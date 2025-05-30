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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Актюбинской области начался процесс по делу о захвате заложников и двойному убийству.





В суде озвучили подробности громкого дела. По словам прокурора Ельдара Абиева, 40-летняя актюбинка познакомилась с будущим сожителем - подсудимым в июле 2024 года. Сообщается, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж. В январе он пришел в дом ее родителей. Сначала он напал с ножом на мать девушки. Тело пенсионерки подсудимый сбросил в подвал. Затем он напал на девушку, связал ей руки и ноги скотчем и стал избивать. После этого он напал на ее отчима и нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором, после чего тоже сбросил в подвал.





Ссора одноклассников закончилась убийством в Алматинской области.





В Каскелене школьник погиб в результате ссоры с одноклассником. По данным СМИ, повздорившие одноклассники учились в 11-м классе. В департаменте полиции области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Позже заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил, что после убийства выпускника в Каскелене директора школы уволили, а классных руководителей "строго наказали".





Администратора гостиницы убили в Талдыкоргане.





Тело обнаружили во время тушения пожара на первом этаже. В пресс-службе департамента полиции области Жетысу заявили, что возбуждено уголовное дело. По горячим следам задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый.





Гендиректор природного резервата "Бокейорда" подозревается в коррупции.





Также, по данным Антикора, он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в резервате. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.





В АФМ заявили, что подозреваемая в мошенничестве Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом.





В кулуарах мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что ей дали срок изучения материалов до 9 июня. Он отметил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК подсудимой дается три дня для заявления ходатайства, затем дело направят в прокуратуру, а оттуда в течение десяти дней оно поступит в суд.





Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Карагандинской области.





Подпольная нарколаборатория была ликвидирована в селе Жанакала Бухар-Жырауского района. Задержан подозреваемый - 38-летний житель Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.





В Туркестанской области ликвидировали подпольное казино.





Оперативники выявили три нелегальных точки, предоставляющие услуги электронных азартных игр. В результате задержано четверо подозреваемых - два организатора и два администратора. Все они полностью признали свою вину. В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится досудебное расследование.

Перекрыт канал поставки наркотиков в Астану из Испании.





В одном из отделений почтовой связи Астаны была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар. Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса. 23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. Позже суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.





В области Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества.





Двое подозреваемых обманом и злоупотреблением доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге. Жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить автомобили в Грузию. В результате мошенники присвоили шесть машин. Еще одной жертвой подозреваемых стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей. Уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей.





Жительницу Карагандинской области обвиняют в мошенничестве.





Девушка обманом выманивала деньги, обещая легкое трудоустройство в престижные организации. По данным следствия, она предлагала услуги по трудоустройству, убеждая людей внести предоплату. Суммы варьировались от 200 тысяч тенге и выше.





Экс-чиновника осудили за махинации с земельными участками в Алматы.





Бывший сотрудник НАО "Правительство для граждан" обманным путем завладел земельными участками, принадлежащими государству. Экс-чиновник предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились. Он признан виновным по статье 190 "Мошенничество". Бывшему сотруднику НАО "Правительство для граждан" назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.





Топ-менеджер "Казатомпрома" осужден за продажу урана по заниженной цене.





Согласно материалам суда, в 2021 году подсудимый, будучи главным директором по коммерции АО "Казатомпром", заключил три краткосрочных договора по продаже урана по заниженной цене, причинив таким образом государству ущерб в размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.В период с 2021 по 2022 годы он заключил еще 10 договоров по реализации урана по цене ниже среднерыночной. Ущерб государству на этот раз составил 3,6 млрд тенге. Приговором суда топ-менеджер осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.





Пять килограммов "синтетики" изъяли при ликвидации нарколаборатории в Алматы.





Для организации лаборатории по производству синтетических наркотиков задержанные арендовали частный дом в поселке Алгабас. При обыске изъято более 5 кг наркотического вещества а-PVP, что представляет собой особо крупный размер. Также установлены и задержаны другие участники преступной схемы - так называемые варщики, курьер интернет-ресурса, а также организатор - владелец интернет-магазина по продаже наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.





В Астане четверых казахстанцев осудили за вымогательство у несовершеннолетнего.





Осужденные, узнав, что потерпевший собирается на учебу за границу и располагает родительскими денежными средствами, вступили в преступный сговор и потребовали у несовершеннолетнего 20 млн тенге. Преступники приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.





В Сатпаеве напавшего на девушку в подъезде горожанина отправили под стражу.





В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Позже постановлением суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.





Виновный в причинении фельдшеру скорой телесных повреждений отделался условным наказанием.





В январе подсудимый в результате возникшего конфликта нанес телесные повреждения фельдшеру скорой, причинившие вред здоровью средней тяжести. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с взысканием материального ущерба.





В ВКО глава филиала "Казселезащиты" осужден по делу о хищении.





Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путем фиктивного трудоустройства в филиал жителя города. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.





В Алматы завершено расследование по факту мошенничества.





Как сообщили в прокуратуре мегаполиса, мошенница объявляла через мессенджеры, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, тем самым имеет возможность закупать по низким ценам посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически закупала товары на рынках Алматы себе в убыток. Эти убытки убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев. Аферисты тратили деньги обманутых граждан на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд.





В селе Сагыз Атырауской области неизвестный обстрелял автомобиль с людьми.





Инцидент произошел вечером 27 мая в селе Сагыз. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. В управлении здравоохранения региона рассказали, что трое пострадавших были доставлены с различными телесными повреждениями в больницу.





Более полутонны осетровой рыбы изъяли у жителя Жанаозена.





Согласно статье 339 Уголовного кодекса начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб.





Казахстанца подозревают в незаконной микрофинансовой деятельности.





Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.





Оружие и килограммы прекурсоров изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области.





В области выявлена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. При обыске обнаружены около 200 граммов синтетических наркотиков, 150 килограммов химических прекурсоров, различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных веществ, более 9 млн тенге денежных средств, а также 2 единицы оружия. Задержаны и водворены в изолятор временного содержания 42-летний организатор и его подельник.





Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности.





Несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение, один из посетителей перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных. На следующий день уже был установлен правонарушитель - несовершеннолетний. Он привлечен к административной ответственности.





Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета.





23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. Она привлечена к административной ответственности.





В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми.





На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты. Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



