Тренды. Социальная деградация

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В конференц-зале "Қазмедиа орталығы" состоялось значимое событие для научного и культурного сообщества Казахстана и России - круглый стол "Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и Российской Федерации", основным вопросом которого стала презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики". Организатором мероприятия выступил Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", сообщает пресс-служба посольства РФ.





Мероприятие прошло в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, подчеркивая актуальность обсуждаемых на мероприятии тем для укрепления культурного диалога и партнерских отношений между Казахстаном и РФ.





Открывая мероприятия директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев указал на важность монографии как примера научной дипломатии, направленной на укрепление общего исторического наследия. Он отметил уникальный подход исследования, который, в отличие от большинства исследований этого периода представляет собой попытку политического анализа процессов присоединения Казахской степи к Российской империи. Работа построена на общедоступных документальных источниках, которые хранятся в крупнейших российских библиотеках. Авторы монографии ставя этот набор данных во главу угла особое внимание уделяют внимание объективному анализу статистических и документальных данных.









Научный руководитель ЦАИ "Евразийский мониторинг", кандидат исторических наук Таисия Мармонтова определила жанр исследования, "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", как "монографию в документах". Этот подход совмещает традиционную авторскую интерпретацию с анализом первоисточников, позволяя предложить свежий взгляд на сложный исторический процесс интеграции Казахской степи в состав Российской империи. Причем акцент был сделан на то, что сложный и весьма сенситивный период отечественной истории в фокус внимания взяли политологи.





Главной задачей исследования стало предоставление объективного и сбалансированного анализа, исключающего идеологическую предвзятость. В работе основное внимание уделено документальным источникам из фондов государственной публичной исторической библиотеки и Российской государственной библиотеки. Такой подход позволил рассмотреть социально-экономические, политические и культурные аспекты процессов с точки зрения имперского центра. Для достижения этой цели использовался комплекс общенаучных и специализированных методов, включая политический анализ. Они обеспечили возможность безэмоциональной оценки исторических событий и их влияния на современную казахстанско-российскую дипломатическую повестку.





Статистика стала основным инструментом для изучения ключевых аспектов исторического процесса: количественные данные минимизировали влияние субъективных интерпретаций, что позволило выявить реальные изменения в демографии, экономике и социальных отношениях; раскрыла влияние имперской политики на интеграцию казахских земель в экономическую систему Российской империи; показала миграционные изменения и их влияние на социальную структуру региона получили объективное обоснование. Данные о местной власти и налогообложении показали особенности взаимодействия имперской администрации с регионом. Изучение инфраструктуры, включая железные дороги, подчеркнуло стратегическую роль Казахской степи. Новая монография направлена не только на профессионалов, но и на широкую аудиторию, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению культурного диалога между Казахстаном и Россией.





Директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, обратил внимание собравшихся на то, что исследование предлагает уникальный взгляд на сложные процессы интеграции Казахстана в состав Российской империи, делая упор на объективный анализ исторических источников и статистических данных. Она показывает, как административные реформы, экономические изменения и культурные взаимодействия формировали регион. Монография помогает осмыслить сложность геополитической роли Казахской степи, включая ее современное значение, и способствует борьбе с мифами, представляя точную и основанную на документах картину прошлого. Авторы работы- практикующие исследователи в области международных отношений, и их исследование через призму авторской методологии дает возможность интерпретировать прошлое Казахстана через призму современных вызовов геополитики. Специфика работы заключается в отказе от идеологической предвзятости и попытке осмыслить взаимосвязь между историческим опытом и нынешними дипломатическими реалиями. Для устойчивого будущего важно учитывать уроки истории, делая акцент на взаимопонимании и учете национальных интересов обеих сторон.





Заместитель директора Института международного образования РГУ имени Косыгина Александр Дроговоз обратил внимание на то, что работа носит научно-популярный характер. История играет ключевую роль в формировании национальной и культурной идентичности. Научно-популярные работы помогают людям понять свое прошлое, оценить вклад предков и осознать важность сохранения культурного наследия. Это особенно актуально для стран, где историческая память является основой формирования общества.





Также спикер обратил внимание на некоторые разделы исследования, где на основе статистических данных можно делать реальные выводы о взаимодействии. Роль Великой Сибирской железной дороги 11 июля 1894 года встречали первый поезд жители Петропавловска. Железная дорога серьезно оживила торговлю, стимулировала развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Со станции ежегодно отправлялось свыше 1 млн пудов мяса, до 1,5 млн штук овчинно-кожаных изделий, 50-60 тысяч пудов сливочного масла и другой продукции, которая была хорошо известна в Вене, Париже, Берлине, Гамбурге, Стамбуле и других городах. Историческое значение и начальные успехи строительства железной дороги в Петропавловске нашли свое продолжение и сегодня, с учетом важности станции в транспортной и экономической инфраструктуре региона.





Статистика позволяет выявить интересные и важные тенденции в экономической жизни региона, отражающие адаптацию местного населения к новым экономическим возможностям. Данные о выращивании льна и конопли в Кокчетавском и Атбасарском уездах показывают, как предприимчивые казаки и переселенцы использовали сельскохозяйственные культуры для получения практической пользы. Например, льняные и конопляные поля обеспечивали сырье для производства масла и волокон, которые использовались для изготовления холстов, веревок и снастей. В частности, изучение календарей "Вся Россия" позволила сделать выводы, как производство льна значительно возросло с 7,731 пуда в 1889 году до 40,555 пудов в 1902 году, что свидетельствует о росте его значимости в местной экономике. Напротив, производство конопли сократилось с 18,985 до 13,055 пудов, что может говорить о смене приоритетов или изменении спроса. Эти данные не только показывают изменения в сельском хозяйстве, но и дают возможность глубже понять, как население региона адаптировалось к экономическим вызовам, превращая природные ресурсы в ключевые элементы своего выживания и процветания.





Статистические данные о ярмарочной торговле в Акмолинской области демонстрируют ее значимость как динамичного экономического явления, формировавшего не только местные рынки, но и соединявшего регион с более крупной экономической системой Российской империи. В течение года в области проводилось множество ярмарок, каждая из которых привлекала разнообразных участников - от местных жителей до торговцев из других губерний. Ярмарки делились на летние и осенние, каждая из которых имела свои особенности. Например, летние ярмарки, такие как Ассигнационная в Акмолинске и Тайыншинская в Петропавловском уезде, традиционно концентрировались на сезонных товарах, включая скот и сельскохозяйственную продукцию. Осенние ярмарки, такие как Покровская в Кокчетавской станице или Александро-Невская в Арык-Балыкской, имели более широкий ассортимент, включая колониальные и мануфактурные товары. Объем ярмарочной торговли впечатлял: обороты отдельных ярмарок варьировались от 200 до 700 тысяч рублей, а совокупные обороты 40 ярмарок достигали более 6 миллионов рублей по привозу и более 4 миллионов рублей по сбыту. Основные товары включали скот и сырые продукты в качестве предметов вывоза, а также промышленные товары, завозимые из центральных частей империи. Эти данные подчеркивают, что ярмарки играли не только экономическую, но и социальную роль, укрепляя связи между разными регионами и способствуя развитию торговой инфраструктуры в степи.





В рамках обмена мнениями по итогам презентации монографии участники круглого стола обсудили влияние общей истории на национальную идентичность, деколонизационный дискурс в современных исследованиях и перспективы казахстанско-российских научных проектов. Среди гостей мероприятия были представители академического сообщества, дипломатических кругов и общественных организаций, включая декана Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета "Астана" Саята Баймуратулы, профессора Евразийского национального университета имени Гумилева Светланы Ковальской.





Основные выводы дискуссии:





Новая монография демонстрирует важность статистики для понимания социально-экономических изменений, таких как развитие торговли, миграционные процессы и адаптация местного населения к новым условиям;

работа подчеркивает роль дипломатии и экономического сотрудничества в интеграции Казахской степи в Российскую империю.





В заключении модератор круглого стола Алибек Тажибаев резюмировал ключевые предложения и выводы, подчеркнув значение монографии для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Россией.





Мероприятие завершилось торжественной церемонией презентации книги, вручением экземпляров участникам и автограф-сессией авторов.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today