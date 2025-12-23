ЕАЭС - самодостаточный полюс развития

Фото: kabar.kg

Заседание высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге не было традиционной предновогодней встречей без галстуков. Насыщенная повестка саммита продемонстрировала, что лидеры ЕАЭС сосредоточены не только на подведении итогов деятельности, но и на предметном анализе вопросов, замедляющих интеграцию, и устранении барьеров, сдерживающих развитие, сообщает информационное агентство "Кабар".





При этом президенты зафиксировали факт того, что Евразийский экономический союз стал самодостаточным полюсом комплексного развития. Нестабильность на глобальных рынках и другие негативные факторы, в том числе попытки санкционного давления, практически не повлияли на динамику роста экономик в странах ЕАЭС. Интеграция обеспечила государствам-партнерам иммунитет и устойчивость перед штормами и турбулентностью на глобальных рынках.





ВВП макрорегиона стабильно увеличивается, объемы торговли ежегодно прибавляют. Экономики взаимно дополняют друг друга, раскрывая потенциал новых возможностей взаимодействия. На этом акцентировал внимание президент Беларуси, страны, председательствующей в этом году в объединении.





Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать: в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников. По оценочным данным, в 2020-2024 годах валовой внутренний продукт союза вырос на 11 процентов, промышленность - 15, сельское хозяйство - 10 процентов роста. Если уровень безработицы в союзе в 2020 году составлял почти 6 процентов, то в 2024 - около трех. В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд. Во всех государствах-членах растет зарплата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы", - отметил Александр Лукашенко.





Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что торговля в ЕАЭС в долларовом эквиваленте приближается к отметке в 100 миллиардов, и это весьма красноречивый показатель эффективности интеграции. При этом потенциал объединения раскрыт не полностью.





Чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность. В этой связи следует отметить, что в этом году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий с признаками барьера. Вместе с тем, несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - заявил Садыр Жапаров.





Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Экономики ЕАЭС не зависят от конъюнктуры, глобальной нестабильности или потрясений на внешних рынках.





Так, в текущем году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику. Растет совокупный ВВП. И конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель. Мы поздравляем и президента Кыргызстана, и всю его команду с этим результатом. При этом, что касается нашего союза, суммарный объем сельхозпродукции, скажем, производства сельхозпродукции, вырос на два с лишним процента, розничная торговля на 3, строительство на 4,7. Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС в этом году выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного товарооборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев. В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - констатировал Владимир Путин.





Совокупный ВВП стран-партнеров выходит на траекторию устойчивого роста, по оценкам экспертов, в перспективе ближайших нескольких лет все ключевые показатели развития будут демонстрировать положительную динамику.





Отдельная большая тема - создание Евразийского транспортного каркаса большой проходимости, развитие сети автомобильных и железных дорог. Это лишь часть задачи по увеличению и ускорению товарооборота. Как отмечают эксперты, поток грузов можно нарастить в разы, потенциал для этого есть, но для того, чтобы потенциал был раскрыт в более полной мере, необходимо приложить совместные усилия к формированию так называемой бесшовной логистики, чтобы взаимным поставкам не препятствовали бюрократические барьеры при пересечении границ. Эта тема требует дополнительной детальной проработки, и находится в зоне постоянного внимания президентов.





Как отмечают эксперты, особенно важно то, что, выйдя на курс устойчивого развития, ЕАЭС не закрывается от внешнего мира. Объединение, которое олицетворяет собой успешный пример экономического развития и интеграции, привлекает к себе все больше внимания. Узбекистан, Куба и Молдова имеют статус наблюдателей. До 2025-го Евразийский экономический союз заключил соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном и Сербией. В этом году число партнеров организации увеличилось. Тему растущего интереса к ЕАЭС и возможных направлений расширения в своем выступлении затронул глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





В текущем году состоялось подписание соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими", - подчеркнул президент Казахстана.





Экономики стран-партнеров стабильны и дополняют друг друга, большое пространство развития выравнивается по уровню промышленного и технологического развития. Поэтому компактные экономики ускоряются быстрее, чем те, что имеют больший удельный вес.





При этом, как отмечают политологи, особенно важным и ценным является то, что отношения между партнерами по ЕАЭС имеют особый уклад. Их фундаментом являются взаимная поддержка и готовность помогать тем, кто испытывает какие-то сложности. В случае с Кыргызстаном это была угроза срыва своевременных поставок нефтепродуктов из России. Коллективными усилиями эта проблема была снята с повестки дня, за что Садыр Жапаров поблагодарил коллег.





Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам, Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов. Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Союза. Мы высоко ценим такое ответственное отношение, и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - заявил президент Кыргызстана.





В этом контексте Садыр Жапаров также обратил внимание на большую работу, проводимую в ЕАЭС для формирования общего рынка нефтепродуктов. По словам президента Кыргызстана, это важный и серьезный этап - формирование архитектуры будущей энергетической безопасности объединения. Достижение этих целей придаст импульс росту внутреннего товарооборота, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса.





Евразийский экономический союз представляет собой объединение, основанное на новых, более справедливых принципах взаимодействия. Как отмечают эксперты, интеграционная модель взаимодействия в ЕАЭС уникальна тем, что более сильные экономики не довлеют над компактными и не подавляют их. Так работает формула, в которой есть незыблемые константы - доверие и взаимная поддержка. В мировой экономике это сложно назвать прецедентом, но несколько последних десятилетий глобальная торговля управлялась по иным правилам с другими принципами.





