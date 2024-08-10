Фото: иллюстрация создана ИИ

Рассказать друзьям

Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь.





В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.





Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота.





На территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.





Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.





Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик продуктов.





В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину для сокрытия улик.





В багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 105 кг высушенной марихуаны.





В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге.





Главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.





Бывший сотрудник УИС проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте.





В городской полиции сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.





Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы.





В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении мефедрона.





Осужден бывший вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.





Кульшимбаев осужден за превышение власти. Он привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего частного дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.





В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.





Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.





Экс-главу Международного центра зеленых технологий осудили на девять лет за многомиллионное хищение и взятку.





Он осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге.





Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет по делу о хищении почти 500 миллионов тенге.





Деньги были выделены на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области.





В Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.





Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.





Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.





Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь.





Экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти.





Кроме того, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении его специального звания и государственных наград.





В Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике.





Собаку в данный момент передали зоозащитникам.





На 20 лет посадили задушившую своих дочерей казахстанку.





Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.





В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере.





Во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.





Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении.





В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.





Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.





В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.





Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области.





В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.





В РК на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями.





Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. На железнодорожных переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить.