕАЭС не закрывается от внешнего мира. Объединение, которое олицетворяет собой успешный пример экономического развития и интеграции, привлекает к себе все больше внимания. Узбекистан, Куба и Молдова имеют статус наблюдателей. До 2025-го Евразийский экономический союз заключил соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном и Сербией. В этом году число партнеров организации увеличилось. Тему растущего интереса к ЕАЭС и возможных направлений расширения в своем выступлении затронул глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В текущем году состоялось подписание соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими", - подчеркнул президент Казахстана.
Экономики стран-партнеров стабильны и дополняют друг друга, большое пространство развития выравнивается по уровню промышленного и технологического развития. Поэтому компактные экономики ускоряются быстрее, чем те, что имеют больший удельный вес.
При этом, как отмечают политологи, особенно важным и ценным является то, что отношения между партнерами по ЕАЭС имеют особый уклад. Их фундаментом являются взаимная поддержка и готовность помогать тем, кто испытывает какие-то сложности. В случае с Кыргызстаном это была угроза срыва своевременных поставок нефтепродуктов из России. Коллективными усилиями эта проблема была снята с повестки дня, за что Садыр Жапаров поблагодарил коллег.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам, Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов. Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Союза. Мы высоко ценим такое ответственное отношение, и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - заявил президент Кыргызстана.
В этом контексте Садыр Жапаров также обратил внимание на большую работу, проводимую в ЕАЭС для формирования общего рынка нефтепродуктов. По словам президента Кыргызстана, это важный и серьезный этап - формирование архитектуры будущей энергетической безопасности объединения. Достижение этих целей придаст импульс росту внутреннего товарооборота, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса.
Евразийский экономический союз представляет собой объединение, основанное на новых, более справедливых принципах взаимодействия. Как отмечают эксперты, интеграционная модель взаимодействия в ЕАЭС уникальна тем, что более сильные экономики не довлеют над компактными и не подавляют их. Так работает формула, в которой есть незыблемые константы - доверие и взаимная поддержка. В мировой экономике это сложно назвать прецедентом, но несколько последних десятилетий глобальная торговля управлялась по иным правилам с другими принципами.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Социальная деградация: убийство школьницы, торговля младенцами и миллионные хищения
В последние недели криминальная хроника Казахстана пополнилась событиями, которые сложно оставить без внимания: новые схемы, громкие задержания, расследования с многомиллионными ущербами. Однако наибольшую тревогу неизменно вызывают преступления против наиболее уязвимых - детей, подростков и женщин. Они становятся жертвами уличных преступников, жестокого насилия и бесчеловечных убийств.
В частности, в середине ноября в МВД рассказали о ходе расследования второго дела о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям. Сейчас проводятся следственные действия, расследование продолжается.
15 ноября стало известно, что в селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. После совершения преступления он пытался скрыться. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.
Тем временем специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор двум обвиняемым по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау. Двое подсудимых были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности
19 ноября появилась информация об изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области. По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение. Позже в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа.
Между тем в Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы. А в Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки. Расследование дела продолжается.
25 ноября сообщалось, что в Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилии над мальчиком. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Еще одна шокирующая информация появилась 1 декабря. Стало известно, что в Алматы расследуют дело о незаконной торговле новорожденными. Следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".
Между тем в соцсети распространилось видео, на котором взрослый вмешался в конфликт между двумя детьми и с разбега пнул одного из них. От удара мальчик упал на землю. Жителя Алматы, который пнул ребенка, задержали.
Еще одной категорией жестоких преступлений становятся убийства. 21 ноября появилась информация о том, что в Актобе обнаружены мертвыми муж и жена. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей. Между тем из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Отдельным блоком остается вымогательство - одно из тех преступлений, которые напрямую давят на людей и их чувство безопасности.
К примеру, 11 ноября стало известно, что в Алматинской области суд приговорил жителя региона к 12 года лишения свободы по делу об организации похищения человека, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вымогательстве. По информации СМИ, осужденный на 12 лет подсудимый - Хасан Касымбаев. Позже появилась информация, что в Караганде задержали 30-летнего подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы крупной торговой сети. Суд санкционировал арест подозреваемого.
На фоне подобных преступлений все более заметной становится и другая тенденция - уличное хулиганства. Агрессивное поведение на дорогах, драки, угрозы и нападения в общественных местах создают дополнительное давление на граждан и формируют ощущение небезопасности в повседневной жизни.
К примеру, жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней 13 ноября на улице Тимирязева. По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее. Как сообщили в полиции, подозреваемый - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. По данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.
Между тем подросток погиб в Алматинской области после жестокого избиения. Информация об этом появилась 18 ноября. В день трагедии подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания. Полиция Талгарского района завела уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Также в Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции. Неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование.
В конце ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, стоит отметить, что не менее серьезной остается и тема наркопреступности.
К примеру, КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. Также за последнюю декаду ноября сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков
Между тем в Казахстане продолжают находить похищенное во время январских событий оружие. В частности, в конце ноября сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы.
В целом в стране с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
Также шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте. По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.
Также громкой стала новость о возбуждении уголовных дел в отношении журналистки и главного редактора одного из информационно-аналитических порталов Казахстана Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений. Об этом стало известно 1 декабря. По месту жительства и работы журналистки проводятся следственные действия.
На фоне других видов преступности сохраняет актуальность и проблема мошенничества, включая финансовые пирамиды.
В частности, 11 ноября сообщалось, что в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
18 ноября стало известно, что астанчанку осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы по делу о неоднократном мошенничестве. Она выдавала арендованные авто за купленные в Корее.
28 ноября появилась информация, что в Жетысуской области осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы мошенника, оформившего кредиты на более чем 40 млн тенге.
Отдельного внимания требуют мошенники, активно использующие новые технологии. К примеру, в Алматы прошла спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников. Были задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств. Между тем свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане.
Также стоит отметить, что в Казахстане введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях - так называемое дропперство. Сейчас МВД РК расследует 10 уголовных дел по фактам дропперства.
27 ноября главу "Тендерной биржи" Чингиса Курмангалиева задержали по подозрению в мошенничестве.
Тем временем организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
24 ноября появилась информация, что в области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Среди наиболее распространенных правонарушений продолжают фиксироваться хищения. В сводках отражаются кражи личного имущества, денежных средств и материальных ценностей как у граждан, так и у организаций.
В частности, 18 ноября сообщалось, что в Кызылорде похищены более 188 млн тенге, выделенных на укрепление Кокаральской дамбы. С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Через несколько дней появилась информация о том, что в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий. По данным прокуратуры, четверо сотрудников районной службы ветеринарии совместно с жителем села, вступив в сговор, незаконно зарегистрировали в информационной системе на имя крестьянских хозяйств около 100 тысяч голов мелкого скота, фактически не существующих, и похитили 271 млн тенге субсидий, распределив их между собой. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 5,2 года, одному лицу назначено ограничение свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования.
Также хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области. Там группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
24 ноября сообщалось, что жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения. Общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Между тем в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам. В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов.
27 ноября сообщалось, что в Абайской области экс-аким получила срок за хищение бюджетных средств. Чиновница похитила более 500 тысяч тенге. Приговором суда бывший аким осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также в Аксу экс-чиновник осужден за покупку непригодных квартир для нуждающихся. Проверка установила, что на момент покупки отделом строительства Аксу квартиры находились в стадии незавершенного строительства и не соответствовали требованиям для заселения. В результате противоправных действий бывшего руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 миллионов тенге.
1 декабря появилась информация, что столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу о незаконной постановке на регистрационный учет транспортных средств. Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретенных на преступные доходы. А в Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается.
Между тем в Астане расследуют уголовное дело по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщил замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, следствие ведется по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
Саммит ОДКБ. Стабильность в ЦА - ключевой фактор безопасности в Евразии
Центральная Азия укрепляется как ядро нового полюса развития. Это большой регион, где выстраивается новая архитектура экономических связей, транзитных путей и цепочек поставок. Деятельность ШОС, ЕАЭС и СНГ нацелена на проектирование, кооперацию и укрепление совместного промышленного потенциала и торговых связей. Эти международные институты создают для преумножения потенциала роста, а ОДКБ при этом обеспечивает коллективную и неделимую безопасность партнеров, сообщает информационное агентство "Кабар".
Миссия ОДКБ - это сохранение мира. Такие угрозы как терроризм, трансграничная организованная преступность, неконтролируемая миграция и наркотрафик сами по себе не возникают, зачастую это инспирированные извне факторы, которые представляют собой гибридные технологии сдерживания. Сейчас, когда турбулентность в геополитических процессах нередко достигает крайностей, союзникам важно обладать системой оперативного реагирования и защиты от такого рода недружественных действий. Это противостояние не на поле боя, это стратегия скрытых диверсий, нацеленная на то, чтобы спровоцировать напряженность между дружественными государствами, усилить межнациональное и межконфессиональное противостояние и так далее, то есть "прогрев" любой ситуации, имеющей конфликтный потенциал.
Тема весьма деликатная, и видимо неслучайно заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе проходило за закрытыми дверями. В таком режиме президенты Жапаров, Путин, Лукашенко, Токаев, Рахмон и генеральный секретарь Тасмагамбетов работали более часа. Об итогах переговоров кратко рассказал глава Кыргызстана, как лидер страны, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности. Он напомнил о нескольких крупных учениях, проведенных союзниками для боевого слаживания порождений быстрого реагирования.
Эти и другие мероприятия успешно обеспечили согласованность действий подразделений вооруженных сил государств-членов и повысили их готовность к выполнению поставленных задач. Продолжалось оперативное взаимодействие компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях. В целом можно отметить, что запланированные мероприятия организации на 2025 год выполнены успешно. На сегодняшнем заседании мы подвели итоги проделанной работы и определили актуальные направления деятельности ОДКБ на следующий год, установив соответствующие задачи", - заявил Садыр Жапаров.
Технологиям дестабилизации должны быть противопоставлены эффективные механизмы их нейтрализации купирования. В этом контексте главами государств ОДКБ принято решение усилить аналитическую работу. Иначе говоря, если нам кто-то хочет создать внутренние проблемы, чтобы сдерживать интеграционные процессы в Евразии, обрушить экономическое взаимодействие с целью ослабить, рассорить и разделить партнеров, то и реагировать нужно заблаговременно, а не по факту. На этом заострил внимание президент России Владимир Путин.
В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде.Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз. Безусловно, приложим все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия по борьбе с наркотрафиком. Продолжим проведение антинаркотической операции "Канал" с подключением заинтересованных международных участников.В качестве перспективной задачи рассматриваем повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов. Например, считали бы своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности", - отметил Владимир Путин.
Директор института экономики Российской академии наук Михаил Головнин отмечает, что перед ОДКБ встает важная задача обеспечения безопасности взаимных экономических связей и развития отношений с третьими странами.
Важную роль в обслуживании внешнеторговых потоков и шире, экономическом взаимодействии стран играют транспортные коридоры. Положение стран-участниц ОДКБ в центре Евразийского континента наделяет их важным транзитным потенциалом. Вместе с тем ряд стран занимают внутриконтинентальное положение и оказываются зависимыми от транзита. Для них и для других стран-членов организации, в том числе сталкивающихся с санкционным давлением и связанным с ним фактическим закрытием отдельных направлений транспортных потоков, важную роль играет диверсификация транспортных маршрутов. Неслучайно, что именно развитие транспортной инфраструктуры играет важную роль во взаимодействии стран ОДКБ в обеспечении их экономической и в целом национальной безопасности", - рассказал Михаил Головнин.
Так сложилось в современном мире, что экономический и торгово-инвестиционный потенциал могут в полной мере раскрыть только те страны, которые могут обеспечить свои интересы военной поддержкой. Поэтому старый миропорядок и трещит по швам. И сейчас процессы, которые происходят в переходный период, создают угрозы новым центрам силы.
Директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов рассматривает ОДКБ как структуру, обеспечивающую продвижение экономических интересов партнеров.
Разумеется, безопасность, которую способна обеспечить ОДКБ, будет значимым условием прогресса и в области экономической интеграции. Причем важно отметить, что речь идет не только о постсоветском пространстве, но и углублении связей России и государств Центральной Азии с партнерами в Южной и Юго-Западной Азии, которые ученые возглавляемого мною Института научной информации по общественным наукам РАН расценивают как очень важный вектор политики "разворота на Восток". Последнее особенно важно в случае успешной реализации планов, связанных с полноценным запуском международного транспортного коридора Север - Юг", - отметил Алексей Кузнецов.
В целом по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке лидеры организации подписали внушительный пакет документов. Они касаются обеспечения комплексной безопасности партнеров как от традиционных угроз, таких как наркотрафик, терроризм и трансграничная преступность, так и от вызовов гибридного характера.
Партнеры высоко оценили результаты председательства Кыргызстана в ОДКБ и организацию саммита в Бишкеке. В следующем году организацию будет возглавлять Россия, но при этом с нового года пост генерального секретаря ОДКБ займет представитель нашей страны Таалатбек Масадыков. Срок трехлетней каденции Имангали Тамагамбетова подошел к концу, главы государств поблагодарили его за неоценимый вклад в укрепление организации, сохранение мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".
Попытка срыва выборов в Кыргызстане. Деньги, наркотики и оружие
Организация массовых беспорядков и срыв выборов - таков был план очередной группы мятежников. В принципе, среди заговорщиков знакомые все лица, впрочем, и способы достижения цели они избрали, что ни на есть самые примитивные. Хотя, казалось бы, это молодая плеяда политиков, подававших в свое время определенные надежды, но опыт старших товарищей их видимо так ничему и не научил, сообщает информационное агентство "Кабар".
Птенцы СДПК и их сторонники так торопились посеять смуту, что у себя на кухне спокойно обсуждали, кого они двинут в президенты. Однако никого порядочнее бывшего премьера атамбаевской эпохи, в биографии которого наиболее яркий момент это списание по 600$ на плоскогубцы, среди них видимо не нашлось. Мы ведь ничего не путаем - это та самая молодежь, которая отстаивает права человека и принципы демократии, позиционирует себя как непримиримых борцов с коррупцией.
Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу отмечает, что отдельные политические силы и деятели вырастили подрастающее поколение, исходя из личного не самого хорошего опыта. Это объясняет и агрессивную риторику, и антигосударственные подходы. "Весь народ знает, что было при их правлении. Все помнят, как шли дела во время премьерства Сапара Исакова. Если он такой чистый, почему не приедет в Кыргызстан и не отстаивает свою правоту в суде? Пускай наглядно продемонстрирует доказательства своей невиновности.
Он ведь не ведет политическую деятельность в открытую. Так почему этот политический труп вдруг должен занять руководящий пост? Они ведь даже не обсуждают, что он может победить на выборах. Они говорят: "Мы поставим его".
Извините, ребята, кто вы такие, чтобы решать судьбу семи миллионов кыргызстанцев?! Кто вас наделил таким правом? Вот главный вопрос. Эти деятели над этим не задумываются. Они полагают, что пять-десять человек могут решать судьбу всей страны. Однако такие времена прошли. Если птенцы СДПК мыслят будущим, желают своей стране развития, им стоило бы двигаться в русле мирной политики", - говорит Эдил Марлис уулу.
Сценарий заговора банален и будто списан с методичек "цветных революций". Спусковым механизмом должно было стать недовольство итогами парламентских выборов, под этим предлогом и прозвучал бы призыв выходить на улицы. Туда же для разогрева подкинули бы уже отработанные нарративы о проблемах в энергетике, подорожании социально-значимых продуктов и так далее. Среди вещественных доказательств, указывающих на приготовление к дестабилизации, это изъятое оружие, наркотики и деньги, стандартный набор атрибутов майдана для использования в полевых условиях.
Радикализация общества в виртуальном пространстве через демонизацию власти началась двумя-тремя неделями раньше. Эмоциональный "прогрев" аудитории должен был достичь нужной температуры к парламентским выборам и подведению их итогов. Развернувшаяся в социальных сетях агрессивная информационная кампания, как отмечали эксперты, имела четкие признаки информационной войны с участием большого количества троллей и фейков. Все свалили в кучу - перебои со светом и подорожание мяса, мнимую китайскую экспансию и майнинг. В попытке дезориентировать общество и "раскачке" были задействованы значительные силы и ресурсы. А когда с политическими заявлениями выступили главные действующие лица, многое стало не просто понятно, а уже очевидно.
Дальнейшую реализацию плана дестабилизации Кыргызстана нарушили сотрудники МВД, раскрывшие замысел заговорщиков. Силовики распространили по этому поводу официальное сообщение: "Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.
Группа имела четкую иерархию и распределение ролей. Координационные группы должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры - обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности".
Жажда реванша со стороны команды "бывшего" - это тот мотив, который лежит на поверхности. После ареста 10 вдохновителей мятежа МВД проводит ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.
По мнению политологов, события развиваются так, что планы по хаотизации и переделу власти в Кыргызстане вынашивали не только обиженные на власть деятели. Акторами этой ситуации в случае дестабилизации обстановки могли стать внешние игроки, заинтересованные в сдерживании высоких темпов развития страны и торможении инфраструктурных проектов регионального развития.
Эксперт в сфере экономики и бизнеса Сергей Пономарев говорит, что любые потрясения влекут за собой последствия, которые сказываются на активности инвесторов и социальной устойчивости.
Инвесторы, как внутренние, так и внешние, всегда с опаской смотрят на митинги не только в Кыргызстане, но и в любом другом государстве. Развитие бизнеса и вообще успех любого дела зависят от стабильности, предсказуемости и управляемости. Не дай бог, массовые беспорядки или погромы, это всегда чревато, страдают все. И не только предприниматели, самые тяжелые трудности выпадают на долю простых людей. Невозможно спрогнозировать, насколько после таких событий просядет экономика, какими будут выпадения из бюджета. Сейчас мы двигаемся по пути четких и последовательных реформ, они должны быть продолжены для дальнейшего развития и укрепления, роста доходов населения", - подчеркнул Сергей Пономарев.
Каждый переворот отбрасывал Кыргызстан на десятилетия назад. Мы на собственном опыте несколько раз убеждались в том, что любая дестабилизация сильно бьет по экономике, практически моментально ухудшая положение миллионов людей. Поэтому, как говорят эксперты, нам нужно не просто сохранить стабильность, а обязательно прийти на выборы, проголосовать за своего кандидата и тем самым продемонстрировать, что граждане Кыргызстана далеки от политических интриг и заинтересованы в стабильном мирном будущем.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".
Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне
Агентство Kazakhstan Today публикует открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау:
Уважаемый Дархан Сатыбалды! Мы, жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" Бостандыкского района города Алматы обращаемся к Вам с открытым письмом с просьбой запретить прокладку напорной канализации на объекте "Строительство многоквартирного жилого комплекса, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, № 55" по улице Дзержинского, которая является единственным выездом в город и под асфальтовым покрытием которой проходят две нитки водопровода и кабельная линия 110 кВ, вынуждены обратиться к Вам за помощью.
Учитывая высокую сейсмическую активность района (9-10 баллов), узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности (выше по улице находится кладбище), жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей.
Для нормальной жизнедеятельности необходимы бесперебойные вода и электроснабжение. Прокладка в каменистом грунте линии напорной канализации в непосредственной близости от водопровода и кабельной линии может привести к их повреждению, при том что альтернативных источников водо- и электроснабжения у жителей нет. О необходимости соблюдения охранной зоны АО "АЖК" сообщало директору ТОО "Tenacity" письмом исх. №18 от 13.10.2025.
Дополнительно особую обеспокоенность вызывает то, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода. В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций в зимнее время устранение последствий будет затруднено, что может привести к полному отключению воды и электроэнергии. При этом на месте работ отсутствует обязательный паспорт объекта. Согласно строительным нормам Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 4.31, на площадке строительства должен быть размещен паспорт объекта с полным объемом обязательной информации. Его отсутствие нарушает установленные требования и лишает жителей возможности получить сведения о заказчике, подрядчике, сроках и характеристиках работ.
Кроме того, в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб (скорой помощи, пожарной службы), так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Отдельную обеспокоенность вызывает рельеф местности: траншея будет проходить в непосредственной близости от мест захоронений. В период дождей и таяния снега по образующимся полостям вдоль траншеи возможно движение продуктов разложения, что приводит к загрязнению почвы рядом с жилыми домами и участками, где жители выращивают овощи и ягоды для личного потребления.
Также запланированная к прокладке ТОО "Tenacity" напорная канализация нарушает санитарные нормы по расстоянию до линий холодного водоснабжения.
Согласно подпункту 1) пункта 98 раздела 3 Санитарных правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, санитарно-защитная полоса должна составлять не менее 6 м по обе стороны водопровода диаметром до 200 мм. Сокращение расстояния допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Такое заключение предоставлено не было.
Жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" считают строительство напорной канализации ТОО "Tenacity" потенциально опасным объектом и выражают серьезное беспокойство из-за вероятного разрушения привычной среды обитания, угрозы здоровью и благополучию людей.
Кроме того, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства.
Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 9 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" просим Вас:
- Приостановить работы по прокладке канализации жилого комплекса Noble House вдоль улицы Дзержинского, начатые накануне зимнего сезона, до полного уточнения всех обстоятельств, поскольку мы опасаемся повреждения водопровода и кабельной линии 110 кВ, что может привести к отключению воды и электроэнергии;
- Обязать ТОО "Tenacity" предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о сокращении ширины санитарно-защитной полосы по обе стороны от водовода, проходящего вдоль улицы Дзержинского;
- В соответствии со статьей 13 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", организовать комиссию и провести экспертизу объекта строительства напорной канализации вдоль улицы Дзержинского с выдачей экспертного заключения".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Социальная деградация: похищение и убийство девушки, изнасилования подростков и предотвращенный теракт
Традиционно самыми резонансными и жестокими остаются преступления против женщин и детей. Эти криминальные происшествия вызывают широкий общественный отклик, заставляют вновь говорить о проблемах домашнего насилия, социальной изоляции и безнаказанности преступников. Каждый такой случай - не просто строка в полицейской сводке, а трагедия, которая вскрывает недостатки работы государственных институтов и деградацию социума в целом.
В частности, 21 октября стало известно, что в одном из сел Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Через два дня появилась информация об изнасиловании 15-летней девушки в Щучинске. Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.
В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.
Стоит отметить, что в государствах Африки, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Китае и многих других странах за половые преступления в отношении детей предусмотрена смертная казнь. А в Йемене таких преступников казнят публично, пишет sputnik.kg.
Тем временем в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки. Жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. 23 октября стало известно, что девушка погибла. Задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Похищение человека" и "Убийство".
Позже обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Между тем полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе. Об этом стало известно в конце октября.
Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.
Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
30 октября сообщалось, что жителя Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан.
На следующий день появилась информация о задержании подростка по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.
В начале ноября стало известно, что в Костанайской области к 19 года лишения свободы приговорили местного жителя за убийство жены и тещи. По информации суда, он в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов.
Через несколько дней появилась информация о приговоре в отношении жителя Акмолинской области, которого осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги. Он ударил экс-супругу ножом девять раз.
Позже в Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку. Как сообщили в полиции региона, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.
Конфликты среди школьников становятся одной из самых тревожных социальных тенденций последних лет. Все чаще обычные споры перерастают в открытые драки, случаи буллинга и психологического давления.
К примеру, в конце октября видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, а подростки поставлены на профилактический.
Тем временем в одной из школ ЗКО между школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Конфликты между казахстанцами становятся неотъемлемой частью современной непотребной реальности - будь то на дороге, в подъезде, на работе или в очереди. Все чаще мелкие недоразумения перерастают в агрессию, взаимные оскорбления и даже физические столкновения.
К примеру, в конце октября пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков. Женщину передали правоохранительным органам.
22 октября сообщалось, что в Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога. После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи.
Через несколько дней общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области. По ее словам, в приют вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой и жестоко избили единственного сотрудника. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
Тем временем участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео. Об этом стало известно 2 ноября. Полиция выявила видео, в котором он "демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань".
На следующий день сообщалось, что Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
5 ноября появилась информация о том, что конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"
Также в начале ноября сообщалось о стрельбе в Тюлькубасском районе Туркестанской области. В результате чего один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Установлены личности подозреваемых. Один из них задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Кроме того, 7 ноября сообщалось, что блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве. По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.
Тема наркоторговли по-прежнему остается одной из самых острых в криминальной хронике. Ежегодно правоохранительные органы фиксируют сотни случаев распространения и хранения запрещенных веществ, в том числе с использованием мессенджеров и интернет-площадок.
В частности, 28 октября стало известно, в Алматы сотрудников госорганов задержали по делу о контрабанде наркотиков из США. По данным прокуратуры мегаполиса, задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.
Также в конце октября казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане.
В начале ноября транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге.
Также выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
Также 28 октября стало известно о предотвращении теракта в Алматы. Арестованы пять иностранных граждан.
Тем временем в Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма. Об этом стало известно 4 ноября. Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие.
Также стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
Коррупция и хищения по-прежнему остаются одной из самых острых социальных проблем. Несмотря на усилия государства по укреплению прозрачности и цифровизации процессов, случаи злоупотребления полномочиями, растраты бюджетных средств и махинаций при распределении государственных ресурсов продолжают вскрываться.
К примеру, 22 октября сообщалось, что в Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше 6 млрд тенге. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге. Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы - от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда.
В конце месяца в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.
В начале ноября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях. Их обвиняли в хищении средств, выделенных на покупку системы раннего оповещения.
К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.
10 ноября сообщалось, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.
В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны женщины, которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды.
Между тем председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело. Об этом стало известно 25 октября.
Позже, 28 октября, сообщалось, что главы двух управлений акимата Туркестанской области задержаны по подозрению в коррупции.
В КНБ сообщили, что уголовное расследование ведется в отношении главы управления общественного развития, который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
31 октября стало известно, что бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования, и лишился классного чина - старшего советника юстиции.
Между тем стоит отметить, что в Китае за 46 преступлений, в том числе взяточничество, расхищение государственных фондов и имущества, государственная измена, применяется смертная казнь, пишет ksi.lenobl.ru.
Мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
Между тем в Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщалось 30 октября. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков.
Приговором суда девять лиц признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
4 ноября сообщалось, что обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800% от вложенной суммы.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
Незаконный игорный бизнес по-прежнему остается одной из самых трудно искоренимых сфер теневой экономики.
К примеру, 28 октября сообщалось, что в Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов.
Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.
6 ноября стало известно, что в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark.
Виновные осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
Незаконный экспорт рыбы остается одной из экономических проблем Казахстана.
В частности, руководителей ТОО осудили в Кызылординской области. По данным АФМ, в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Приговором суда учредитель предприятия и директор признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.
Между тем в Жамбылской области задержали более 40 браконьеров. Об этом сообщалось 7 ноября. В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства. Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.
31 октября стало известно, что Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа. Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.
