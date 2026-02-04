Глава Минздрава Кыргызстана вырывает коррупцию с корнем, скальпелем систему не выправить

Фото: depositphotos.com

Громкие разоблачения и увольнения в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Чуть больше месяца ведомством руководит кадровый чекист Каныбек Досмамбетов, но вскрывшийся коррупционный нарыв уже поражает своими масштабами. Поборы в системе оказания медико-санитарной помощи кажутся мелочью на фоне тех злоупотреблений, которые предаются огласке в последние недели, пишет kabar.kg.





Проблемы, выявленные в кардиологической службе, где в стационарах пациенты-сердечники лежали в палатах, не получая помощи, а дорогостоящее оборудование при этом простаивало или было свалено как хлам в каких-то бытовках, стали предтечей еще более серьезной работы по разбору коррупционных завалов. Один из знакомых экспертов, имеющий непосредственное отношение к медицине, в частной беседе как-то сказал: "Если капнуть глубже, вылезет столько, что мало не покажется. Там бесполезно работать скальпелем и что-то вырезать, коррупцию можно вырвать только с корнем, она там складывалась десятилетиями и сидит глубоко и прочно. Переплетено все, начиная от обслуживающего персонала до руководителей. Это свой мир, свои правила, где нет места чужакам, где мерилом эффективности является не количество получивших качественную помощь и избежавших осложнений, а сколько пришло в "черную кассу". Хорошие и честные специалисты там не приживаются, они либо уезжают за рубеж, либо уходят в частные клиники. Это одна из причин падающего профессионализма и уровня оказания помощи".





Да, это субъективный взгляд со стороны, откровенный и жесткий. Но последние события в системе Минздрава показывают, насколько там все было запущено. Должности директоров больниц, клиник и специализированных центров стали передаваться едва ли не по наследству. В ближнем круге руководителей только близкие и доверенные лица.





Нужно быть откровенными, так как на основе вовремя и правильно поставленного диагноз зависит применяемый способ лечения. Медицина - эта сфера, с которой мы сталкиваемся постоянно. А теперь вспомните о последнем походе в больницу, либо о посещении близких, если они там оказывались. Сколько раз вас просили докупить недостающие препараты или сдать деньги на дополнительные анализы или какие-то процедуры? На все и за все нужно "дать", от чистого белья на кушетке до элементарного присмотра за пациентом.





Это всегда была очень неудобная правда. Говорят, нельзя обижать людей, в руки которых ты можешь попасть сам. А как быть тем, которым нечем платить за дорогостоящие анестетики, нет возможности сделать дополнительное обследование в частной клинике, недостаточно средств на операцию? Это значит, что порочный круг не оставляет шанса малоимущим на полноценное выздоровление?





При этом государство выделяет из бюджета колоссальные суммы на то, чтобы система здравоохранения действовала, как положено, чтобы люди в белых халатах вспомнили клятву Гиппократа. Саму системы здравоохранения сейчас трясет и лихорадит, ее пытаются выправить уже не скальпелем, а через болезненные реформы, когда старое необходимо ломать и выстраивать работу заново. Именно поэтому Минздрав возглавил кадровый чекист, и он, как можно судить по его выступлениям, готов резать по живому, чтобы коррупционная гангрена не съела нас окончательно.





По ротации. К сожалению, в клиниках Бишкека сидят специалисты, которые больше 20-30 лет одну должность занимают. Есть, оказывается, такие. Они, по сути, мхом заросли. Развития нет. Как собака на сене - или сам не развивается, или молодым кадрам не дает развиваться. Их необходимо обновлять. Должен честно об этом сказать", - заявил Каныбек Досмамбетов на коллегии Минздрава по итогам 2025 года.





Он так же подчеркнул, что системе здравоохранения необходимо целенаправленно обновлять управленческие кадры, обучать молодых специалистов и давать им возможность внедрять современные подходы и методы работы. В республике, в том числе из-за неблагополучной экологической ситуации, растет число раковых заболеваний. Это страшный диагноз, но с болезнями при квалифицированной помощи можно бороться и справляться с недугом. Но это направление отечественной медицины не выдерживает растущую нагрузку, смертность от онкологии растет. При этом в работе специалистов за последние годы мало что изменилось, это вызывает недоумение у министра.





Почему у нас по онкологии такие страшные цифры? Потому что нет развития. Потому что нет взгляда со стороны. Наши онкологи перестали развиваться. Из-за этого у нас смертность. Из-за этого наши граждане лечатся за границей, продают дома, несмотря на колоссальные инвестиции в отрасль", - подчеркнул Досмамбетов.





А сколько в прежние годы было сказано о гемодиализе для почечных больных. Не было необходимого количества аппаратов, потом препаратов. Сборы на прохождение этой процедуры для малоимущих в социальных сетях и чатах объявлялись практически ежедневно. Сейчас ситуация постепенно меняется, отечественная медицина осваивает такое передовое направление как трансплантология. Да, это очень сложная задача, но со временем и она реализуема.





А пока пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями, необходимо обеспечивать хотя бы необходимыми препаратами по доступным ценам. Но и в этом направлении засела коррупция. Министр прямо говорит о лобби фармкомпаний, и в системе оказались люди, которые закупают лекарства в ущерб государству.





Каныбек Досмамбетов привел на этот счет очень показательный пример: "В декабре 2025 года был подписан договор на поставку лекарства на 123 млн сомов. Одна упаковка обошлась в 2,9 тыс. сомов, тогда как иностранные компании предлагали цену в два раза ниже - 1490 сомов. Заявки более дешевых поставщиков были отложены, а компания -победитель получила почти 100% наценки".





Чисто математически: были закуплены 42 413 упаковок по 2,9 тыс. сомов за 123 млн сомов. По цене в 1490 сомов 42 413 упаковок можно купить за 63,2 млн сомов. Ущерб - 59,8 млн сомов. "По моему мнению, без коррупции здесь не обошлось, - рассуждает министр, - Но разве при таком ущербе не проводится расследование?" - заявил он.





Так что борьба с коррупцией в системе здравоохранения, как считают эксперты, находится на начальном этапе. В "Кыргызфармацию" назначен новый руководитель, который не имеет никаких обязательств перед посредниками и компаниями. Это попытка разорвать сросшиеся и укоренившиеся коррупционные связи.





Предприятие, на которое возложена миссия по обеспечению всех организаций здравоохранения страны доступными и качественными лекарствами и медицинскими изделиями, в последние годы оказалось в состоянии системного кризиса.





Как подчеркивает Каныбек Досмамбетов, финансирование есть, но эффективность стремится к нулю. Закупки срываются, сроки не соблюдаются, население и больницы своевременно не получают жизненно важные препараты и оборудование. И причина этого кроется во внутренних управленческих проблемах - слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.





Сейчас делаются важные шаги, чтобы оздоровить саму систему здравоохранения Кыргызстана. Вскрыта системная многоуровневая коррупция, в которую были вовлечены бывшие высокопоставленные чиновники, посредники от фармкомпаний, руководители больниц и клиник. При этом Каныбек Досмамбетов ставит перед собой цель - сохранить костяк профессионалов, удержать специалистов, которые были заложниками системы и готовы продолжить выполнение своего долга перед пациентами. Задача - сохранение жизнеспособности самой системы здравоохранения и ее постепенное оздоровление.





По крайней мере, теперь должно быть меньше вопросов о том, почему руководить Минздравом назначили кадрового чекиста.





Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"





