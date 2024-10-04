03.10.2024, 11:40 2736
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Талдыкоргане сотрудница детского сада ударила ребенка по голове.
На опубликованном в Сети видео заснято, как полицейские просматривают записи с камер в детском саду. В ролике женщина подходит к детям, сидящим за столом, а потом бьет одного из них по голове.
В Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков.
Из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны - это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге.
В Шымкенте сотрудница ЦОНа обманула жителей на более чем 180 млн тенге.
Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
МВД задержало преступные группы вымогателей в трех регионах Казахстана.
В частности, в Шымкенте оперативниками задержаны двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения.
В Атырау задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков.
В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
Чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом в Алматы.
Возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы. Позже была озвучена возможная причина покушения на дзюдоиста. По словам юриста Алишера Алишова, знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов.
Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Алматинской области.
За жестокое обращение с животными живодер привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.
Несколько преступных групп задержали в области Ұлытау.
В частности, пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге.
В ЗКО недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы.
Они использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства. Двух застройщиков суд приговорил шести и семи годам лишения свободы.
Более 55 млн тенге проиграли казахстанцы в нелегальном онлайн-казино.
Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.
Канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в области Жетысу.
Задержаны трое казахстанцев, у которых изъяты пять единиц огнестрельного оружия и 128 патронов различного калибра. Установлено, что две единицы оружия числятся похищенными из оружейных магазинов во время январских событий.
Учителя одной из школ Астаны подозревают в домогательстве.
43-летний преподаватель истории предлагал школьницам вступить с ним в интимную связь. В столичном ДП сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.
Группа молодых людей устроила перестрелку в Талгаре.
Один из них скончался от огнестрельных ранений. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
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27.09.2024, 18:10 11191
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Организаторы нарколаборатории получили сроки в Астане.
Трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев.
Крупнейший случай браконьерства выявлен в нацпарке "Бурабай".
Астанчане производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества. К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в сексуальном контакте с несовершеннолетней.
В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир города Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле он был задержан в Новосибирске.
В Павлодарской области подросток пострадал в результате конфликта со сверстниками.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
В Караганде садиста лишили свободы на 3 года за жестокое избиение матери.
В ходе ссоры садист нанес матери удары руками и ногами по голове и телу. Пожилая женщина получила сотрясение и многочисленные переломы.
В нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
Они подозреваются в организации канала хищения товаров и машин в особо крупном размере, а также финансировании организованной преступности.
Студент получил 11 лет тюрьмы за наркозакладки в Костанае.
Полиция задержала двух молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках города. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры. При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP.
В Астане девочки-подростки напали на ровесницу.
Шесть девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности.
В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников.
В полиции было зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Подозреваемого в совершении разбоя в Астане задержали в Испании.
Задержанный незаконно проник в дом и с применением насилия завладел имуществом на сумму свыше 4 млн тенге. В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.
Наркотики на 20 млн тенге изъяли в области Жетысу.
Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана за распространение наркотиков. Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины был обнаружен белый мешок с веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "мефедрон".
Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, при этом отмечается, что ущерб потерпевшим не возмещен.
В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного.
Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.
Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы.
По факту хулиганства с участием 20 молодых людей возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.
В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге.
Приговором суда он признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
В Актюбинской области задержали подозреваемого в браконьерстве.
В салоне машины Lada Largus обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи. По данному факту начато уголовное расследование.
Житель Кызылординской области получил тюремный срок за разжигание религиозной розни.
Согласно материалам суда, обвиняемый посредством интернет-платформы разослал 13 людям информацию и электронные книги, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие.
По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам. По данному факту начато досудебное расследование.
По делу об избиении солдата Нацгвардии РК задержаны подозреваемые.
В Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены.
В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте.
Кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге.
В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж.
По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.
Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).
В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы.
Несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Караганде вынесен приговор работникам зоопарка, пытавшимся незаконно продать львят.
Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.
Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан.
Во время контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана 1980 года рождения, следовавшего из Казахстан на родину, с применением технических средств обнаружены рога сайги.
В Туркестанской области обнаружили схрон оружия по маршруту кортежа президента.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
20.09.2024, 12:53 20071
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время здоровью пострадавших учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям.
Женщина и ее 16-летняя дочь убиты в Туркестанской области.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
В Уральске задержали троих закладчиков.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.
Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге. Женщина водворена в следственный изолятор Астаны.
Охранника осудили на три года по делу об избиении подростка в Шымкенте.
Подсудимый, работая охранником, при осуществлении контроля и проверки имущества, а также состояния охранной территории, увидев, что потерпевший - подросток перелезает через ограждение футбольного поля, схватил его и, несмотря на извинения, нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой.
В Степногорске бухгалтера госучреждения подозревают в хищении 40 млн тенге.
По информации прокуратуры Акмолинской области, бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла их лицу, не являющемуся участником государственных закупок.
В Кызылординской области осужден бывший руководитель управления предпринимательства.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда экс-руководителю управления предпринимательства назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге.
Приговор суда уже вступил в законную силу. Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства.
Молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области.
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим правонарушители отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.
Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила четыре года тюрьмы.
Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она избивала детей.
Шестерых сотрудников "Майкаинзолота" задержали по делу о падении автобуса в воронку.
Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Пять лет колонии получила владелица общежития, в котором при пожаре погибли люди.
Выяснилось, что комнаты в общежитии сдавались без составления соответствующих договоров аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировал соблюдение требований пожарной безопасности.
Находившихся в международном розыске мошенников задержали сотрудники МВД Казахстана.
Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге.
По делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек.
По резонансному делу установлено 13 фигурантов. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей.
Житель Акмолинской области избил свою пожилую мать.
С различными увечьями женщина была доставлена в больницу. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя.
Педагогу оказана медицинская помощь, в данное время его состояние удовлетворительное. По данному факту начато расследование. Студент задержан.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
13.09.2024, 15:50 27921
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Вынесен приговор по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования Жанакорганского района.
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.
В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться.
Водитель установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. Пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.
Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы.
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов.
По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Позже в Главной военной прокуратуре уточнили дело о гибели солдата-срочника расследуют по статье об умышленном убийстве.
На воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над ребенком.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница детского сада в группе подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу. Воспитательница после данного инцидента была уволена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны.
Его подозревают в хищении бюджетных средств.Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в городе Астане.
Наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО.
Нарколаборатория была организована гражданами одной из европейских стран. С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование.
Задержаны должностные лица ДУИС Алматы.
Проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы город. С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Информацию о задержании полицейского, сбывавшего боеприпасы религиозным радикалам, прокомментировали в ДП Жамбылской области.
Казахстанский журналист Михаил Козачков, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП, продававшего патроны от автомата Калашникова. В департаменте полиции Жамбылской области заявили, что по данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование.
Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки.
Приговором суда девять участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении них ведется отдельное расследование.
Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц.
Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства дела.
В Астане по факту избиения ученика школы-гимназии возбуждено уголовное дело.
Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов.
Взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.
По данным Антикора, экс - директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тысяч долларов за утверждение его на этой должности.
В Акмолинской области бухгалтер отдела образования похитила 5,8 млн тенге бюджетных средств.
Приговором суда она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Сумма ущерба возмещена в бюджет государства.
Четыре мошеннических call-центра ликвидировали в Алматы.
Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана.
Свыше 130 уголовных дел по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане.
За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации - два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три, за торговлю людьми - 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12, за торговлю несовершеннолетними - три, за вовлечение в занятие проституцией - семь, за содержание притона и сводничество - 77.
Лжериелторы осуждены на три года в Астане.
Две жительницы столицы вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях. Ущерб превысил 30 млн тенге.
В Костанайской области пресекли деятельность майнеров.
При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.
Подозреваемого в разжигании религиозной розни вернули из России в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
В Кызылординской области обвиняемого в покушении на убийство криминального лидера приговорили к 12 годам.
Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда.
06.09.2024, 13:02 37406
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ.
Подозреваемый ранее уже был осужден за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит наказание от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
В Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области задержан начальник СИЗО.
Он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге.
Бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" осужден по делу о хищении резервного запаса зерна на более чем 160 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.
Религиозных экстремистов задержали в Казахстане.
Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
Спецоперация по задержанию супругов-наркодилеров проведена в Алматы.
Подозреваемые были задержаны у дома. В доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы и т.д. Оба подозреваемых водворены в ИВС.
В Алматинской области задержали акима Илийского района.
Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
В Костанае пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами.
Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице.Нарушитель понесет административное наказание.
ВКО украли выделенные на покупку жилья для переселенцев деньги.
По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.
В области Жетысу избили пенсионерку.
Сотрудники полиции установили и задержали, заключив под стражу, подозреваемого мужчину 33-х лет, ранее судимого. Ведется досудебное расследование.
В Алматинской области по факту торговли детьми возбуждено уголовное дело.
Установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области. Она взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана.
В МВД уточнили, что его задержали "по подозрению в совершении противоправного действия". На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами.
Убийство школьника произошло в Актюбинской области.
Трое несовершеннолетних подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В ДП региона заверили, что не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности. Кроме того, директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности.
В Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.
В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения. В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.
В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге.
За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания.
В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей.
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и т.д.
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
По данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
В ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.
Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
30.08.2024, 15:36 47456
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области.
Задержан 27-летний подозреваемый. Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении инвалида.
Трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.
Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.
Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку.
При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования.
Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования.
В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество" УК РК.
Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте.
Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.
Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау.
В Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков.
Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в контрабанде наркотиков.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Гульмира Сатыбалды приговорена к 12 годам колонии за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство.
Также суд взыскал с осужденной материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге в пользу потерпевшего, в счет компенсации морального вреда - 10 млн тенге, а с ее помощника - 2 млн тенге.
Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полицейские установили, задержали 28-летнего живодера. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
В Абайской области страдающих психическими заболеваниями эксплуатировали на строительных работах.
Проверкой установлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг № 1 четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями, на строительных работах в крестьянском хозяйстве. Дело направлено в суд.
В Уральске осудили главу режимного отдела колонии.
Сотрудника учреждения осудили по статье 366 УК РК "Получение взятки" и назначили в виде наказания - штраф в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге.
23.08.2024, 18:45 57291
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
В Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.
Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в области Жетысу арестован на два месяца.
Подчеркивается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау.
Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах "Урал". Браконьеры доставлены в департамент полиции области.
Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма.
Он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом.
Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы.
Подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе.
В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности.
Он признан виновным в хищении денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тысяч тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.
Нанесший государству ущерб в 16 млн тенге работник спецЦОНа отделался условным заключением.
Специалист спецЦОНа занимался вводом в информационную систему ложных данных о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.
Поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве.
В ходе ночного конфликта в Сатпаеве 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС.
Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
Должностные лица центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях.
В Алматы на 12 лет осудили сбывавших наркотики казахстанцев.
Казахстанец на протяжении 3 лет выращивал кусты конопли во дворе своего жилого дома. Его пособники, получая выращенную марихуану, занимались ее расфасовкой и реализацией.
В Астане директора представительства ТОО осудили за растрату более 270 млн тенге.
Подсудимый признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.
Суд вынес приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в алматинском хостеле.
Один подсудимых признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена неотбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы. Другой подсудимый признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи в зале суда.
Похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
Подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. Сумма ущерба составила свыше 370 млн тенге.
В двух областях РК выявили факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо.
В 2022 году были выявлены факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семея, Аягоза и Оскемена. Материалы были переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Обвинительный приговор по руководству депо Семея и Аягоза вступил в силу в 2024 году.
Глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Пьяная акмолинка напала с ножом на сожителя.
Женщина нанесла мужчине ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков и возникшего в ходе него конфликта. Ее задержала полиция. Начато досудебное расследование.
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак.
Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных.
Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы.
По факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд.
Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы.
Вина подсудимого была доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия.
16.08.2024, 18:55 69321
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Двух девушек пытались похитить в Алматы.
Полиция Алматы заявила, что по данному факту проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий.
Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.
В Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.
Жителя Казахстана задержали при продаже двух человек за 400 тысяч тенге в Шымкенте.
Он в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже. По факту торговли людьми проводится расследование.
Оплаченные за детский летний отдых 18 млн тенге украли в Рудном.
Деньги присвоила работница воспитательно-оздоровительного комплекса. Уголовное дело направлено в суд.
Глава управления миграционной службы области Абай осуждена за взятку.
Ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В Астане подростку нанесли три ножевых ранения.
В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Экс-замдиректора и бухгалтера "Балхаш Жылу" осудили за хищение более 700 млн тенге.
Осужденные совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий.
Главу управления культуры области Ұлытау осудили за хищение.
Он признан виновным в совершении хищения бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.
В Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов, назначены все необходимые экспертизы.
В Актау на пляже избили девушку.
По словам девушки, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Она провела в стационаре неделю. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.
В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет.
Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.
В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию.
Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.
Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента.
Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов и был задержан с поличным. Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов.
В Караганде суд вынес приговор воспитателю, которая ударила ребенка в детсаду.
Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на четверо суток.
Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области.
При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.
Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы.
Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, ее подчиненный - работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.
Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой.
Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми можно оформить за деньги.
Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству.
В Алматинской области дети втроем ездили на одном мопеде.
Все правонарушители установлены сотрудниками полиции. Родители привлечены к ответственности. Мопеды водворены на спецстоянку.
Пьяный житель Шымкента набросился на водителя автобуса с кулаками.
Водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. Водителя доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
09.08.2024, 19:36 80651
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь.
В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.
Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота.
На территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.
Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик продуктов.
В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину для сокрытия улик.
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 105 кг высушенной марихуаны.
В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге.
Главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.
Бывший сотрудник УИС проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте.
В городской полиции сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы.
В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении мефедрона.
Осужден бывший вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.
Кульшимбаев осужден за превышение власти. Он привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего частного дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.
Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Экс-главу Международного центра зеленых технологий осудили на девять лет за многомиллионное хищение и взятку.
Он осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге.
Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет по делу о хищении почти 500 миллионов тенге.
Деньги были выделены на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области.
В Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.
Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.
Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.
Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь.
Экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти.
Кроме того, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении его специального звания и государственных наград.
В Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике.
Собаку в данный момент передали зоозащитникам.
На 20 лет посадили задушившую своих дочерей казахстанку.
Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере.
Во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.
Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении.
В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.
В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.
Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.
В РК на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями.
Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. На железнодорожных переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?