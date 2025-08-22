Спустя месяц: результаты расследования по инциденту в детдоме в Баганашиле пока неизвестны

Фото: depositphotos.com

В прокуратуре ответили на официальный запрос по делу обвинившей следователя в пытках жительницы Атырау.





В частности, говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Жансаи Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".





Подозреваемый в избиении врачей арестован в Караганде.





По данным полиции, в Карагандинской областной детской больнице 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам. Подозреваемый задержан на месте и водворен в изолятор временного содержания. Позже он с санкции суда был арестован на два месяца. Расследование продолжается.





Крупную ОПГ обезвредили в Уральске.





Группировку подозревают в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Задержаны 8 граждан Казахстана, двое из которых с санкции суда взяты под стражу. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и иные вещественные доказательства.





ОПГ "черных" старателей раскрыли в Жамбылской области.





Как сообщили в полиции, раскрыта вся криминальная цепь от незаконной добычи и переработки до вывоза золотосодержащего сырья. Изъято около 6 кг золота, ликвидировано 8 подпольных цехов по переработке руды. Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, в том числе по факту создания, руководства и участия в ОПГ. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.





Поножовщина произошла около центрального рынка в Актобе.





По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков 34-летний подозреваемый нанес двум потерпевшим ножевые ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Потерпевшие госпитализированы в медучреждение, где один из потерпевших скончался. Проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство).





В Атырау осудили главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве.





Подсудимая, воспользовавшись доверием директора, незаконно использовала его электронную подпись и системы "1С" и "Парус". С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.





В Мангистау двоих создателей финпирамиды приговорили к шести годам.





По данным прокуратуры региона, "указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператив". В результате 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.





Алматинца осудили на четыре года за ложные сообщения о бомбе на вокзале.





Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях. Суд признал мужчину виновным.





В Туркестанской области несовершеннолетнего осудили на семь лет за сбыт психотропных веществ.





Следствием установлено, что "подросток (...) через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше. Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества - меткатинон, закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи".





Главу одного из общественных фондов Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве.





По информации следственных органов, "подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению". Подозреваемая арестована.





Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру.





Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.





В Павлодаре экс-чиновник получил три года за растрату средств Нацфонда.





За счет средств, выделенных из Национального фонда в рамках государственной программы "Ауыл Ел-Бесігі", в селе Кеменгер возводился физкультурно-оздоровительный комплекс за 382 млн тенге. Проверка законности расходования бюджетных средств выявила факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ. Приговором межрайонного суда по Павлодарской области бывший руководитель отдела реального сектора экономики осужден к 3 годам лишения свободы.





В Актау супружескую пару подозревают в проведении незаконной лотереи.





Как сообщили в АФМ, "не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Участники приобретали "билеты" (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге. По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1800 граждан". Досудебное расследование продолжается.





По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело.





Об этом в кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев. По его словам, "оно (дело. - Прим. ред.)передано для расследования в Министерство внутренних дел".





Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве.





По версии следствия, "она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск". В настоящее время она водворена в следственный изолятор.





Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы.





По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.





Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области.





В ходе ОПМ "Дәрмек" в регионе ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.





Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Таразе.





Подозреваемый в организации нарколаборатории задержан. В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь.





На проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение. Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



