22.12.2025, 21:12
ЕАЭС - самодостаточный полюс развития
Фото: kabar.kg
Заседание высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге не было традиционной предновогодней встречей без галстуков. Насыщенная повестка саммита продемонстрировала, что лидеры ЕАЭС сосредоточены не только на подведении итогов деятельности, но и на предметном анализе вопросов, замедляющих интеграцию, и устранении барьеров, сдерживающих развитие, сообщает информационное агентство "Кабар".
При этом президенты зафиксировали факт того, что Евразийский экономический союз стал самодостаточным полюсом комплексного развития. Нестабильность на глобальных рынках и другие негативные факторы, в том числе попытки санкционного давления, практически не повлияли на динамику роста экономик в странах ЕАЭС. Интеграция обеспечила государствам-партнерам иммунитет и устойчивость перед штормами и турбулентностью на глобальных рынках.
ВВП макрорегиона стабильно увеличивается, объемы торговли ежегодно прибавляют. Экономики взаимно дополняют друг друга, раскрывая потенциал новых возможностей взаимодействия. На этом акцентировал внимание президент Беларуси, страны, председательствующей в этом году в объединении.
Подводя итоги реализации стратегических направлений развития экономической интеграции, можно с уверенностью сказать: в условиях колоссального внешнего давления на наши страны союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников. По оценочным данным, в 2020-2024 годах валовой внутренний продукт союза вырос на 11 процентов, промышленность - 15, сельское хозяйство - 10 процентов роста. Если уровень безработицы в союзе в 2020 году составлял почти 6 процентов, то в 2024 - около трех. В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд. Во всех государствах-членах растет зарплата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы", - отметил Александр Лукашенко.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что торговля в ЕАЭС в долларовом эквиваленте приближается к отметке в 100 миллиардов, и это весьма красноречивый показатель эффективности интеграции. При этом потенциал объединения раскрыт не полностью.
Чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность. В этой связи следует отметить, что в этом году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий с признаками барьера. Вместе с тем, несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - заявил Садыр Жапаров.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира. Экономики ЕАЭС не зависят от конъюнктуры, глобальной нестабильности или потрясений на внешних рынках.
Так, в текущем году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику. Растет совокупный ВВП. И конечно, чемпионом, я думаю, у нас является Кыргызстан с таким заметным ростом 10 с лишним процентов валового внутреннего продукта. Конечно, это очень хороший показатель. Мы поздравляем и президента Кыргызстана, и всю его команду с этим результатом. При этом, что касается нашего союза, суммарный объем сельхозпродукции, скажем, производства сельхозпродукции, вырос на два с лишним процента, розничная торговля на 3, строительство на 4,7. Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС в этом году выросла почти на 20 процентов, до 32 миллиардов долларов из совокупного товарооборота в 73 миллиарда долларов за 10 месяцев. В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах, их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93 процента", - констатировал Владимир Путин.
Совокупный ВВП стран-партнеров выходит на траекторию устойчивого роста, по оценкам экспертов, в перспективе ближайших нескольких лет все ключевые показатели развития будут демонстрировать положительную динамику.
Отдельная большая тема - создание Евразийского транспортного каркаса большой проходимости, развитие сети автомобильных и железных дорог. Это лишь часть задачи по увеличению и ускорению товарооборота. Как отмечают эксперты, поток грузов можно нарастить в разы, потенциал для этого есть, но для того, чтобы потенциал был раскрыт в более полной мере, необходимо приложить совместные усилия к формированию так называемой бесшовной логистики, чтобы взаимным поставкам не препятствовали бюрократические барьеры при пересечении границ. Эта тема требует дополнительной детальной проработки, и находится в зоне постоянного внимания президентов.
Как отмечают эксперты, особенно важно то, что, выйдя на курс устойчивого развития, ЕАЭС не закрывается от внешнего мира. Объединение, которое олицетворяет собой успешный пример экономического развития и интеграции, привлекает к себе все больше внимания. Узбекистан, Куба и Молдова имеют статус наблюдателей. До 2025-го Евразийский экономический союз заключил соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном и Сербией. В этом году число партнеров организации увеличилось. Тему растущего интереса к ЕАЭС и возможных направлений расширения в своем выступлении затронул глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В текущем году состоялось подписание соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сегодня будет подписано аналогичное соглашение с Индонезией. Мы приветствуем данный факт. Это важный итог нашей совместной работы и свидетельство растущего интереса третьих стран к углублению торговых связей с Евразийским экономическим союзом. В обозримой перспективе считаем важным расширять взаимодействие союза со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки. Нужно уделить особое внимание сотрудничеству с такими важными объединениями, как ШОС, АСЕАН и другими", - подчеркнул президент Казахстана.
Экономики стран-партнеров стабильны и дополняют друг друга, большое пространство развития выравнивается по уровню промышленного и технологического развития. Поэтому компактные экономики ускоряются быстрее, чем те, что имеют больший удельный вес.
При этом, как отмечают политологи, особенно важным и ценным является то, что отношения между партнерами по ЕАЭС имеют особый уклад. Их фундаментом являются взаимная поддержка и готовность помогать тем, кто испытывает какие-то сложности. В случае с Кыргызстаном это была угроза срыва своевременных поставок нефтепродуктов из России. Коллективными усилиями эта проблема была снята с повестки дня, за что Садыр Жапаров поблагодарил коллег.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам, Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов. Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Союза. Мы высоко ценим такое ответственное отношение, и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - заявил президент Кыргызстана.
В этом контексте Садыр Жапаров также обратил внимание на большую работу, проводимую в ЕАЭС для формирования общего рынка нефтепродуктов. По словам президента Кыргызстана, это важный и серьезный этап - формирование архитектуры будущей энергетической безопасности объединения. Достижение этих целей придаст импульс росту внутреннего товарооборота, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса.
Евразийский экономический союз представляет собой объединение, основанное на новых, более справедливых принципах взаимодействия. Как отмечают эксперты, интеграционная модель взаимодействия в ЕАЭС уникальна тем, что более сильные экономики не довлеют над компактными и не подавляют их. Так работает формула, в которой есть незыблемые константы - доверие и взаимная поддержка. В мировой экономике это сложно назвать прецедентом, но несколько последних десятилетий глобальная торговля управлялась по иным правилам с другими принципами.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
02.12.2025, 14:50
Социальная деградация: убийство школьницы, торговля младенцами и миллионные хищения
Фото: depositphotos.com
В последние недели криминальная хроника Казахстана пополнилась событиями, которые сложно оставить без внимания: новые схемы, громкие задержания, расследования с многомиллионными ущербами. Однако наибольшую тревогу неизменно вызывают преступления против наиболее уязвимых - детей, подростков и женщин. Они становятся жертвами уличных преступников, жестокого насилия и бесчеловечных убийств.
В частности, в середине ноября в МВД рассказали о ходе расследования второго дела о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, девочка, возможно, подвергалась другим насильственным действиям. Сейчас проводятся следственные действия, расследование продолжается.
15 ноября стало известно, что в селе Ынтымак Акмолинской области от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. После совершения преступления он пытался скрыться. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.
Тем временем специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор двум обвиняемым по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау. Двое подсудимых были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности
19 ноября появилась информация об изнасилования 10-летней девочки в Западно-Казахстанской области. По информации местных СМИ, еще задолго до трагедии родители школьников просили обеспечить безопасную дорогу в школу, расчистить рощу и провести освещение. Позже в следственном управлении ДП ЗКО зарегистрировано уголовное дело по статье "Халатность" УК РК в отношении местного исполнительного органа.
Между тем в Актюбинской области несколько служащих сняли с должностей после случая беременности девятиклассницы. А в Караганде уволили участкового, которого в бессознательном состоянии обнаружили в опорном пункте полиции Караганды рядом с бездыханным телом девушки. Расследование дела продолжается.
25 ноября сообщалось, что в Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилии над мальчиком. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Еще одна шокирующая информация появилась 1 декабря. Стало известно, что в Алматы расследуют дело о незаконной торговле новорожденными. Следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".
Между тем в соцсети распространилось видео, на котором взрослый вмешался в конфликт между двумя детьми и с разбега пнул одного из них. От удара мальчик упал на землю. Жителя Алматы, который пнул ребенка, задержали.
Еще одной категорией жестоких преступлений становятся убийства. 21 ноября появилась информация о том, что в Актобе обнаружены мертвыми муж и жена. По факту их гибели было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей. Между тем из Литовской Республики экстрадирован гражданин Казахстана, который 17 лет разыскивался за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор.
Отдельным блоком остается вымогательство - одно из тех преступлений, которые напрямую давят на людей и их чувство безопасности.
К примеру, 11 ноября стало известно, что в Алматинской области суд приговорил жителя региона к 12 года лишения свободы по делу об организации похищения человека, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вымогательстве. По информации СМИ, осужденный на 12 лет подсудимый - Хасан Касымбаев. Позже появилась информация, что в Караганде задержали 30-летнего подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы крупной торговой сети. Суд санкционировал арест подозреваемого.
На фоне подобных преступлений все более заметной становится и другая тенденция - уличное хулиганства. Агрессивное поведение на дорогах, драки, угрозы и нападения в общественных местах создают дополнительное давление на граждан и формируют ощущение небезопасности в повседневной жизни.
К примеру, жительница Алматы поделилась в соцсетях неприятной историей, произошедшей с ней 13 ноября на улице Тимирязева. По словам женщины, она шла в аптеку, когда неизвестный начал преследовать ее. Как сообщили в полиции, подозреваемый - мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. По данному факту возбуждено административное производство за совершение мелкого хулиганства.
Между тем подросток погиб в Алматинской области после жестокого избиения. Информация об этом появилась 18 ноября. В день трагедии подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания. Полиция Талгарского района завела уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Также в Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции. Неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия. Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование.
В конце ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, стоит отметить, что не менее серьезной остается и тема наркопреступности.
К примеру, КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. Также за последнюю декаду ноября сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков
Между тем в Казахстане продолжают находить похищенное во время январских событий оружие. В частности, в конце ноября сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы.
В целом в стране с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
Также шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте. По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы.
Также громкой стала новость о возбуждении уголовных дел в отношении журналистки и главного редактора одного из информационно-аналитических порталов Казахстана Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений. Об этом стало известно 1 декабря. По месту жительства и работы журналистки проводятся следственные действия.
На фоне других видов преступности сохраняет актуальность и проблема мошенничества, включая финансовые пирамиды.
В частности, 11 ноября сообщалось, что в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
18 ноября стало известно, что астанчанку осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы по делу о неоднократном мошенничестве. Она выдавала арендованные авто за купленные в Корее.
28 ноября появилась информация, что в Жетысуской области осудили на 4 года и 6 месяцев лишения свободы мошенника, оформившего кредиты на более чем 40 млн тенге.
Отдельного внимания требуют мошенники, активно использующие новые технологии. К примеру, в Алматы прошла спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников. Были задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств. Между тем свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане.
Также стоит отметить, что в Казахстане введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях - так называемое дропперство. Сейчас МВД РК расследует 10 уголовных дел по фактам дропперства.
27 ноября главу "Тендерной биржи" Чингиса Курмангалиева задержали по подозрению в мошенничестве.
Тем временем организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
24 ноября появилась информация, что в области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Среди наиболее распространенных правонарушений продолжают фиксироваться хищения. В сводках отражаются кражи личного имущества, денежных средств и материальных ценностей как у граждан, так и у организаций.
В частности, 18 ноября сообщалось, что в Кызылорде похищены более 188 млн тенге, выделенных на укрепление Кокаральской дамбы. С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Через несколько дней появилась информация о том, что в Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий. По данным прокуратуры, четверо сотрудников районной службы ветеринарии совместно с жителем села, вступив в сговор, незаконно зарегистрировали в информационной системе на имя крестьянских хозяйств около 100 тысяч голов мелкого скота, фактически не существующих, и похитили 271 млн тенге субсидий, распределив их между собой. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 5,2 года, одному лицу назначено ограничение свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования.
Также хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области. Там группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
24 ноября сообщалось, что жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения. Общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Между тем в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам. В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов.
27 ноября сообщалось, что в Абайской области экс-аким получила срок за хищение бюджетных средств. Чиновница похитила более 500 тысяч тенге. Приговором суда бывший аким осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также в Аксу экс-чиновник осужден за покупку непригодных квартир для нуждающихся. Проверка установила, что на момент покупки отделом строительства Аксу квартиры находились в стадии незавершенного строительства и не соответствовали требованиям для заселения. В результате противоправных действий бывшего руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 миллионов тенге.
1 декабря появилась информация, что столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran. Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу о незаконной постановке на регистрационный учет транспортных средств. Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретенных на преступные доходы. А в Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается.
Между тем в Астане расследуют уголовное дело по факту обрушения части фасада девятиэтажного дома, в результате которого пострадали несколько человек. Как сообщил замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, следствие ведется по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
28.11.2025, 12:30
Саммит ОДКБ. Стабильность в ЦА - ключевой фактор безопасности в Евразии
Фото: kabar.kg
Центральная Азия укрепляется как ядро нового полюса развития. Это большой регион, где выстраивается новая архитектура экономических связей, транзитных путей и цепочек поставок. Деятельность ШОС, ЕАЭС и СНГ нацелена на проектирование, кооперацию и укрепление совместного промышленного потенциала и торговых связей. Эти международные институты создают для преумножения потенциала роста, а ОДКБ при этом обеспечивает коллективную и неделимую безопасность партнеров, сообщает информационное агентство "Кабар".
Миссия ОДКБ - это сохранение мира. Такие угрозы как терроризм, трансграничная организованная преступность, неконтролируемая миграция и наркотрафик сами по себе не возникают, зачастую это инспирированные извне факторы, которые представляют собой гибридные технологии сдерживания. Сейчас, когда турбулентность в геополитических процессах нередко достигает крайностей, союзникам важно обладать системой оперативного реагирования и защиты от такого рода недружественных действий. Это противостояние не на поле боя, это стратегия скрытых диверсий, нацеленная на то, чтобы спровоцировать напряженность между дружественными государствами, усилить межнациональное и межконфессиональное противостояние и так далее, то есть "прогрев" любой ситуации, имеющей конфликтный потенциал.
Тема весьма деликатная, и видимо неслучайно заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе проходило за закрытыми дверями. В таком режиме президенты Жапаров, Путин, Лукашенко, Токаев, Рахмон и генеральный секретарь Тасмагамбетов работали более часа. Об итогах переговоров кратко рассказал глава Кыргызстана, как лидер страны, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности. Он напомнил о нескольких крупных учениях, проведенных союзниками для боевого слаживания порождений быстрого реагирования.
Эти и другие мероприятия успешно обеспечили согласованность действий подразделений вооруженных сил государств-членов и повысили их готовность к выполнению поставленных задач. Продолжалось оперативное взаимодействие компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях. В целом можно отметить, что запланированные мероприятия организации на 2025 год выполнены успешно. На сегодняшнем заседании мы подвели итоги проделанной работы и определили актуальные направления деятельности ОДКБ на следующий год, установив соответствующие задачи", - заявил Садыр Жапаров.
Технологиям дестабилизации должны быть противопоставлены эффективные механизмы их нейтрализации купирования. В этом контексте главами государств ОДКБ принято решение усилить аналитическую работу. Иначе говоря, если нам кто-то хочет создать внутренние проблемы, чтобы сдерживать интеграционные процессы в Евразии, обрушить экономическое взаимодействие с целью ослабить, рассорить и разделить партнеров, то и реагировать нужно заблаговременно, а не по факту. На этом заострил внимание президент России Владимир Путин.
В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде.Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз. Безусловно, приложим все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия по борьбе с наркотрафиком. Продолжим проведение антинаркотической операции "Канал" с подключением заинтересованных международных участников.В качестве перспективной задачи рассматриваем повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов. Например, считали бы своевременным учреждение Ассоциации аналитических центров стран ОДКБ по тематике международных отношений и безопасности", - отметил Владимир Путин.
Директор института экономики Российской академии наук Михаил Головнин отмечает, что перед ОДКБ встает важная задача обеспечения безопасности взаимных экономических связей и развития отношений с третьими странами.
Важную роль в обслуживании внешнеторговых потоков и шире, экономическом взаимодействии стран играют транспортные коридоры. Положение стран-участниц ОДКБ в центре Евразийского континента наделяет их важным транзитным потенциалом. Вместе с тем ряд стран занимают внутриконтинентальное положение и оказываются зависимыми от транзита. Для них и для других стран-членов организации, в том числе сталкивающихся с санкционным давлением и связанным с ним фактическим закрытием отдельных направлений транспортных потоков, важную роль играет диверсификация транспортных маршрутов. Неслучайно, что именно развитие транспортной инфраструктуры играет важную роль во взаимодействии стран ОДКБ в обеспечении их экономической и в целом национальной безопасности", - рассказал Михаил Головнин.
Так сложилось в современном мире, что экономический и торгово-инвестиционный потенциал могут в полной мере раскрыть только те страны, которые могут обеспечить свои интересы военной поддержкой. Поэтому старый миропорядок и трещит по швам. И сейчас процессы, которые происходят в переходный период, создают угрозы новым центрам силы.
Директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов рассматривает ОДКБ как структуру, обеспечивающую продвижение экономических интересов партнеров.
Разумеется, безопасность, которую способна обеспечить ОДКБ, будет значимым условием прогресса и в области экономической интеграции. Причем важно отметить, что речь идет не только о постсоветском пространстве, но и углублении связей России и государств Центральной Азии с партнерами в Южной и Юго-Западной Азии, которые ученые возглавляемого мною Института научной информации по общественным наукам РАН расценивают как очень важный вектор политики "разворота на Восток". Последнее особенно важно в случае успешной реализации планов, связанных с полноценным запуском международного транспортного коридора Север - Юг", - отметил Алексей Кузнецов.
В целом по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке лидеры организации подписали внушительный пакет документов. Они касаются обеспечения комплексной безопасности партнеров как от традиционных угроз, таких как наркотрафик, терроризм и трансграничная преступность, так и от вызовов гибридного характера.
Партнеры высоко оценили результаты председательства Кыргызстана в ОДКБ и организацию саммита в Бишкеке. В следующем году организацию будет возглавлять Россия, но при этом с нового года пост генерального секретаря ОДКБ займет представитель нашей страны Таалатбек Масадыков. Срок трехлетней каденции Имангали Тамагамбетова подошел к концу, главы государств поблагодарили его за неоценимый вклад в укрепление организации, сохранение мира и стабильности в зоне ответственности ОДКБ.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".
25.11.2025, 15:34
Попытка срыва выборов в Кыргызстане. Деньги, наркотики и оружие
Фото: kabar.kg
Организация массовых беспорядков и срыв выборов - таков был план очередной группы мятежников. В принципе, среди заговорщиков знакомые все лица, впрочем, и способы достижения цели они избрали, что ни на есть самые примитивные. Хотя, казалось бы, это молодая плеяда политиков, подававших в свое время определенные надежды, но опыт старших товарищей их видимо так ничему и не научил, сообщает информационное агентство "Кабар".
Птенцы СДПК и их сторонники так торопились посеять смуту, что у себя на кухне спокойно обсуждали, кого они двинут в президенты. Однако никого порядочнее бывшего премьера атамбаевской эпохи, в биографии которого наиболее яркий момент это списание по 600$ на плоскогубцы, среди них видимо не нашлось. Мы ведь ничего не путаем - это та самая молодежь, которая отстаивает права человека и принципы демократии, позиционирует себя как непримиримых борцов с коррупцией.
Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу отмечает, что отдельные политические силы и деятели вырастили подрастающее поколение, исходя из личного не самого хорошего опыта. Это объясняет и агрессивную риторику, и антигосударственные подходы. "Весь народ знает, что было при их правлении. Все помнят, как шли дела во время премьерства Сапара Исакова. Если он такой чистый, почему не приедет в Кыргызстан и не отстаивает свою правоту в суде? Пускай наглядно продемонстрирует доказательства своей невиновности.
Он ведь не ведет политическую деятельность в открытую. Так почему этот политический труп вдруг должен занять руководящий пост? Они ведь даже не обсуждают, что он может победить на выборах. Они говорят: "Мы поставим его".
Извините, ребята, кто вы такие, чтобы решать судьбу семи миллионов кыргызстанцев?! Кто вас наделил таким правом? Вот главный вопрос. Эти деятели над этим не задумываются. Они полагают, что пять-десять человек могут решать судьбу всей страны. Однако такие времена прошли. Если птенцы СДПК мыслят будущим, желают своей стране развития, им стоило бы двигаться в русле мирной политики", - говорит Эдил Марлис уулу.
Сценарий заговора банален и будто списан с методичек "цветных революций". Спусковым механизмом должно было стать недовольство итогами парламентских выборов, под этим предлогом и прозвучал бы призыв выходить на улицы. Туда же для разогрева подкинули бы уже отработанные нарративы о проблемах в энергетике, подорожании социально-значимых продуктов и так далее. Среди вещественных доказательств, указывающих на приготовление к дестабилизации, это изъятое оружие, наркотики и деньги, стандартный набор атрибутов майдана для использования в полевых условиях.
Радикализация общества в виртуальном пространстве через демонизацию власти началась двумя-тремя неделями раньше. Эмоциональный "прогрев" аудитории должен был достичь нужной температуры к парламентским выборам и подведению их итогов. Развернувшаяся в социальных сетях агрессивная информационная кампания, как отмечали эксперты, имела четкие признаки информационной войны с участием большого количества троллей и фейков. Все свалили в кучу - перебои со светом и подорожание мяса, мнимую китайскую экспансию и майнинг. В попытке дезориентировать общество и "раскачке" были задействованы значительные силы и ресурсы. А когда с политическими заявлениями выступили главные действующие лица, многое стало не просто понятно, а уже очевидно.
Дальнейшую реализацию плана дестабилизации Кыргызстана нарушили сотрудники МВД, раскрывшие замысел заговорщиков. Силовики распространили по этому поводу официальное сообщение: "Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.
Группа имела четкую иерархию и распределение ролей. Координационные группы должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры - обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности".
Жажда реванша со стороны команды "бывшего" - это тот мотив, который лежит на поверхности. После ареста 10 вдохновителей мятежа МВД проводит ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.
По мнению политологов, события развиваются так, что планы по хаотизации и переделу власти в Кыргызстане вынашивали не только обиженные на власть деятели. Акторами этой ситуации в случае дестабилизации обстановки могли стать внешние игроки, заинтересованные в сдерживании высоких темпов развития страны и торможении инфраструктурных проектов регионального развития.
Эксперт в сфере экономики и бизнеса Сергей Пономарев говорит, что любые потрясения влекут за собой последствия, которые сказываются на активности инвесторов и социальной устойчивости.
Инвесторы, как внутренние, так и внешние, всегда с опаской смотрят на митинги не только в Кыргызстане, но и в любом другом государстве. Развитие бизнеса и вообще успех любого дела зависят от стабильности, предсказуемости и управляемости. Не дай бог, массовые беспорядки или погромы, это всегда чревато, страдают все. И не только предприниматели, самые тяжелые трудности выпадают на долю простых людей. Невозможно спрогнозировать, насколько после таких событий просядет экономика, какими будут выпадения из бюджета. Сейчас мы двигаемся по пути четких и последовательных реформ, они должны быть продолжены для дальнейшего развития и укрепления, роста доходов населения", - подчеркнул Сергей Пономарев.
Каждый переворот отбрасывал Кыргызстан на десятилетия назад. Мы на собственном опыте несколько раз убеждались в том, что любая дестабилизация сильно бьет по экономике, практически моментально ухудшая положение миллионов людей. Поэтому, как говорят эксперты, нам нужно не просто сохранить стабильность, а обязательно прийти на выборы, проголосовать за своего кандидата и тем самым продемонстрировать, что граждане Кыргызстана далеки от политических интриг и заинтересованы в стабильном мирном будущем.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар".
21.11.2025, 12:41
Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне
Фото: depositphotos.com
Агентство Kazakhstan Today публикует открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау:
Уважаемый Дархан Сатыбалды! Мы, жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" Бостандыкского района города Алматы обращаемся к Вам с открытым письмом с просьбой запретить прокладку напорной канализации на объекте "Строительство многоквартирного жилого комплекса, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, № 55" по улице Дзержинского, которая является единственным выездом в город и под асфальтовым покрытием которой проходят две нитки водопровода и кабельная линия 110 кВ, вынуждены обратиться к Вам за помощью.
Учитывая высокую сейсмическую активность района (9-10 баллов), узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности (выше по улице находится кладбище), жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей.
Для нормальной жизнедеятельности необходимы бесперебойные вода и электроснабжение. Прокладка в каменистом грунте линии напорной канализации в непосредственной близости от водопровода и кабельной линии может привести к их повреждению, при том что альтернативных источников водо- и электроснабжения у жителей нет. О необходимости соблюдения охранной зоны АО "АЖК" сообщало директору ТОО "Tenacity" письмом исх. №18 от 13.10.2025.
Дополнительно особую обеспокоенность вызывает то, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода. В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций в зимнее время устранение последствий будет затруднено, что может привести к полному отключению воды и электроэнергии. При этом на месте работ отсутствует обязательный паспорт объекта. Согласно строительным нормам Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 4.31, на площадке строительства должен быть размещен паспорт объекта с полным объемом обязательной информации. Его отсутствие нарушает установленные требования и лишает жителей возможности получить сведения о заказчике, подрядчике, сроках и характеристиках работ.
Кроме того, в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб (скорой помощи, пожарной службы), так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Отдельную обеспокоенность вызывает рельеф местности: траншея будет проходить в непосредственной близости от мест захоронений. В период дождей и таяния снега по образующимся полостям вдоль траншеи возможно движение продуктов разложения, что приводит к загрязнению почвы рядом с жилыми домами и участками, где жители выращивают овощи и ягоды для личного потребления.
Также запланированная к прокладке ТОО "Tenacity" напорная канализация нарушает санитарные нормы по расстоянию до линий холодного водоснабжения.
Согласно подпункту 1) пункта 98 раздела 3 Санитарных правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, санитарно-защитная полоса должна составлять не менее 6 м по обе стороны водопровода диаметром до 200 мм. Сокращение расстояния допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Такое заключение предоставлено не было.
Жители улицы Грушовой СТ "Дзержинского" считают строительство напорной канализации ТОО "Tenacity" потенциально опасным объектом и выражают серьезное беспокойство из-за вероятного разрушения привычной среды обитания, угрозы здоровью и благополучию людей.
Кроме того, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства.
Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 9 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" просим Вас:
- Приостановить работы по прокладке канализации жилого комплекса Noble House вдоль улицы Дзержинского, начатые накануне зимнего сезона, до полного уточнения всех обстоятельств, поскольку мы опасаемся повреждения водопровода и кабельной линии 110 кВ, что может привести к отключению воды и электроэнергии;
- Обязать ТОО "Tenacity" предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о сокращении ширины санитарно-защитной полосы по обе стороны от водовода, проходящего вдоль улицы Дзержинского;
- В соответствии со статьей 13 Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", организовать комиссию и провести экспертизу объекта строительства напорной канализации вдоль улицы Дзержинского с выдачей экспертного заключения".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
10.11.2025, 18:35
Социальная деградация: похищение и убийство девушки, изнасилования подростков и предотвращенный теракт
Фото: depositphotos.com
Традиционно самыми резонансными и жестокими остаются преступления против женщин и детей. Эти криминальные происшествия вызывают широкий общественный отклик, заставляют вновь говорить о проблемах домашнего насилия, социальной изоляции и безнаказанности преступников. Каждый такой случай - не просто строка в полицейской сводке, а трагедия, которая вскрывает недостатки работы государственных институтов и деградацию социума в целом.
В частности, 21 октября стало известно, что в одном из сел Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Через два дня появилась информация об изнасиловании 15-летней девушки в Щучинске. Информация о том, что в Акмолинской области девочку-подростка неоднократно насиловали два 56-летних местных жителя, была опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях.
В департаменте полиции Акмолинской области на запрос редакции сообщили, что заявление об изнасиловании 15-летней девочки поступило от отца пострадавшей. Полицией Бурабайского района был проведен комплекс необходимых следственных действий.
Стоит отметить, что в государствах Африки, Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Китае и многих других странах за половые преступления в отношении детей предусмотрена смертная казнь. А в Йемене таких преступников казнят публично, пишет sputnik.kg.
Тем временем в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки. Жительница Атырау пропала 18 октября. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. 23 октября стало известно, что девушка погибла. Задержаны два подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они водворены в изолятор временного содержания и подозреваются сразу по двум статьям Уголовного кодекса - "Похищение человека" и "Убийство".
Позже обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Им грозит пожизненное лишение свободы.
Между тем полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе. Об этом стало известно в конце октября.
Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.
Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
30 октября сообщалось, что жителя Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан.
На следующий день появилась информация о задержании подростка по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в Алматинской области. Возбуждено уголовное дело.
В начале ноября стало известно, что в Костанайской области к 19 года лишения свободы приговорили местного жителя за убийство жены и тещи. По информации суда, он в ходе ссоры нанес своей супруге и теще множественные удары ножом в область жизненно важных органов.
Через несколько дней появилась информация о приговоре в отношении жителя Акмолинской области, которого осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги. Он ударил экс-супругу ножом девять раз.
Позже в Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку. Как сообщили в полиции региона, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.
Конфликты среди школьников становятся одной из самых тревожных социальных тенденций последних лет. Все чаще обычные споры перерастают в открытые драки, случаи буллинга и психологического давления.
К примеру, в конце октября видео жестокого избиения школьниц в Мангистауской области попало в Сеть. Двух школьниц повалили на землю, наносили удары по лицу, голове, одну из них пытались душить. Происходящее снимали на камеру.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, а подростки поставлены на профилактический.
Тем временем в одной из школ ЗКО между школьниками произошел конфликт, который закончился применением холодного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3, УК РК (Хулиганство), сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее установление всех обстоятельств случившегося. Материалы также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Конфликты между казахстанцами становятся неотъемлемой частью современной непотребной реальности - будь то на дороге, в подъезде, на работе или в очереди. Все чаще мелкие недоразумения перерастают в агрессию, взаимные оскорбления и даже физические столкновения.
К примеру, в конце октября пьяная пассажирка самолета Qazaq Air, летевшего из Астаны в Новосибирск, напала на бортпроводников из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков. Женщину передали правоохранительным органам.
22 октября сообщалось, что в Актюбинской области медицинского брата осудили на 20 лет лишения свободы за убийство 69-летнего врача-нефролога. После совершения преступления подсудимый обналичил с карты убитого более пяти млн тенге, а также похитил его личные вещи.
Через несколько дней общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области. По ее словам, в приют вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой и жестоко избили единственного сотрудника. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
Тем временем участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео. Об этом стало известно 2 ноября. Полиция выявила видео, в котором он "демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань".
На следующий день сообщалось, что Рудном задержали жителя города Костаная, подозреваемого в нападении на полицейского. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.
5 ноября появилась информация о том, что конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"
Также в начале ноября сообщалось о стрельбе в Тюлькубасском районе Туркестанской области. В результате чего один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Установлены личности подозреваемых. Один из них задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Кроме того, 7 ноября сообщалось, что блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве. По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов.
Тема наркоторговли по-прежнему остается одной из самых острых в криминальной хронике. Ежегодно правоохранительные органы фиксируют сотни случаев распространения и хранения запрещенных веществ, в том числе с использованием мессенджеров и интернет-площадок.
В частности, 28 октября стало известно, в Алматы сотрудников госорганов задержали по делу о контрабанде наркотиков из США. По данным прокуратуры мегаполиса, задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.
Также в конце октября казахстанца, который находился в межгосударственном розыске 17 лет за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, задержали в Талдыкоргане.
В начале ноября транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге.
Также выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
Также 28 октября стало известно о предотвращении теракта в Алматы. Арестованы пять иностранных граждан.
Тем временем в Семее осужденному добавили 9 лет к сроку за пропаганду терроризма. Об этом стало известно 4 ноября. Он пропагандировал радикальную идеологию и насилие.
Также стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
Коррупция и хищения по-прежнему остаются одной из самых острых социальных проблем. Несмотря на усилия государства по укреплению прозрачности и цифровизации процессов, случаи злоупотребления полномочиями, растраты бюджетных средств и махинаций при распределении государственных ресурсов продолжают вскрываться.
К примеру, 22 октября сообщалось, что в Актобе вынесли приговор фигурантам дела о хищении свыше 6 млрд тенге. Фигуранты по делу обвинялись в том, что в течение 14 лет похитили 6 116 310 603 тенге. Суд посчитал, что вина подсудимых доказана полностью, поэтому вынес обвинительный приговор и трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы - от 7 до 8 лет, при этом одна из подсудимых взята под стражу в зале суда.
В конце месяца в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.
В начале ноября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор трем заместителям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы по делу о халатности и хищениях. Их обвиняли в хищении средств, выделенных на покупку системы раннего оповещения.
К уголовной ответственности привлечены 3 заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, проявившие халатность при приемке оборудования, а также представители авторского и технического надзора, не обеспечившие должный контроль.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с запретом занимать определенные должности в государственных и квазигосударственных органах.
10 ноября сообщалось, что прокуратура Шымкента начала досудебное расследование по факту незаконного получения социальных выплат.
В ходе анализа законности назначения социальных выплат установлены факты незаконных действий со стороны женщины, которая с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. Далее она незаконно оформляла социальные выплаты на беременных женщин и тратила установленные средства на собственные нужды.
Между тем председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело. Об этом стало известно 25 октября.
Позже, 28 октября, сообщалось, что главы двух управлений акимата Туркестанской области задержаны по подозрению в коррупции.
В КНБ сообщили, что уголовное расследование ведется в отношении главы управления общественного развития, который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
31 октября стало известно, что бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования, и лишился классного чина - старшего советника юстиции.
Между тем стоит отметить, что в Китае за 46 преступлений, в том числе взяточничество, расхищение государственных фондов и имущества, государственная измена, применяется смертная казнь, пишет ksi.lenobl.ru.
Мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
Между тем в Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщалось 30 октября. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков.
Приговором суда девять лиц признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.
4 ноября сообщалось, что обманувшую вкладчиков на 100 млн тенге финпирамиду разоблачили в Карагандинской области.
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800% от вложенной суммы.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
Незаконный игорный бизнес по-прежнему остается одной из самых трудно искоренимых сфер теневой экономики.
К примеру, 28 октября сообщалось, что в Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов.
Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.
6 ноября стало известно, что в Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark.
Виновные осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
Незаконный экспорт рыбы остается одной из экономических проблем Казахстана.
В частности, руководителей ТОО осудили в Кызылординской области. По данным АФМ, в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза. Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Приговором суда учредитель предприятия и директор признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года. В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.
Между тем в Жамбылской области задержали более 40 браконьеров. Об этом сообщалось 7 ноября. В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства. Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.
31 октября стало известно, что Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа. Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.
20.10.2025, 20:48
Социальная деградация: развращение школьницы, инциденты с участием полицейских и жестокие убийства
Фото: depositphotos.com
Вопрос защиты детей от преступных посягательств остается одной из наиболее острых и чувствительных тем в Казахстане. Несмотря на принимаемые государственные меры и ужесточение законодательства, случаи преступлений против несовершеннолетних продолжают фиксироваться в различных регионах страны. Эти преступления варьируются от бытового насилия и жестокого обращения до преступлений против половой неприкосновенности.
К примеру, в начале октября в Уральске задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку. По предварительной информации, нападавший душил школьницу, а затем изнасиловал. Все случилось буквально в сотне метров от школы. Подозреваемый затащил девочку в лесополосу. Накануне полицейские искали там вещественные доказательства. Произошедшее напугало горожан, многие стали опасаться отпускать детей на улицу без сопровождения.
Между тем в Актюбинской области 13 октября 14-летняя школьница родила ребенка.
В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано (подозреваемое в преступлении в отношении несовершеннолетней. - Прим. ред.).
Еще один шокирующий случай произошел в Алматинской области. В середине октября в соцсетях появилась информация о том, что группа лиц совершила противоправные действия в отношении девочки-сироты в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Сообщается, что произошедшее засняли на видео и разместили его в интернете. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала факт развращения семиклассницы в селе Каргалы Жамбылского района. По ее словам, было установлено семь несовершеннолетних.
16 октября появилась информация о приговоре насильнику 15-летней девушки, который намеревался на ней жениться, в Карагандинской области. Подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
На следующий день стало известно, что суд Атырауской области приговорил убийцу и насильника семилетней школьницы к пожизненному заключению. 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге подсудимого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал.
Еще одной обсуждаемой темой в обществе стала жестокость в детской и подростковой среде. Явление, которое все чаще вызывает обеспокоенность у казахстанцев. Конфликты между сверстниками нередко перерастают в случаи физического насилия, унижений и систематического буллинга. В целом, по данным Первого кредитного бюро, в Казахстане резко выросло число попавшихся на правонарушениях подростков. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в соцсетях появилось сообщение, что в Кызылординской области подростки пытали и прижигали ноги ребенку с инвалидностью. В департаменте полиции региона сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Позже в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника. Еще в прошлом году в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм. Они осуждены на различные сроки лишения свободы.
Между тем в Астане на школьников, подравшихся из-за девочки, завели административное дело. Об этом стало известно 11 октября. Один из подростков заступился за девочку, после чего между участниками возник словесный конфликт, переросший в драку на улице. В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства в общественном месте.
17 октября сообщалось, что в Кызылорде заведено уголовное дело по факту жестокого избиения школьника. Все подозреваемые - несовершеннолетние задержаны и доставлены в полицию.
Через несколько дней стало известно, что в Павлодаре школьник схватил учительницу за шею. Информация о поведении подростка распространилась в Сети. Сообщалось, что инцидент произошел на осеннем балу. По факту инцидента полицией проведена проверка.
В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
Кроме того, за последние несколько недель произошло несколько инцидентов с участие полицейских. В частности, в начале октября в Караганде в одном из опорных пунктов полиции обнаружили тело женщины. Также на месте происшествия был обнаружен сотрудник полиции без сознания. В кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
В середине месяца произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. Казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра. Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
Еще одной актуальное проблемой является жестокой обращение с животными. В начале октября стало известно, что житель Семея в общественном месте оставил в пакете щенков и уехал. Его действия вызвали возмущение среди пользователей Сети. Полицейские установили личность нарушителя. В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.
Также стоит отметить, что проблема незаконного оборота наркотиков и связанных с этим преступлений остается одной из наиболее острых в Казахстане. К распространению наркотиков привлекают даже несовершеннолетних.
В частности, в начале октября в городе Рудном Костанайской области 16-летнего подростка задержали с крупной партией мефедрона. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту.
Позже молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
В середине месяца сообщалось, что подозреваемого в организации интернет-магазина по сбыту психотропных веществ задержали полицейские в Северо-Казахстанской области. Подозреваемый - 27-летний житель области, ранее судимый за имущественное преступление. В ходе обыска в арендованной квартире полицейскими изъяты 85 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является α-PVP общим весом 130 граммов. Также обнаружены упаковочный материал, весы и мерные ложки.
В целом, по данным правительства, в Казахстане за 9 месяцев 2025 года выявлено 6210 наркоправонарушений, изъято 26,1 тонны наркотиков.
Также за последние несколько недель произошло несколько громких задержаний. В частности, в начале октября несколько членов ОПГ задержали в Астане. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство.
В середине октября сообщалось, что бывшего адвоката из Казахстана задержал Интерпол.
Хищения остаются одной из наиболее распространенных форм преступности в Казахстане. Речь идет как о мелких кражах и карманных хищениях, так и о масштабных случаях присвоения, мошенничества и растраты в сфере бизнеса и госуправления.
К примеру, 12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. Были задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. А в начале октября стало известно, что Казахстанца задержали за кражу в Южной Корее.
6 октября сообщалось, что в Астане на семь лет осудили главу строительной компании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса.
На следующий день появилась информация о хищении выделенных по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге в Акмолинской области.
Также на заседании правительства министр финансов Мади Такиев рассказал о фактах хищения госсредств по программе "Ауыл аманаты". По его словам, почти 2 тысячи заемщиков получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства.
13 октября стало известно, что в Аксу бывшего руководителя отдела строительства города и подрядчика осудили по делу о хищении 291 млн тенге. Они приговорены к 7 годам лишения свободы.
Через три дня на брифинге в сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил, что уголовное дело по факту хищения бюджетных средств завели на "СК-Фармацию". Также он сообщил что, задержан один из трех подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу денег из Единого накопительного пенсионного фонд.
Позже появилась информация о том, что департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Мошенничество, включая деятельность финансовых пирамид, остается одной из самых динамично развивающихся форм преступности в Казахстане. Используя доверие граждан, недостаток финансовой грамотности, злоумышленники создают схемы, которые наносят серьезный ущерб как частным лицам, так и экономике в целом.
В частности, в конце сентября сообщалось, что в столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов. Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ". Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В начале октября стало известно, что деятельность финансовой пирамиды Boxy Wealth пресекли в Алматы. В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца. Тем временем в Кокшетау 136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау.
16 октября сообщалось, что в ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group. В пирамиду вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Тем временем в Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.
7 октября сообщалось, что в Астане застройщика жилого комплекса "Жана Арка" задержали по подозрению в мошенничестве. По данным прокуратуры, вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей. А в Мангистауской области 550 дольщиков вложили 5,5 млрд тенге в долевое строительство, но жилье так и не получили. 17 октября стало известно, что виновные руководители ТОО "Интерьер Строй Ақтау" были осуждены за мошенничество.
Также в Казахстане продолжают происходить случаи незаконной добычи полезных ископаемых.
В частности, в начале октября в Карагандинской области ущерб от незаконных карьеров составил сотни миллиардов тенге. По одному из фактов возбуждено дело, арестовано имущество на сумму 500 млн тенге.
Позже более десяти случаев незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Павлодарской области. Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу.
8 октября сообщалось, что в ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов. Добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки. В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
17.10.2025, 19:30
Эксперт рассказал, как строительство АЭС скажется на лечении онкобольных в Казахстане
Фото: Pixabay
Доктор PhD по специальности "ядерная физика" Махамбет Алин рассказал Sputnik Казахстан, как строительство атомной электростанции скажется на лечении онкобольных в стране.
При лечении онкозаболеваний доза облучения подбирается с предельной точностью. Она должна быть ровно такой, какую назначил врач-онколог - ни больше ни меньше. Меньшая доза может попросту не сработать: процесс разрушения опухолевых клеток не запустится. А избыточная - наоборот, способна нанести вред уже здоровым тканям. Разброс в расчетах здесь допускается не более чем на 5%", - говорится в сообщении.
Как отметил физик Махамбет Алин, такой точности без четкого контроля невозможно. Здесь же и проявляется один из нюансов казахстанской системы - в стране нет государственного эталона по 17-му виду, именно он отвечает за ионизирующие излучения.
По словам специалиста, в медучреждениях четвертого уровня, таких как онкоцентры, национальные научные клиники или больницы по типу управделами президента, система контроля ионизирующего оборудования выстроена четко. Там работают инженерно-дозиметрические службы, специалисты которых ежедневно проводят калибровку аппаратов и следят за их техническим состоянием.
Поскольку сами аппараты не считаются средствами измерения, для проверки их точности применяются медицинские дозиметры и фантомы - специальные устройства, имитирующие параметры человеческого тела. После дозиметры собирают и отправляют на независимую проверку в стороннюю организацию. Заключение договора с которой - обязательное условие", - пишет sputnik.kz.
Отмечается, что данные организации по большей части частные лаборатории, а их всего около 10 по всей стране.
На сегодняшний день реалии таковы, что частные лаборатории вынуждены обеспечивать себя сами. Так как у нас государственных эталонов нет, они своими силами сейчас калибруют свои эталоны за рубежом. Чаще всего в ближнем зарубежье: в России, Беларуси", - добавил физик-ядерщик Махамбет Алин.
Сообщается, что строительство атомной электростанции в Казахстане - дело не только стратегическое, но и технологически тонкое. Еще до начала основных работ ведется серьезная подготовка, в том числе и метрологическая. Это значит, что государство заранее планирует, какими средствами измерений будет оснащаться объект и как будет обеспечена их точность.
По словам физика, на этапе проектирования уже разрабатывается совместный план действий: специалисты заранее определяют, какие приборы и эталоны понадобятся как при изысканиях и выборе площадки, так и на самой АЭС. Причем особое внимание уделяется созданию собственной калибровочной и поверочной лаборатории прямо на территории станции.
Заблаговременно мы должны подготовить техническую базу для того, чтобы в последующем у нас не возникало проблем по метрологическому обеспечению. Как правило, на таких больших объектах, как атомная электростанция, на территории должна быть своя лаборатория, которая обеспечивает те средства измерения, которые, допустим, могут быть не транспортабельными, которые требуют непосредственной поверки на местах", - отметил эксперт.
При этом и сама лаборатория должна быть оснащена по всем стандартам, в том числе с участием государственного метрологического центра, который и будет поставлять ей эталоны.
Будут ли пользоваться 17-м видом и вторичные лаборатории или же они предпочтут и дальше сотрудничать с иностранными компаниями - вопрос открытый. Однако эксперты не исключают ни один из исходов, отмечая, что возможно все.
08.10.2025, 13:31
Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах
Фото: Depositphotos
На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Бакытжан Базарбек подчеркнул, что часть территории Казахстана находится в сейсмически опасной зоне, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы. Он обратил внимание, что, когда нормы по обеспечению сейсмобезопасности в проекте Строительного кодекса были представлены в мажилис, они были слабые, "беззубые" в отношении застройщиков.
Чувствовалось, что они писались под застройщиков", - отметил он.
Мажилисмен подчеркнул, что через Алматы проходит 27 тектонических разломов, 13 из которых застроены многоквартирными жилыми домами.
Люди просто не знают, где они живут. В частности, 40-этажная башня компании RAMS строится на 6-м диагональном тектоническом разломе шириной 100 метров. Вы, как министр, озвучьте позицию. Будете запрещать строить на разломах или нет?" - обратился Базарбек к министру промышленности и строительства Ерсаину Нагаспаеву.
Вместе с тем депутат спросил о намерениях властей ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
На это Нагаспаев ответил, что в Строительном кодексе вопросам сейсмобезопасности будет отведена отдельная глава.
Различные механизмы сейчас по сейсмике вводятся. Там такой механизм, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска. Такой механизм, как паспортизация объектов, это все будет. МИО все-таки должны быть ответственны, проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", - сказал министр.
Он также сообщил, что теперь при разработке ПДП и генеральных планов будут использоваться карты сейсмического микрозонирования. Разработкой таких карт занимаются подведомственные организации МЧС.
В Алматы такие карты уже существуют. Соответственно, при разработке проектно-сметной документации и выдаче исходно-разрешительных документов будут учитываться эти карты", - пояснил министр.
Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
Ранее Базарбек поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил депутат.
