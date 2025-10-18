Тысячи британцев подали в суд на компанию J&J из-за предполагаемой связи присыпки с раком

Юристы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности

Тысячи британцев подают в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson, утверждая, что она сознательно продавала в Великобритании детскую присыпку, содержащую загрязненный асбестом тальк, пишет theguardian.com.





Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в высоком суде Лондона.





Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности, согласно судебным документам, поданным в четверг KP Law. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.





Юристы утверждают, что J&J десятилетиями "скрывала" риск от общественности. Позже компания заменила тальк кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу детской присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.





J&J отрицает эти обвинения. Представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.





Тальк - это природный минерал, который добывается из-под земли.





Майкл Роулинсон, представитель группы лиц, подавших иск, заявил в судебных документах, что "в мире существует очень мало коммерческих месторождений талька, которые не содержат асбеста, если таковые вообще имеются, и что все шахты, поставлявшие ответчикам тальк, содержали асбест".





По его словам, отчеты с таких шахт, а также собственные исследования группы и научная литература могли бы сообщить J&J о загрязнении асбестом.





Несмотря на это, компания "скрыла информацию, которая могла бы указывать на то, что детская присыпка была загрязнена асбестом", добавил Роулинсон.





Он сказал, что J&J "лоббировала регулирующие органы", чтобы обеспечить дальнейшую продажу своего продукта, и спонсировала исследования в попытке "преуменьшить опасность" для здоровья человека. Таким образом, J&J "действовала недобросовестно, чтобы защитить репутацию и потенциал детской присыпки для получения прибыли, а также репутацию, связанную с их именем", - заявил Роулинсон.





Мезотелиома, форма рака, которая, по данным Национальной службы здравоохранения, почти всегда вызывается воздействием асбеста, обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические минеральные волокна.





Он пояснил, что способ применения детской присыпки - выдавливание или встряхивание бутылочки - означает, что облака порошка висят в воздухе "в течение очень долгого времени после использования" и вдыхаются человеком, который его использует.





Джанет Фушилло которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.





Я посыпала тальком себя и всех четверых своих детей … То, что я использовала тальк на своих детях, вызывает у меня большое беспокойство и гнев", - отметила женщина.





Патриция Энджелл рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. Она описала его как "идеально подтянутого, здорового мужчину", который работал электриком и знал об асбесте.





Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J … В отчете о вскрытии Эдварда упоминался тальк, а также штаммы асбеста, обнаруженные в загрязненном тальке", - сообщила Патриция Энджелл.





Она сказала, что у ее мужа "отняли" 19 лет жизни, а у ее детей отняли отца.





Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.





Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.





Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.



