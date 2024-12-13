12.12.2024, 19:53 2831
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители. Полиция ведет расследование по факту убийства.
Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный водворен в СИЗО.
Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам.
С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге.
Распространителей мефедрона задержали в Туркестанской области.
Возбуждены 2 уголовных дела по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые арестованы на 2 месяца.
Мошенница обманула казахстанцев на 12 млн тенге.
На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.
Одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
При личном обыске у них изъято 55 свертков с порошкообразным веществом. Подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере содержатся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.
В Атырау задержали подозреваемого в пропаганде религиозно-экстремистской идеологии.
Он использовал мечети для вербовки молодых людей. Подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности экстремистской организации. В настоящее время расследуется уголовное дело.
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев.
Уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.
Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца.
Мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью.
В департаменте полиции города заявил, что он в октябре 2024 года был уволен из органов внутренних дел. Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности.
В Абайской области задержана группа "черных" старателей.
Они занимались незаконной добычей золота. Общий ущерб составил более трех млн тенге. Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата.
В селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Позже стало известно, что в отношении отца убитого парня завели уголовное дело.
Глава комитета МСХ осужден за коррупцию.
Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева.
По данным агентства, установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
На 10 лет осудили налоговика из Уральска за взятку в 75 млн тенге.
Также суд взыскал с него предмет взятки в размере 75 миллионов тенге. Кроме этого, у него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем. Это Toyota Camry 2014 года выпуска и Hyundai Creta 2020 года выпуска.
Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области.
В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
новости по теме
05.12.2024, 15:00 14116
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя.
В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья - в ход пошли кулаки.
В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, травматическое и холодное оружие, мобильные телефоны, флеш-карты и банковские договоры. По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС.
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Караганде.
При обыске дома изъяты свыше тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP. Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.
Пожилую семейную пару жестоко убили в Алматы.
По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу.
Сотрудники и курсанты Академии МЧС в Акмолинской области осуждены за коррупцию.
Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, другой командир приговорен к штрафу в 10-кратной сумме взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Курсантам, фигурировавшим в деле, назначены штрафы.
Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.
В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.
В злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц филиала "Казахтелекома".
По данным Антикора, генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгоды для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости.
В области Жетысу задержана группа интернациональных мошенников.
Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа. При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.
Полиция начала досудебное расследование после массового отстрела собак в Косшы.
Расследование начато по статье о жестоком обращении с животным. В настоящее время ведется следствие.
В Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку.
Полиция завела уголовное дело по факту убийства собаки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
Владелец нарколаборатории приговорен к 12 годам тюрьмы в Астане.
Подсудимый договорился с сообщниками через Telegram организовать нарколабораторию в поселке Уркер. Там он изготовил для дальнейшего сбыта 82,79 кг психотропного вещества aльфа-PVP. На деньги, вырученные от продажи наркотиков, он приобрел дом и гараж для функционирования нарколаборатории.
В Алматы задержан объявленный в розыск за покушение на убийство.
В августе он напал на водителя автобуса в Таразе. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура Мангистауской области выявила хищение более 27 млн тенге в футбольном клубе "Каспий".
Кроме того, установлено, что бывший руководитель клуба с привлечением двух своих знакомых пытались заставить работника клуба изменить показания. 3 декабря санкционирован арест экс-руководителя футбольного клуба и двух граждан.
В Жамбылской области почти 100 человек лишили свободы за несоблюдение судебных ограничений.
Служба пробации направила 45 представлений в суд о замене наказания на лишение свободы, из них 15 удовлетворены судом, остальные на стадии рассмотрения.
В Кокшетау похитили выделенные по программам ArtSport и DamuBala бюджетные средства.
Одним из поставщиков государственного заказа по городу Кокшетау предоставлены акты выполненных работ на детей, вовсе не посещавших спортивные секции. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится досудебное расследование.
В авиакомпании FlyArystan выявили факты хищения денежных средств.
Авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба.
В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путем, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 млн тенге.
Глава отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку в 1,1 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Павлодарской области изъяли 25 тонн ценных рачков.
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.
Двоих жителей Астаны осудили за незаконный обмен криптовалюты.
Приговором суда двое лиц осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге.
Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке.
Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.
Суд приговорил виновных по делу о смерти ученика спортшколы в Актобе к лишению свободы.
Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Второй подсудимый получил 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
29.11.2024, 16:25 29431
В Омске обсудили межконфессиональное добрососедство и межнациональное единение Эксклюзив КТ
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В Омске состоялась конференция "Духовно-нравственные ценности мусульман Сибири, межконфессиональное добрососедство, межнациональное единение".
В ходе конференции выступил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Казахстан наш очень близкий союзник в политическом смысле. Но для нас, мусульман - это наши братья и сестры, которые придерживаются общих традиций, ханафитский мазхаба. У нас на протяжении многих веков было единое образовательное поле. Мы читали одни и те же книги. Этот диалог, эти взаимоотношения на века. Я очень надеюсь, что наши отношения будут только укрепляться. Пятничная служба в первой городской Соборной мечети Омска показала мне очень добрые примеры того, как находясь в России, мусульмане казахи сохранили свои традиции - уважение к старшим, детям, национальная форма одежды. Это все говорит о наших древних корням и в то время, когда размывают национальные, религиозные, языковые традиции, наши народы, в том числе казахи, проживающие на территории России, - сохраняют свою историю. Здесь это возможно, потому что наше законодательство стоит на страже наших традиционных ценностей.
Наши народы и религии всегда жили в дружбе и взаимопонимании, мы придерживаемся наших ценностей и никому не дадим их у нас отнять или навязать несвойственные нам традиции той же Европы. То, что творилось, например, на открытии Олимпийских игр во Франции - оскорбление верующих всего мира.
Где же те ребята, те "герои", которые воевали в ИГИЛ? Это специальное движение, созданное иностранными разведками, которое боролось с мусульманами. Они заживо сжигали детей, женщин - творились ужасы. Руководителей этих группировок готовили в тюрьмах Гуантанамо. И где теперь эти ребята, провозглашавшие удивительные ценности, "справедливость", что они хотят построить мир? Где они сегодня, когда 200 тысяч мусульман в Палестине убито? Почему они их не защищают? Никакого разговора о том, что они воюют за справедливость - быть не может", - рассказал Альбир Крганов.
Официальный представитель УФСБ РФ по Омской области Ирина Руснак в своем докладе отметила важность сохранения традиционных ценности и культурно-исторических связей между народами.
"Прикрываясь украинской повесткой, США, Великобритания, их союзники по НАТО осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела России, предпринимают настойчивые попытки разрушить традиционные ценности и культурно-исторические связи между народами. В числе ключевых задач - смена действующего руководства, внешнего и внутриполитического курса России, а в перспективе - разделение государства на ряд мелких субъектов международного права.
Характеризуя угрозы безопасности конституционного строя, формируемые с использованием идеологии экстремизма и терроризма, особое внимание мы уделяем религиозному и национал-сепаратистскому фактору. Несмотря на разнообразие экстремистских и террористических течений, их мировоззренческую основу составляют тесно взаимосвязанные религиозные и националистические идеи. Как система идентификации "свой - чужой", они являлись важнейшими инструментами становления и развития гражданского общества и государства.
Во внешнеполитической сфере религия и национализм продолжают использоваться для продвижения и защиты геополитических интересов. Исходя из этого, на примерах арабо-израильского, армяно-азербайджанского и других конфликтов мы понимаем, что религиозные и национально окрашенные войны - это самые страшные, кровопролитные войны, в них нет места компромиссам и примирению. А их перенос на территорию России угрожает напрямую конституционному строю.
Сохраняется опасность вовлечения в террористическую деятельность трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Эта среда в значительной степени обособлена, пропитана криминальными связями, подвержена воздействию деструктивной пропаганды, и в любой момент может быть использована для совершения преступлений, в том числе терактов и организации массовых беспорядков.
В общественное сознание внедряется чуждые нашим культурам идеи и ценности. Насаждается взаимная ненависть на национальной и религиозной почве. Целенаправленно уничтожается наша историческая память. Конечная цель идеологической работы запада с молодым поколением - разделение братских народов на многие десятилетия.
В целом в ближайшее время мы прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма. Иностранные боевики, прошедшие Афганистан, Сирию, Украину, будут "расползаться" по горячим точкам, либо возвращаться в страны схода и начнут распространять боевой опыт.
Сегодня перед нами стоит очень важная задача - сохранить родину и мир. Сегодня мы должны спасти души наших детей.
В этих условиях эффективным инструментом противодействия является реализация комплекса долгосрочных, скоординированных мер по формированию в обществе идеологического иммунитета, по сохранению исторического и культурного суверенитета, по укреплению межнационального и межконфессионального диалога", - доложила Ирина Руснак.
Напомним, пресс-тур в Омскую область и Уфу был организован Россотрудничеством Казахстана для освещения сотрудничества между РК и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Уфе.
В этот же день для журналистов провели экскурсию по недавно построенной первой городской Соборной мечети Омска. Мечеть стала не только местом молитвы, но и центром духовного просвещения и культурного обмена. В мечети есть классы для обучения, где молодое поколение изучает основы ислама и ценности мирного сосуществования. Учебные помещения оснащены современный техникой, а библиотека предоставляет доступ к большому собранию религиозной и культурной литературы.
В ходе пресс-тура журналисты познакомились с общественной организацией "Казахи Омска". Председатель правления ОО Куаныш Елеутаев и его коллеги радушно встретили журналистов из Казахстана и рассказали о проектах и достижениях омских казахов.
Казахи - это второй по численности этнос Омской области и десятый в России. Нашей отличительной особенностью здесь является высокий процент урбанизации, больше половины. Нашей организации уже 15 лет. Мы являемся одной из наиболее известных казахских общественных организаций", - говорит руководитель организации.
По словам Куаныша Елеутаева, перед российскими казахами сейчас стоит задача укрепления национальной идентичности путем изучения казахского языка и его распространения среди молодежи.
На базе организации изучается казахский язык, преподаются уроки домбры и вокала, проводятся спортивные турниры среди разных возрастных категорий, организовываются концерты, праздники и масштабные уличные игры. Существует множество хореографических ансамблей, самый сильный из них - танцевальный коллектив "Ажар". Воспитанники и преподаватели показали казахстанской делегации свои номера и сценические образы, подготовленные на достойном, высоком уровне.
Вместе с тем "Казахи Омска" более 10 лет выпускают двуязычную газету, которая в этом году была признана лучшим казахоязычным СМИ о Казахстане, - организация выиграла миллион тенге на премии "Уркер". Кроме того, омские казахи получили государственную награду - медаль "Шапагат" от президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Также журналистов провели по улице имени казахского историка и этнографа Шокана Уалиханова, который учился в Омске. К слову, в 2016 году эту улицу признали самой красивой в городе.
28.11.2024, 18:50 32796
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры.
Его подозревают в мошенничестве. Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.
Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.
Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.
Чиновник брал взятки за восстановление села после паводка в Актюбинской области.
Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе. Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.
К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков.
Решением суда двое астанчан признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена за присвоение 49 млн тенге.
Бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы.
Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана.
По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.
В Карагандинской области украли болты с железнодорожных путей.
На перегоне Көкпекті - Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов.
В Туркестанской области осудили руководителя ветеринарной службы.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий.
Главу управления полиции Кызылординской области подозревают в коррупции.
Подозреваемый задержан. Также он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ.
По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Выделенные на противопаводковые мероприятия 300 млн тенге похитили в Акмолинской области.
Завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь". Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.
Одиннадцать фактов изнасилования детей в соцучреждениях выявили в Павлодарской области.
Восемь фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. 3 факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения.
Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента.
По словам студентов, завуч, физруки и старшекурсники три с лишним часа издевались над ними в подвале учебного заведения. Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.
Жители Туркестанской области занимались незаконной добычей гравия.
Задержано четверо подозреваемых. В ходе обыска полицейские изъяли у них один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.
В Астане суд вынес приговор участникам нападения на следователя.
Сотрудник правоохранительных органов вел расследование в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения. В ходе следствия он арестовал активы компании. Из мести трое осужденных организовали нападение на следователя. Суд приговорил организатора нападения к 5 годам лишения свободы, двое других участников получили 4 и 3 года лишения свободы.
В Атырауской области виновника в жестоком убийстве приговорили к пожизненному лишению свободы.
Подсудимый поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Из-за сильного пожара получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их, знакомый, разбив окно, выпрыгнули с потерпевшей на улицу. В результате в квартире погибли сын и дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов в больнице, ее знакомый выжил.
Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане.
Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области.
Женщина получила средства через доверенных лиц от 81 предпринимателя за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта. В отношении общественницы ведется досудебное расследование по факту мошенничества, она взята под домашний арест.
В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом.
Суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.
Жителей Туркестана оштрафовали на 369 тысяч тенге за ввоз религиозной литературы.
Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
26.11.2024, 23:14 38061
Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и России
Фото: Посольство РФ
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В конференц-зале "Қазмедиа орталығы" состоялось значимое событие для научного и культурного сообщества Казахстана и России - круглый стол "Диалог эпох: сохранение исторической памяти народов Казахстана и Российской Федерации", основным вопросом которого стала презентация монографии "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики". Организатором мероприятия выступил Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг", сообщает пресс-служба посольства РФ.
Мероприятие прошло в преддверии визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, подчеркивая актуальность обсуждаемых на мероприятии тем для укрепления культурного диалога и партнерских отношений между Казахстаном и РФ.
Открывая мероприятия директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев указал на важность монографии как примера научной дипломатии, направленной на укрепление общего исторического наследия. Он отметил уникальный подход исследования, который, в отличие от большинства исследований этого периода представляет собой попытку политического анализа процессов присоединения Казахской степи к Российской империи. Работа построена на общедоступных документальных источниках, которые хранятся в крупнейших российских библиотеках. Авторы монографии ставя этот набор данных во главу угла особое внимание уделяют внимание объективному анализу статистических и документальных данных.
Научный руководитель ЦАИ "Евразийский мониторинг", кандидат исторических наук Таисия Мармонтова определила жанр исследования, "Новый взгляд на старую эпоху: Казахская степь и Российская империя через призму статистики", как "монографию в документах". Этот подход совмещает традиционную авторскую интерпретацию с анализом первоисточников, позволяя предложить свежий взгляд на сложный исторический процесс интеграции Казахской степи в состав Российской империи. Причем акцент был сделан на то, что сложный и весьма сенситивный период отечественной истории в фокус внимания взяли политологи.
Главной задачей исследования стало предоставление объективного и сбалансированного анализа, исключающего идеологическую предвзятость. В работе основное внимание уделено документальным источникам из фондов государственной публичной исторической библиотеки и Российской государственной библиотеки. Такой подход позволил рассмотреть социально-экономические, политические и культурные аспекты процессов с точки зрения имперского центра. Для достижения этой цели использовался комплекс общенаучных и специализированных методов, включая политический анализ. Они обеспечили возможность безэмоциональной оценки исторических событий и их влияния на современную казахстанско-российскую дипломатическую повестку.
Статистика стала основным инструментом для изучения ключевых аспектов исторического процесса: количественные данные минимизировали влияние субъективных интерпретаций, что позволило выявить реальные изменения в демографии, экономике и социальных отношениях; раскрыла влияние имперской политики на интеграцию казахских земель в экономическую систему Российской империи; показала миграционные изменения и их влияние на социальную структуру региона получили объективное обоснование. Данные о местной власти и налогообложении показали особенности взаимодействия имперской администрации с регионом. Изучение инфраструктуры, включая железные дороги, подчеркнуло стратегическую роль Казахской степи. Новая монография направлена не только на профессионалов, но и на широкую аудиторию, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению культурного диалога между Казахстаном и Россией.
Директор ЦАИ "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, обратил внимание собравшихся на то, что исследование предлагает уникальный взгляд на сложные процессы интеграции Казахстана в состав Российской империи, делая упор на объективный анализ исторических источников и статистических данных. Она показывает, как административные реформы, экономические изменения и культурные взаимодействия формировали регион. Монография помогает осмыслить сложность геополитической роли Казахской степи, включая ее современное значение, и способствует борьбе с мифами, представляя точную и основанную на документах картину прошлого. Авторы работы- практикующие исследователи в области международных отношений, и их исследование через призму авторской методологии дает возможность интерпретировать прошлое Казахстана через призму современных вызовов геополитики. Специфика работы заключается в отказе от идеологической предвзятости и попытке осмыслить взаимосвязь между историческим опытом и нынешними дипломатическими реалиями. Для устойчивого будущего важно учитывать уроки истории, делая акцент на взаимопонимании и учете национальных интересов обеих сторон.
Заместитель директора Института международного образования РГУ имени Косыгина Александр Дроговоз обратил внимание на то, что работа носит научно-популярный характер. История играет ключевую роль в формировании национальной и культурной идентичности. Научно-популярные работы помогают людям понять свое прошлое, оценить вклад предков и осознать важность сохранения культурного наследия. Это особенно актуально для стран, где историческая память является основой формирования общества.
Также спикер обратил внимание на некоторые разделы исследования, где на основе статистических данных можно делать реальные выводы о взаимодействии. Роль Великой Сибирской железной дороги 11 июля 1894 года встречали первый поезд жители Петропавловска. Железная дорога серьезно оживила торговлю, стимулировала развитие местной промышленности и сельского хозяйства. Со станции ежегодно отправлялось свыше 1 млн пудов мяса, до 1,5 млн штук овчинно-кожаных изделий, 50-60 тысяч пудов сливочного масла и другой продукции, которая была хорошо известна в Вене, Париже, Берлине, Гамбурге, Стамбуле и других городах. Историческое значение и начальные успехи строительства железной дороги в Петропавловске нашли свое продолжение и сегодня, с учетом важности станции в транспортной и экономической инфраструктуре региона.
Статистика позволяет выявить интересные и важные тенденции в экономической жизни региона, отражающие адаптацию местного населения к новым экономическим возможностям. Данные о выращивании льна и конопли в Кокчетавском и Атбасарском уездах показывают, как предприимчивые казаки и переселенцы использовали сельскохозяйственные культуры для получения практической пользы. Например, льняные и конопляные поля обеспечивали сырье для производства масла и волокон, которые использовались для изготовления холстов, веревок и снастей. В частности, изучение календарей "Вся Россия" позволила сделать выводы, как производство льна значительно возросло с 7,731 пуда в 1889 году до 40,555 пудов в 1902 году, что свидетельствует о росте его значимости в местной экономике. Напротив, производство конопли сократилось с 18,985 до 13,055 пудов, что может говорить о смене приоритетов или изменении спроса. Эти данные не только показывают изменения в сельском хозяйстве, но и дают возможность глубже понять, как население региона адаптировалось к экономическим вызовам, превращая природные ресурсы в ключевые элементы своего выживания и процветания.
Статистические данные о ярмарочной торговле в Акмолинской области демонстрируют ее значимость как динамичного экономического явления, формировавшего не только местные рынки, но и соединявшего регион с более крупной экономической системой Российской империи. В течение года в области проводилось множество ярмарок, каждая из которых привлекала разнообразных участников - от местных жителей до торговцев из других губерний. Ярмарки делились на летние и осенние, каждая из которых имела свои особенности. Например, летние ярмарки, такие как Ассигнационная в Акмолинске и Тайыншинская в Петропавловском уезде, традиционно концентрировались на сезонных товарах, включая скот и сельскохозяйственную продукцию. Осенние ярмарки, такие как Покровская в Кокчетавской станице или Александро-Невская в Арык-Балыкской, имели более широкий ассортимент, включая колониальные и мануфактурные товары. Объем ярмарочной торговли впечатлял: обороты отдельных ярмарок варьировались от 200 до 700 тысяч рублей, а совокупные обороты 40 ярмарок достигали более 6 миллионов рублей по привозу и более 4 миллионов рублей по сбыту. Основные товары включали скот и сырые продукты в качестве предметов вывоза, а также промышленные товары, завозимые из центральных частей империи. Эти данные подчеркивают, что ярмарки играли не только экономическую, но и социальную роль, укрепляя связи между разными регионами и способствуя развитию торговой инфраструктуры в степи.
В рамках обмена мнениями по итогам презентации монографии участники круглого стола обсудили влияние общей истории на национальную идентичность, деколонизационный дискурс в современных исследованиях и перспективы казахстанско-российских научных проектов. Среди гостей мероприятия были представители академического сообщества, дипломатических кругов и общественных организаций, включая декана Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета "Астана" Саята Баймуратулы, профессора Евразийского национального университета имени Гумилева Светланы Ковальской.
Основные выводы дискуссии:
- Новая монография демонстрирует важность статистики для понимания социально-экономических изменений, таких как развитие торговли, миграционные процессы и адаптация местного населения к новым условиям;
- работа подчеркивает роль дипломатии и экономического сотрудничества в интеграции Казахской степи в Российскую империю.
В заключении модератор круглого стола Алибек Тажибаев резюмировал ключевые предложения и выводы, подчеркнув значение монографии для укрепления культурных и научных связей между Казахстаном и Россией.
Мероприятие завершилось торжественной церемонией презентации книги, вручением экземпляров участникам и автограф-сессией авторов.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
21.11.2024, 21:25 49921
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Отчим подозревается в надругательстве над 15-летней падчерицей в Павлодарской области.
По факту изнасилования заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор.
Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в АФМ.
По данным агентства, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков.
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве казахстанец экстрадирован из России.
Он путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.
В Казахстане с начала года задержали 14 лжеполицейских.
В частности, в ноябре в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получала ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге. Также в Актобе двое молодых людей представились полицейскими и с применением насилия похитили 300 тысяч тенге у двоих жителей города.
Экс-полицейский подозревается в убийстве мужчины в ЗКО.
Бывший полицейский задержан и помещен под стражу. Возбуждено расследование по статье УК РК "Убийство".
Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке.
Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании. Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Браконьеров задержали в области Абай.
В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 килограммов рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке. Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности.
В Уральске по подозрению в хищении 45 млн тенге задержали членов киберпреступной группы.
Их подозревают в хищении 45 млн тенге путем интернет-мошенничества у жителей Кызылорды.
В Астане суд вынес приговор по делу о грабеже и похищении человека.
Двое подсудимых признаны виновными по совокупности преступлений. Одного из них приговорили к 7 годам, а второго к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действиях рецидива преступления.
В Казахстан из Турции доставили подозреваемого в участии в международной террористической организации.
Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.
Транснациональная ОПГ вывезла из Казахстана в Турцию золото на 5 млрд тенге.
По информации суда, с 2017 по 2021 год контрабандисты незаконно вывезли из страны свыше 190 кг драгметалла.
В Алматы обнаружили оборудование мошенников.
Обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору. Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.
В Рудном живодер ударил собаку ножом.
Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
В Семее учителя подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы.
В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования. Ущерб был возмещен.
В Казахстане ликвидировали очередной наркоканал.
По подозрению в организации канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы.
Казахстанца осудили на 22 года по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке в Актюбинской области.
После убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.
Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций.
Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам.
В Уральске "заминировали" школу.
Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.
В Алматы на 7 лет осудили руководителя городской центральной таможенной лаборатории.
Он признан виновным в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства.
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске
Причастную к изготовлению и сбыту "синтетики" ОПГ ликвидировали в Казахстане.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Львенка пытались продать в Шымкенте.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. Зарегистрировано уголовное дело.
Более 200 Тelegram-каналов c пропагандой наркотиков заблокировали в Жезказгане.
По данным прокуратуры области Улытау, через каналы велись продажи наркотических и психотропных веществ.
В Алматы на контролера автобуса напали с ножом.
Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.
В Павлодарской области расследуют рейдерский захват крупного предприятия.
Преступная группа, возглавляемая криминальным авторитетом, длительное время осуществляла захват имущества предпринимателей с применением угроз путем фальсификации документов. В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.
Очередное жестокое избиение девушки попало на видео в Актау.
В департамента полиции Мангистауской области сообщили, что участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия.
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми.
Заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.
Подозреваемый в изнасиловании ребенка покончил с собой в Павлодарской области.
Приемного отца заподозрили в изнасиловании девочки в Павлодарской области. Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
14.11.2024, 20:08 62731
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В феврале этого года подозреваемого задержали на территории Швеции. Он экстрадирован в Казахстан, в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.
В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве.
Полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.
Подполковника полиции осудили за взяточничество в Акмолинской области.
Он лишен свободы на 3 года 6 месяцев. Суд установил, что бывший руководитель департамента получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела.
Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане.
Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.
Информацию о задержании военного командира с крупной партией наркотиков прокомментировали в ДП Карагандинской области.
В некоторых СМИ появилась информация о задержании командира дивизиона. В пресс-службе Сухопутных войск агентству Kazinform подтвердили, что военнослужащий одной из воинских частей Сарыозекского гарнизона, который находился в отпуске, был задержан сотрудниками ДКНБ по области Жетысу с наркотиками.
Стену в филиале банка взломали в Павлодаре.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к факту. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В Алматы капитан полиции получил ножевое ранение.
Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Пенсионеры МВД получили сроки за создание подразделения финпирамиды в СКО.
Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды Qnet. Суд всем назначил наказание в виде лишения свободы.
Интернет-мошенники обещали казахстанцам улучшить кредитную историю.
Злоумышленники подозреваются в хищении 45 млн тенге. Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков.
В частности, в Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Также в Западно-Казахстанской области выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.
Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде.
В Астане была задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. Также в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.
Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут".
Сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением специального звания и права работать на госслужбе. Приговор уже вступил в законную силу.
Заместителя начальника колонии Алматинской области подозревают в коррупции.
По данным прокуратуры региона, в рамках уголовного дела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация разглашению не подлежит.
В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. Проводится досудебное расследование.
В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми.
Группа состояла из трех подозреваемых. Один из них вошел в чат родителей школьников в WhatsApp. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге.
Главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге.
По данным АФМ, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях.
В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией.
Предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали. Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
Он признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое
В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет.
Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги. В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.
В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных.
Изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства. Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике.
Директор подрядной организации приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов. В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Прокуратура выявила трудоустроившихся по поддельным дипломам сотрудников "Семей орманы".
Выявлено 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам. По этим фактам начаты досудебные расследования.
Более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане.
В ходе мониторинга соцсетей выявлены Тelegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков. Они были заблокированы с помощью информационной системы "Кибернадзор".
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала.
Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска. По обоим фактам начаты досудебные расследования.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
12.11.2024, 22:47 111571
Казахстанцы с возмущением раскритиковали аргументацию инициатора смены часового пояса
Фото: Depositphotos
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Казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского, как считают пользовали, объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под под постом депутата на момент публикации превысило тысячу.
Интересно, где вы получали такие "углубленные" знания? Теперь хоть знаем кого благодарить. "Спасибо" добрый человек, что заставлял просыпаться летом в 4 утра, а теперь засыпать в 16:00, т.к теперь в Алматы: утро, обед, ночь… Надеюсь Вы каждый день икаете без остановки потому что вас каждую минуту вспоминают "благодарные"жители Казахстана", - пишет пользователь Светлана Минакова.
Столько людей не может быть против правильного решения. Значит нужно задуматься. Время заката в Астане на сегодня в 16.41!!!!! В 18.00 на улице как будто глубокая ночь!!! Работоспособность падает, выходить никуда неохота!!! Это и есть ваше правильное решение!!!??????" - задается вопросом Эльмира Ахметбекова.
Смотрим по карте часовые пояса и видим, что до 52 меридиана должно быть +4, с 52 по 67 меридиан +5, с 67 до 82 меридиана +6 с 82 до 97 меридиана +7. Получается, по вашей карте, Курмангазинский район Атырауской области находится в зоне +3, Запад в зоне +4, Костанай, Кызылорда в зоне +5, Шымкент, Алматы, Астана в зоне +6 и восток страны от Алтая в зоне +7. То есть, географически страна расположена в 4 временных зонах!" - заявил Марат Абдурахманов.
Дело не в том, во сколько времени солнце в зените, а в укладе жизни большинства людей при этом, работе организаций, школ, общественного транспорта и даже сетки вещания телевидения. По сегодняшнему времени, когда солнце в зените в 12 часов, это полдень, середина дня, значит человеку до отхода ко сну, если взять за основу 16 часов бодрствования и 8 часов сна, времени остается 8 часов. В 20 часов страна уже должна погрузиться в сон. А день должен начинаться в 4 утра. Сейчас же регламент жизни большинства населения у нас таков, примерно с 6 утра до 22 часов вечера. Вот из этого и надо исходить, что время надо в идеале переводить на два часа вперед, чтоб солнце в зените стояло в 14 часов. Вот тогда и будет гармония солнца и человека. Практически, оптимально, вернуть время на час вперед, как было и ввести еще на час вперед в летний период", - пишет Alexandr Bairamyan.
Начнем с того, что несколько лет назад в западных областях время перевели на час вперед, чтобы разница между Астаной и Атырау с Актау стала меньше. Причина - когда в Астане 18 часов и люди идут домой, то запад продолжает работать и посылать отчеты. С двух часов разницы сократили до одного часа. Теперь же всю остальную страну перевели на это время. Зависимость правительства от нефтянки известна. Но чтобы время подгонять, это нонсенс, который и происходит в Казахстане", - отмечает Askhat Assylbekov.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Ранее юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. Инициатор петиции "Вернуть время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
07.11.2024, 18:44 77161
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жестокое издевательство над собакой в Актюбинской области попало на видео.
В Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как подросток держит собаку на поводке и наносит ей удары ножом. В полиции региона сообщили, что несовершеннолетний будет поставлен на учет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз".
Подозреваемый был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" ликвидировали в Казахстане.
Задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Пропаганду наркотиков в соцсетях выявила прокуратура Шымкента.
18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков были заблокированы с помощью системы "Кибернадзор".
В Жамбылской области задержали укравших ограждения с могил вандалов.
Подозреваемые - 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане осудили трех высокопоставленных чиновников МЧС.
Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК и начальник ДЧС Шымкента. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетісу. Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Осужден заместитель гендиректора "Алматы Генплан".
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.
В Уральске задержали ранившего посетителя одного из ночных клубов города.
В отношении него по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства начато досудебное расследование.
Организатора финпирамиды лишили свободы на 7 лет в Астане.
С июля 2021-го по май 2023 года подсудимая через подконтрольные компании заключила с более чем 90 лицами договоры "займа", "инвестирования" и "возмездного оказания услуг", в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Задержанный Хасан Касымбаев арестован на два месяца.
Он помещен под стражу на время следствия. Ранее его задержали по подозрению в соучастии в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью.
Главу Комитета госинспекции в АПК подозревают в получении взятки.
Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
Глава общественного объединения "Шаңырақ" в Алматинской области подозревается в крупной афере с сельхозсубсидиями.
Под руководством подозреваемого созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Похищено свыше 1,2 млрд тенге. Глава общественного объединения задержан.
Сотрудники ДУИС ВКО отделались ограничением свободы за хищение 5,8 млн тенге.
Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Также осужденные лишены специальных званий "майор" и "лейтенант юстиции".
Очередную нарколабораторию по производству "синтетики" ликвидировали в Алматинской области.
В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В Уральске задержанного по делу о взятке председателя суда арестовали всего на 10 дней - СМИ.
Как сообщает "Уральская неделя" со ссылкой на свои источники, "суд санкционировал арест председателя горсуда Уральска на 10 дней. И освободил задержанного вместе с ним адвоката (...) под подписку о невыезде. Он был выпущен из ИВС Акжайыкского района".
Свыше 17 тысяч фактов интернет-мошенничества зарегистрировано с начала года в Казахстане.
По данным полиции, самый распространенный способ обмана - интернет-торговля. Мошенники размещают объявления на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.
В двух регионах Казахстана прошли суды по фактам буллинга в школах.
В частности, в Уральске рассмотрено административное дело в отношении матери 13-летнего школьника, который вымогал и отбирал деньги, запугивал и преследовал 10-летнего мальчика. На мать школьника-агрессора наложено административное взыскание - предупреждение. Также стало известно об аналогичном деле в Костанайской области, где несовершеннолетний устроил буллинг школьницы. С учетом того что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка, суд назначил взыскание - штраф в 25 тысяч тенге.
В Акмолинской области полицейский дважды требовал взятку за прекращение уголовного дела.
Согласно материалам суда, должностной полицейский получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже потребовал еще 1 млн тенге, пригрозив арестом в случае отказа. Приговором суда экс-полицейский лишен свободы на 3 года 6 месяцев.
На ударившего ребенка воспитателя завели уголовное дело в Семее.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены соответствующие экспертизы. Кроме того, воспитатель детского учреждения отстранена от работы. Ей и заведующей объявлен строгий выговор.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?