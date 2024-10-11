Тренды. Социальная деградация
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".
За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Атырау 26 субъектов оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.
Площадь незаконно занятых земельных участков составила 3,8 га.
В Костанае отравили собак в приюте для животных.
Полицией начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.
Подозреваемого в разбойном нападении на ресторан девятилетней давности экстрадировали из России.
В 2015 году подозреваемый с соучастниками совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска. Собственнику заведения был причинен ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.
В Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети.
Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов. Генпрокурор РК Берик Асылов подчеркнул, что ход расследований взят им на личный контроль.
В Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ.
Преступная группа состояла из восьми человек, которые выполняли роли "координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. Организатор группы осужден на 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Несовершеннолетних девочек избивали в Актау.
По факту побоев проводится досудебное расследование.Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к инциденту.
Житель Костаная продавал персональные данные казахстанцев через интернет по цене от 5000 тенге.
фигурант занимался так называемым "кардингом" - похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.
КНБ ликвидировал канал поставки наркотиков в Караганду из южных регионов.
По подозрению в организации этого канала задержаны два гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие.
Группу черных риэлторов задержали в ВКО.
В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге.
По делу об убийстве подростка в Талгаре задержаны семь подозреваемых.
В прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области.
Десятиклассники из села Кодаманова Шиелийского решили проучить учеников 9-го класса за то, что те их "не уважают". Один из подсудимых бил по лицам девятиклассников, выстроившихся в ряд. Решением суда несовершеннолетний убийца получил наказание наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. А за хулиганство оба подсудимых избежали наказания ввиду примирения сторон.
Канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировали сотрудники МВД.
По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг.
Они организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Шымкентцы приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
В Акмолинской области должностных лиц привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге.
Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге.
В Актобе девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.
По данным ДП Актюбинской области, установлены двое подозреваемых. Зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях.
Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции.
Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.
В Антикоре раскрыли подробности дела в отношении акима Илийского района.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.
В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова.
В полиции уточнили, что Жоламанова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.
Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге.
Суд конфисковал имущество гендиректора в виде четырех транспортных средств стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге.
В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге.
КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц. Проводятся следственные мероприятия.
В Алматинской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве девушки.
Подсудимые поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Они признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Им назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому.
Предположительно директора инокомпании нашли мертвым.
По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.
В Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest.
Он водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
К дисциплинарной ответственности привлекли 11 руководителей ФСМС.
Был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации.
Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах.
Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.
В ЗКО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 3,47 млн тенге.
По данным АЗРК, компания злоупотребляла доминирующим положением.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.