Хакеры взломали аккаунт МНЭ в Facebook

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Хакеры взломали аккаунт Министерства национальной экономики в Facebook, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время официальный аккаунт Министерства в социальной сети Facebook.com взломан, о чем была уведомлена администрация социальной сети. В связи с этим Министерство к новостям, публикациям и другим сообщениям, выкладываемым на аккаунте www.facebook.com/mineconomy.rk , не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе МНЭ.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время будет создана новая официальная страница в Facebook.

Вместе с тем отслеживать новости МНЭ можно на официальном сайте ведомства и в социальных сетях:

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