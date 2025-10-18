17.10.2025, 19:30 2481
Эксперт рассказал, как строительство АЭС скажется на лечении онкобольных в Казахстане
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Доктор PhD по специальности "ядерная физика" Махамбет Алин рассказал Sputnik Казахстан, как строительство атомной электростанции скажется на лечении онкобольных в стране.
При лечении онкозаболеваний доза облучения подбирается с предельной точностью. Она должна быть ровно такой, какую назначил врач-онколог - ни больше ни меньше. Меньшая доза может попросту не сработать: процесс разрушения опухолевых клеток не запустится. А избыточная - наоборот, способна нанести вред уже здоровым тканям. Разброс в расчетах здесь допускается не более чем на 5%", - говорится в сообщении.
Как отметил физик Махамбет Алин, такой точности без четкого контроля невозможно. Здесь же и проявляется один из нюансов казахстанской системы - в стране нет государственного эталона по 17-му виду, именно он отвечает за ионизирующие излучения.
По словам специалиста, в медучреждениях четвертого уровня, таких как онкоцентры, национальные научные клиники или больницы по типу управделами президента, система контроля ионизирующего оборудования выстроена четко. Там работают инженерно-дозиметрические службы, специалисты которых ежедневно проводят калибровку аппаратов и следят за их техническим состоянием.
Поскольку сами аппараты не считаются средствами измерения, для проверки их точности применяются медицинские дозиметры и фантомы - специальные устройства, имитирующие параметры человеческого тела. После дозиметры собирают и отправляют на независимую проверку в стороннюю организацию. Заключение договора с которой - обязательное условие", - пишет sputnik.kz.
Отмечается, что данные организации по большей части частные лаборатории, а их всего около 10 по всей стране.
На сегодняшний день реалии таковы, что частные лаборатории вынуждены обеспечивать себя сами. Так как у нас государственных эталонов нет, они своими силами сейчас калибруют свои эталоны за рубежом. Чаще всего в ближнем зарубежье: в России, Беларуси", - добавил физик-ядерщик Махамбет Алин.
Сообщается, что строительство атомной электростанции в Казахстане - дело не только стратегическое, но и технологически тонкое. Еще до начала основных работ ведется серьезная подготовка, в том числе и метрологическая. Это значит, что государство заранее планирует, какими средствами измерений будет оснащаться объект и как будет обеспечена их точность.
По словам физика, на этапе проектирования уже разрабатывается совместный план действий: специалисты заранее определяют, какие приборы и эталоны понадобятся как при изысканиях и выборе площадки, так и на самой АЭС. Причем особое внимание уделяется созданию собственной калибровочной и поверочной лаборатории прямо на территории станции.
Заблаговременно мы должны подготовить техническую базу для того, чтобы в последующем у нас не возникало проблем по метрологическому обеспечению. Как правило, на таких больших объектах, как атомная электростанция, на территории должна быть своя лаборатория, которая обеспечивает те средства измерения, которые, допустим, могут быть не транспортабельными, которые требуют непосредственной поверки на местах", - отметил эксперт.
При этом и сама лаборатория должна быть оснащена по всем стандартам, в том числе с участием государственного метрологического центра, который и будет поставлять ей эталоны.
Будут ли пользоваться 17-м видом и вторичные лаборатории или же они предпочтут и дальше сотрудничать с иностранными компаниями - вопрос открытый. Однако эксперты не исключают ни один из исходов, отмечая, что возможно все.
новости по теме
08.10.2025, 13:31 143906
Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Бакытжан Базарбек подчеркнул, что часть территории Казахстана находится в сейсмически опасной зоне, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы. Он обратил внимание, что, когда нормы по обеспечению сейсмобезопасности в проекте Строительного кодекса были представлены в мажилис, они были слабые, "беззубые" в отношении застройщиков.
Чувствовалось, что они писались под застройщиков", - отметил он.
Мажилисмен подчеркнул, что через Алматы проходит 27 тектонических разломов, 13 из которых застроены многоквартирными жилыми домами.
Люди просто не знают, где они живут. В частности, 40-этажная башня компании RAMS строится на 6-м диагональном тектоническом разломе шириной 100 метров. Вы, как министр, озвучьте позицию. Будете запрещать строить на разломах или нет?" - обратился Базарбек к министру промышленности и строительства Ерсаину Нагаспаеву.
Вместе с тем депутат спросил о намерениях властей ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
На это Нагаспаев ответил, что в Строительном кодексе вопросам сейсмобезопасности будет отведена отдельная глава.
Различные механизмы сейчас по сейсмике вводятся. Там такой механизм, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска. Такой механизм, как паспортизация объектов, это все будет. МИО все-таки должны быть ответственны, проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", - сказал министр.
Он также сообщил, что теперь при разработке ПДП и генеральных планов будут использоваться карты сейсмического микрозонирования. Разработкой таких карт занимаются подведомственные организации МЧС.
В Алматы такие карты уже существуют. Соответственно, при разработке проектно-сметной документации и выдаче исходно-разрешительных документов будут учитываться эти карты", - пояснил министр.
Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
Ранее Базарбек поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил депутат.
06.10.2025, 17:14 81371
Эксперты Huawei рассказали, как ИИ меняет энергетику
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Компания Huawei представила инновационные подходы к развитию устойчивой энергетики на XVI Евразийском форуме KAZENERGY, крупнейшем энергетическом событии региона, объединившем представителей государства, бизнеса и технологической индустрии, сообщает пресс-служба компании.
В частности, на панельной дискуссии "ИИ в энергетике: новые решения для устойчивого будущего" технический директор Huawei Жу Кайн рассказал о практических сценариях применения искусственного интеллекта для цифровой трансформации энергетики. По его словам, именно ИИ становится ключевым инструментом, позволяющим отрасли справляться с растущим спросом на энергию, задачами декарбонизации и необходимостью эффективного управления ресурсами.
Искусственный интеллект перестал быть инструментом автоматизации рутинных процессов - сегодня он помогает энергетическим компаниям предсказывать нагрузки, управлять распределением ресурсов в реальном времени и снижать потери энергии. Это позволяет значительно экономить ресурсы, минимизировать выбросы и создавать умные энергетические экосистемы, готовые к вызовам низкоуглеродной экономики", - подчеркнул Жу Кайн.
На сессии участники также обсудили практические кейсы интеграции ИИ в ключевые сегменты: от интеллектуальных сетей и автоматизации подстанций до прогнозирования потребления и оптимизации распределения ресурсов. Кроме того, особое внимание уделили перспективам использования искусственного интеллекта в Казахстане для управления возобновляемыми источниками энергии и формирования более устойчивой инфраструктуры энергоснабжения.
Подчеркивается, что форум стал платформой для обмена опытом между представителями органов государственной власти, международных энергетических корпораций и технологических лидеров.
Участники отметили, что планомерное внедрение инновационных решений открывает возможности для ускоренной цифровой трансформации энергетики, позволяя странам региона добиваться баланса между ростом экономики, энергетической безопасностью и экологическими приоритетами.
Участие Huawei в форуме подтвердило стремление компании активно участвовать в цифровом развитии энергетики Казахстана и предлагать партнерам инновационные решения, которые создают реальную ценность и устойчивый эффект как на локальном, так и на глобальном уровне", - добавили в компании.
29.09.2025, 18:55 140766
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Криминальная обстановка в Казахстане остается серьезным вызовом для общества и правопорядка. Несмотря на усилия государства и силовых структур, определенные виды преступлений продолжают вызывать особую тревогу. В стране продолжают происходить преступления в отношении женщин и детей - самых уязвимых групп населения.
В частности, в середине сентября насиловавший малолетнюю племянницу житель Жамбылской области приговорен к 22 годам лишения свободы. По данным суда, он с 2011 по 2015 год неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера.
Между тем в Сети распространилась информация о том, что в Таразе 41-летняя женщина подала заявление в полицию и обвинила сына в изнасиловании. В полиции сообщили о задержании 22-летнего подозреваемого.
Еще один шокирующий случай произошел в Атырау, где сантехник обманным путем завладел деньгами беременной женщины. Позже, чтобы не возвращать долг, убил ее, предварительно изнасиловав. Преступник получил пожизненный срок.
17 сентября появилась информация о задержании жителя Алматы за избиение бывшей жены. В отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.
А жительница Алматы рассказала в соцсетях, что на ее глазах пытались похитить девушку в микрорайоне Аксай-4. В полиции сообщили, что все участники произошедшего были установлены. Выяснилось, что молодой человек и девушка знакомы между собой. От претензий и подачи заявления девушка отказалась.
Тем временем в Атырауской области 20 сентября местный житель влез ночью во двор соседки, подсматривал за ней через окно и занимался самоудовлетворением. В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.
22 сентября стало известно, что двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Между тем в Кульсары был задержан подозреваемый, который приставал к детям и пытался увести их с собой. В отношении задержанного, который оказался инвалидом II группы, возбуждено уголовное дело.
Тем временем в соцсетях появилась шокирующая информация об убийстве трехлетней девочки в Павлодаре. Сообщалось, что в Теренкольском районе местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко расправился с собственной дочерью. Спасти девочку медикам не удалось. В департаменте полиции области сообщили, что подозреваемый задержан. Он находится под стражей.
В середине сентября в Актобе начался суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога. Врач пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете. На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
Также стали известны подробности смертельного избиение пенсионера в Туркестанской области. По сообщениям казахстанских СМИ, новым фигурантом дела стала сноха убитого пенсионера. В полиции добавили, что ранее жалоб на насилие от погибшего не поступало.
В Казахстане продолжают происходить инциденты, связанные с уличной агрессией, драками и конфликтами в общественных местах. Эти случаи все чаще фиксируются как в крупных городах, так и в регионах, вызывая интерес со стороны общественности.
К примеру, в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания. Об этом стало известно 9 сентября. В департаменте полиции города уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан.
Позже, 13 сентября, стало известно, что в Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. В селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался. Полиция возбудила уголовное дело.
Через два дня стало известно о новой трагедии в области. В Сети распространилась информация о смерти подростка после разборок в школьников в туалете. Сообщалось, что юноша получил удар в солнечное сплетение. Начато досудебное расследование.
Между тем в Актобе 16-летний подросток пострадал в результате массовой драки. Органами следствия проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Также нередко казахстанцы ведут себя неподобающим образом в общественных местах.
В частности, 9 сентября в Сети появилась информация о якобы задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош". В прокуратуре Мангистауской области заявили, что проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры.
Между тем появилась информация задержании еще одного прокурора в Казахстане. 29 сентября стало известно, что по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудного. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. А иная информация разглашению не подлежит.
В середине сентября двух пьяных казахстанцев сняли с рейса Астана - Актобе. Во время посадки на рейс он вели себя агрессивно, не выполняли требования экипажа и выражались нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Одному из правонарушителей назначен штраф, второму - арест сроком на 15 суток.
Между тем в Атырау полиция задержала девушку за непристойное поведение в одном из кафе города Алматы. Об этом стало известно 19 сентября. Она вела себя вызывающе, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок. По данному факту возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".
Тем временем в Караганде подросток придумал себе опасное развлечение. В начале сентября жители нескольких жилых комплексов сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. По словам очевидцев, он носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, взламывая замки на входах. Оказавшись наверху, подросток выставляет кирпичи на краю крыши так, чтобы они падали вниз на двор и тротуары. Подобные случаи зафиксированы уже в нескольких районах города. Теперь подростка разыскивает полиция.
Наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.
9 сентября стало известно, что в Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Также девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года. Кроме того, крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане. В частности, в одной из гостиниц Алматы изъяли крупную партию "синтетики".
На следующий день появились информация о том, что в области Ұлытау из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область. По информации прокуратуры региона, в целях пресечения деятельности онлайн-наркошопов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.
Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.
К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.
Мошенничество и вымогательство остаются одними из наиболее распространенных форм имущественных преступлений в Казахстане.
К примеру, лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге в области Жетысу. Об этом сообщили в прокуратуре региона 10 сентября. Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им. Далее мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан. От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны, сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.
Через два дня стало известно о том, что Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города совместно с бойцами СОБРа задержали группу лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и вымогавших деньги у граждан. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". 22 сентября сообщалось о задержании подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего в Павлодаре. По данным полиции, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему деньгами.
Между тем житель Павлодара заявил о мошенничестве со стороны сотрудника областной прокуратуры. Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области. В настоящее время ведутся следственные действия.
В середине сентября стало известно о том, что в Алматы шесть человек осудили по делу о налоговых махинациях. Как пояснили в прокуратуре города, группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Осужденные получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Также в Алматы за мошенничество осужден глава детского учебного центра. Он обещал родителям детей гарантированное поступление в зарубежные вузы. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. В соответствии с законом об амнистии, приуроченным к 30-летию Конституции РК, срок сокращен на 1/5 - окончательно назначено 5 лет 7 месяцев и 6 дней лишения свободы.
Позже в Шымкенте была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области. Были задержаны четыре члена преступной группы: организатор, который получал банковские карты от дропов и дроповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств; двое дроповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов; перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Тем временем Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Позже в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки.
18 сентября сообщалось о том, что масштабную схему незаконного микрокредитования раскрыли в Казахстане. Заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел.
Стоит отметить, что финансовые пирамиды остаются одними из наиболее распространенных экономических преступлений в Казахстане. С каждым годом схемы обмана становятся все более разнообразными.
К примеру, 25 сентября стало известно о том, что в Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды. Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Кроме того, хищения как форма имущественных преступлений остаются одним из наиболее распространенных видов правонарушений в Казахстане. Эти преступления охватывают широкий спектр - от мелких краж личного имущества до масштабных хищений в коммерческом и государственном секторах.
В частности, 11 сентября сообщалось о том, что свыше 50 тонн пшеницы вывезли с территории агрофирмы в Костанайской области. По факту кражи в группе лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что на территории станции Ащису в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирована преступная деятельность группы лиц, систематически занимавшихся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги. Задержано 17 участников противоправной деятельности.
В середине сентября в прокуратура Мангистауской области сообщила, что после проверок в нефтяной компании занимавших ключевые руководящие должности сотрудников остудили по делу о хищении. Один из руководителей предприятия судом признан виновным по факту хищения бюджетных средств и лишен свободы на 3 года и 2 месяца. Также выделенные на ремонт систем отопления и водоснабжения 8 млн тенге украли в Петропавловске. Тюремные сроки получили директор и главный инженер ТОО "Жилищная служба Петропавловска"
В Костанайской области вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении субсидий. Об этом стало известно 19 сентября. Троих подсудимых приговорили к тюремному заключению за многомиллионное хищение сельскохозяйственных субсидий. Кроме того, с подсудимых в пользу государства в солидарном порядке взыскано более 96 млн тенге в счет возмещения причиненного ущерба.
Позже из России в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Также незаконная деятельность, связанная с организацией секс-притонов и подпольных игорных заведений, продолжает представлять собой одну из актуальных проблем в сфере правопорядка в Казахстане. Несмотря на существующее законодательное регулирование и работу правоохранительных органов, подобные заведения нередко действуют в закрытом или полулегальном формате, зачастую маскируясь под легальный бизнес.
К примеру, 11 сообщалось задержании о находившегося в международном розыске подозреваемый в Грузии. Подозреваемому принадлежал салон, где под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг. В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.
Через несколько дней стало известно, что экс-сотрудник правоохранительных органов был экстрадирован из Турции. Он подозревается в покровительстве незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.
В конце сентября сообщают о том, что в центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности.
Также необходимо отметить, что вопрос противодействия религиозному радикализму и пропаганде терроризма, а также незаконной миграции остается важным направлением в сфере национальной безопасности Казахстана.
В середине сентября стало известно, что вооруженных приверженцев деструктивного течения задержали в Туркестанской области. В частности, во время задержания участников деструктивного религиозного течения в их автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены пистолеты ТТ и "Байкал МР-461". Также по адресу проживания основного фигуранта был задержан разыскиваемый за укрывательство преступник.
22 сентября сообщалось, что Сатпаевским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Осужденный пытался склонить жителей Сатпаева к радикальной идеологии, используя устные высказывания и искаженные религиозные тексты.
Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Между тем подростков в Жетысуской области втягивали в подпольные религиозные занятия, где незаконно обучали идеологии незарегистрированной религиозной организации. В настоящее время проверочные мероприятия в отношении предполагаемых организаторов продолжаются.
Также в середине сентября стало известно, что крупный канал незаконной миграции перекрыт в Туркестанской области. Задержаны и водворены в ИВС четыре основных организатора и их пособники. Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта.
В конце месяца сообщалось, что прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения закона "О национальных реестрах идентификационных номеров" при предоставлении услуг иностранным гражданам. Как рассказали в ведомстве, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области вопреки требованиям закона оформил 720 заявок на получение ИИН иностранцам без их фактического прибытия на территорию Казахстана. В итоге виновных привлекли к ответственности, также принимаются меры по аннулированию выданных ИИН.
Кроме того, в общественном пространстве активно обсуждалась информация о том, что после попыток суицида в психиатрическую больницу попали сразу семь солдат-срочников. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
По данным ведомства, в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
16.09.2025, 14:23 329536
ИИ снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Развитие искусственного интеллекта снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых, передает РИА Новости.
По данным издания, команда ученых под руководством старшего инженера Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао ранее разработала новую систему противолодочной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна выследить даже самые тихие субмарины. Это сокращает шансы подводной лодки на спасение до 5%, что означает, что только одна из 20 подлодок избежит обнаружения и атаки, уточняет газета.
Отмечается, что разработанная китайскими учеными ИИ-система собирает данные с гидроакустических буев, подводных датчиков, радаров, а также информацию об температуре и уровне солености воды. После чего решает, как настроить оборудование и как реагировать, когда подводная лодка пытается уйти, двигаясь зигзагами, становясь бесшумной или посылая ложные сигналы.
Уточняется, что в компьютерном моделировании такая ИИ-система способна отслеживать субмарины противника примерно в 95% случаев.
Как подчеркивают ученые, эпоха "невидимых" подводных лодок, которые долгое время считались краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.
13.09.2025, 08:45 377551
Инфляция и ослабление нацвалюты - Турлов озвучил прогноз для Казахстана на ближайшие годы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов убежден, что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты. Об этом он заявил в ходе форуме ITS Ideas, сообщает digitalbusiness.kz.
По мнению эксперта, ситуация на рынке госбумаг говорит о низком доверии к способности государства справиться с инфляцией и стабилизировать курс.
На срок в 7 лет можно одолжить деньги Минфину под 17% годовых. У нас плоская, почти ровная кривая доходности. Это говорит о том, что центробанк точно никогда ничего не победит и в среднем инфляция за следующие 15 лет будет очень высокая. Или о том, что у нас участники рынка ни во что не верят (...) Нас ждет очень слабая национальная валюта, очень высокая инфляция еще много-много лет. И поэтому даже вот эти высокие ставки, может быть, не совсем до конца выгодны инвесторам", - убежден Турлов.
Он рекомендовал бизнесу и гражданам "готовиться к долгосрочной экономической турбулентности, где привычные финансовые инструменты могут не давать ожидаемой защиты от обесценивания".
Напомним, что по итогам августа инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%.
Выступая с посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что высокая инфляция "съедает рост экономических показателей и доходов населения".
Правительство и Нацбанк ставят своей задачей снизить уровень инфляции до 5-6%.
08.09.2025, 20:00 393276
Социальная деградация: убийство школьника в День знаний, изнасилования несовершеннолетних и мошенничество
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Преступления против детей продолжают оставаться одной из самых острых и болезненных тем в Казахстане. В разных регионах страны продолжаются случаи насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе факты изнасилований. Каждое подобное преступление вызывает сильный общественный резонанс и поднимает вопрос о том, насколько защищены дети и подростки в повседневной жизни.
В частности, в начале сентября сообщалось, что пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области. Также на прошлой неделе стало известно, что в Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы студента юридического факультета за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Еще одного казахстанца приговорили к 17 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы. Об этом сообщалось в августе.
Кроме того, в последние несколько недель стало известно о ряде инцидентов в детских садах страны. К примеру, в прошлом месяце сообщалось, что в детсаду Тараза помощник воспитателя ударила ребенка. Было возбуждено уголовное дело, а в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения заверили, что помощник воспитателя будет уволена после выхода из отпуска. А в Алматы воспитателя детсада осудили на четыре года - сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать. Также в августе стало известно, что Костанайской области приговорили к 6 месяцам ограничения свободы воспитателя, обжегшую подростка в детском центре оказания социальных специальных услуг. В конце августа сообщалось, что в Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города. Всего установлено 8 несовершеннолетних, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров, было возбуждено уголовное дело.
Также стоит отметить, что прошло больше месяца с попытки принудительного переселения сирот детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по инциденту до сих пор неизвестны. Напомним, тогда детей пытались выселить с привлечением значительных сил полиции, что вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес местных властей.
Кроме того, вопиющее преступление произошло в Таразе, где в День знаний зарезали школьника. По информации Hola News, во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен в область сердца. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего заведено уголовное дело по статье УК РК "Убийство". В конце августа сообщалось, что регионе в завершено расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних. В прошедшие выходные стало известно, что Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Стоит отметить, что взрослые также становятся жертвами преступлений. В частности, 15 августа стало известно, что в Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора. Убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы. В этом же месяце суд Шымкента вынес приговор подсудимому Ернару Жиембаю по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. По данным СМИ, его приговорили к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Недавно в соцсетях распространились кадры жестокого избиения пожилого мужчины сыном в Туркестанской области. В полиции региона прокомментировали инцидент. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
Нередко казахстанцы становятся жертвами конфликтов. К примеру, в конце прошлого месяца в телеграм-канале "ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ" появилось видео наезда на человека в Конаеве, в описании которого сообщалось, что в городе "произошли разборки между лицами, в результате которых серьезно пострадали люди". В полиции сообщили, что по горячим следам были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых.
21 августа стало известно, что в Алматы полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая и применяя насилие, злоумышленники потребовали деньги и ценности. В результате нападения они завладели небольшой суммой сбережений и золотыми изделиями. Хозяину квартиры были нанесены тяжелые телесные повреждения, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Помимо прочего, казахстанцы нередко демонстрируют недопустимое поведение в общественных местах. К примеру, пару недель назад пьяного жителя Астаны арестовали за мелкое хулиганство на борту самолета. Нарушитель был пьян, ругался нецензурной бранью. А в августе в Астане блогера арестовали за скандальные видео. В Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям увеселительного заведения. В том же месяце в столице 26-летнего пранкера арестовали на 10 суток. Он инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку.
Кроме того, за последние несколько недель было несколько громких задержаний. В частности, в 20 августа сообщалось, что Шымкенте задержали главного архитектора. В городском акимате отметили, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Также в августе сообщалось, что был задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования.
Позже департаментом собственной безопасности МВД по подозрению в совершении противоправного деяния задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Между тем 1 сентября стало известно, что в розыск был объявлен бывший транспортный прокурор Максат Дуйсенов. Инициатором розыска выступает прокуратура. Позже сообщалось, что в Шымкенте был объявлен в розыск Куаныш Даулеталиев. В ДП города сообщили, что его доставили в суд.
Наркопреступления остаются одной из самых серьезных угроз общественной безопасности в Казахстане. В разных регионах фиксируются факты распространения и хранения запрещенных веществ, нередко с участием целых организованных группировок.
К примеру, в середине августа стало известно, что Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию. По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 литров психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
А в конце месяца сообщалось, что в Костанае к 8 годам лишения свободы приговорили организаторов наркошопа в мессенджере Telegram. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц. В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 килограммов. Также в начале сентября стало известно, что интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау. В отношении его организаторов, осуществлявших сбыт синтетики, начато досудебное расследование. Сообщалось, что действия участников преступной группы координировали 4 гражданина России и Украины.
Кроме того, двух подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в Черногории. В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории страны. На прошлой неделе сообщалось, что в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.
17 августа стало известно, что житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы. Обнаружено 233 куста конопли. В целом из оборота в текущем году изъято более 11 тонн наркотиков.
Мошенничество остается одной из наиболее распространенных форм преступлений в Казахстане.
В частности, несколько недель назад сообщалось, что в Астане застройщиков подозревают в обмане более 300 казахстанцев. В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы.
Также 19 августа стало известно, что департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит расследование по факту крупной аферы с получением кредитов в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий. Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
В конце месяца сообщалось, что в Астане вынесли приговор мошеннику, который обманом убедил четверых казахстанцев оформить на себя автокредиты, а приобретенные автомобили продал в Россию. Также в столице бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве. Она предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники.
Также в августе в столичной прокуратуре сообщили, что еще двух женщин осудили по делу о мошенничестве в Астане. Они вводили граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях. Кроме того, в городе женщину, которая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, Соединенные Штаты Америки и Великобританию, задержали по делу о мошенничестве. Об этом стало известно в сентябре.
Кроме того, несколько недель назад сообщалось, что в Акмолинской области сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге. В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них: сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда крупных банков, при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия.
Также пару дней назад сообщалось, что в Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.
Еще одной уже постоянной темой для обсуждения стали хищения, махинации и коррупция.
В частности, в конце августа в Генпрокуратуре сообщили, что в Шымкенте вынесли приговор бывшему заместителю председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директору подрядной организации за махинации при реализации проекта по посадке яблоневых садов. Как показало расследование, экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которого входит фонд, в интересах поставщика принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге.
Несколько недель назад стало известно, что в Жетысуской области АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов. Там причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество застройщика. Также в августе сообщалось, что в регионе свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий. Кроме того, по информации АФМ, часть незаконно полученных субсидий - в размере 110 млн тенге подозреваемый использовал на азартные игры в казино. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Кроме того, в конце прошлого месяца стало известно, что в столице был вынесен приговор по делу о хищении в сфере гособоронзаказа. Должностным лицам РГП "Казспецэкспорт" и поставщикам были выдвинуты обвинения в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения. Генеральный директор РГП был осужден на 11 лет лишения свободы, директор департамента РГП - на 10 лет. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.
В сентябре сообщалось, что Астане судисполнители в течение двух лет похищали деньги взыскателей. Похищенные средства они тратили на азартные игры. 5 сентября стало известно, что в ЗКО экс-глава райотдела ЖКХ получил срок за коррупцию. Районный суд признал бывшего начальника отдела виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Незаконная добыча полезных ископаемых и контрабанда и прочие преступления остаются серьезной проблемой для Казахстана. Незаконные разработки наносят ущерб экономике и экологии.
В частности, в середине августа стало известно, что был выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Восточно-Казахстанской области. По данным АФМ, ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Также в конце месяца сообщалось, что в Алматинской области выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.
Кроме того, недавно стало известно, что в стране расследуют контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков. Также масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, выявила природоохранная прокуратура области Жетысу. Об этом сообщалось в конце августа. Отмечается, что субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт. По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
03.09.2025, 15:38 516196
Алматы ждет катастрофа! - депутат о срезке гор, засыпке рек и незаконном строительстве
Рассказать друзьям
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Как заявил мажилисмен, в Алматы выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, также застройки всех предгорий Заилийского Алатау.
По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил Базарбек.
Еще одной острой проблемой остается срезка горных хребтов и массивов для строительства элитной недвижимости.
В августе я инициировал проверку по 25 земельным участкам в микрорайонах Кольсай, Кок-Тобе Медеуского района города, принадлежащих местной элите. Практически 80% случаев - это Бутаковка, Кенсай, Кок-Тобе, Горный Гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка. Срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением для ведения КХ и ЛПХ (…) Срезают горы и готовят под застройку участки даже близ сибиреязвенных захоронений ", - заявил Базарбек.
Он отметил, что вопреки принятому закону, запрещающему срезку горных массивов, и благодаря бездействию надзорных органов срезка продолжается.
Зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников (...) Что нам делать? Опустить руки и отдать горы на растерзание или бороться с этим злом?" - возмутился депутат.
Также он озвучил вопрос законности возведения строений на территории города. В пример он привел строительство 40-этажного жилого комплекса компанией RAMS.
У них на руках лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. А котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы, без разрешений. Мы приостановили строительство, но компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. Буквально вчера мы приостановили строительство ЖК", - заявил мажилисмен.
И таких несогласованных объектов, по его словам, в Алматы насчитывается 20.
Базарбек отметил, что незаконно возведенные объекты снести в Алматы сложно. Он привел в пример ряд ЖК, которые по решению суда должны были быть демонтированы еще три года назад, однако до сих пор не снесены. В связи с чем депутат предложил проверить "причастность должностных лиц госорганов к возможным спекуляциям и коррупции".
Напомним, алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса компанией RAMS. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Как сообщалось ранее, в городе зафиксировали 135 случаев самовольного захвата госземель.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы. Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
21.08.2025, 15:30 441051
Спустя месяц: результаты расследования по инциденту в детдоме в Баганашыле пока неизвестны
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Прошел месяц с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны, передает корреспондент агентства.
Ровно месяц назад, 21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
Стоит отметить, что еще весной этого года на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал.
Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.10.2025, 08:40Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка - эксперт 17.10.2025, 09:3260506Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц 17.10.2025, 09:1255451Восемь новых водохранилищ построят в области Жетысу 17.10.2025, 12:0649801Россия является основным торговым партнером Казахстана 17.10.2025, 11:1047791Минздрав изменил размеры и сроки отчислений на ОСМС 11.10.2025, 11:10286891Порядка 40 контрактов на 244 млрд тенге заключили крупные нефтегазовые компании в Актау 13.10.2025, 09:40250986Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону 13.10.2025, 17:42Без интернета и SMS: в Beeline и Kcell прокомментировали проблемы пользователей казахстанских SIM-карт в России243741Без интернета и SMS: в Beeline и Kcell прокомментировали проблемы пользователей казахстанских SIM-карт в России 13.10.2025, 15:11Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде: глава МВД назвал случай позорным240941Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде: глава МВД назвал случай позорным 13.10.2025, 13:40Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию239881Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт530926Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29522181Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15512746В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 30.09.2025, 22:35464001Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31452441За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?