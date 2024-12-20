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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции.





После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск. В феврале этого года подозреваемого задержали на территории Швеции. Он экстрадирован в Казахстан, в настоящее время водворен в следственный изолятор Астаны.





В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве.





Полицией задержан и водворен в изолятор временного содержания ранее не судимый 28-летний подозреваемый. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.





Подполковника полиции осудили за взяточничество в Акмолинской области.





Он лишен свободы на 3 года 6 месяцев. Суд установил, что бывший руководитель департамента получил взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела.





Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане.





Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.





Информацию о задержании военного командира с крупной партией наркотиков прокомментировали в ДП Карагандинской области.





В некоторых СМИ появилась информация о задержании командира дивизиона. В пресс-службе Сухопутных войск агентству Kazinform подтвердили, что военнослужащий одной из воинских частей Сарыозекского гарнизона, который находился в отпуске, был задержан сотрудниками ДКНБ по области Жетысу с наркотиками.





Стену в филиале банка взломали в Павлодаре.





Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к факту. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.





В Алматы капитан полиции получил ножевое ранение.





Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.





Пять религиозных экстремистов задержали в разных областях Казахстана.





В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.





Пенсионеры МВД получили сроки за создание подразделения финпирамиды в СКО.





Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды Qnet. Суд всем назначил наказание в виде лишения свободы.





Интернет-мошенники обещали казахстанцам улучшить кредитную историю.





Злоумышленники подозреваются в хищении 45 млн тенге. Постановлением следственного суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.





В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков.





В частности, в Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. Также в Западно-Казахстанской области выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска.





Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в Астане и Караганде.





В Астане была задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. Также в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.





Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста.





Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут".





Сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.





Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением специального звания и права работать на госслужбе. Приговор уже вступил в законную силу.





Заместителя начальника колонии Алматинской области подозревают в коррупции.





По данным прокуратуры региона, в рамках уголовного дела проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация разглашению не подлежит.





В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.





При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. Проводится досудебное расследование.





В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми.





Группа состояла из трех подозреваемых. Один из них вошел в чат родителей школьников в WhatsApp. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге.





Главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге.





По данным АФМ, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях.





В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией.





Предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали. Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.





Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.





Он признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое





В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет.





Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги. В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.





В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных.





Изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства. Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.





В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике.





Директор подрядной организации приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.





Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове.





В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов. В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.





Прокуратура выявила трудоустроившихся по поддельным дипломам сотрудников "Семей орманы". ".





Выявлено 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам. По этим фактам начаты досудебные расследования.





Более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане.





В ходе мониторинга соцсетей выявлены Тelegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков. Они были заблокированы с помощью информационной системы "Кибернадзор".





В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала.





Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска. По обоим фактам начаты досудебные расследования.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



