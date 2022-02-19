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Самый экологичный Technodom открылся в Караганде

18.02.2022, 16:42 1316
КАРАГАНДА. 18 ФЕВРАЛЯ - В Караганде открыт самый большой в городе магазин Technodom, построенный по прогрессивным технологиям "зеленого" строительства. Здание сконструировано с применением альтернативных источников энергии и внедрением инновационных технологий энергосбережения и энергоэффективности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С учетом климатических условий, при строительстве магазина использована герметичная обшивка, которая позволяет снизить тепловой энергообмен на 76%, а количество энергии, необходимой для охлаждения, на 21%. На крыше здание расположены 666 модулей солнечных батарей, способны произвести до 253,08 кВт/час. Это соответствует 75% энергии, потребляемой зданием за год.
 
Проект нового магазина разработан Weissenseer: это одна из передовых компаний Австрии в производстве энергоэффективных зданий. Как рассказал представитель Weissenseer Kazakhstan Александр Кравченко, аналогичные сооружения уже есть в мире, но проект такого рода впервые реализован в резко-континентальном климате, ведь температура воздуха в Караганде колеблется от -35 зимой до +35 летом. Технологии и использованные при строительстве материалы позволяют обеспечивать комфортную температуру внутри здания в любое время года и, что очень важно, значительно сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу.
 

Мы не подключены к теплосетям. Здесь подключены от городских сетей только холодная вода, канализация и электричество, которое используется в минимальном объеме. Тепло мы производим сами: под зданием находится 41 глубинная скважина, которая позволяет нам пользоваться константным теплом под землей. В течение отопительного периода мы берем там тепло, а летом мы забираем оттуда холод, тем самым постоянно поддерживаем температуру. Мы не портим окружающую среду, мы не тратим не возобновляемые источники энергии в виде угля или еще чего-то. Мы являемся нейтральными к эмиссии с этого здания", - рассказал Александр Кравченко.

 
Иными словами, новый магазин не делит энергию с соседними домами и не несет дополнительную нагрузку для местных электростанций. Магазин тратит в десять раз меньше электричества в сравнении с эквивалентным строением. Глубинные скважины, тепловые насосы для обогрева, вентиляции и кондиционирования здания позволяют обеспечивать комфортную среду для сотрудников и посетителей. Система вентиляции с рекуперацией обеспечивает круглосуточный приток свежего воздуха без потери тепла.
 
Большое внимание при проектировании уделено дизайну. Здание построено в современном стиле Лофт с использованием высококачественных материалов. Основатель Technodom Оperator Эдуард Ким отметил, что для компании важнейшей задачей было сделать качественный проект во всех отношениях. 
 

Дизайн здания современный, в стиле Лофт, поэтому основные материалы - бетон и стекло. Тут очень качественные витражи, стеклопакеты с минимальной теплоотдачей. Парковка для таких объектов также очень важна, поэтому мы увеличили ее площадь под зданием. Это дополнительные расходы, но мы считаем, что нашим клиентам должно быть комфортно", - подчеркнул Эдуард Ким. 

 
 За счет высокой технологичности, стоимость проекта оказалась на 20% выше в сравнении со зданием аналогичной площади. Но его экологичность и экономика четко просчитаны. В дальнейшем компания Technodom планирует расширять этот опыт и делиться им, если будут такие обращения со стороны бизнеса.
 

Раз мы уже пошли в эту "зеленую" экономику, то мы по каждому зданию будем смотреть, насколько можем использовать новейшие технологии в современном строительстве. И мы готовы делиться опытом нашим опытом с теми, кто проявляет интерес к таким технологиям", - подчеркнул Эдуард Ким.

 
Technodom - ведущая национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана. Компания была образована в 2002 году в Алматы. В настоящее время сеть Technodom включает 82 магазина и 84 пунктов выдачи заказов. 
 

новости по теме

Биотопливо из использованного растительного масла создали казахстанские студенты

04.02.2022, 14:56 15571
Биотопливо из использованного растительного масла создали казахстанские студенты
Фото: МОН РК
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Студентки Казахского национального женского педагогического университета создали биотопливо из растительного масла, которое остается после готовки пищи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Разработка молодых ученых Назерке Халел и Мунисы Сайдиганиевой получила призовое место на международной конференции. Руководитель проекта - докторант КазНацЖенПУ Гулсара Аканова. Она несколько лет посвятила разработке уникальной технологии получения экологичного биотоплива, сообщает Министерство образования РК.
 

Сейчас многие страны переходят на биотопливо. За рубежом его производят, в основном, из различных растений: сахарного тростника, кукурузы. Мы разработали свою технологию. В крупных ресторанах быстрого питания в больших объемах используют растительное масло, и после готовки оно остается непригодным. Мы предлагаем переработать его. Для этого растительное масло очищаем от мельчайших примесей, затем добавляем щелочной катализатор и этиловый спирт и получаем биотопливо", - рассказала Аканова.

 
Проект молодых ученых решает ряд экологических и экономических вопросов. Биотопливо безвредно для окружающей среды и является эффективным, дешевым, безопасным и в то же время удобным при транспортировке продуктом.
 
Технология была признана одной из лучших на конференции молодых ученых и студентов "Фараби алемі". Пока это первое научное достижение студентов Казахского национального женского педагогического университета. В будущем студентки планируют усовершенствовать свой проект и участвовать в start-up проектах.. 

Напомним, в прошлом году студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов. Юноша представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде".  
 

Казахстанские ученые разработали технологию получения диоксида кремния из рисовой шелухи

17.01.2022, 10:17 28316
Казахстанские ученые разработали технологию получения диоксида кремния из рисовой шелухи
Фото: МОН РК
КЫЗЫЛОРДА. 17 ЯНВАРЯ - Технологии получения биочара, диоксида кремния из рисовой шелухи разработали ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря ученым из рисовой шелухи и соломы изготавливают бумагу, активированный уголь, а также биочар. Кстати, последний активно используется в мире как биоудобрение для улучшения состояния почвы и существенного снижения ее засоления", - проинформировали в ведомстве.

 
По словам профессора Кызылординского университета имени Коркыт Ата Нурбола Аппазова, диоксид кремния применяют в производстве стекла, керамики, абразивов, бетонных изделий, для изготовления зубных паст, косметики, оптиковолокна и т. д. 
 

Обычно диоксид кремния получают из песка, мы же разработали технологию его получения из рисовой шелухи, то есть из отходов риса. Мы измельчаем рисовую шелуху, высушиваем ее, потом обрабатываем соляной кислотой в условиях микроволнового облучения, тем самым ускоряется процесс извлечения неорганических веществ. Потом проводим обжиг рисовой шелухи, постепенно увеличивая температуру в печи с 300 до 800 градусов по Цельсию. В результате получается чистый, 100-процентный диоксид кремния", - отметил Нурбол Аппазов.

 
Ранее сообщалось, что разработчики QazVac - ученые Научно-исследовательского института получили госпремию в области науки и техники
 

Опубликованы новые фотографии Марса с китайского зонда

01.01.2022, 18:22 39676
Фото: China National Space Administration
ПЕКИН. 1 ЯНВАРЯ - Фотографии с Марса сделал зонд орбитального аппарата "Тяньвэнь-1", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографии опубликованы на сайте Национального космического управления Китая. Зонд заснял ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени Королева и дюнное поле Олимпия.
 
Напомним, "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан у побережья островной провинции Хайнань на юге Китая. 
 

Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года после почти семи месяцев космического путешествия и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки. 

 
Спускаемый модуль китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса 15 мая 2021 года. 
 

С космодрома Байконура стартовала ракета "Союз"

27.12.2021, 21:31 43986
БАЙКОНУР. 27 ДЕКАБРЯ - 27 декабря в 19:10:37.088 по времени Алматы с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для 2021 года этот старт стал 24 пуском российских космических ракет и 14 - с Байконура, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
 
Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут поочередно отделяться от российского "разгонника". Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном режиме.
 
С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Этот старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb, третьим с Байконура в 2021 году и пятым с данного космодрома в целом. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.
 
 

Ракета "Протон-М" успешно стартовала с Байконура

13.12.2021, 21:01 83452
БАЙКОНУР. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, в 18.07 по времени Нур-Султана, состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все этапы полета (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
 
Спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты "Протон-М" используется типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения. 
 
Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров будет обеспечено за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М". Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов 50 минут, для второго "Экспресс-АМУ3" - 18 часов 7 минут.
 
Космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.
 
 

Сервис Google Pay заработал в Казахстане

07.12.2021, 15:17 156568
Сервис Google Pay заработал в Казахстане
Фото: twitter/OldSharkNews
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - С сегодняшнего дня пользователи Android в Казахстане могут использовать приложение Google Pay для оплаты товаров и услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Google Pay - это быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать покупки в любом месте: в магазинах, на веб-сайтах, в приложениях и так далее с помощью смартфонов на базе Android 5 и выше или смарт устройств с поддержкой NFC, не тратя времени на поиск банковской карты или пересчет купюр. С ним ваши данные надежно защищены, а у вас есть все, что нужно для оплаты. Кроме того, вы можете управлять своей учетной записью на веб-сайте или в приложении", - говорится в сообщении сервиса.

 
Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или Mastercard, выпущенных банками-партнерами. При оплате у кассы требуется разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC. 
 
Отмечается, что при оплате покупок Google Pay не передает продавцу фактический номер карты, поэтому платежные данные надежно защищены. При утере или краже телефона можно удаленно заблокировать или удалить все данные с помощью функции "Найти устройство". 
 
На сегодняшний день Google Pay в Казахстане работает с картами Visa и Mastercard Партнерами являются 10 банков: Halyk Bank, ForteBank, Евразийский банк, Необанк Simply, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Bank RBK, Банк "ЦентрКредит", Сбербанк России, Jusan Bank. 
 
Платить с помощью Google Pay можно почти везде, где есть терминал для бесконтактной оплаты, а число таких точек уже превышает 200 тыс. 
 

Начиная с сегодняшнего дня, казахстанские пользователи могут один раз привязать свои карты Visa или Mastercard банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе в своих любимых приложениях и на сайтах. Сегодня Google Pay доступен более чем в 40 странах мира, и мы надеемся, что казахстанские пользователи оценят удобство и надежность этого способа оплаты, и что покупки станут быстрее и комфортнее", - прокомментировала управляющий директор по партнерствам в сфере платежей региона ЕМЕА, Google Зейна Хатем.

 

Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС

03.12.2021, 21:37 245398
Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать. На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".

 
Он добавил, что в Казахстане есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. 
 

Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - сказал Назарбаев.

 
10 ноября в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС.
 
Атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии.
 

В ЕАЭС предложили создать Евразийское космическое агентство

03.12.2021, 20:52 247609
МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция", прошедшем 3 декабря в Москве, предложил создать в ЕАЭС Евразийское космическое агентство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал предложение "актуальным и востребованным". 
 
В приветственном слове к участникам форума председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса.
 

Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы", - сказал Михаил Мясникович.

 
Он напомнил, что в июле 2020 года была утверждена Межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух российско-белорусских космических аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.
 

Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами Союза. В первую очередь, это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

 
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин остановился на перспективах сотрудничества государств ЕАЭС в других направлениях космической деятельности - к примеру, в рамках программы мониторинга околоземного пространства "Млечный Путь".
 

Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность. В Беларуси это прежде всего "Пеленг", где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан - это, безусловно, Байконур и СбИК - завод, построенный по технологии "Airbus", он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это - в копилке нашего сотрудничества", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

 
Он привел пример Европейского космического агентства, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании.
 

Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства", - заявил Дмитрий Рогозин.

 
Участники форума поддержали инициативу главы "Роскосмоса". В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере является основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве. 
 

Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса", - сказал он.

 
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована".
 

Думаю, что проекты "Роскосмоса" интересны всем странам ЕАЭС. В частности, проект "Сфера", который предполагает обеспечение доступа к широкополосному интернету, точно был бы интересен Кыргызстану, который неоднократно ставил вопрос о дороговизне интернет-трафика. Думаю, что с помощью этого проекта можно было бы эту задачу решить", - отметил министр ЕЭК. 

 

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