В последнее время США в очередной раз "обещают" оказать мировому сообществу гуманитарную материальную помощь. Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выделят 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией по всему миру, сообщает CRI Online .

Еще в начале февраля Майк Помпео сообщил, что администрация США готова предоставить Китаю и другим странам 100 млн долларов, чтобы помочь им выйти из эпидемического кризиса. В третьей декаде марта он вновь заявил, что США намерены выделить 274 млн долларов на помощь в борьбе с эпидемией по всему миру. На самом деле, в последнюю сумму денежной помощи уже включены упомянутые ранее средства на сумму 100 млн долларов.

Стоит отметить, что из остальных 174 млн долларов, которые США намерены предоставить другим странам для преодоления эпидемии, за исключением средств на сумму 64 млн долларов, выделенные специально на помощь Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, остается лишь 110 млн долларов, которые будут распределяться между 64 странами. Очевидно, что фактическая сумма финансовой помощи, которую получит каждая из этих 64 стран мира, очень мала.

Возникает ключевой вопрос: куда пошли эти деньги? На этот вопрос недавно дал ответ представитель МИД КНР: "Мы не получали ни копейки". Помимо этого, Агентство Соединенных Штатов по международному развитию недавно также объявило о намерении оказать Китаю противоэпидемическую помощь, но Китай до сих пор ее не получил.

Несмотря на пустые обещания, которые США дали всему миру, Майк Помпео продолжает хвастаться, что объем финансирования США на международную борьбу с коронавирусной инфекцией намного превышает объем финансирования со стороны Китая.

Судя по серии выступлений и поступков Майка Помпео со времени вспышки эпидемии, очевидно, что он явно не думает о том, как ответственно и эффективно содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. Однако, он, не жалея усилий, стремится втаптывать Китай в грязь в целях достижения своих политических амбиций. В условиях эпидемического кризиса "голословная помощь" от ряда американских политиков, таких как Майк Помпео, продемонстрировала, что их истинная озабоченность не заключается в противоэпидемической работе, наоборот, они опасаются, что США потеряют мировое влияние. В данный момент гуманитарная помощь, оказанная всему миру для противостояния коронавирусной эпидемии, критически важна для нуждающихся в ней стран и спасения жизни их населения. Печально, что она стала инструментом политики для некоторых высокомерных американских политиков.

После вспышки эпидемии Китай первым взял ее под контроль и оказал другим странам свою посильную помощь. В настоящее время китайское правительство предоставило 127 странам и четырём международным организациям противоэпидемические средства, направило бригады специалистов-медиков 11 государствам, включая Иран, Ирак, Италию и Сербию, пожертвовало ВОЗ 20 млн долларов для поддержки международного сотрудничества, а также обменялось с другими странами проектами по противостоянию вирусу и лечению заболевания.

Действия Китая демонстрируют дух гуманизма и концепцию сообщества единой судьбы человечества, что получило одобрение со стороны международного сообщества.

Однако Майк Помпео и некоторые западные политики крайне негативно высказываются относительнопомощи Китая, что явно демонстрирует их попытки всеми способами очернить Китай и спровоцировать конфликт в отношениях Китая и международного сообщества.

В нынешний ключевой момент противостоянию эпидемии в глобальном масштабе нужна сплоченность, сотрудничество и искренняя взаимопомощь, а не нужны политические козни и провокации.

Весь мир ожидает, когда же США выполнят свое обещание о предоставлении помощи?

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