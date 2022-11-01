МЦРИАП РК: найденный в области Улытау фрагмент ракеты не опасен

Фото: МЦРИАП

Жезказган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ и социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау.

26 октября в 06.20 по времени Астаны с космодрома Байконур в штатном режиме был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-21".

На видео видна часть металлической обшивки из листового металла - створка головного обтекателя. Головной обтекатель (ГО) предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замками", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ведомстве добавили, что головной обтекатель не содержит в себе ракетное топливо. Более того, для запуска "Союз 2-1а" используется такое горючее, как керосин, которое не несет большой опасности для здоровья. Таким образом, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии.

Что касается места падения, то отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения № 2 (зона Ю-28) - данный район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определен договором аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", - добавили в МЦРИАП.

В ведомстве также напомнили, что за двое суток до пуска по результатам проведенной рекогносцировки определяется место эвакуации населения из района падения, маршруты движения. Обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за два часа до пуска.

26 октября за два часа до пуска были эвакуированы 46 человек из населенного пункта Бірлестік (зимовки). Часть людей выехала из района падения на своем транспорте, остальные на специально подготовленном для этого транспорте.

Российской стороной (база № 1 АО "ВПК "НПО машиностроения", обслуживающая данный район падения) данные створки ГО вывезены из района падения для дальнейшей их переработки.