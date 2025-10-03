Что ждет казахстанцев в октябре

Рассказать друзьям

Что ожидает казахстанцев в октябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики





В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.





Всего в октябре при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.





Кроме того, в октябре отмечают ряд профессиональных праздников:









В Алматы и области подорожает электроэнергия





С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".





Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".





Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).





Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:





бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;

потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;

юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;

потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.





При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:





тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).





Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.





Налог на имущество





1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Налогообложению подлежат только те объекты, которые находятся на территории РК.





Сообщается, что уплатить налог можно:





через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня;

на портале eGov.kz;

через банкоматы и платежные терминалы с использованием банковских карт.





Со 2 октября 2025 года физическим лицам, не исполнившим налоговое обязательство в срок, будут направлены уведомления о наличии налоговой задолженности. В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления выносится приказ о принудительном взыскании, который в течение 5 рабочих дней передается частным судебным исполнителям.





В 2025 году в Казахстане земельный налог и налог на недвижимость не распространяется на следующие категории физических лиц:





герои Советского Союза;

герои социалистического труда;

люди, которые удостоены государственных званий и наград;

ветераны ВОВ.





Кроме того, от платежей также освобождаются:





дети-сироты, а также дети, которые остались без попечительства родителей. Они не платят налог до 18 лет;

один из родителей ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью;

многодетные матери, имеющие звание "мать-героиня".





Завершение I четверти в школах





Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно).





Выборы акима Семея





12 октября жители Семея выберут нового акима.





Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют





Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.





Начинается прием заявок от фермеров на получение льготных кредитов





АО "Аграрная кредитная корпорация" начинает прием заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.





Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.





В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.





Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.





Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".





Сбор за продажу и переоформление железнодорожных билетов установил Минтранс





Установлены следующие ставки сборов:





за продажу билетов - 0,06 МРП (236 тенге);

за переоформление билетов - 0,2 МРП (786 тенге);

за резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге) для перевозки организованных групп пассажиров и 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей;





При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.





за возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки - 0,1 МРП (393 тенге);

за восстановление поврежденных и утерянных билетов - 0,2 МРП (786 тенге).





Приказ вступит в силу с 6 октября 2025 года.





Использование интернета в общественных местах





Для того чтобы подключиться к интернету в пункте общественного доступа, пользователь авторизуется путем ввода телефона в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль. Либо пользователю необходимо авторизоваться на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.





Оператор связи подключает пользователя к Сети одним из следующих способов:





после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";

после авторизации пользователя на веб-портале электронного правительства посредством использования электронной цифровой подписи.





Правила вступят в силу уже 4 октября.





Озвучат итоги конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане





25 сентября было объявлено о старте конкурса , с 25 сентября по 10 октября проходит сбор предложений через приложение eGov Mobile. С 11 по 24 октября проведут анализ поступивших предложений и до конца октября определят лучшее наименование АЭС.





В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт





С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт. В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.





Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.





С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).





Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре





С 26 октября текущего года запускаются прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда № 7/8 Алматы - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду № 85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва.





Беспересадочные вагоны Алматы - Москва будут курсировать периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта.





Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии





1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.





Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии. Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025, сообщает пресс-служба Акорды.





Погода в октябре





Прохладная погода, установившаяся в конце сентября, сохранится и в начале октября. На большей территории Казахстана температурный фон в ночные часы составит 1-6 мороза, днем 2-9 тепла, сообщает Казгидромет.





Но уже к середине первой декады с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и восточного побережья Средиземного моря ожидается повышение ночных и дневных температур:





на западе страны ночью до +7+12°С, днем до +17+25°С;

на севере и востоке страны ночью до +2+8°С, днем до +10+18°С;

в центре республики ночью до +2+7°С, днем до +15+23°С;

на юге, юго-востоке ночью до +5+12°С, днем до +20+28°С.





В конце декады в северо-западной половине Казахстана ожидается небольшой спад температуры воздуха. В южной половине и на востоке страны эта волна холода придется на начало второй декады.





Во второй декаде на большей территории страны вновь ожидается потепление, воздух прогреется днем до +13+18°С, на юге и юго-востоке +22+27°С.





В третьей декаде предполагается более низкий фон температуры воздуха. Ночью в отдельные дни прогнозируется понижение температуры воздуха до -1-6°С, в северных, центральных и восточных регионах Казахстана до -7-12°С, днем до 0,+8°С. В южной половине страны предполагается колебание температуры ночью от -1-6°С до +3+8°С, днем от +5+13°С до +13+20°С.





Октябрь, начавшийся с похолодания, затем порадует теплыми днями в середине первой и второй декад, но к концу месяца вновь напомнит о приближении зимы. В течение месяца прогнозируется неустойчивая погода, туман, гололед, порывистый ветер, во второй половине месяца в северной половине страны возможны низовые метели", - проинформировали в Казгидромете.