Тренды. Социальная деградация

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Многие годы в рейтинге иностранных студентов в Российской Федерации первую позицию удерживает Республика Казахстан. Согласно исследованию , каждый пятый студент в России родом из Казахстана. Выпускники российских вузов рассказали журналисту Kazakhstan Today о преимуществах учебы и первом трудоустройстве по специальности.





Азамат, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, строитель





В 11 классе я понял, что хочу связать свою жизнь со строительством. В момент выбора вуза, как и любой, я хотел себе лучшего образования в этой сфере. Ведущим строительным университетом в России является мой уже родной НИУ МГСУ (бывший МИСИ им. В. В. Куйбышева), поэтому основной упор я делал именно на этот вуз. Я считаю, что в профилированных вузах подготовка специалистов более качественная, нежели в больших и разноплановых. Это подтвердилось на практике. Сегодня я работаю в компании, где главным инженером проекта и ведущими инженерами являются выпускники моего университета.





Многие преподаватели являются ведущими специалистами в сфере российского строительства. К примеру, профессор, доктор технических наук Олег Васильевич Кабанцев - один из известнейших конструкторов РФ, у которого за плечами многолетний опыт. Какое для меня было удивление, когда Олег Васильевич рассказывал про свои объекты, многие из которых я подмечал, прогуливаясь по Москве. Просто восторг!





В процессе обучения наиболее интересными были лабораторные работы. Например, мы заливали бетонные кубики, самостоятельно замешивая бетон, далее после 28 дней выдержки мы проводили испытания на прочность.





К организации производственной практики в университете подходят очень серьезно. К компаниям предъявляется много требований, чтобы была гарантия, что студент действительно сможет чему-то научиться. Нашей группе показывали строительную площадку и рассказывали про структуру компаний, чем занимается каждый отдел, предоставляли возможность поработать в одном из них. Все это дало понимание, как кто и с кем взаимодействует в строительстве, что будет крайне полезно в дальнейшем.





Заслугой преподавательского состава является то, что большинство профессоров не просто "учат по учебникам", а имеют реальный опыт и делятся им, объясняя и не скрывая, что учеба и практика сильно отличаются. При этом университетские знания - это фундамент, без которого, работая, мы просто не сможем разговаривать на одном языке.





Выпускники нашего университета крайне востребованы, с образованием нашего вуза можно работать на высоких должностях и получать достойную заработанную плату. На практике я сам убедился в этом.





Как мне кажется, учеба в России уникальна тем, что сочетает в себе опыт европейских стран и образования в СССР. Положительные черты обоих подходов формируют новую систему, которая готовит универсальных специалистов, обладающих большими знаниями.





Влада, Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, архитектор





Обучаясь на архитектора, я поняла, насколько это сложная и ответственная профессия. Но мне нестрашно - в нашем вузе готовят достойно, и придя на работу по специальности, я точно это поняла.





Каждую весну у нас проводится ярмарка вакансий, где можно напрямую подать заявление на практику, таким образом я получила бесценный опыт работы в одной из ведущих компаний. На практике я разрабатывала документацию для строительства жилого комплекса.





Одна из важных особенностей университета - удобная конфигурация корпусов, все расположены в одном месте, а для Москвы это большое преимущество. Общежития тоже находятся рядом, студенческие дома подготовлены на хорошем уровне.





Я очень люблю спорт, и в университете нашла свою спортивную "отраду". На первом курсе я попала в сборную команду по армрестлингу. За четыре года мне удалось достичь хороших результатов. Благодаря нашему тренеру, моя команда смогла выступить на городском уровне и получить спортивный разряд.





Томирис, Москва, Московский физико-технический институт, ученый-молекулярный биолог





С 9 класса я участвовала в олимпиадах МФТИ, после 10 класса прошла отбор в летнюю школу Физтеха. Там, общаясь со студентами и изучая особенности обучения в вузе, я и приняла решение поступать. Также меня подкупало, что все нобелевские лауреаты в России оканчивали МФТИ, то есть это достаточно сильная школа в плане дальнейшего развития.





Нас научили абсолютно всему, ведь быть универсальным и в любой момент уметь перестроиться - важно в науке. Все студенты делают несколько проектов одновременно, публикуются в журналах, участвуют в конференциях.





Процесс сдачи домашних заданий, я думаю, разнится с любой другой специальностью. Каждое домашнее задание мы сдавали устно, индивидуально преподавателю. Перед каждой лабораторной работой надо было объяснить теорию. Следовательно, сессия тоже проходила очень сложно - невозможно было подготовиться только к одному билету, необходимо знать всю программу полностью. Но несмотря на уровень сложности и постоянный недосып, в Физтехе все очарованы учебным процессом, своими одногруппниками, коллегами и рабочими перспективами.





Все мои однокурсники понимали, что после института мы или будем учеными или будем работать в какой-нибудь индустрии. Поэтому будучи студентом Физтеха, вопрос о поиске работы не стоит. Ни у кого не было проблем с трудоустройством.





Сейчас я работаю младшим научным сотрудником в лаборатории при Российской академии наук. В настоящее время мы с коллегами разрабатываем препараты для повышения устойчивости пшеницы к засухе.





Ирина, Екатеринбург, Уральский государственный юридический университет, юрист





Я учусь в магистратуре на направлении "Налоговое, международное налоговое и финансовое право" и работаю юристом в инхаусе. Заметила, что очень интересно работать и учиться одновременно - происходит сплетение рабочих кейсов и теоретических знаний из университета.





С формой своей профессии я познакомилась на первой работе. Университет организовывает и предоставляет возможность участия в игровых судебных дебатах, конференциях , которые тоже очень помогли мне уже в рабочем процессе.





Однажды один из преподавателей предложил мне написать научную статью, - и я открыла для себя новые, широкие горизонты. Тогда я поняла, что через науку можно о чем-то заявить миру, обратить внимание общественности на важные моменты, глубоко разобраться в теме. Я писала статьи на такие темы, как "Депортация немецкого населения в период Великой Отечественной войны", "Домашнее насилие. Сравнение законодательства Российской Федерации и США", "Потребительский экстремизм", "Роль Стамбульской конвенции в борьбе с домашним насилием" и прочие. Благодаря этому опыту, у меня была возможность посетить другие города России, выезжая на конференции, поучаствовать в конкурсах и познакомиться с новыми людьми, которые вдохновили меня на большие свершения.





Екатерина, Екатеринбург, Уральский федеральный университет, востоковед





Треть моего бакалавриата застала пандемия коронавируса, я возвращалась домой в Казахстан и очень переживала о качестве обучения в тот период. Вуз отлично организовал весь учебный процесс, я получила знания в необходимом объеме, хоть и дистанционно. При очном формате обучения все было понятно автоматизировано. Нам давали задания с большими сроками на весь семестр, и все преподаватели четко объясняли свои требования.





УрФУ сотрудничает с Институтом Конфуция, и мне как студенту кафедры востоковедения очень это нравилось. Мы учили китайский язык непосредственно с носителями, и мне кажется, это сильно повлияло на уровень моего китайского сейчас. Кроме того, у студентов была возможность стажироваться в Китае.





У нас были преподаватели, которые на последних курсах обучения лично рекомендовали нам вакансии, знакомили с работодателями, поэтому устроиться на работу можно было довольно легко и быстро.





Сейчас я работаю с китайскими и европейскими предприятиями, поэтому языки и дисциплины, которые я освоила в вузе, мне пригодились.





Елизавета, Омск, Омский государственный университет, переводчик





Мне повезло с практикой в университете, потому что наш вуз хорошо отбирает места для ее прохождения. Я практиковалась в бюро переводов, где был отличный руководитель. Там мне рассказали о реальных профессиональных трудностях и пригласили работать официально.





Мои одногруппники практиковали синхронный перевод во время экскурсий для иностранцев. По их словам, это был достаточно сложный, но интересный и запоминающийся опыт.





В университете работают замечательные преподаватели старой школы, они грамотные специалисты, при этом понятно обучают и активно мотивируют работать по специальности.













Также в рамках В рамках ежегодных пресс-туров, организованных под эгидой Россотрудничества, представители казахстанских СМИ часто встречаются со студентами из Казахстана, поступившими в Россию. В 2024 году в Великом Новгороде студенты Новгородского государственного университета рассказали журналистам о выборе университета и программах поступления для казахстанских абитуриентов.Также в рамках поездки казахстанской прессы в Тюменскую область в 2023 году между Тюменским индустриальным университетом и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России был подписан меморандум для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.



