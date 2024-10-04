Фото: иллюстрация создана ИИ

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Организаторы нарколаборатории получили сроки в Астане.





Трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев.





Крупнейший случай браконьерства выявлен в нацпарке "Бурабай".





Астанчане производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества. К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг.





Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в сексуальном контакте с несовершеннолетней.





В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир города Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле он был задержан в Новосибирске.





В Павлодарской области подросток пострадал в результате конфликта со сверстниками.





В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.





В Караганде садиста лишили свободы на 3 года за жестокое избиение матери.





В ходе ссоры садист нанес матери удары руками и ногами по голове и телу. Пожилая женщина получила сотрясение и многочисленные переломы.





В нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.





Они подозреваются в организации канала хищения товаров и машин в особо крупном размере, а также финансировании организованной преступности.





Студент получил 11 лет тюрьмы за наркозакладки в Костанае.





Полиция задержала двух молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках города. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры. При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP.





В Астане девочки-подростки напали на ровесницу.





Шесть девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности.





В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников.





В полиции было зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.





Подозреваемого в совершении разбоя в Астане задержали в Испании.





Задержанный незаконно проник в дом и с применением насилия завладел имуществом на сумму свыше 4 млн тенге. В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.





Наркотики на 20 млн тенге изъяли в области Жетысу.





Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана за распространение наркотиков. Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины был обнаружен белый мешок с веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "мефедрон".





Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.





Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, при этом отмечается, что ущерб потерпевшим не возмещен.





В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного.





Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.





Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы.





По факту хулиганства с участием 20 молодых людей возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.





В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге.





Приговором суда он признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.





В Актюбинской области задержали подозреваемого в браконьерстве.





В салоне машины Lada Largus обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи. По данному факту начато уголовное расследование.





Житель Кызылординской области получил тюремный срок за разжигание религиозной розни.





Согласно материалам суда, обвиняемый посредством интернет-платформы разослал 13 людям информацию и электронные книги, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.





В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие.





По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам. По данному факту начато досудебное расследование.





По делу об избиении солдата Нацгвардии РК задержаны подозреваемые.





В Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены.





В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте.





Кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге.





В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж.





По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.





Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге.





По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).





В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы.





Несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.





В Караганде вынесен приговор работникам зоопарка, пытавшимся незаконно продать львят.





Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.





Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан.





Во время контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана 1980 года рождения, следовавшего из Казахстан на родину, с применением технических средств обнаружены рога сайги.





В Туркестанской области обнаружили схрон оружия по маршруту кортежа президента.





Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.



