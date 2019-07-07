Хакеры взломали аккаунт МНЭ в Facebook

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Хакеры взломали аккаунт Министерства национальной экономики в Facebook, передает Kazakhstan Today.
В настоящее время официальный аккаунт Министерства в социальной сети Facebook.com взломан, о чем была уведомлена администрация социальной сети. В связи с этим Министерство к новостям, публикациям и другим сообщениям, выкладываемым на аккаунте www.facebook.com/mineconomy.rk, не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе МНЭ.
В ведомстве также отметили, что в ближайшее время будет создана новая официальная страница в Facebook.
Вместе с тем отслеживать новости МНЭ можно на официальном сайте ведомства и в социальных сетях:
Напомним, в 2018 году хакеры атаковали сайты госорганов РК более 142 млн раз. В текущем году хакеры взломали сайты нескольких казахстанских университетов и подвергли атаке систему распределения мест в детсадах Нур-Султана.
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