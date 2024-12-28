Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В 2024 году Казахстан председательствовал в Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.

Шанхайская организация сотрудничества

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Акорда





Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей. Также в столице Казахстана прошло заседание комитета старших должностных лиц СВМДА, где, по данным МИД, был одобрен план действий форума аналитических центров на 2024 год и концепция в приоритетной сфере "Безопасность в сфере использования ИКТ и самих ИКТ" на 2024-2025 годы. В декабре Казахстан завершил председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.





Организация Договора о коллективной безопасности













Организация тюркских государств





Акорда





Подводя итоги председательства Казахстана в ОТГ, лидер страны подчеркнул , что республика уделила особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий.





Международный Фонд спасения Арала





Instagram/Антон Шкаплеров





В середине сентября в Астане прошло заседание правления Международного фонда спасения Арала, в ходе которого был утвержден план работы исполнительного комитета фонда на время председательства Казахстана в 2024-2026 годах.





Исламская организация по продовольственной безопасности





В апреле в Дохе в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арын.





ТОКАЕВ ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА





Пятого февраля глава государства подписал указ "О правительстве Республики Казахстан", в котором постановил принять отставку правительства. Позже лидер Казахстана, объясняя , почему принял отставку, отметил, что деятельности правительства необходимо придать новый импульс. В результате в стране сменился премьер-министр и несколько глав министерств. Новым премьером стал Олжас Бектенов.





Новый состав правительства Казахстана

























ДВА ПЯТИБАЛЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОЩУТИЛИ ЖИТЕЛИ АЛМАТЫ





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В январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.





Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что

в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.





В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА "НАЦФОНД - ДЕТЯМ"





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С 1 января 2024 года в Казахстане стартовала программа "Нацфонд - детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления только на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.





В феврале на счета юных казахстанцев поступили первые выплаты. Тогда была начислена сумма в размере 100 долларов и 52 центов. Выплаты по программе оказались меньше ожидаемых 160-170 долларов. Говоря о причинах уменьшения суммы, вице-министр финансов Даурен Темирбеков пояснил , что в 2022 году, когда президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", количество детей составляло 6 млн 400 тысяч. Тогда расчеты делали исходя из этого количества детей. Позже заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабеков заявила , что в связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут.





По данным на 1 декабря 2024 года, ЕНПФ перевел совершеннолетним участникам программы "Нацфонд - детям" $4,2 млн.





КАЗАХСТАН ПЕРЕШЕЛ НА ЕДИНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС





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Первого марта в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.





После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта . Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today , свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.





Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют , что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил , что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила , что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.





В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.





В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.





Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.





Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".





Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.





КАЗАХСТАН СТОЛКНУЛСЯ С САМЫМИ МАСШТАБНЫМИ ПАВОДКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 80 ЛЕТ





МЧС РК





В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.





ЭКС-МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА КУАНДЫКА БИШИМБАЕВ ПРИГОВОРИЛИ К 24 ГОДАМ ЗА УБИЙСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ЖЕНЫ





sud.gov.kz





Приговор Куандыку Бишимбаеву вынесли 13 марта. Он получил получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанов приговорили к 4 годам лишения. Его обвиняли в укрывательстве преступления. Открытый судебный процесс по делу шел в прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.





Резонансное дело всколыхнуло казахстанскую общественность и вновь подняло тему семейно-бытового насилия в стране.





В середине июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", который казахстанцы прозвали "закон Салтанат".





С принятием закона были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.





НА 2024 ПРИШЕЛСЯ ПИК РАСПРОСТРАНЕНИЯ САРАНЧИ





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В Казахстане на 2024 год пришелся естественный пик 11-летнего цикла распространения саранчи. Весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.





Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили , что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.





СКРОМНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ В ПАРИЖЕ: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА 7 МЕДАЛЕЙ





Министерство туризма и спорта РК





В 2024 году казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов.





Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева и дзюдоист Гусман Кыргызбаев. По итогами Олимпиады Казахстан занял 43 место в общем медальном зачете.





Выступление казахстанских боксеров было признано провальным, а тренерский состав сборной был отстранен от работы. Тогда были освобождены от должностей главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.





Президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. Позже он снял с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева.





ТРАГЕДИЯ НА РУДНИКЕ "МАЙКАИНЗОЛОТО": АВТОБУС С ГОРНОСПАСАТЕЛЯМИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ





ДЧС Павлодарской области





В январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. В феврале международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото". Родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге, однако позже компенсацию сократили в 4 раза.





В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ.





В КАЗАХСТАНЕ СОСТОЯЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АЭС В СТРАНЕ









В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится осенью. Точная дата была озвучена в ходе сентябрьского послания лидера страны. Тогда стало известно, что референдум пройдет шестого октября. В ряде городов страны прошли публичные обсуждения по вопросу строительства станции.





В назначенную дату в Казахстане состоялся референдум, по итогам которого 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство атомной станции в стране. В голосовании приняло участие 7 820 204 человека, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.





Позже министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил , что будет создана специальная правительственная комиссия по строительству атомной станции, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. Представители Минэнерго провели ряд встреч с компаниями из КНР, Кореи по вопросу строительства АЭС. Также Франция выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта. В конце ноября Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС. По словам главы Минэнерго, Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию, в первом полугодии 2025 года.





В декабре лидер Казахстана в ходе встречи с министром энергетики поручил ускорить проект строительства атомной станции в республике.





V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ ПРОШЛИ В АСТАНЕ





Министерство туризма и спорта РК





V Всемирные игры кочевников проходили с 8 по 14 сентября 2024 года в Астане. Казахстан по итогам игр занял первое общекомандное место. Всего в копилке страны 112, из которых 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых. По мнению президента Казахстана, игры кочевников наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи.





КУРС ТЕНГЕ К ДОЛЛАРУ РУХНУЛ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА









Третьего декабря курс тенге значительно ослаб . Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали , какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил , что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.





Шестого декабря доллар резко подешевел . Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.





21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.





ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ РАЗБИЛСЯ БЛИЗ АКТАУ





МЧС РК





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.





Как сообщили в МЧС, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа - граждане Азербайджана. В результате происшествия были госпитализированы 29 человек, включая 3 детей, 38 человек погибли. По информации на 26 декабря, из 38 погибших опознаны 10 человек.



