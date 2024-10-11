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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Атырау 26 субъектов оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.





Площадь незаконно занятых земельных участков составила 3,8 га.





В Костанае отравили собак в приюте для животных.





Полицией начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.





Подозреваемого в разбойном нападении на ресторан девятилетней давности экстрадировали из России.





В 2015 году подозреваемый с соучастниками совершил разбойное нападение на один из ресторанов Шахтинска. Собственнику заведения был причинен ущерб на общую сумму свыше 46 млн тенге.





В Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети.





Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов. Генпрокурор РК Берик Асылов подчеркнул, что ход расследований взят им на личный контроль.





В Акмолинской области суд вынес приговор ОПГ.





Преступная группа состояла из восьми человек, которые выполняли роли "координаторов, кураторов, кассиров, курьеров, кладовщиков и закладчиков. Организатор группы осужден на 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.





Несовершеннолетних девочек избивали в Актау.





По факту побоев проводится досудебное расследование.Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к инциденту.





Житель Костаная продавал персональные данные казахстанцев через интернет по цене от 5000 тенге.





фигурант занимался так называемым "кардингом" - похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.





КНБ ликвидировал канал поставки наркотиков в Караганду из южных регионов.





По подозрению в организации этого канала задержаны два гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие.





Группу черных риэлторов задержали в ВКО.





В ходе обысков оперативники изъяли документы на различные объекты недвижимости, а также персональные данные физических лиц и другие вещественные доказательства. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает 60 млн тенге.





По делу об убийстве подростка в Талгаре задержаны семь подозреваемых.





В прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.





Старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области.





Десятиклассники из села Кодаманова Шиелийского решили проучить учеников 9-го класса за то, что те их "не уважают". Один из подсудимых бил по лицам девятиклассников, выстроившихся в ряд. Решением суда несовершеннолетний убийца получил наказание наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. А за хулиганство оба подсудимых избежали наказания ввиду примирения сторон.





Канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировали сотрудники МВД.





По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.





Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг.





Они организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Шымкентцы приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.





В Акмолинской области должностных лиц привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге.





Восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге.





В Актобе девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников.





По данным ДП Актюбинской области, установлены двое подозреваемых. Зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях.





Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции.





Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение.





В Антикоре раскрыли подробности дела в отношении акима Илийского района.





Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.





В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова.





В полиции уточнили, что Жоламанова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.





Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге.





Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.





Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге.





Суд конфисковал имущество гендиректора в виде четырех транспортных средств стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге.





В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге.





КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц. Проводятся следственные мероприятия.





В Алматинской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве девушки.





Подсудимые поочередно нанесли потерпевшей удары битой и, облив ее бензином, пытались поджечь, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Они признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Им назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому.





Предположительно директора инокомпании нашли мертвым.





По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. Задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.





В Астане задержан организатор финпирамиды Sax Invest.





Он водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.





К дисциплинарной ответственности привлекли 11 руководителей ФСМС.





Был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации.





Главы спортшкол в Актюбинской области проигрывали бюджетные средства в букмекерских конторах.





Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге.









В ЗКО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 3,47 млн тенге.









По данным АЗРК, компания злоупотребляла доминирующим положением.







