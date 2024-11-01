31.10.2024, 17:01 2181
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Рога сайги пытались вывезти из Казахстана.
Ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге. Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.
Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения.
В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны.
По данному факту начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление.
В Казахстане ликвидировали четыре нарколаборатории.
Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг "синтетики" и 11 кг марихуаны. За наркопреступления задержаны 13 лиц и все они водворены в изолятор временного содержания.
В Алматы два человека задержаны за распространение рекламы наркотиков.
Пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". При себе указанные лица имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в телеграм-канал реализации наркотических средств.
Убийство подростка в Талгаре расследуется по пяти статьям.
В частности, статья 99 УК РК "Убийство", статья 293 "Причинение вреда", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления", статья 434 "Недонесение о преступлении".
Жителя Карагандинской области осудили на 14 лет за убийство экс-супруги.
Между подсудимым и его бывшей супругой возник словесный конфликт. Вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он взял кухонный нож и умышленно нанес экс-супруги три ножевых удара, после чего сбежал с места преступления. От полученных ранений потерпевшая женщина скончалась в больнице.
В Атырауской области собаку заживо сожгли.
Летом живодеры по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали ее к столбу. Один из них облил ее бензином и поджег, а другой - несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти. Суд назначил живодерам наказание - ограничение свободы на 6 месяцев.
Жительницу Астаны, которая обещала смягчить Бишимбаеву, осудили на 10 лет лишения свободы.
Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Организаторов финпирамиды World Business Consulting осудили в Актюбинской области.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.
Скрывшийся с 75 млн тенге подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из Кыргызстана.
В мае он был задержан в городе Бишкеке. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Алматы.
Подростка-закладчика задержали в Павлодаре.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хотел заработать. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств начато досудебное расследование.
Полиция обнаружила около трех тысяч вейпов на цокольном этаже столичной высотки.
В настоящее время по факту продажи и распространения вейпов полицейскими проводится досудебное расследование.
Студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам в Актобе.
Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии. В полиции говорят, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый.
Двух организаторов нарколаборатории в области Жетысу приговорили к десяти годам тюрьмы.
Кроме производства наркопреступники сами занимались сбытом. Приговор суда не вступил в законную силу.
Незаконный промысел ценного рачка пресекли полицейские в СКО.
Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкесер на территории Мамлютского района. На месте полицейские изъяли шесть мешков цист общим весом 460 кг. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге.
Казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников.
В том числе задержано 9 подозреваемых в совершении убийств, 4 человека задержаны за причинение тяжкого вреда здоровью, 5 - за разбойные нападения, 7 - за грабежи, 19 - за наркопреступления За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств - 145 лиц.
Дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау направили в суд.
Уголовные дела в отношении экс-руководителя управления природных ресурсов области Улытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды" окончены Агентством по финансовому мониторингу. По данным агентства, преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации этой весной.
Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 200 млн тенге субсидий.
Житель региона путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронно-цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал. Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.
Детей-инвалидов избивали в психоневрологическом центре в Павлодаре.
По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование.
Тело новорожденного нашли Алматинской области.
В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка. По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.
В Актобе шестеро парней получили сроки за массовую драку и поножовщину.
Виновные получили от 4 до 18 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
Анаболики и стероиды под видом витаминов перевозили через границу Казахстана в США и Европу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств. В настоящее время проводится досудебное расследование.
КНБ раскрыл детали крупной спецоперации по задержанию членов ОПГ в нескольких городах и регионах Казахстана.
Задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия.
В Петропавловске умерла собака, в ухе которой взорвали петарду.
Инцидент произошел на окраине города. Местные дети играли там с петардами, когда один из них решил взорвать ее прямо в ухе доверчивой дворняги. Волонтеры, которые тут же приехали на помощь, застали собаку в шоковом состоянии. Медики и рядовые казахстанцы до последнего надеялись, что собака окрепнет. Но она не выжила.
Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд.
Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни.
Похитившего более 200 млн тенге школьного бухгалтера осудили в Актобе.
Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности на 7 лет.
Напавшего на водителя автобуса в Шымкенте приговорили к четырем годам лишения свободы.
Подсудимый в августе 2024 года в городе Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил в лицо водителя автобуса. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
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24.10.2024, 17:52 14156
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Дело о нападении в Алматы на защитников девушки и причинении тяжкого вреда здоровью ушло в суд спустя 1,5 года.
Первое заседание состоялось 21 октября в Бостандыкском районном суде № 2 Алматы. Судопроизводство ведется на государственном языке, в связи с чем у потерпевших сразу же возникли сложности - они не видели обвинительного акта на русском языке.
Около 7 кг мефедрона изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области.
В момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование.
МВД РК ликвидировало преступную схему регистрации транспортных средств.
Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.
К 18 годам тюрьмы приговорили жителя Актау за попытку теракта.
Он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди. В качестве объектов нападения осужденный выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность.
Крупную партию героина пытались ввезти в Казахстан из Ирана.
Преступная группа пыталась замаскировать героин под обычные бытовые товары. Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.
Среди подозреваемых по делу о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области пятеро подростков.
9 участников уголовных дел находятся под стражей, а двум избрана мера пресечения "домашний арест", среди них есть 5 несовершеннолетних.
Сыну депутата Даулета Турлыханова заменили ограничение свободы на лишение.
Нурасылу Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.
Жителя Мангистау приговорили 15 годам лишения свободы за покушение на убийство беременной супруги.
Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебной экспертизы и иными материалами дела.
Выпущенного под залог в 16 млн тенге жителя Шымкента арестовали.
Жителя Шымкента подозревают в стрельбе по знакомому. Якобы он стрелял в лицо. Ранее СМИ сообщали, на время досудебного расследования его отпустили под залог в 16 млн тенге.
Нарколабораторию выявили в одном из частных домов в Алматы.
Задержан подозреваемый, у которого при себе изъята "синтетика" весом более 100 граммов. Он водворен в изолятор временного содержания.
Более 1,2 тысячи попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли на границе в Жамбылской области.
Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей.
Четверых подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Алматинской области.
По факту изнасилования несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в ИВС все четверо подозреваемых лиц.
Похищение и убийство 23-летней девушки расследует полиция в Атырау.
Задержаны двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям уголовного кодекса - похищение человека и убийство.
В Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании девочки.
До этого беглец пытался совершить самоубийство. По факту халатности возбуждено уголовное дело. Позже сбежавшего подозреваемого задержали на окраине села Теренкара в Алматинской области.
В Туркестане задержали подозреваемого в покушении на убийство.
Подозреваемый на почве бытового конфликта нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
В Мангистауской области осудили сына полковника полиции за сбыт наркотиков.
Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Алматы заблокировала 16 телеграм-каналов, распространявших наркотики.
Участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика". Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование.
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы.
Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку.
Жительница Западно-Казахстанской области обманула казахстанцев на 180 млн тенге, втянув их в финансовую пирамиду.Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
В Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги и, не справившись с управлением мотоцикла, упал на землю. В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
Пьяного депутата задержали в Карагандинской области.
В отношении депутата составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство". Он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза" и "Незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются.
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке.
Начато досудебное расследование. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего правонарушение.
Напомним, что в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось.
Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, предположительно все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
23.10.2024, 17:03 17316
Не нужно играть со здоровьем человека - биолог о переводе времени назад Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Во-первых, это касается всего народа. Когда переводили время назад, у граждан Казахстана никто не спросил. Это самое главное. При этом о строительстве атомной станции нас спросили, а про перевод времени - почему-то нет. Хотя это такое же важное решение для всего населения", - сказал эксперт.
Он напомнил, что часы переводили назад и вперед еще в советское время.
Раньше честно говорили, для чего это нужно. Сейчас я такого обоснования ни разу не услышал. Время переводили для экономии электроэнергии и приводили конкретные цифры. Я помню, как трудно было адаптироваться организму к переводу стрелок часов, тем более тогда время менялось дважды в год. Затем это прекратили, так как учеными было доказано, что переводы плохо влияют на организм человека. Сейчас нашими экспертами почему-то доказано, что перевод на час назад не оказывает никакого влияния на организм", - отметил спикер.
Как рассказал биолог, еще в школе изучается, что такое биологические ритмы человека и хронобиология. Например, существуют цветочные часы - цветам все равно на стрелки часов, они открываются и закрываются в установленное для них время. У человека точно так же расписаны все естественные процессы, которые должны работать в соответствии с правильным часовым поясом.
Если говорить об организме человека, естественно, это огромнейший стресс. Окружающие меня люди говорят, что продолжают просыпаться по прежнему привычному времени. Здесь нужно сказать и о выработке гормонов. Кортизол сильно влияет на человека, это в том числе гормон стресса. Его уровень нужно измерять ровно в 8 часов утра, потому что к этому времени достигается его пик. А если стрелки переведены - показатели кортизола будут ненормальные. И таких аргументов можно приводить еще много", - объяснил педагог.
По его словам, нарушение биологических циркадных ритмов может вызвать так называемый внутренний джетлаг - расстройство биологических ритмов. Тело человека продолжает функционировать по старому времени, переживая стресс из-за несовпадения с новыми часами.
Ухудшается качество сна. К новому графику привыкнуть очень сложно. Человек, конечно, привыкнет, как и привыкает ко всему. Но это неизбежно создает проблемы с засыпанием, так как перестраивается весь организм. Если молодой человек привыкнет быстрее, то пожилой - значительно дольше, и привыкнет ли - тоже вопрос", - сказал эксперт.
Вместе с тем невозможно выявить среднее время привыкания к новому времени, потому что все люди уникальны, с различным генотипом, аминокислотной последовательностью в белках и прочими. Теперь эту уникальность подвергли серьезным стрессовым ситуациям.
Увеличивается количество случаев сезонной депрессии, в том числе у детей. Темнота вечером наступает раньше. Если прошлой зимой темнело в 5 часов, то сейчас будет темнеть в 4. У детей уроки оканчиваются в 15.35, плюс факультативы и прочие дела в школе. А как же естественный свет, который оказывает благотворное влияние на состояние человека? Его просто нет. Человек живет в каменном здании с утра до вечера. Приходит в школу по темноте и возвращается домой уже в темное время суток. Витамин D образуется в коже человека только под действием ультрафиолетовых лучей, где же ребенку их взять? Ведь никто не вспомнит, что в советское время детям ложками давали рыбий жир - сейчас этого нет. Кто-то скажет, что он продается в аптеках, но не каждый может себе позволить его приобрести, тем более он отличается качеством", - рассказал Александр Кинцель.
Он подчеркнул, что возрастает риск для здоровья и безопасности людей, так как ухудшается внимание и координация - случаются аварии на дорогах.
Весной, когда это ввели, говорили, что никакого увеличения потребления электроэнергии нет, но, извините, весной-то световой день позволяет не включать свет. Сейчас уже днем хочется включить дополнительное освещение. Чтобы привести реальные доказательства, это нужно было изучать в течение года", - добавил спикер.
Кроме того, педагог прокомментировал сведения Министерства здравоохранения о сокращении обращений в медучреждения из-за нового, по мнению правительства, более подходящего человеку часового пояса.
Минздрав привел данные о снижении количества обращений пациентов в поликлиниках. Мне кажется, это несерьезно. Никто таких исследований не проводил. Может быть, здесь снижение наблюдается по другой причине - где-то тестируются пилотные проекты с Face ID, тогда там и сократилось количество посетителей на 25 процентов. Но если до этого были приписки, тогда такая статистика не имеет значения в вопросе о последствиях перевода времени", - считает биолог.
Он подчеркнул, что сильнейший стресс из-за смены часового пояса переживают дети и пожилые, они более чувствительны к таким изменениям. Вследствие сбоя циркадных ритмов, хронобиологии, времени выработки гормонов развиваются хронические заболевания, потому что все взаимосвязано. Нарушается гомеостаз - постоянство внутренней среды организма человека.
Люди просят оставить то время, в котором они жили несколько десятилетий, и не нужно играть со здоровьем человека. Наш часовой пояс - единственно подходящий. Это же не просто так было решено очень давно, для этого проводились определенные исследования", - отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, необходимо изучить взаимосвязь между переводом времени и растущей преступностью среди подростков. Не исключается, что из-за недосыпа, а значит, из-за повышенной нервозности поведение подростков может измениться в негативную сторону.
Стоит отметить, что Александр Кинцель является обладателем звания "Лучший педагог Казахстана" и победителем конкурса "100 новых лиц Республики Казахстан".
Стоит отметить, что Александр Кинцель является обладателем звания "Лучший педагог Казахстана" и победителем конкурса "100 новых лиц Республики Казахстан".
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Сегодня появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. В настоящее время петиция находится на модерации.
Тем временем зампремьера Серик Жумангарин заявил, что правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени. Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил чиновник.
17.10.2024, 19:15 26711
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Новорожденного ребенка нашли в горящем мусорном контейнере в Семее.
Найденная девочка скончалась. Малышка поступила в больницу с ожогами 80 процентов тела. Досудебное расследование по данному факту взято под специальный контроль прокуратуры области Абай.
В регионах Казахстана ликвидированы каналы незаконной миграции.
С начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции. По всем фактам проводятся досудебные расследования.
Сын депутата Турлыханова - Нурасыл Болат нарушил пробационный контроль.
По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.
В Казахстан почтой пытались ввезти крупную партию наркотиков из США.
В городах Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США. Из незаконного оборота изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса.
В Астане по факту смерти 19-летнего парня возбуждено уголовное дело.
В Сети появилось видео, на котором женщина заявила, что четыре человека убили ее 19-летнего сына и выкинули тело с девятого этажа. В столичном ДП сообщили, что по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Канал незаконной миграции пресекла полиция на столичном вокзале.
По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
У жителя Атырау изъяли 70 кг осетровой рыбы.
При проверке в салоне автомобиля обнаружено 23 тушки осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование.
В Шымкенте ликвидировано несколько криминальных группировок.
Всего в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта.
По данным АФМ, сотрудники ЦОНа с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.
В Атырау экс-бухгалтера поликлиники осудили за присвоение более 570 млн тенге.
Подсудимая признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем.
В области Жетісу задержан подозреваемый в хранении "синтетики" в особо крупном размере.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета, обладающее специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения - "мефедрон".
По громкому делу об убийстве 16-летнего парня в Талгаре проходит 10 подозреваемых.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Позже стало известно, что еще один подозреваемый задержан по делу об убийстве подростка.
Директор учебно-опытного хозяйства КазНАИУ осужден за хищение бюджетных средств.
Директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" университета признан виновным в совершении преступления и приговорен к семи годам лишения свободы условно.
Спортсмены поп-ММА вымогали деньги у предпринимателей в Алматы и области.
В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные находятся под стражей.
Житель Кызылординской области занимался отловом краснокнижных птиц.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты две птицы, похожие на сокола. Они переданы в зоологический парк Шымкента. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
В Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области.
При попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу 3 граждан Казахстана.
Детский омбудсмен рассказала о подвергавшейся насилию со стороны родственников девочке в Жамбылской области.
Уголовное дело заведено, девочку с мамой перевезли в безопасное место, обеспечивается вся необходимая помощь.
Выделенные на установку туалетов 75 млн украли в области Жетісу.
Руководитель отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах. Они приговорены к различным срокам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд.
По результатам досудебного расследования установлена причастность 20 лиц. Из-за их действий 279 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 391,7 млн тенге.
Астанчанин получил 12 лет тюрьмы за подстрекательство к взятке.
Житель столицы признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в СКО.
Хищение порядка 500 млн тенге бюджетных средств в сфере АПК выявила прокуратура Павлодарской области.
По выявленным схемам хищения бюджетных средств осуществляется сбор материалов для принятия процессуального решения, в акимат области внесено представление об устранении нарушений законности.
В Карагандинской области задержаны члены криминальных группировок.
В городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.
В Акмолинской области крестьянское хозяйство оштрафовали на 1,5 млн тенге за нарушения земельного законодательства.
По итогам проведенной проверки выявлены факты самовольного занятия земель государственной собственности и порчи земли.
Первого замдиректора Кызылординского управления "Интергаз Центральная Азия" приговорили к лишению свободы.
Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения стекольного завода".
В Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках.
Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет. Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
В Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге.
Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
15.10.2024, 23:00 31926
Почему молодежь Казахстана выбирает российское образование - честные ответы выпускников Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Многие годы в рейтинге иностранных студентов в Российской Федерации первую позицию удерживает Республика Казахстан. Согласно исследованию, каждый пятый студент в России родом из Казахстана. Выпускники российских вузов рассказали журналисту Kazakhstan Today о преимуществах учебы и первом трудоустройстве по специальности.
Азамат, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, строитель
В 11 классе я понял, что хочу связать свою жизнь со строительством. В момент выбора вуза, как и любой, я хотел себе лучшего образования в этой сфере. Ведущим строительным университетом в России является мой уже родной НИУ МГСУ (бывший МИСИ им. В. В. Куйбышева), поэтому основной упор я делал именно на этот вуз. Я считаю, что в профилированных вузах подготовка специалистов более качественная, нежели в больших и разноплановых. Это подтвердилось на практике. Сегодня я работаю в компании, где главным инженером проекта и ведущими инженерами являются выпускники моего университета.
Многие преподаватели являются ведущими специалистами в сфере российского строительства. К примеру, профессор, доктор технических наук Олег Васильевич Кабанцев - один из известнейших конструкторов РФ, у которого за плечами многолетний опыт. Какое для меня было удивление, когда Олег Васильевич рассказывал про свои объекты, многие из которых я подмечал, прогуливаясь по Москве. Просто восторг!
В процессе обучения наиболее интересными были лабораторные работы. Например, мы заливали бетонные кубики, самостоятельно замешивая бетон, далее после 28 дней выдержки мы проводили испытания на прочность.
К организации производственной практики в университете подходят очень серьезно. К компаниям предъявляется много требований, чтобы была гарантия, что студент действительно сможет чему-то научиться. Нашей группе показывали строительную площадку и рассказывали про структуру компаний, чем занимается каждый отдел, предоставляли возможность поработать в одном из них. Все это дало понимание, как кто и с кем взаимодействует в строительстве, что будет крайне полезно в дальнейшем.
Заслугой преподавательского состава является то, что большинство профессоров не просто "учат по учебникам", а имеют реальный опыт и делятся им, объясняя и не скрывая, что учеба и практика сильно отличаются. При этом университетские знания - это фундамент, без которого, работая, мы просто не сможем разговаривать на одном языке.
Выпускники нашего университета крайне востребованы, с образованием нашего вуза можно работать на высоких должностях и получать достойную заработанную плату. На практике я сам убедился в этом.
Как мне кажется, учеба в России уникальна тем, что сочетает в себе опыт европейских стран и образования в СССР. Положительные черты обоих подходов формируют новую систему, которая готовит универсальных специалистов, обладающих большими знаниями.
Влада, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, архитектор
Обучаясь на архитектора, я поняла, насколько это сложная и ответственная профессия. Но мне нестрашно - в нашем вузе готовят достойно, и придя на работу по специальности, я точно это поняла.
Каждую весну у нас проводится ярмарка вакансий, где можно напрямую подать заявление на практику, таким образом я получила бесценный опыт работы в одной из ведущих компаний. На практике я разрабатывала документацию для строительства жилого комплекса.
Одна из важных особенностей университета - удобная конфигурация корпусов, все расположены в одном месте, а для Москвы это большое преимущество. Общежития тоже находятся рядом, студенческие дома подготовлены на хорошем уровне.
Я очень люблю спорт, и в университете нашла свою спортивную "отраду". На первом курсе я попала в сборную команду по армрестлингу. За четыре года мне удалось достичь хороших результатов. Благодаря нашему тренеру, моя команда смогла выступить на городском уровне и получить спортивный разряд.
Томирис, Москва, Московский физико-технический институт, ученый-молекулярный биолог
С 9 класса я участвовала в олимпиадах МФТИ, после 10 класса прошла отбор в летнюю школу Физтеха. Там, общаясь со студентами и изучая особенности обучения в вузе, я и приняла решение поступать. Также меня подкупало, что все нобелевские лауреаты в России оканчивали МФТИ, то есть это достаточно сильная школа в плане дальнейшего развития.
Нас научили абсолютно всему, ведь быть универсальным и в любой момент уметь перестроиться - важно в науке. Все студенты делают несколько проектов одновременно, публикуются в журналах, участвуют в конференциях.
Процесс сдачи домашних заданий, я думаю, разнится с любой другой специальностью. Каждое домашнее задание мы сдавали устно, индивидуально преподавателю. Перед каждой лабораторной работой надо было объяснить теорию. Следовательно, сессия тоже проходила очень сложно - невозможно было подготовиться только к одному билету, необходимо знать всю программу полностью. Но несмотря на уровень сложности и постоянный недосып, в Физтехе все очарованы учебным процессом, своими одногруппниками, коллегами и рабочими перспективами.
Все мои однокурсники понимали, что после института мы или будем учеными или будем работать в какой-нибудь индустрии. Поэтому будучи студентом Физтеха, вопрос о поиске работы не стоит. Ни у кого не было проблем с трудоустройством.
Сейчас я работаю младшим научным сотрудником в лаборатории при Российской академии наук. В настоящее время мы с коллегами разрабатываем препараты для повышения устойчивости пшеницы к засухе.
Ирина, Екатеринбург, Уральский государственный юридический университет, юрист
Я учусь в магистратуре на направлении "Налоговое, международное налоговое и финансовое право" и работаю юристом в инхаусе. Заметила, что очень интересно работать и учиться одновременно - происходит сплетение рабочих кейсов и теоретических знаний из университета.
С формой своей профессии я познакомилась на первой работе. Университет организовывает и предоставляет возможность участия в игровых судебных дебатах, конференциях , которые тоже очень помогли мне уже в рабочем процессе.
Однажды один из преподавателей предложил мне написать научную статью, - и я открыла для себя новые, широкие горизонты. Тогда я поняла, что через науку можно о чем-то заявить миру, обратить внимание общественности на важные моменты, глубоко разобраться в теме. Я писала статьи на такие темы, как "Депортация немецкого населения в период Великой Отечественной войны", "Домашнее насилие. Сравнение законодательства Российской Федерации и США", "Потребительский экстремизм", "Роль Стамбульской конвенции в борьбе с домашним насилием" и прочие. Благодаря этому опыту, у меня была возможность посетить другие города России, выезжая на конференции, поучаствовать в конкурсах и познакомиться с новыми людьми, которые вдохновили меня на большие свершения.
Екатерина, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, востоковед
Треть моего бакалавриата застала пандемия коронавируса, я возвращалась домой в Казахстан и очень переживала о качестве обучения в тот период. Вуз отлично организовал весь учебный процесс, я получила знания в необходимом объеме, хоть и дистанционно. При очном формате обучения все было понятно автоматизировано. Нам давали задания с большими сроками на весь семестр, и все преподаватели четко объясняли свои требования.
УрФУ сотрудничает с Институтом Конфуция, и мне как студенту кафедры востоковедения очень это нравилось. Мы учили китайский язык непосредственно с носителями, и мне кажется, это сильно повлияло на уровень моего китайского сейчас. Кроме того, у студентов была возможность стажироваться в Китае.
У нас были преподаватели, которые на последних курсах обучения лично рекомендовали нам вакансии, знакомили с работодателями, поэтому устроиться на работу можно было довольно легко и быстро.
Сейчас я работаю с китайскими и европейскими предприятиями, поэтому языки и дисциплины, которые я освоила в вузе, мне пригодились.
Елизавета, Омск, Омский государственный университет, переводчик
Мне повезло с практикой в университете, потому что наш вуз хорошо отбирает места для ее прохождения. Я практиковалась в бюро переводов, где был отличный руководитель. Там мне рассказали о реальных профессиональных трудностях и пригласили работать официально.
Мои одногруппники практиковали синхронный перевод во время экскурсий для иностранцев. По их словам, это был достаточно сложный, но интересный и запоминающийся опыт.
В университете работают замечательные преподаватели старой школы, они грамотные специалисты, при этом понятно обучают и активно мотивируют работать по специальности.
В рамках ежегодных пресс-туров, организованных под эгидой Россотрудничества, представители казахстанских СМИ часто встречаются со студентами из Казахстана, поступившими в Россию. В 2024 году в Великом Новгороде студенты Новгородского государственного университета рассказали журналистам о выборе университета и программах поступления для казахстанских абитуриентов.
Также в рамках поездки казахстанской прессы в Тюменскую область в 2023 году между Тюменским индустриальным университетом и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России был подписан меморандум для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.
Также в рамках поездки казахстанской прессы в Тюменскую область в 2023 году между Тюменским индустриальным университетом и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России был подписан меморандум для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.
Напомним, в Астане прошел Форум выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ. Мероприятие проводилось в рамках работы Россотрудничества по продвижению российского образования.
10.10.2024, 19:39 40041
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Атырау 26 субъектов оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.
Площадь незаконно занятых земельных участков составила 3,8 га.
В Костанае отравили собак в приюте для животных.
Полицией начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.
Подозреваемого в разбойном нападении на ресторан девятилетней давности экстрадировали из России.
В 2015 году подозреваемый с соучастниками совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска. Собственнику заведения был причинен ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.
В Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети.
Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов. Генпрокурор РК Берик Асылов подчеркнул, что ход расследований взят им на личный контроль.
В Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ.
Преступная группа состояла из восьми человек, которые выполняли роли "координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. Организатор группы осужден на 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Несовершеннолетних девочек избивали в Актау.
По факту побоев проводится досудебное расследование.Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к инциденту.
Житель Костаная продавал персональные данные казахстанцев через интернет по цене от 5000 тенге.
фигурант занимался так называемым "кардингом" - похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.
КНБ ликвидировал канал поставки наркотиков в Караганду из южных регионов.
По подозрению в организации этого канала задержаны два гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие.
Группу черных риелторов задержали в ВКО.
В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге.
По делу об убийстве подростка в Талгаре: задержаны семь подозреваемых.
В прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области.
Десятиклассники из села Кодаманова Шиелийского решили проучить учеников 9-го класса за то, что те их "не уважают". Один из подсудимых бил по лицам девятиклассников, выстроившихся в ряд. Решением суда несовершеннолетний убийца получил наказание наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. А за хулиганство оба подсудимых избежали наказания ввиду примирения сторон.
Канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировали сотрудники МВД.
По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг.
Они организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Шымкентцы приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
В Акмолинской области должностных лиц привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге.
Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге.
В Актобе девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.
По данным ДП Актюбинской области, установлены двое подозреваемых. Зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях.
Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции.
Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.
В Антикоре раскрыли подробности дела в отношении акима Илийского района.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.
В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жолманова.
В полиции уточнили, что Жолманова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.
Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге.
Суд конфисковал имущество гендиректора в виде четырех транспортных средств стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге.
В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге.
КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц. Проводятся следственные мероприятия.
В Алматинской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве девушки.
Подсудимые поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Они признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Им назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому.
Предположительно, директора инокомпании нашли мертвым.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.
В Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest.
Он водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
К дисциплинарной ответственности привлекли 11 руководителей ФСМС.
Был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации.
Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах.
Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.
В ЗКО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 3,47 млн тенге.
По данным АЗРК, компания злоупотребляла доминирующим положением.
У жителя Атырау изъяли 71 рог сайги.
По данному факту начато досудебное расследование. Ведется проверка на причастность подозреваемого к незаконной охоте и торговле рогами сайгаков.
В Казахстане более 1 600 подростков родили в 2024 году.
Как отметила руководитель управления охраны здоровья матерей Шакизат Халыкова, самая ранняя беременность в Казахстане - до 14 лет. В 2024 году из информационных систем известно о шести таких случаях.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
08.10.2024, 18:20 98606
Сгенерированная ИИ дезинформация провоцирует конфликты - Ашимбаев
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Сгенерированная искусственным интеллектом дезинформация провоцирует конфликты, заявил на XXІІ заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий секретарь съезда, спикер сената Маулен Ашимбаев.
Распространение злонамеренной дезинформации, в том числе созданной с помощью искусственного интеллекта, может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами", - цитирует sputnik.kz Маулена Ашимбаева.
Подчеркивается, что в этих условиях Казахстан твердо намерен продолжать формировать новую систему международной безопасности, содействуя преодолению подобных угроз.
Маулен Ашимбаев также отметил, что сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают влияние друг на друга.
Сегодня мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности на Ближнем Востоке и призываем вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки", - заявил он.
Эти негативные тенденции, добавил спикер сената, усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис.
Для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. Возрастает значение духовной дипломатии", - сообщил Маулен Ашимбаев.
Напомним, в РК приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.
03.10.2024, 11:40 50706
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Талдыкоргане сотрудница детского сада ударила ребенка по голове.
На опубликованном в Сети видео заснято, как полицейские просматривают записи с камер в детском саду. В ролике женщина подходит к детям, сидящим за столом, а потом бьет одного из них по голове.
В Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков.
Из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны - это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге.
В Шымкенте сотрудница ЦОНа обманула жителей на более чем 180 млн тенге.
Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
МВД задержало преступные группы вымогателей в трех регионах Казахстана.
В частности, в Шымкенте оперативниками задержаны двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения.
В Атырау задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков.
В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
Чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом в Алматы.
Возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы. Позже была озвучена возможная причина покушения на дзюдоиста. По словам юриста Алишера Алишова, знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов.
Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Алматинской области.
За жестокое обращение с животными живодер привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.
Несколько преступных групп задержали в области Ұлытау.
В частности, пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге.
В ЗКО недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы.
Они использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства. Двух застройщиков суд приговорил шести и семи годам лишения свободы.
Более 55 млн тенге проиграли казахстанцы в нелегальном онлайн-казино.
Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.
Канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в области Жетысу.
Задержаны трое казахстанцев, у которых изъяты пять единиц огнестрельного оружия и 128 патронов различного калибра. Установлено, что две единицы оружия числятся похищенными из оружейных магазинов во время январских событий.
Учителя одной из школ Астаны подозревают в домогательстве.
43-летний преподаватель истории предлагал школьницам вступить с ним в интимную связь. В столичном ДП сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.
Группа молодых людей устроила потасовку в Талгаре.
Один из них скончался. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
27.09.2024, 18:10 58976
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Организаторы нарколаборатории получили сроки в Астане.
Трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев.
Крупнейший случай браконьерства выявлен в нацпарке "Бурабай".
Астанчане производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества. К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в сексуальном контакте с несовершеннолетней.
В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир города Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле он был задержан в Новосибирске.
В Павлодарской области подросток пострадал в результате конфликта со сверстниками.
В настоящее время по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
В Караганде садиста лишили свободы на 3 года за жестокое избиение матери.
В ходе ссоры садист нанес матери удары руками и ногами по голове и телу. Пожилая женщина получила сотрясение и многочисленные переломы.
В нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
Они подозреваются в организации канала хищения товаров и машин в особо крупном размере, а также финансировании организованной преступности.
Студент получил 11 лет тюрьмы за наркозакладки в Костанае.
Полиция задержала двух молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках города. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры. При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP.
В Астане девочки-подростки напали на ровесницу.
Шесть девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности.
В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников.
В полиции было зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Подозреваемого в совершении разбоя в Астане задержали в Испании.
Задержанный незаконно проник в дом и с применением насилия завладел имуществом на сумму свыше 4 млн тенге. В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.
Наркотики на 20 млн тенге изъяли в области Жетысу.
Задержана 34-летняя жительница Талдыкоргана за распространение наркотиков. Подозреваемую задержали во время проверки автомобиля Toyota Yaris. В ходе досмотра автомашины был обнаружен белый мешок с веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик "мефедрон".
Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге.
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, при этом отмечается, что ущерб потерпевшим не возмещен.
В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного.
Суд признал медработника виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 года ограничения свободы c лишением права оказания медицинских услуг.
Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы.
По факту хулиганства с участием 20 молодых людей возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.
В Астане осудили гендиректора квазигоскомпании за взятку в 170 млн тенге.
Приговором суда он признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
В Актюбинской области задержали подозреваемого в браконьерстве.
В салоне машины Lada Largus обнаружены пакеты с мясом. 42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи. По данному факту начато уголовное расследование.
Житель Кызылординской области получил тюремный срок за разжигание религиозной розни.
Согласно материалам суда, обвиняемый посредством интернет-платформы разослал 13 людям информацию и электронные книги, направленные на разжигание религиозной розни, оскорбление религиозных чувств граждан. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
В Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие.
По словам подозреваемых, они собирались продать рога перекупщикам. По данному факту начато досудебное расследование.
По делу об избиении солдата Нацгвардии РК задержаны подозреваемые.
В Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные допрошены.
В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте.
Кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге.
В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж.
По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.
Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).
В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы.
Несовершеннолетние девочки оказывали психологическое давление на свою ровесницу, требуя у нее денежные средства. Учитывая возраст правонарушителей, полиция провела работу по привлечению к ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Караганде вынесен приговор работникам зоопарка, пытавшимся незаконно продать львят.
Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.
Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан.
Во время контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана 1980 года рождения, следовавшего из Казахстан на родину, с применением технических средств обнаружены рога сайги.
В Туркестанской области обнаружили схрон оружия по маршруту кортежа президента.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-разыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?