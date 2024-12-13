Фото: иллюстрация создана ИИ

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.





Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители. Полиция ведет расследование по факту убийства.





Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане.





Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном. Задержанный водворен в СИЗО.





Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам.





С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Возмещено более 13 млрд тенге.





Распространителей мефедрона задержали в Туркестанской области.





Возбуждены 2 уголовных дела по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемые арестованы на 2 месяца.





Мошенница обманула казахстанцев на 12 млн тенге.





На протяжении двух лет, представляясь сотрудницей банка, мошенница входила в доверие к людям и предлагала им помощь в получении займов по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездных субсидий.





Одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.





При личном обыске у них изъято 55 свертков с порошкообразным веществом. Подозреваемые в сбыте наркотиков в особо крупном размере содержатся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.





Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде.





В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.





В Атырау задержали подозреваемого в пропаганде религиозно-экстремистской идеологии.





Он использовал мечети для вербовки молодых людей. Подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности экстремистской организации. В настоящее время расследуется уголовное дело.





Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев.





Уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.





Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца.





Мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.





В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью.





В департаменте полиции города заявил, что он в октябре 2024 года был уволен из органов внутренних дел. Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности.





В Абайской области задержана группа "черных" старателей.





Они занимались незаконной добычей золота. Общий ущерб составил более трех млн тенге. ​Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.





В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата.





В селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата. Его арестовали на 15 суток. Позже стало известно, что в отношении отца убитого парня завели уголовное дело.





Глава комитета МСХ осужден за коррупцию.





Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы. Чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.





АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева.





По данным агентства, установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".





На 10 лет осудили налоговика из Уральска за взятку в 75 млн тенге.





Также суд взыскал с него предмет взятки в размере 75 миллионов тенге. Кроме этого, у него конфисковали в доход государства два автомобили, которые он купил на деньги, добытые преступным путем. Это Toyota Camry 2014 года выпуска и Hyundai Creta 2020 года выпуска.





Трех подростков подозревают в изнасиловании девочки в Жамбылской области.





В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон. Дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.









Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



