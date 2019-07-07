Система Orphus

Хакеры взломали аккаунт МНЭ в Facebook

06.07.2019, 11:51 8128
Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Хакеры взломали аккаунт Министерства национальной экономики в Facebook, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время официальный аккаунт Министерства в социальной сети Facebook.com взломан, о чем была уведомлена администрация социальной сети. В связи с этим Министерство к новостям, публикациям и другим сообщениям, выкладываемым на аккаунте www.facebook.com/mineconomy.rk, не имеет никакого отношения", - сообщили в пресс-службе МНЭ.

 
В ведомстве также отметили, что в ближайшее время будет создана новая официальная страница в Facebook.
 
Вместе с тем отслеживать новости МНЭ можно на официальном сайте ведомства и в социальных сетях:
 
 
 
 
 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая