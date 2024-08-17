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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Двух девушек пытались похитить в Алматы.





Полиция Алматы заявила, что по данному факту проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий.





Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге.





Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.





В Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.





Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.





Жителя Казахстана задержали при продаже двух человек за 400 тысяч тенге в Шымкенте.





Он в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже. По факту торговли людьми проводится расследование.





Оплаченные за детский летний отдых 18 млн тенге украли в Рудном.





Деньги присвоила работница воспитательно-оздоровительного комплекса. Уголовное дело направлено в суд.





Глава управления миграционной службы области Абай осуждена за взятку.





Ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.





В Астане подростку нанесли три ножевых ранения.





В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





Экс-замдиректора и бухгалтера "Балхаш Жылу" осудили за хищение более 700 млн тенге.





Осужденные совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий.





Главу управления культуры области Ұлытау осудили за хищение.





Он признан виновным в совершении хищения бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.





В Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.





Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов, назначены все необходимые экспертизы.





В Актау на пляже избили девушку.





По словам девушки, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Она провела в стационаре неделю. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.





В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет.





Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.





В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию.





Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.





Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента.





Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов и был задержан с поличным. Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов.





В Караганде суд вынес приговор воспитателю, которая ударила ребенка в детсаду.





Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на четверо суток.





Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области.





При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.





Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы.





Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, ее подчиненный - работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.





Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой.





Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.





Воспитатель алматинского дома ребенка заявила , что опеку над детьми можно оформить за деньги.





Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству.





В Алматинской области дети втроем ездили на одном мопеде.





Все правонарушители установлены сотрудниками полиции. Родители привлечены к ответственности. Мопеды водворены на спецстоянку.





Пьяный житель Шымкента набросился на водителя автобуса с кулаками.





Водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. Водителя доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.