На помощь экибастузсцам отправились добровольцы

Айтишники из Павлодара помогают восстанавливать поврежденную систему отопления

Экибастуз. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастуз отправились добровольцы. Айтишники из Павлодара помогают восстанавливать поврежденную систему отопления.





Молодые люди готовы работать до полной подачи тепла в замерзшие дома, сообщает телеканал "Хабар 24"





Команду собрали. Специалисты все со своими инструментами. Полностью всем обеспечены. Приехали помогать, так как наши сограждане тоже оказались в беде. Проявили инициативу. Приехали, здесь вот спасибо штабу. Разместили в 36-й школе. Питание, ночлег, все есть", - рассказал волонтер Бауржан Кусманов.





Между тем рабочие бригады продолжают устранять последствия коммунальной аварии. Тепло удалось довести почти во все проблемные многоэтажки.





Специалисты ведут замену радиаторов и стояков в размороженных квартирах.





Напомним, в город из государственного матрезерва отправили 800 батарей отопления.





Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница Экибастуза просит казахстанцев о помощи. По словам автора ролика, городу не нужны обогреватели, а нужны человеческие ресурсы.





Авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия. В четверг первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.





В четверг президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.